Папа Лъв XIV ще посети Турция
Папа Лъв XIV ще посети Турция

7 Октомври, 2025 15:55 376 2

Лъв XIV ще бъде в Турция от 27 до 30 ноември, след което ще посети Ливан

Папа Лъв XIV ще посети Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Servizio Informazione Religiosa

Папа Лъв XIV ще посети Турция в края на ноември, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa), позовавайки се на информация на Ватикана.

Първият папа от САЩ в историята ще бъде в Турция от 27 до 30 ноември, преди да се отправи към Ливан, където ще остане от 30 ноември до 2 декември.

Папата е приел поканите от държавните глави и църковните власти на двете страни, съобщиха от пресслужбата на Светия престол. Това ще е първото апостолическо пътуване от понтификата на Лъв XIV.

По време на турския етап от пътуването ще се придаде особено значение на поклонението в Изник. Това посещение е посветено на честванията на 1700-годишнината от Никейския събор, състоял се през 325 г. в древна Никея, на мястото на съвременния Изник. Този Събор е едно от най-важните събития в историята на християнството.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Али Агджа

    2 0 Отговор
    Чакам!

    15:57 07.10.2025

  • 2 Митко

    1 0 Отговор
    Кога Папа лъв ще гали Бойко по главата?

    15:58 07.10.2025