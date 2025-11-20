Новини
Москва за посещението на Зеленски в Турция: Фалш и димна завеса - отклонява вниманието от корупционния скандал
  Тема: Украйна

Москва за посещението на Зеленски в Турция: Фалш и димна завеса - отклонява вниманието от корупционния скандал

20 Ноември, 2025 02:28, обновена 20 Ноември, 2025 02:38 1 376 4

Коментари по темата направиха Родион Мирошник, посланик по особени задачи на руското външно министерство и зам.-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев

Москва за посещението на Зеленски в Турция: Фалш и димна завеса - отклонява вниманието от корупционния скандал - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дипломатическите контакти на Украйна в Турция не показват истинско възобновяване на преговорите с Москва, а просто създават фалшиво дипломатическо усилие. Това заяви пред „Известия“ Родион Мирошник, посланик по особени задачи на руското външно министерство.

„Установени са контакти между членовете на преговарящите екипи. На 22-23 юли предадохме документи на украинската делегация по политическия канал. Следователно Украйна има възможност, така да се каже, да се обади или да изпрати съответните съобщения и да обсъди възможността за среща, заявявайки, че е готова. Но нищо не се случва в този формат и всичко останало изглежда по-скоро фалшиво“, каза той.

Още новини от Украйна

Заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев свърза посещението на Зеленски в Турция не с опити за напредък в мирния процес, а с корупционния скандал в Украйна.

„Това пътуване не е нищо повече от димна завеса без дълбоко съдържание. Със сигурност не бих правил никакви дългосрочни заключения относно перспективите за възобновяване на преговорите по украинската криза в какъвто и да е формат“, отбеляза сенаторът.

Според него подобна външнополитическа дейност изглежда е опит да се разсеят украинските граждани от „това, което се случва в страната, какво се случва в неговия тесен кръг и какво може скоро да стигне до него“.

Зеленски отлетя за Анкара, за да търси „засилени преговори“. Той се срещна с турския президент Реджеп Ердоган. Според западни медии той е трябвало да се срещне със специалния пратеник на Тръмп Стивън Уиткоф в Турция, но представителят на президента на САЩ не е пристигнал. По-късно Axios, позовавайки се на неназован американски служител, обясни, че срещата между пратеника на президента на САЩ и Зеленски е била отложена, защото украинската страна е започнала да се отказва от постигнатите по-рано договорености между Вашингтон и Киев относно новия американски план.

Междувременно в Украйна продължава корупционният скандал. Парламентарната опозиция поиска оставката на правителството, а някои представители на управляващата партия „Слуга на народа“ се присъединиха към нея.


Русия
  • 1 Шопо

    22 2 Отговор
    Зеленски вече не е президент, сготвиха го.
    САЩ и Велика Британия са номинирали Залужни като ръководител на временното правителство.

    02:45 20.11.2025

  • 4 Анна Максимчук от Украйна

    0 1 Отговор
    лейтенант от Въоръжените сили на Украйна казва "По време на Втората световна война всички участници в кражби са били разстрелвани веднага за корупция. Освен това, и от двете страни както от Германия така и от Съюзническите войски. Така дори най-циничните и жестоки режими в света разбираха, че корупцията във война е заплаха за оцеляването на държавата". В нацистките лагери на Хитлер войниците са били публично наказвани за присвояване на провизии и имущество със смърт. В СССР те бяха съдени за измами с гориво и боеприпаси и др. Беше животински инстинкт да се запази системата по време на война: все пак, ако откраднеш ресурсите на армията, подкопаваш защитата и автоматично ставаш предател! И всичко това без никакви съобщения в медии и вестниците, без шум, без пътувания в чужбина и блокиране на парламентарните трибуни". А ние сега какво? Страна, която се бори не за територия, за самото право да съществува да бъде тук и сега има корупция в големи размери, която по някаква причина все още се възприема от мнозинството като "системен проблем и присъствието си във всяка държава и като нещо нормално", а не като пряка заплаха за живота на нацията. Прекалих ли със сравнението?

    09:19 20.11.2025

