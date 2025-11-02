Свлачище погуби 21 човека в Кения, над 30 са в неизвестност ВИДЕО

Най-малко 21 души са загинали, а 31 се водят за изчезнали в западната част на Кения след свлачище, предизвикано вчера от проливни дъждове. Това съобщи днес министърът на вътрешните работи на страната, цитиран от АФП и dariknews.bg.

„Днес прекратихме спасително-издирвателните операции, но те ще бъдат подновени в неделя“, написа в платформата „Екс“ Кипчумба Муркомен.

Министърът призова „жителите, живеещи близо до сезонни реки и в райони, засегнати от свлачища през изминалата нощ, да се преместят на по-безопасни места“.

Освен 21-те загинали и 31 изчезнали, Муркомен съобщи и за 25 тежко ранени, които са били транспортирани с хеликоптери до град Елдорет в Западна Кения.

Кенийският Червен кръст разпространи въздушни кадри от района, показващи мащабни свлачища. Организацията посочи, че координира спасителните действия с правителството, включително въздушната евакуация на ранените.

„Достъпът до някои от засегнатите райони остава изключително труден поради наводнения и блокирани пътища“, заяви организацията.

Миналата година дъждовният сезон, утежнен от климатичното явление Ел Ниньо, също имаше смъртоносни последици в Източна Африка – не само в Кения, но и в съседните Танзания, Етиопия и Уганда.