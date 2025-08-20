Папа Лъв XIV призова вярващите да се молят за мир в Украйна

Папа Лъв XIV призова вярващите по света да отправят молитва за мир в Светите земи, Украйна и другите региони на света, в които се водят войни, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

„Тъй като нашата Земя продължава да бъде наранявана от войните в Светите земи, в Украйна и в много други райони [...], приканвам всички вярващи да посветят 22 август на пост и молитва“, каза папата по време на седмичната си аудиенция във Ватикана.

Нека вярващи помолят Бог „да ни дари мир и справедливост и да изтрие сълзите на онези, които страдат поради продължаващите въоръжени конфликти“, призова Светият отец.

Американският президент Доналд Тръмп заяви по-рано, че американски сухопътни сили няма да бъдат разполагани в Украйна като част от гаранциите за сигурност, които САЩ и техните съюзници от НАТО обещаха да предложат на Киев. Това се превърна в една от основните теми в американския и британския печат.

Тръмп обеща, че американски сухопътни сили няма да бъдат разполагани в Украйна, но не предостави почти никаква друга информация за мащаба на американските гаранции за сигурност, докато настоява за прекратяване на войната на Русия срещу нейния съсед.