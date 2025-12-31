Франция забранява социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст

Франция планира да забрани използването на социални мрежи за лица под 15 години, считано от новата учебна година, която започва на 1 септември, съобщава Agence France-Presse, позовавайки се на законопроект, който парламентът ще започне да обсъжда в началото на 2026 г.
По-рано френският президент Еманюел Макрон обяви планове за забрана на достъпа до социални медии за деца и юноши под 15-16 години до края на мандата си през 2027 г.
„Парламентарният дебат по законопроекта е насрочен за началото на 2026 г. Законопроектът, състоящ се от два члена, има за цел да забрани „предоставянето на услуги в социалните медии на непълнолетни под 15 години от онлайн платформи“, считано от 1 септември 2026 г.“, се посочва в изданието.
Първият член от законопроекта възлага на Националния орган за регулиране на аудиовизуалните и цифровите комуникации (Arcom) прилагането на забраната. Вторият член ще се занимае с разширяването на забраната за използване на мобилни телефони в училищата.
През април френският депутат и бивш премиер Габриел Атал предложи забрана на достъпа до социалните медии за деца под 15 години и ограничаване на достъпа през нощта за по-големи тийнейджъри като част от „радикални мерки“ за борба с интернет зависимостта. Интернет платформите също трябва да бъдат направени „по-малко привлекателни“, например чрез превключване на интерфейса в черно-бял след 30 минути употреба, смята депутатът.
На 10 декември австралийското правителство забрани използването на платформите за социални медии Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch за лица под 16 години. Собствениците на социални медии, които не премахнат профилите на деца и тийнейджъри, са изправени пред глоби до 50 милиона австралийски долара (приблизително 33 млн. USD).
Напоследък все повече държави се опитват да ограничат влиянието на социалните медии върху по-младото поколение. През октомври Agence France-Presse, цитирайки датския премиер Мете Фредериксен, съобщи, че властите на страната планират да забранят на деца под 15 години да използват социални медии. Bloomberg съобщи преди това, че Франция, Испания и Гърция планират да въведат задължителни възрастови ограничения за потребителите на социални медии. Индонезийският министър на съобщенията и цифровите технологии и турският министър на транспорта и инфраструктурата също говориха за възможността за въвеждане на възрастови ограничения за потребителите на социални медии.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #13
19:19 31.12.2025
2 Герп боклуци
19:20 31.12.2025
3 Шопо
19:20 31.12.2025
4 бай Кольо
Както с тарталетките(тротинетките)у нас-едно голямо нищо!
19:21 31.12.2025
5 хаха
ХАХАХА!
Коментиран от #16
19:21 31.12.2025
6 az СВО Победа 80
Це Европа!
Европейски "ценности", "свобода" и "демокрация"!
🤣🤣🤣
Коментиран от #9, #10, #11, #12
19:21 31.12.2025
7 хаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Типичният безполезен ориенталски примат. Някой друг трябва да му възпитава малките маймунета.
ХАХАХА!
19:22 31.12.2025
8 Миролюб Войнов, юрист
19:23 31.12.2025
10 Папуа Нова Гвинея със сняг
До коментар #6 от "az СВО Победа 80":След нова година в Русия питат ю ти
Това е русия.
19:29 31.12.2025
11 Бухал,
До коментар #6 от "az СВО Победа 80":Превзе ли Купянск?
Коментиран от #14
19:31 31.12.2025
12 Пепи Волгата
До коментар #6 от "az СВО Победа 80":Не знам и не ме интересува.Аз избрах ЕВРОТО?
19:33 31.12.2025
13 Бойко Българоубиец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз пък ги разрешавам за деца над 0 годишна възраст 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!
19:38 31.12.2025
14 Русофил
До коментар #11 от "Бухал,":Превзехме Покровск, Волчанск, Гуляйполе и Димитров 😏 Купянск и Запорожие да се готвят 😉
19:39 31.12.2025
15 Коня Солтуклиева
И вдругиден те ще се изпоженят за бабите и дядовците си, алис Макрон!
19:44 31.12.2025
16 6135
До коментар #5 от "хаха":Ако има желание правителството може да го направи правилно, така че хем хората да да могат да потвърдят възрастта си, хем да няма следене.
Дали въобще съществува такова правителство, което да направи нещо само да помага, а не да следи - това е съвсем различен въпрос.
Коментиран от #19
19:46 31.12.2025
17 Народа
19:48 31.12.2025
18 джен3и
19:56 31.12.2025
19 хаха
До коментар #16 от "6135":Пълни глупости от пълен лаик...ламер...ориенталски БеГе инджиньер Балкански тоест.
Коментиран от #20, #21
20:06 31.12.2025
21 Разбрала свиня
До коментар #19 от "хаха":От кладенчова вода. Само трол ръси глупости наизуст, омрu ве
20:18 31.12.2025