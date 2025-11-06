Новини
Свят »
Ватикан »
Папа Лъв XIV отправи остра критика към администрацията на Тръмп

Папа Лъв XIV отправи остра критика към администрацията на Тръмп

6 Ноември, 2025 08:04 1 133 7

  • папа лъв xiv-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • мигранти-
  • папата

Първият папа, роден в САЩ, предупреди, че бомбардировките на САЩ срещу венецуелски кораби рискуват да засилят напрежението в региона

Папа Лъв XIV отправи остра критика към администрацията на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV призова за "задълбочено размишление" върху начина, по който се отнасят към мигрантите в САЩ, където според него много хора са дълбоко засегнати от противоречивата политика на масово депортиране, предаде Би Би Си, съобщи БТА.

В една от най-силните си критики досега към администрацията на президента Доналд Тръмп, първият папа, роден в САЩ, също предупреди, че бомбардировките на САЩ срещу венецуелски кораби, заподозрени в превоз на наркотици, рискуват да засилят напрежението в региона.

Излизайки, за да се обърне към телевизионни камери пред папската си резиденция в Кастел Гандолфо и предлагайки да отговори на "един или два въпроса", папа Лъв XIV заяви, че има хора, които живеят в САЩ "от години, без никога да създават проблеми, и които са дълбоко засегнати" от твърдата политика на Тръмп по отношение на миграцията.

Говорейки на английски и обръщайки се директно към американска аудитория, той повтори католическото убеждение, че всеки християнин в крайна сметка ще бъде съден по това как е посрещнал "чужденеца".

Първоначално, след избирането му през май, коментарите на Лъв XIV относно геополитиката бяха предпазливи. След това миналия месец той използва думата "нечовешки" по отношение на водените от Тръмп репресии, припомня Би Би Си.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кръстника

    7 4 Отговор
    Трябва да ни пуска корабите с белото.

    08:09 06.11.2025

  • 2 Митко

    11 1 Отговор
    Кога Папа Лъв ще гали Бойко по главата

    08:13 06.11.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 6 Отговор
    Аз съм духала на Папа Лъф преди 20 години,когато работех като хигиенистка в Чикаго. 💋🥳🤣👍

    08:22 06.11.2025

  • 4 Папа Лъв(Leo)

    2 0 Отговор
    да се оплаче ма Шивачка Бързата(Тейлър Суифт)

    09:00 06.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Монк

    0 0 Отговор
    Не знам лъв ли е, мишка ли е, но и папата отдавна не е това, което беше

    09:29 06.11.2025