Новини
Свят »
САЩ »
Telegraph: Вашингтон държал в неведение Европа относно предложенията за разрешаване на конфликта в Украйна
  Тема: Украйна

Telegraph: Вашингтон държал в неведение Европа относно предложенията за разрешаване на конфликта в Украйна

20 Ноември, 2025 01:42, обновена 20 Ноември, 2025 02:00 1 502 8

  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • предложения-
  • война-
  • мир

От Белия дом натиснали Зеленски да приеме условията, предвид отслабената му позиция след корупционния скандал в Киев

Telegraph: Вашингтон държал в неведение Европа относно предложенията за разрешаване на конфликта в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е държала европейските страни в неведение относно предложенията си за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи британският вестник The Daily Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Вестникът добави, че представители на Белия дом директно са казали на Володимир Зеленски, че трябва да се съгласи с предложенията, предвид отслабената му позиция поради корупционния скандал в Украйна.

Още новини от Украйна

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви в сряда, че Русия не е получила никаква информация от САЩ по официални канали относно каквито и да било „споразумения“ за Украйна, съобщени от медиите.

Преди това Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, заяви, че Москва и Вашингтон не работят по никакви иновации на украинското уреждане, различни от споразуменията, постигнати от Путин и Тръмп в Аляска.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Далавера Импекс

    21 1 Отговор
    САЩ предлагат/поставят условия, сякаш са спечелили войната. Бате ви Вова ще каже кога свършва СВО

    01:58 20.11.2025

  • 2 Шопо

    24 1 Отговор
    Бойните действия на територията Украйна ще спрат когато целите на специалната военна операция бъдат постигнати.

    01:59 20.11.2025

  • 3 Град Козлодуй

    26 1 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    02:01 20.11.2025

  • 4 хихихих

    16 1 Отговор
    Що се отнася до Европа, на нас по принцип не ни пука за европейците и никой не се интересува от тяхното мнение", казва пожелал анонимност служител от администрацията на Тръмп пред "Politico".

    02:16 20.11.2025

  • 5 6259

    17 1 Отговор
    И какво чудно има? Държат ги в неведение за да не саботират и тези предложения, както всичко останало.

    02:48 20.11.2025

  • 6 ФАШИСТ ЕВРОУПРАВНИ ВЪН ОТ ПРЕГОВОРИТЕ

    14 1 Отговор
    ДА,ЗАЩОТО СА МУ КОНТРА , ВИНАГИ СА СЕ ОПИТРВАТ ДА ГО САБОТИРАТ !!РАЗБИРА СЕ ,ЧЕ ЩЕ ГИ ЕЛЕМИНИРА ТЕЯ БЕЗДАРНИЦИ , ФАШИСКИ ИЗЧАДИЯ!

    03:12 20.11.2025

  • 7 Фалит на Укр

    13 1 Отговор
    Путин решава, Зеленски се подчинява

    04:40 20.11.2025

  • 8 Историк

    1 2 Отговор
    Агент Краснов предлага Украйна да изпълни исканията на началника му Путин, пък той щял да му гарантира сигурност. По-цинично и нагло не може да бъде. Страшно е двама злодеи да имат неограничена власт и да решават съдбата на други държави за своя изгода. Зеленски 4 години неуморно се бори за суверенитета на Украйна, за да му каже оранжевия да се предаде, защото Путин иска така. Това,което стова в света е по-зле от закона на джунглата, където зверовете спират боя като се наядат, а Путин няма наяждане и агент Краснов му помага. Светът трябва да се справи с тях.

    09:19 20.11.2025