Израел: Ватиканът помогна за освобождаването на заложниците

Израел обяви, че Ватиканът активно е работил за освобождаването на заложниците, взети от групировката „Хамас“, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

„Споразумението, което върна всички заложници и сложи край на войната, не би било възможно без натиска, който Израел оказа върху „Хамас“, и без лидерството и ангажираността на президента Доналд Тръмп. То стана възможно и благодарение на силните молитви и жестовете на единство от папа Франциск и папа Лъв XIV. И двамата последователно призоваваха за освобождаването на заложниците и работеха активно за това“, каза посланикът на Израел във Светия престол Ярон Сайдман.

„[Покойният] Папа Франциск даде име и лице на всички заложници и помогна да се запази паметта им и колективният ангажимент за тяхното освобождаване. С непрекъснатата си подкрепа за освобождаването на заложниците папа Франциск и Лъв помогнаха да се проправи пътят за тяхното освобождаване“, заяви израелският дипломатически представител.

„Сега, когато войната приключи, трябва да се съсредоточим върху мира и помирението със съседите си, със самите себе си и в израелското общество. На 7 октомври Израел претърпя колективна травма, която продължава да живее“, каза посланикът.

Сайдман обясни, че макар това да е „време за оптимизъм и надежда“, все още не е време за празнуване, защото все още не сме стигнали до финалната линия.

Той подчерта, че е необходимо да се гарантира, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел. И не по-малко важно е да се предложи лъч надежда и възможност за по-добро бъдеще на самия народ на Газа, след като бъде освободен от игото на тираничния режим на „Хамас“, каза дипломатът.