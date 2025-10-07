Папа Лъв XIV ще посети Турция в края на ноември, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa), позовавайки се на информация на Ватикана.

Първият папа от САЩ в историята ще бъде в Турция от 27 до 30 ноември, преди да се отправи към Ливан, където ще остане от 30 ноември до 2 декември.

Папата е приел поканите от държавните глави и църковните власти на двете страни, съобщиха от пресслужбата на Светия престол. Това ще е първото апостолическо пътуване от понтификата на Лъв XIV.

По време на турския етап от пътуването ще се придаде особено значение на поклонението в Изник. Това посещение е посветено на честванията на 1700-годишнината от Никейския събор, състоял се през 325 г. в древна Никея, на мястото на съвременния Изник. Този Събор е едно от най-важните събития в историята на християнството.