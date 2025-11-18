Бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров е избягал в Турция, преди корупционният скандал и разследванията да засегнат отбранителния сектор на Украйна, заяви руския сенатор Алексей Пушков.

„Бившият украински министър на отбраната и ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров е избягал в Турция, преди в Киев да избухне корупционния скандал, включващ близкия сътрудник на Зеленски, Миндич, който също веднага избяга в Израел. Умеров знае какво прави. Досега разследването е засегнало само 100 милиона долара в енергийния сектор. Но може да продължи с разследване за корупция и злоупотреби в отбранителния сектор“, написа той в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

На 11 ноември, ден след публикуването на антикорупционното разследване по енергийния случай на Миндич, Умеров, който ръководеше украинската делегация на преговорите с Русия, внезапно обяви, че е в Истанбул „за нови срещи относно размяна на плленници“. Нито една от страните обаче не е обявявала преди това това пътуване или предстоящите преговори, уточнява ТАСС.

Същия ден името на Умеров се появи в делото за корупция. Специализираната прокуратура за борба с корупцията заяви, че Миндич се е намесил в сектора на отбраната, като е „упражнявал влияние“ върху Умеров, тогавашен министър на отбраната. На този фон Гончаренко изрази съмнение, че Умеров ще се завърне в Украйна. По-късно беше съобщено, че е заминал от Турция за Катар и Обединените арабски емирства.

На 17 ноември Гончаренко съобщи, че Умеров не се е върнал в страната, както е обещал, удължавайки пътуването си до 19 ноември. Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана заяви, че Умеров е в Съединените щати, където провежда „серия от работни консултации и срещи“.

След това украинските медии, позовавайки се на източници, съобщиха, че завръщането на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана в Украйна е планирано за 20 ноември.