Вашингтон: Китай използваше редкоземните си метали срещу САЩ, но до две години зависимостта ни ще отпадне

Съединените щати възнамеряват да разрешат зависимостта си от китайските доставки на редкоземни метали в рамките на две години, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за CBS News.

„Ще имаме всичко необходимо в рамките на кратък период от време“, каза Тръмп. „Както знаете, стартирахме програма за извънредни ситуации и в рамките на 12 до 18 месеца ще имаме всичко необходимо. В рамките на две години редкоземните метали вече няма да са проблем.“

По-рано министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Вашингтон възнамерява да обедини сили със западните страни, включително Индия, за да се справи с проблема с редкоземните метали.

На 9 октомври Министерството на търговията на Китай публикува два документа за затягане на контрола върху износа на редкоземни метали и свързани с тях технологии. На 10 октомври Тръмп обяви, че Съединените щати ще наложат допълнителни 100% тарифи върху китайски продукти, както и контрол върху износа на софтуер, считано от 1 ноември или по-рано. Той също така предупреди за възможни ограничения върху доставките на други стоки в Китай, предимно части за самолети.

На 30 октомври, след среща с китайския президент Си Дзинпин, Тръмп обяви, че Китай се е съгласил да продължи да доставя на Съединените щати редкоземни метали безпрепятствено.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че самите Съединени щати правят много от нещата, в които е обвинен Китай.

По време на интервюто на Тръмп за CBS News, водещият твърди, че Китай е проникнал в американските водоснабдителни и електрически мрежи и че Пекин краде американска интелектуална собственост и личните данни на американски граждани. „Ние също представляваме заплаха за тях. Правим много от същите неща, които изброихте, срещу тях“, каза американският лидер.

Тръмп добави, че подобно на Китай, Вашингтон „играе дългата игра“. Той смята, че Съединените щати и Китай са действали донякъде ирационално по време на ескалацията на търговските отношения.

„Силата им се крие в притежанието на редкоземни метали. Те използваха това срещу нас, докато ние използвахме други за части за самолети. Те имат стотици самолети Boeing, ние не бихме им предоставили резервни части. И двете страни може би действаха малко ирационално.“