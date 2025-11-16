Унгарският премиер Виктор Орбан смята, че въоръженият конфликт в Украйна ще приключи в обозримо бъдеще, руският президент Владимир Путин е заинтересован от установяване на мир, а страните от НАТО не трябва да се страхуват от руска атака.

„Мисля, че сме много близо до постигане на мир“, каза той по отношение на Украйна в разговор с Матиас Дьопфнер, изпълнителен директор на германската медийна група Axel Springer, в предаването му, което се излъчи в YouTube вечерта на 15 ноември.

Премиерът не обясни на какво се основава прогнозата му, но отбеляза, че прекратяването на украинския конфликт изисква „единна позиция на Запада“. Междувременно, каза той, президентът на САЩ Доналд Тръмп полага усилия за постигане на мир, докато лидерите на ЕС настояват Украйна да продължи военните действия, за да осигури по-благоприятни условия на бойното поле.

На въпроса дали Путин се интересува от мирни преговори, Орбан отговори: „Да“. На въпроса защо, премиерът отговори: „Защото войната има цена“. Според него тази цена се изразява в човешки животи и икономически загуби.

Орбан смята, че предвид това Русия би искала да прекрати конфликта възможно най-бързо, но същевременно се стреми да постигне собствените си цели. След като това се случи, „няма да има смисъл да продължава войната“, каза той, отговаряйки утвърдително на въпроса дали Москва ще може да поеме контрол над цялата територия на Донбас.

Орбан потвърди, че остава убеден, че е невъзможно да се победи Русия, защото е ядрена сила. Същевременно той заяви, че Русия отстъпва на НАТО по конвенционални оръжия и следователно членовете на алианса не трябва да се страхуват от атака от нейна страна. Според ръководителя на унгарското правителство западните страни трябва да бъдат военно силни, но силата им трябва да бъде демонстрирана на масата за преговори.

Турският външен министър Хакан Фидан смята, че украинският конфликт в момента е към своя край.

„В момента, според мен, тази война е най-близо до спиране. Виждаме, че всички условия за прекратяване на огъня вече са назрели“, каза той по телевизионния канал A Haber.

Фидан заяви, че е необходимо да се „проведат необходимите преговори и да се предприемат действия“.

„Имаме предложения по този въпрос. Надявам се, че те ще бъдат приложени“, добави външният министър.

Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“, заяви в интервю за ТАСС, че вярва, че Украйна „няма да оцелее като държава“ в бъдеще и че смята „обединението на украинците с Русия“ за стратегическа цел.

Според него „Другата Украйна“ разглежда работата си като конфронтация с настоящите украински власти, които той характеризира като „престъпен, терористичен режим“. Той отбеляза, че движението се застъпва за комуникиране на позицията си с чуждестранни партньори, включително участници в симпозиума „БРИКС - Европа“, където се провеждат срещи с представители на националните парламенти от европейски страни.

„Не виждам Украйна като държава в бъдеще. Нашата стратегическа цел е обединението на украинците с Русия“, заяви той.

Медведчук също така заяви, че според него има поддръжници на интеграцията с Русия в самата Украйна и че „животът в рамките на Русия“ е най-доброто бъдеще за украинците.

Той нарече запазването на Украйна като отделна държава заплаха както за Русия, така и за жителите на страната, твърдейки, че „във всеки формат Украйна ще се превърне в трамплин за колективния Запад“.