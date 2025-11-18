Москва: Рустем Умеров избяга от Украйна; Киев: На консултации в САЩ е, скоро се връща

Бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров е избягал в Турция, преди корупционният скандал и разследванията да засегнат отбранителния сектор на Украйна, заяви руския сенатор Алексей Пушков.
„Бившият украински министър на отбраната и ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров е избягал в Турция, преди в Киев да избухне корупционния скандал, включващ близкия сътрудник на Зеленски, Миндич, който също веднага избяга в Израел. Умеров знае какво прави. Досега разследването е засегнало само 100 милиона долара в енергийния сектор. Но може да продължи с разследване за корупция и злоупотреби в отбранителния сектор“, написа той в своя Telegram канал.
На 11 ноември, ден след публикуването на антикорупционното разследване по енергийния случай на Миндич, Умеров, който ръководеше украинската делегация на преговорите с Русия, внезапно обяви, че е в Истанбул „за нови срещи относно размяна на плленници“. Нито една от страните обаче не е обявявала преди това това пътуване или предстоящите преговори, уточнява ТАСС.
Същия ден името на Умеров се появи в делото за корупция. Специализираната прокуратура за борба с корупцията заяви, че Миндич се е намесил в сектора на отбраната, като е „упражнявал влияние“ върху Умеров, тогавашен министър на отбраната. На този фон Гончаренко изрази съмнение, че Умеров ще се завърне в Украйна. По-късно беше съобщено, че е заминал от Турция за Катар и Обединените арабски емирства.
На 17 ноември Гончаренко съобщи, че Умеров не се е върнал в страната, както е обещал, удължавайки пътуването си до 19 ноември. Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана заяви, че Умеров е в Съединените щати, където провежда „серия от работни консултации и срещи“.
След това украинските медии, позовавайки се на източници, съобщиха, че завръщането на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана в Украйна е планирано за 20 ноември.
1 по очите му личи
05:34 18.11.2025
2 Има
05:34 18.11.2025
3 Данко Харсъзина
05:39 18.11.2025
4 Е, сега
Но не е казал кога.
Най-вероятно ще се върне вчера.
Коментиран от #5
05:39 18.11.2025
5 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Е, сега":От нашите дето заминаха на консултации в Дубай, само Божков се върна.
05:44 18.11.2025
6 Много
05:47 18.11.2025
7 Бай Шиле
05:49 18.11.2025
8 Добро утро!
Коментиран от #10, #11
05:54 18.11.2025
9 Данко Харсъзина
05:57 18.11.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Добро утро!":Ми никой не знае. Понякога консултациите продължават дълго. А този бая консултации е навъртял. Първо Турция, после Катар, след това Дубай... Явно ще прави околосветски консултации. Може да стигне и до ЮАР. Нашите комунисти най харесваха да се консултират там.
06:02 18.11.2025
11 Не е вярно.
До коментар #8 от "Добро утро!":Новината иде от Украйна.
06:05 18.11.2025
12 Лопата Орешник
06:09 18.11.2025