Осъдиха медик на доживотен затвор за убийството на десет пациенти

Осъдиха медик на доживотен затвор за убийството на десет пациенти

5 Ноември, 2025 21:25 1 016 11

Германската полиция съобщи, че се разследват и други съмнителни случаи по време на кариерата му

Осъдиха медик на доживотен затвор за убийството на десет пациенти - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Медицински брат в отделение за палиативни грижи беше осъден днес в Германия на доживотен затвор за убийството на десет пациенти със смъртоносни инжекции и за опит за убийството на 27 други, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Прокуратурата смята, че медицинският брат е инжектирал на своите предимно възрастни пациенти обезболяващи и успокоителни, за да облекчи работата си през нощта.

Говорител на съда в Аахен заяви, че престъплението се приема за особено тежко, което означава, че медицинският брат има малък шанс да бъде освободен от затвора след излежани 15 години от присъдата – минималното време, което е нужно при доживотна присъда в Германия, за да може след това затворникът да поиска намаляване на присъдата или предсрочно освобождаване.

Медицинският брат е извършил престъпленията между декември 2023 и май 2024 г. Присъдата подлежи на обжалване.

Германската полиция съобщи, че се разследват и други съмнителни случаи по време на кариерата на медицинския брат.


Германия
