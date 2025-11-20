Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е държала европейските страни в неведение относно предложенията си за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи британският вестник The Daily Telegraph, позовавайки се на свои източници.

Вестникът добави, че представители на Белия дом директно са казали на Володимир Зеленски, че трябва да се съгласи с предложенията, предвид отслабената му позиция поради корупционния скандал в Украйна.

Още новини от Украйна

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви в сряда, че Русия не е получила никаква информация от САЩ по официални канали относно каквито и да било „споразумения“ за Украйна, съобщени от медиите.

Преди това Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, заяви, че Москва и Вашингтон не работят по никакви иновации на украинското уреждане, различни от споразуменията, постигнати от Путин и Тръмп в Аляска.