ВСУ унищожили 4 пускови установки на комплекса С-400 "Триумф“ и 2 радара при удара в Новоросийск ВИДЕО

В резултат на удара на украински дронове по пристанищната и нефтена инфраструктура в руския Новоросийск на 14 ноември са унищожени 4 пускови установки на комплекса С-400 "Триумф“ и 2 радара, предава Украинская правда.



"Появиха се нови данни за последствията от вчерашната атака на далекобойни безпилотни летателни апарати на Центъра за специални операции "Алфа“ на СБУ в Новоросийск.



Спътниковите снимки потвърждават, че Службата за сигурност успешно е унищожила четири пускови установки на зенитно-ракетния комплекс С-400 "Триумф“. Те са били разположени на територията на военната част на Кубанския червенознаменен полк. Също така Русия е загубила два важни радара – за ранно откриване 96Н6 ("Cheese Board“) и радар за насочване на целта 92Н6 ("Grave Stone“).



Общо на територията на военната част са разположени приблизително 12 пускови установки на ЗРК С-400 "Триумф“. Има голяма вероятност те също да са претърпели щети в резултат на атаката.





