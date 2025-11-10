Новини
Папската гвардия е разследвана за обиди към жени с еврейски произход

10 Ноември, 2025 17:32 715 22

Предполагаемият инцидент се е станал на входа на Арката на камбаните на 29 октомври

Папската гвардия е разследвана за обиди към жени с еврейски произход - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Швейцарската гвардия е разследвана за предполагаема обида на две еврейски жени във Ватикана по време на папска аудиенция, когато служещ в гвардията е направил презрителен жест към тях, имитирайки заплюване, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

„Съобщено е за инцидент на една от охранителните станции и, както става в подобни случаи, е започнато вътрешно разследване“, съобщи за АНСА ефрейтор Eлия Чиноти, говорител на Папската швейцарска гвардия.

„Това е стандартна процедура, защото службата винаги трябва да се изпълнява с най-голям професионализъм“, заяви Чиноти.

Относно съдържанието на разследването, той обясни, че това е вътрешно разследване и остава поверително. Предполагаемият инцидент се е станал на входа на Арката на камбаните на 29 октомври.

Същия ден се е отбелязвала годишнината от „Nostra Aetate“, декларация от 1965 г. на папа Павел VI за отношенията с нехристиянските религии, и площадът е бил изпълнен с представители на други религии, включително голяма еврейска група.

„Влязохме през страничен вход на площад „Свети Петър“ като част от международна еврейска делегация. Член на Папската швейцарска гвардия видимо изсъска срещу нас „les juifs“ (евреи), а след това направи жест към нас сякаш ни заплюва като очевиден израз на презрение“, заяви Михал Говрин, израелска писателка и театрална режисьорка, присъствала на събитието.

Ако инцидентът бъде потвърден от вътрешното разследване, могат да се предвидят драстични мерки.

„Църквата не толерира антисемитизма и се бори с него в името на самото Евангелие“, заяви папа Лъв XIV на същата аудиенция, състояла се на 29 октомври.

Изявлението беше посрещнато с продължителни аплодисменти.


Ватикан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 голям смях

    7 4 Отговор
    патата няма армия, папата има само някакви палячовци и леви резби

    17:33 10.11.2025

  • 2 Шаломов

    9 4 Отговор
    Без анти-семитизъм, гои!

    17:35 10.11.2025

  • 3 какво правят

    5 2 Отговор
    еврейски жени във Ватикана? Сигурно просят ? Илиса отМуСат ?

    Коментиран от #6

    17:37 10.11.2025

  • 4 Анонимен

    5 1 Отговор
    Помним Светата Инквизиция как постъпваше в Испания преди много години.Как те бяха преследвани и гонени като прокажени от пределите на страната.Това се случи преди няколко стотин години,а не преди 100...На всеки му своето.

    Коментиран от #5, #7

    17:38 10.11.2025

  • 5 А хан Крум

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    режеше крайници и пиеше вино от череп.
    Езическа му долна работа.

    Коментиран от #9

    17:43 10.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бай Ставри

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Добре е правела

    17:50 10.11.2025

  • 8 да ве да

    3 2 Отговор
    Не ми се вярва да е било точно така, по-скоро са се правили на интересни и са искали да се снимат или са се .бавали с някой гвардеец и по инструкция им е теглил една на тия дето го играят вечните "жертви"?

    17:51 10.11.2025

  • 9 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "А хан Крум":

    Лъжци и крадци са били наказвани според тогавашните закони. А доколкото знам е държавата Израел е забранено на гробовете на Християни да се поставят кръстове. А в Германия университетски професори теолози изследват дали в действителност е имало човек Исус Христос. Първото име Исус значи "Яхве е спасител" а Христос значи помазан.

    Коментиран от #19

    17:54 10.11.2025

  • 10 Никой

    2 1 Отговор
    И Соломон и Лорер бяха в София. Може - с реактивен самолет нещо. И се връщат обидени.

    17:54 10.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тези жени от еврейски произход

    4 1 Отговор
    са нагли мръсни цинични и се смятат за нещо повече от всички останали и са предизвикали папската гвардия. Вие пътували ли сте в самолет на израелските авиолинии до София за да разберете с какви товари ще попадна ли в копита на самолета.
    Измет която не се понася с постоянни изисквания и.,..... Пътувала съм с нашите лилави са народни по други дестинации и те са много по-нормални.
    Като допълнение съм съжителствал с български евреин познаващ общността и той ме е предупреждавал за цялата измет която е влязла и се нарича евреи в Израел.

    17:59 10.11.2025

  • 13 И как разбраха тея хора че

    2 1 Отговор
    еврейски жени са еврейски ? По миризмата ли ?

    17:59 10.11.2025

  • 14 Внимавайте сега хора !!! Важно е!

    2 1 Отговор
    Врага на циониста е самият ционист !
    е заявил Папа Лъв XIV във връзка 60-годишнината на Nostra Aetate – знакова декларация, отхвърляща идеята за колективна еврейска вина за смъртта на Исус и призоваваща за диалог с нехристиянските вероизповедания – трудно извоюваното помирение което сега действително е изправено пред риск от ерозия и Израел ще го разбере по трудният начин. ... килимарските бомбардировки, масовите убийства и гладната блокада на ивицата Гааааза превърнаха Израел в държава-парий, презирана и мразена по целия свят... ....Това е в отговор на едно писмо написано от Равин Елиезер Симха Вайс, член на Междурелигиозния съвет на Главния равинат на Израел който пък бил изпратил писмо до папа Лъв XIV, споделяйки загрижеността си от неотдавнашните забележки на папата, сравняващи ситуацията в Гааза и в Украйна..... Че жална им майка на евреите ако и бъдат атемосани в католическият свят....а тея патки въобще не са важни

    18:02 10.11.2025

  • 15 Ник Мошета

    2 1 Отговор
    Все някой ги обижда тези с еврейския произход, все някой им пречи... А дали не е обратното?

    18:02 10.11.2025

  • 16 АНСА, цитирана от БТА

    2 1 Отговор
    Ама въобще даже не е цитирана а преразказ по картинка е направен както обикновенно

    18:05 10.11.2025

  • 17 Ъхъъъъъ...

    3 1 Отговор
    (когато служещ в гвардията е направил презрителен жест към тях, имитирайки заплюване...) ..... гнусни ционисти подли ...

    18:07 10.11.2025

  • 18 То тва голяма изненада нали

    2 1 Отговор
    Някой да направи презрителен жест към израелци или да имитира заплюване.. ами точно това трябва да се прави от всички според мен

    18:09 10.11.2025

  • 19 Според тогавашните

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Търновец":

    ЕЗИЧЕСКИ ЗАКОНИ.
    А за християните ти е една голяма мъгла.

    18:11 10.11.2025

  • 20 Света мрази Израел и хунтата му

    1 1 Отговор
    Това изненада ли е за някой?

    18:11 10.11.2025

  • 21 Като ги анатемоса папата

    0 1 Отговор
    Тогава да ги видя израелците кво ще правят ....

    18:17 10.11.2025

  • 22 Като не ви е ясно

    0 0 Отговор
    Какво е „Nostra Aetate“, поне не пишете глупости..

    18:20 10.11.2025