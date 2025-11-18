Резолюцията на САЩ за ивицата Газа, приета от Съвета за сигурност на ООН, е поредната „котка в торбата“, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя след гласуването.

„Планът на президента Тръмп не посочваше, че те ще се ангажират с демилитаризацията на Газа и разоръжаването на местните групировки, използвайки всички налични средства. Резолюцията обаче възлага на мисията такива мироопазващи цели, че това би могло да я превърне в страна в конфликта и да я изведе отвъд обхвата на мироопазването. Доколкото разбираме, никоя от потенциалните страни, предоставящи войски, не е подписала такава резолюция. В същото време отбелязваме, че на членовете на съвета на практика не е било дадено време да работят съвестно и да търсят компромиси. Извиването на ръце в столиците и делегациите в Ню Йорк, не може да се нарече съвестна работа. В обобщение, документът, представен от Съединените щати, е поредната "котка в торбата". По същество съветът дава своята благословия „Ще приемем американската инициатива на честна дума на Вашингтон“, каза той подчерта.

„Основното е този документ да не се превърне в прикритие за неконтролирани експерименти на Съединените щати и Израел на окупираната палестинска територия и да не се превърне в смъртна присъда за решението за две държави“, каза Небензя.

Постоянната мисия на САЩ към ООН съобщи по-рано, че американският проект за резолюция включва разпоредби, подкрепящи „международни стабилизационни сили“ и осигуряващи „стабилно, сигурно, мирно и проспериращо бъдеще за палестинците в Газа без Хамас“. Американската мисия уточни, че води преговори по документа си в Съвета за сигурност на ООН от началото на ноември.