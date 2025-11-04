Новини
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

4 Ноември, 2025 14:05 546 10

  • дик чейни-
  • сащ-
  • джералд форд

В последните години Чейни, оставайки твърд консерватор, беше до голяма степен отхвърлен от собствената си партия заради острата си критика към Тръмп

Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни почина на 84-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на семейството му, съобщи БТА.

Той е издъхнал снощи след усложнения вследствие на бронхопневмония и сърдечно-съдови заболявания, пояснява АП.

Преди мандата му като вицепремиер той началник на кабинета на президента Джералд Форд (1975 – 77), член на Камарата на представителите от щата Уайоминг (1978 – 1989) и като министър на отбраната в администрацията на Джордж Х. У. Буш (1989 – 1993). Като министър на отбраната той отговаря за Операция Пустинна буря през 1991 г. След атентатите от 11 септември 2001 г. той играе ключова роля в определянето на политиката и изпълнението на Войната срещу тероризма, разширяването на правомощията на президента, както и във въвличането на САЩ във Войната в Ирак, пише NOVA.

В продължение на десетилетия Чейни е една от най-влиятелните фигури във Вашингтон.

В последните си години Чейни, оставайки твърд консерватор, беше до голяма степен отхвърлен от собствената си партия заради острата си критика към президента Доналд Тръмп, когото нарече „страхливец“ и най-голямата заплаха за републиката в историята.

В края на политическа си кариера той подаде последния си вот на президентски избори през 2024 г. за либералната демократка и своя колежка от „клуба на вицепрезидентите“ Камала Харис.

Чейни страдаше от сърдечно-съдови заболявания, преживя серия инфаркти, но въпреки това водеше пълноценен, активен живот и живя още дълги години в пенсия след сърдечната трансплантация през 2012 г., която определи в интервю през 2014 г. като „самия дар на живота“.

Дик Чейни се радва на доходоносна кариера в корпоративния свят, когато Джордж У. Буш му възлага задачата да провери потенциалните кандидати за вицепрезидент. Търсенето завършва с това, че самият Чейни полага клетва като опитен втори човек до неопитен нов президент, който влиза в Овалния кабинет след оспорвани избори.

Въпреки че рисунките, представящи Чейни като истинския президент, не отразяват точно вътрешната динамика в обкръжението на Буш, той изпитваше удоволствие от огромното влияние, което упражняваше зад кулисите, пише CNN.

За терористичните атаки от 11 септември 2001 г. Чейни казва, че те са оставили у него непреодолимото чувство за отговорност, че трябва да гарантира подобно нападение никога повече да не се повтаря. Представите обаче, че той е единствената движеща сила зад войната срещу тероризма и американските авантюри в Ирак и Афганистан, са подвеждащи, пише още изданието.

Съвременни и исторически сведения за администрацията показват, че Буш сам се определя като "Решаващия" („The Decider“).


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 3 Отговор
    Дано се оправи човека.

    14:08 04.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 4 Отговор
    Един са-та.ни.ст по -малко.

    14:09 04.11.2025

  • 3 предположение

    4 3 Отговор
    Заминал е за рептилския рай.

    14:14 04.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 побърканяк

    2 3 Отговор
    Големи яйца.

    14:16 04.11.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 3 Отговор
    За починалия или добро, или нищо.
    Само ще спомена , че
    тоА беше в основата на нахлуването в Ирак❗

    14:17 04.11.2025

  • 7 Механик

    1 3 Отговор
    А, да е живи и здрав човека!!!
    Днес един, утре 200, дето се вика.
    Така де, да "повлече крак"...

    14:19 04.11.2025

  • 8 Какво

    1 3 Отговор
    да кажем. Има специални заслуги в избиването на много невинни хора. Поредният безотговорен политик, който няма да остави нищо хубаво след себе си, освен разруха и смърт.

    14:22 04.11.2025

  • 9 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Наистина много силна и ...много вредна личност!?Има достатъчно написано за него има даже и филм -много добър според мен !?Но ако има рай или ад за този господин със сигурност ще има специално място в ада -специален персонален котел с най -различни екстри за катрана подгряването дяволи със специални вили около котела и т.н!?

    14:28 04.11.2025

  • 10 Ще го преместят ли в друго тяло

    1 0 Отговор
    Нали все пак е бил от световния елит

    14:30 04.11.2025