Москва: Рустем Умеров избяга от Украйна; Киев: На консултации в САЩ е, скоро се връща
18 Ноември, 2025 05:20, обновена 18 Ноември, 2025 05:29 1 127 12

Според руският сенатор Алексей Пушков бившият украински министър на отбраната е заминал за Турция преди да се разгори корупционният скандал в енергетиката

Москва: Рустем Умеров избяга от Украйна; Киев: На консултации в САЩ е, скоро се връща - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров е избягал в Турция, преди корупционният скандал и разследванията да засегнат отбранителния сектор на Украйна, заяви руския сенатор Алексей Пушков.

„Бившият украински министър на отбраната и ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров е избягал в Турция, преди в Киев да избухне корупционния скандал, включващ близкия сътрудник на Зеленски, Миндич, който също веднага избяга в Израел. Умеров знае какво прави. Досега разследването е засегнало само 100 милиона долара в енергийния сектор. Но може да продължи с разследване за корупция и злоупотреби в отбранителния сектор“, написа той в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

На 11 ноември, ден след публикуването на антикорупционното разследване по енергийния случай на Миндич, Умеров, който ръководеше украинската делегация на преговорите с Русия, внезапно обяви, че е в Истанбул „за нови срещи относно размяна на плленници“. Нито една от страните обаче не е обявявала преди това това пътуване или предстоящите преговори, уточнява ТАСС.

Същия ден името на Умеров се появи в делото за корупция. Специализираната прокуратура за борба с корупцията заяви, че Миндич се е намесил в сектора на отбраната, като е „упражнявал влияние“ върху Умеров, тогавашен министър на отбраната. На този фон Гончаренко изрази съмнение, че Умеров ще се завърне в Украйна. По-късно беше съобщено, че е заминал от Турция за Катар и Обединените арабски емирства.

На 17 ноември Гончаренко съобщи, че Умеров не се е върнал в страната, както е обещал, удължавайки пътуването си до 19 ноември. Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана заяви, че Умеров е в Съединените щати, където провежда „серия от работни консултации и срещи“.

След това украинските медии, позовавайки се на източници, съобщиха, че завръщането на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана в Украйна е планирано за 20 ноември.


  • 1 по очите му личи

    16 17 Отговор
    честен е човека ! не вярвам да е крал от парите на урсула !

    05:34 18.11.2025

  • 2 Има

    15 17 Отговор
    вид на корумпиран, бузест е !

    05:34 18.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    12 18 Отговор
    А онзи със златните нужници замина на консултации в Израел. У нас пък има един с 19 нужника. Дали са златни не зная.

    05:39 18.11.2025

  • 4 Е, сега

    14 17 Отговор
    ще се върне.
    Но не е казал кога.
    Най-вероятно ще се върне вчера.

    Коментиран от #5

    05:39 18.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    11 8 Отговор

    До коментар #4 от "Е, сега":

    От нашите дето заминаха на консултации в Дубай, само Божков се върна.

    05:44 18.11.2025

  • 6 Много

    11 8 Отговор
    Напомня на някои хора от нашият парламент. Дали няма някаква родственна връзка?

    05:47 18.11.2025

  • 7 Бай Шиле

    2 8 Отговор
    В Русия съм, в Русия съм...

    05:49 18.11.2025

  • 8 Добро утро!

    7 10 Отговор
    Избягал е, друг път... Само кремълски боклук като Пушков може да съчини подобна, елементарна лъжа.

    Коментиран от #10, #11

    05:54 18.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    У нас пък Пепи Еврото се запиля на някъде на консултации и повече ни се чу, ни се видя. Онзи дето беше шеф на ББР, тоже. Коцев също щеше да ходи на консултации, но го запряха. Първо в кауша, а после в Софийския. Предстои да видим дали Киро Умния и Лена Парапета ще ходят на някъде на консултации.

    05:57 18.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Добро утро!":

    Ми никой не знае. Понякога консултациите продължават дълго. А този бая консултации е навъртял. Първо Турция, после Катар, след това Дубай... Явно ще прави околосветски консултации. Може да стигне и до ЮАР. Нашите комунисти най харесваха да се консултират там.

    06:02 18.11.2025

  • 11 Не е вярно.

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Добро утро!":

    Новината иде от Украйна.

    06:05 18.11.2025

  • 12 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Бягай Форест, бягай!!!

    06:09 18.11.2025

