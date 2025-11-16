Новини
ВСУ унищожили 4 пускови установки на комплекса С-400 "Триумф“ и 2 радара при удара в Новоросийск ВИДЕО
  Тема: Украйна

ВСУ унищожили 4 пускови установки на комплекса С-400 "Триумф“ и 2 радара при удара в Новоросийск ВИДЕО

16 Ноември, 2025 04:31, обновена 16 Ноември, 2025 04:35 937 18

  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • новоросийск-
  • удари-
  • атаки-
  • орбан-
  • енергетика

През октомври "Нафтогаз“ е загубил 60 процента от капацитета си за производство на газ в резултат на руските атаки. Орбан се противопоставя твърдо на санкциите на ЕС върху руската енергия

ВСУ унищожили 4 пускови установки на комплекса С-400 "Триумф“ и 2 радара при удара в Новоросийск ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

В резултат на удара на украински дронове по пристанищната и нефтена инфраструктура в руския Новоросийск на 14 ноември са унищожени 4 пускови установки на комплекса С-400 "Триумф“ и 2 радара, предава Украинская правда.

"Появиха се нови данни за последствията от вчерашната атака на далекобойни безпилотни летателни апарати на Центъра за специални операции "Алфа“ на СБУ в Новоросийск.

Спътниковите снимки потвърждават, че Службата за сигурност успешно е унищожила четири пускови установки на зенитно-ракетния комплекс С-400 "Триумф“. Те са били разположени на територията на военната част на Кубанския червенознаменен полк. Също така Русия е загубила два важни радара – за ранно откриване 96Н6 ("Cheese Board“) и радар за насочване на целта 92Н6 ("Grave Stone“).

Общо на територията на военната част са разположени приблизително 12 пускови установки на ЗРК С-400 "Триумф“. Има голяма вероятност те също да са претърпели щети в резултат на атаката.


Още новини от Украйна


През октомври "Нафтогаз“ е загубил 60 процента от капацитета си за производство на газ в резултат на руските атаки, предава The New York Times.

Според информацията, това може да повлияе сериозно на възможностите за отопление на Украйна.

"Някои градове се сблъскаха с временен недостиг на газ и експертите предупреждават, че ако атаките продължат, на милиони хора ще им бъде трудно да поддържат топлина в домовете си. Преходът към електрически нагреватели е невъзможен, тъй като това само ще увеличи натоварването на и без това претоварената енергийна система на Украйна. Неотдавнашните атаки доведоха до многочасови прекъсвания на електрозахранването“, се посочва в статията.

Изданието цитира мненията на жители на град Киев, уплашени от такава перспектива. Някои от тях са се преместили в апартаменти с газово отопление, именно за да избегнат загубата на топлина.

Освен това в статията се цитира мнението на генералния директор на "Нафтогаз“ Сергей Корецки. Според него газът е източник на топлина и се използва за приготвяне на храна в 80% от всички домакинства в Украйна - предимно в многофамилни жилища.

"Газовата система не е сложна цел за Москва. Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко заяви в интервю това лято, че "руснаците знаят много добре“ къде се намира газовата инфраструктура на страната и как е била построена, тъй като е запазена още от съветските времена“, пише NYT.

Ние се противопоставяме твърдо на санкциите на ЕС върху руската енергия, защитавайки нашия суверенитет и граждани. Това заяви премиерът на Унгария Виктор Орбан в профила си в платформата Х.

Според него мирът в Европа ще дойде чрез преговори, а не чрез санкции. "Опитът на Брюксел да заобиколи нашето вето и да наложи волята си като "търговска политика" няма да бъде приет", категоричен е той. Орбан допълни, че ще се предприемат правни действия.

Специалният представител на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев подкрепи унгарския си колега, като каза: "Страхотно е да се гледа как Орбан защитават Унгария и конкурентоспособността на ЕС, като обещават съдебни действия срещу "търговската политика" на Брюксел, забраняваща руската енергия."

Дмитрив подчерта, че ЕС е загубил над 1,4 трилиона евро, като се отказа от руския газ. Той нарече действията на председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен "стимулиране на бързата деиндустриализация и упадък в ЕС."


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Линда

    9 21 Отговор
    Слава на Украина , браво, бой до дупка на тези твари

    Коментиран от #4, #7

    04:37 16.11.2025

  • 2 властелина на света император ПУТИН

    8 13 Отговор
    жалка пропаганда

    04:38 16.11.2025

  • 3 Коста

    10 5 Отговор
    И кво? Нито 1 кв метър върнат а територия...

    Коментиран от #5, #8

    04:39 16.11.2025

  • 4 ти сеИЗДРИЩЯфостичкатаа

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Линда":

    Научи се първо да пишеш на български бе Калъф!

    04:39 16.11.2025

  • 5 удрииии

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    за покросвкс какво стана? избиха ли ги всичките окранци? само бой по тия наацисти

    04:41 16.11.2025

  • 6 оня с коня

    8 4 Отговор
    Уудриии Вова,да се пукат душите черни душмански !Колкото повече ги удряш,повече се кефят.

    04:41 16.11.2025

  • 7 Коста

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Линда":

    Ти си губи времето тук... Киро про100 бара парапета в тоз момент

    04:42 16.11.2025

  • 8 Еееее

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    Имат върнати -1000 кв км у Голяйполе тая неделя

    04:46 16.11.2025

  • 9 хихи

    10 2 Отговор
    Добре, че Русия свърши ракетите приди повече от 3 години и сега воюва само с летящи лопати....

    05:01 16.11.2025

  • 10 Зарята е чудовищна

    5 6 Отговор
    рашисткия новоросийск гори. Ако някой преди 4 години ми беше казал че след 3- дневната СВО раша е толкова жалка и ще гори щях да го помисля за луд. Удри Зеленски да се пукат гладните копейки усукващи се около кофите за смет.

    Коментиран от #15

    05:18 16.11.2025

  • 11 АУУУУУ

    2 5 Отговор
    АБЕ ЗАЩО НЯМА НИЩО ЗА УНИЩОЖЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА НЕФТЕНИЯ ТЕРМИНАЛ В НОВОРОСИЙСК........ СПОРЕД КАДРИ ТАМ ИМА ОГРОМНИ ПОЖАРИ ........ ИЗНОСЪТ НА НЕФТ ПРЕЗ НОВОРОСИЙСК Е СПРЯН ЗА НЕУТОЧНЕНО ВРЕМЕ 💥💥💥🤣🤣🤣🤣🤣

    05:27 16.11.2025

  • 12 Е.С.

    3 0 Отговор
    Може ли да ми обясните защо в Украйна се преследват православните?! Защо митр. Арсений втора година е затворен в следствения арест без присъда?! Защо, като се нуждае от сърдечна операция а не го пускат да се оперира?! Навярно искат да умре, за ги спаси от присъствието си. Много изтънчен метод на убийство. И не на последно място да не забравяме, че така наречения “томос” беше даден от Вартоломей на не каноничната ПЦУ по време на първия мандат на Тръмп, след което започнаха най-страшните гонения на православни и заграбване на храмове в Украйна!

    05:35 16.11.2025

  • 13 Кирил

    0 3 Отговор
    Радваха се на убитите жени и деца в Украйна, викаха Крим наш, нападнаха, убиваха, разрушаваха. Сега ще изпитат последствията

    05:40 16.11.2025

  • 14 Дали Украйна е ударила нещо

    2 1 Отговор
    или не, няма никакво значение. Тази страна си замина заради САЩ и инсталираният наркоман на власт. Не се ли отърсят украинците от страха и лъжите и да погнат този наркоман, ще загубят всичко.

    05:41 16.11.2025

  • 15 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Зарята е чудовищна":

    Многоходови сме вееее

    06:01 16.11.2025

  • 16 Ксанибa

    1 0 Отговор
    Щом го е писала оркаинцката неправда, сложете йощ 1500 руски бонардировачи

    06:03 16.11.2025

  • 17 россиян..

    2 1 Отговор
    Чем меньше бандерцов для болгар-темь лучше..че двата плондера,дека ви командпрат..ви препълниха държавата с тях

    06:10 16.11.2025

  • 18 ВВ Путин

    1 0 Отговор
    Нищо им няма на радарите. Леко поизгорели. И без друго не ни трябват.

    06:18 16.11.2025

Новини по държави:
