Telegraph: Вашингтон държал в неведение Европа относно предложенията за разрешаване на конфликта в Украйна

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е държала европейските страни в неведение относно предложенията си за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи британският вестник The Daily Telegraph, позовавайки се на свои източници.
Вестникът добави, че представители на Белия дом директно са казали на Володимир Зеленски, че трябва да се съгласи с предложенията, предвид отслабената му позиция поради корупционния скандал в Украйна.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви в сряда, че Русия не е получила никаква информация от САЩ по официални канали относно каквито и да било „споразумения“ за Украйна, съобщени от медиите.
Преди това Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, заяви, че Москва и Вашингтон не работят по никакви иновации на украинското уреждане, различни от споразуменията, постигнати от Путин и Тръмп в Аляска.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Далавера Импекс
01:58 20.11.2025
2 Шопо
01:59 20.11.2025
3 Град Козлодуй
Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.
02:01 20.11.2025
4 хихихих
02:16 20.11.2025
5 6259
02:48 20.11.2025
6 ФАШИСТ ЕВРОУПРАВНИ ВЪН ОТ ПРЕГОВОРИТЕ
03:12 20.11.2025
7 Фалит на Укр
04:40 20.11.2025
8 Историк
09:19 20.11.2025