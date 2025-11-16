В резултат на удара на украински дронове по пристанищната и нефтена инфраструктура в руския Новоросийск на 14 ноември са унищожени 4 пускови установки на комплекса С-400 "Триумф“ и 2 радара, предава Украинская правда.
"Появиха се нови данни за последствията от вчерашната атака на далекобойни безпилотни летателни апарати на Центъра за специални операции "Алфа“ на СБУ в Новоросийск.
Спътниковите снимки потвърждават, че Службата за сигурност успешно е унищожила четири пускови установки на зенитно-ракетния комплекс С-400 "Триумф“. Те са били разположени на територията на военната част на Кубанския червенознаменен полк. Също така Русия е загубила два важни радара – за ранно откриване 96Н6 ("Cheese Board“) и радар за насочване на целта 92Н6 ("Grave Stone“).
Общо на територията на военната част са разположени приблизително 12 пускови установки на ЗРК С-400 "Триумф“. Има голяма вероятност те също да са претърпели щети в резултат на атаката.
През октомври "Нафтогаз“ е загубил 60 процента от капацитета си за производство на газ в резултат на руските атаки, предава The New York Times.
Според информацията, това може да повлияе сериозно на възможностите за отопление на Украйна.
"Някои градове се сблъскаха с временен недостиг на газ и експертите предупреждават, че ако атаките продължат, на милиони хора ще им бъде трудно да поддържат топлина в домовете си. Преходът към електрически нагреватели е невъзможен, тъй като това само ще увеличи натоварването на и без това претоварената енергийна система на Украйна. Неотдавнашните атаки доведоха до многочасови прекъсвания на електрозахранването“, се посочва в статията.
Изданието цитира мненията на жители на град Киев, уплашени от такава перспектива. Някои от тях са се преместили в апартаменти с газово отопление, именно за да избегнат загубата на топлина.
Освен това в статията се цитира мнението на генералния директор на "Нафтогаз“ Сергей Корецки. Според него газът е източник на топлина и се използва за приготвяне на храна в 80% от всички домакинства в Украйна - предимно в многофамилни жилища.
"Газовата система не е сложна цел за Москва. Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко заяви в интервю това лято, че "руснаците знаят много добре“ къде се намира газовата инфраструктура на страната и как е била построена, тъй като е запазена още от съветските времена“, пише NYT.
Ние се противопоставяме твърдо на санкциите на ЕС върху руската енергия, защитавайки нашия суверенитет и граждани. Това заяви премиерът на Унгария Виктор Орбан в профила си в платформата Х.
Според него мирът в Европа ще дойде чрез преговори, а не чрез санкции. "Опитът на Брюксел да заобиколи нашето вето и да наложи волята си като "търговска политика" няма да бъде приет", категоричен е той. Орбан допълни, че ще се предприемат правни действия.
Специалният представител на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев подкрепи унгарския си колега, като каза: "Страхотно е да се гледа как Орбан защитават Унгария и конкурентоспособността на ЕС, като обещават съдебни действия срещу "търговската политика" на Брюксел, забраняваща руската енергия."
Дмитрив подчерта, че ЕС е загубил над 1,4 трилиона евро, като се отказа от руския газ. Той нарече действията на председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен "стимулиране на бързата деиндустриализация и упадък в ЕС."
