Новини
Свят »
Ватикан »
Папа Лъв XIV призова вярващите да се молят за мир в Украйна
  Тема: Servizio Informazione Religiosa

Папа Лъв XIV призова вярващите да се молят за мир в Украйна

20 Август, 2025 14:52 427 9

  • sir-
  • папа лъв xiv-
  • украйна-
  • война-
  • ватиканът

Нека Бог да изтрие сълзите на онези, които страдат поради продължаващите въоръжени конфликти, каза папата

Папа Лъв XIV призова вярващите да се молят за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

Папа Лъв XIV призова вярващите по света да отправят молитва за мир в Светите земи, Украйна и другите региони на света, в които се водят войни, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

„Тъй като нашата Земя продължава да бъде наранявана от войните в Светите земи, в Украйна и в много други райони [...], приканвам всички вярващи да посветят 22 август на пост и молитва“, каза папата по време на седмичната си аудиенция във Ватикана.

Нека вярващи помолят Бог „да ни дари мир и справедливост и да изтрие сълзите на онези, които страдат поради продължаващите въоръжени конфликти“, призова Светият отец.

Американският президент Доналд Тръмп заяви по-рано, че американски сухопътни сили няма да бъдат разполагани в Украйна като част от гаранциите за сигурност, които САЩ и техните съюзници от НАТО обещаха да предложат на Киев. Това се превърна в една от основните теми в американския и британския печат.

Тръмп обеща, че американски сухопътни сили няма да бъдат разполагани в Украйна, но не предостави почти никаква друга информация за мащаба на американските гаранции за сигурност, докато настоява за прекратяване на войната на Русия срещу нейния съсед.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мошЕто

    6 2 Отговор
    Няма по-лицемерно и заблуждаващо нещо от религията ! Папата е ярък пример за това ...

    14:54 20.08.2025

  • 2 бай Тикван

    1 1 Отговор
    призова вярващите му да се молят
    за повече поводи за обществени поръчки подплатени с нови заеми за
    растеж в чекмеджарницата

    15:09 20.08.2025

  • 3 с молитви не става

    1 0 Отговор
    а хващане на зелката да кляка и подписва условията наложени от Русия
    както и ес пуделите

    15:13 20.08.2025

  • 4 1234

    0 0 Отговор
    ха ха май ти и около тебе даже не вервате щом не спират войните

    15:13 20.08.2025

  • 5 ха ха

    0 0 Отговор
    няма как да се моля за мир , когато 5/6 от населението е принудено от "демократите" да живее в робство

    15:14 20.08.2025

  • 6 Завърнал се

    1 3 Отговор
    Мир ще има когато върнат руснаците в изходно положение 1991г., кога бяха умряли от глад и продадоха половината Съветски съюз да оцелеят. Да си припомнят Рейгън какво правеше, всичко друго са празни приказки.

    Коментиран от #9

    15:19 20.08.2025

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    На Мумиан или на брата мо Сатан да се молиме очче наш?

    15:22 20.08.2025

  • 8 Лев

    2 0 Отговор
    Лъв шеснадесети

    15:26 20.08.2025

  • 9 Злобар

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Завърнал се":

    Връщай се обратно.

    15:29 20.08.2025