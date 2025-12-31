Новини
Свят »
Франция »
Франция забранява социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст

Франция забранява социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст

31 Декември, 2025 19:18 651 21

  • франция-
  • социални мрежи-
  • забрана-
  • деца

Рестрикцията трябва да влезе в сила от 1 септември 2026 година

Франция забранява социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Франция планира да забрани използването на социални мрежи за лица под 15 години, считано от новата учебна година, която започва на 1 септември, съобщава Agence France-Presse, позовавайки се на законопроект, който парламентът ще започне да обсъжда в началото на 2026 г.

По-рано френският президент Еманюел Макрон обяви планове за забрана на достъпа до социални медии за деца и юноши под 15-16 години до края на мандата си през 2027 г.

„Парламентарният дебат по законопроекта е насрочен за началото на 2026 г. Законопроектът, състоящ се от два члена, има за цел да забрани „предоставянето на услуги в социалните медии на непълнолетни под 15 години от онлайн платформи“, считано от 1 септември 2026 г.“, се посочва в изданието.

Първият член от законопроекта възлага на Националния орган за регулиране на аудиовизуалните и цифровите комуникации (Arcom) прилагането на забраната. Вторият член ще се занимае с разширяването на забраната за използване на мобилни телефони в училищата.

През април френският депутат и бивш премиер Габриел Атал предложи забрана на достъпа до социалните медии за деца под 15 години и ограничаване на достъпа през нощта за по-големи тийнейджъри като част от „радикални мерки“ за борба с интернет зависимостта. Интернет платформите също трябва да бъдат направени „по-малко привлекателни“, например чрез превключване на интерфейса в черно-бял след 30 минути употреба, смята депутатът.

На 10 декември австралийското правителство забрани използването на платформите за социални медии Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch за лица под 16 години. Собствениците на социални медии, които не премахнат профилите на деца и тийнейджъри, са изправени пред глоби до 50 милиона австралийски долара (приблизително 33 млн. USD).

Напоследък все повече държави се опитват да ограничат влиянието на социалните медии върху по-младото поколение. През октомври Agence France-Presse, цитирайки датския премиер Мете Фредериксен, съобщи, че властите на страната планират да забранят на деца под 15 години да използват социални медии. Bloomberg съобщи преди това, че Франция, Испания и Гърция планират да въведат задължителни възрастови ограничения за потребителите на социални медии. Индонезийският министър на съобщенията и цифровите технологии и турският министър на транспорта и инфраструктурата също говориха за възможността за въвеждане на възрастови ограничения за потребителите на социални медии.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    В Австралия също.У нас кога!?

    Коментиран от #7, #13

    19:19 31.12.2025

  • 2 Герп боклуци

    2 5 Отговор
    Няма да гледаме 15 годишни френски кроасанчета по прашки язък

    19:20 31.12.2025

  • 3 Шопо

    3 4 Отговор
    така е, в демократичните държави всичко е забранено

    19:20 31.12.2025

  • 4 бай Кольо

    3 0 Отговор
    И как ще се контролира?Щото е лесно да го кажеш.
    Както с тарталетките(тротинетките)у нас-едно голямо нищо!

    19:21 31.12.2025

  • 5 хаха

    3 2 Отговор
    Тоест ще трябва да се "легитимираш" онлайн. Тоест трябва документ за самоличност. Тоест ще пада следене.

    ХАХАХА!

    Коментиран от #16

    19:21 31.12.2025

  • 6 az СВО Победа 80

    2 8 Отговор
    🤣🤣🤣

    Це Европа!

    Европейски "ценности", "свобода" и "демокрация"!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #9, #10, #11, #12

    19:21 31.12.2025

  • 7 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Типичният безполезен ориенталски примат. Някой друг трябва да му възпитава малките маймунета.

    ХАХАХА!

    19:22 31.12.2025

  • 8 Миролюб Войнов, юрист

    3 3 Отговор
    Пък в Русия 14-годишни деца могат да бъда осъдени на доживотна колония ......

    19:23 31.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Папуа Нова Гвинея със сняг

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    След нова година в Русия питат ю ти
    Това е русия.

    19:29 31.12.2025

  • 11 Бухал,

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Превзе ли Купянск?

    Коментиран от #14

    19:31 31.12.2025

  • 12 Пепи Волгата

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Не знам и не ме интересува.Аз избрах ЕВРОТО?

    19:33 31.12.2025

  • 13 Бойко Българоубиец

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз пък ги разрешавам за деца над 0 годишна възраст 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    19:38 31.12.2025

  • 14 Русофил

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бухал,":

    Превзехме Покровск, Волчанск, Гуляйполе и Димитров 😏 Купянск и Запорожие да се готвят 😉

    19:39 31.12.2025

  • 15 Коня Солтуклиева

    1 1 Отговор
    Утре ще им забрани и 4.те до 18 годишна възраст
    И вдругиден те ще се изпоженят за бабите и дядовците си, алис Макрон!

    19:44 31.12.2025

  • 16 6135

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Ако има желание правителството може да го направи правилно, така че хем хората да да могат да потвърдят възрастта си, хем да няма следене.
    Дали въобще съществува такова правителство, което да направи нещо само да помага, а не да следи - това е съвсем различен въпрос.

    Коментиран от #19

    19:46 31.12.2025

  • 17 Народа

    2 1 Отговор
    И народонаселението злобеят. На запад идва в сила "демократична" цензура. Как ще се забрани на децата да ползват социални мрежи - метода ще засегне и вас, стадо. Ще ви дойде до главите, остава година. После пак се радвайте.

    19:48 31.12.2025

  • 18 джен3и

    2 0 Отговор
    Микрон е скапан диктатор!

    19:56 31.12.2025

  • 19 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "6135":

    Пълни глупости от пълен лаик...ламер...ориенталски БеГе инджиньер Балкански тоест.

    Коментиран от #20, #21

    20:06 31.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Разбрала свиня

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "хаха":

    От кладенчова вода. Само трол ръси глупости наизуст, омрu ве

    20:18 31.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания