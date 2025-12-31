Франция забранява социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст

Франция планира да забрани използването на социални мрежи за лица под 15 години, считано от новата учебна година, която започва на 1 септември, съобщава Agence France-Presse, позовавайки се на законопроект, който парламентът ще започне да обсъжда в началото на 2026 г.

По-рано френският президент Еманюел Макрон обяви планове за забрана на достъпа до социални медии за деца и юноши под 15-16 години до края на мандата си през 2027 г.

„Парламентарният дебат по законопроекта е насрочен за началото на 2026 г. Законопроектът, състоящ се от два члена, има за цел да забрани „предоставянето на услуги в социалните медии на непълнолетни под 15 години от онлайн платформи“, считано от 1 септември 2026 г.“, се посочва в изданието.

Първият член от законопроекта възлага на Националния орган за регулиране на аудиовизуалните и цифровите комуникации (Arcom) прилагането на забраната. Вторият член ще се занимае с разширяването на забраната за използване на мобилни телефони в училищата.

През април френският депутат и бивш премиер Габриел Атал предложи забрана на достъпа до социалните медии за деца под 15 години и ограничаване на достъпа през нощта за по-големи тийнейджъри като част от „радикални мерки“ за борба с интернет зависимостта. Интернет платформите също трябва да бъдат направени „по-малко привлекателни“, например чрез превключване на интерфейса в черно-бял след 30 минути употреба, смята депутатът.

На 10 декември австралийското правителство забрани използването на платформите за социални медии Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch за лица под 16 години. Собствениците на социални медии, които не премахнат профилите на деца и тийнейджъри, са изправени пред глоби до 50 милиона австралийски долара (приблизително 33 млн. USD).

Напоследък все повече държави се опитват да ограничат влиянието на социалните медии върху по-младото поколение. През октомври Agence France-Presse, цитирайки датския премиер Мете Фредериксен, съобщи, че властите на страната планират да забранят на деца под 15 години да използват социални медии. Bloomberg съобщи преди това, че Франция, Испания и Гърция планират да въведат задължителни възрастови ограничения за потребителите на социални медии. Индонезийският министър на съобщенията и цифровите технологии и турският министър на транспорта и инфраструктурата също говориха за възможността за въвеждане на възрастови ограничения за потребителите на социални медии.