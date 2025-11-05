Осъдиха медик на доживотен затвор за убийството на десет пациенти

Медицински брат в отделение за палиативни грижи беше осъден днес в Германия на доживотен затвор за убийството на десет пациенти със смъртоносни инжекции и за опит за убийството на 27 други, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Прокуратурата смята, че медицинският брат е инжектирал на своите предимно възрастни пациенти обезболяващи и успокоителни, за да облекчи работата си през нощта.
Говорител на съда в Аахен заяви, че престъплението се приема за особено тежко, което означава, че медицинският брат има малък шанс да бъде освободен от затвора след излежани 15 години от присъдата – минималното време, което е нужно при доживотна присъда в Германия, за да може след това затворникът да поиска намаляване на присъдата или предсрочно освобождаване.
Медицинският брат е извършил престъпленията между декември 2023 и май 2024 г. Присъдата подлежи на обжалване.
Германската полиция съобщи, че се разследват и други съмнителни случаи по време на кариерата на медицинския брат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тео
Коментиран от #2, #5, #7
21:29 05.11.2025
2 не говори наизуст не се казва евтаназия
До коментар #1 от "Тео":а сериен убиец без желанието на жертвите
без тяхно знание и позволение
Коментиран от #8
21:36 05.11.2025
3 Гост
21:36 05.11.2025
4 Баба Гошка
Коментиран от #6
21:51 05.11.2025
5 Баце ЕООД
До коментар #1 от "Тео":Дано попаднеш на такъв доктор, да те излекува тогава.
21:51 05.11.2025
6 Е как от кой
До коментар #4 от "Баба Гошка":От арабския.. Затова и ще бъде пожалван
21:52 05.11.2025
7 Ахахаха
До коментар #1 от "Тео":27 са се опитали да се самоубият значи, ама не са успели.. Вместо да си хабят парите да ти плащат да пишеш тук. Да ти бяха платили курс по български
21:53 05.11.2025
8 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "не говори наизуст не се казва евтаназия":Човекът правилно ти го писа, ама хора дето не могат да мислят се обработват лесно. Тава е също, като случаят с Харолд Шипман, дето го убиха в затвора, за да не каже истината. Роднините плащат на медиците, да се отърват от възрастните хора. Да им спестят мъките и си спестят парите по грижите. В домът на Шипман откриха пари и злато, дадено от роднните.
21:54 05.11.2025
9 Фейк на часа
21:56 05.11.2025
10 Шопо
22:02 05.11.2025
11 Лили Иванова
22:34 05.11.2025