Папската гвардия е разследвана за обиди към жени с еврейски произход

Швейцарската гвардия е разследвана за предполагаема обида на две еврейски жени във Ватикана по време на папска аудиенция, когато служещ в гвардията е направил презрителен жест към тях, имитирайки заплюване, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.
„Съобщено е за инцидент на една от охранителните станции и, както става в подобни случаи, е започнато вътрешно разследване“, съобщи за АНСА ефрейтор Eлия Чиноти, говорител на Папската швейцарска гвардия.
„Това е стандартна процедура, защото службата винаги трябва да се изпълнява с най-голям професионализъм“, заяви Чиноти.
Относно съдържанието на разследването, той обясни, че това е вътрешно разследване и остава поверително. Предполагаемият инцидент се е станал на входа на Арката на камбаните на 29 октомври.
Същия ден се е отбелязвала годишнината от „Nostra Aetate“, декларация от 1965 г. на папа Павел VI за отношенията с нехристиянските религии, и площадът е бил изпълнен с представители на други религии, включително голяма еврейска група.
„Влязохме през страничен вход на площад „Свети Петър“ като част от международна еврейска делегация. Член на Папската швейцарска гвардия видимо изсъска срещу нас „les juifs“ (евреи), а след това направи жест към нас сякаш ни заплюва като очевиден израз на презрение“, заяви Михал Говрин, израелска писателка и театрална режисьорка, присъствала на събитието.
Ако инцидентът бъде потвърден от вътрешното разследване, могат да се предвидят драстични мерки.
„Църквата не толерира антисемитизма и се бори с него в името на самото Евангелие“, заяви папа Лъв XIV на същата аудиенция, състояла се на 29 октомври.
Изявлението беше посрещнато с продължителни аплодисменти.
