Дипломатическите контакти на Украйна в Турция не показват истинско възобновяване на преговорите с Москва, а просто създават фалшиво дипломатическо усилие. Това заяви пред „Известия“ Родион Мирошник, посланик по особени задачи на руското външно министерство.

„Установени са контакти между членовете на преговарящите екипи. На 22-23 юли предадохме документи на украинската делегация по политическия канал. Следователно Украйна има възможност, така да се каже, да се обади или да изпрати съответните съобщения и да обсъди възможността за среща, заявявайки, че е готова. Но нищо не се случва в този формат и всичко останало изглежда по-скоро фалшиво“, каза той.

Заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев свърза посещението на Зеленски в Турция не с опити за напредък в мирния процес, а с корупционния скандал в Украйна.

„Това пътуване не е нищо повече от димна завеса без дълбоко съдържание. Със сигурност не бих правил никакви дългосрочни заключения относно перспективите за възобновяване на преговорите по украинската криза в какъвто и да е формат“, отбеляза сенаторът.

Според него подобна външнополитическа дейност изглежда е опит да се разсеят украинските граждани от „това, което се случва в страната, какво се случва в неговия тесен кръг и какво може скоро да стигне до него“.

Зеленски отлетя за Анкара, за да търси „засилени преговори“. Той се срещна с турския президент Реджеп Ердоган. Според западни медии той е трябвало да се срещне със специалния пратеник на Тръмп Стивън Уиткоф в Турция, но представителят на президента на САЩ не е пристигнал. По-късно Axios, позовавайки се на неназован американски служител, обясни, че срещата между пратеника на президента на САЩ и Зеленски е била отложена, защото украинската страна е започнала да се отказва от постигнатите по-рано договорености между Вашингтон и Киев относно новия американски план.

Междувременно в Украйна продължава корупционният скандал. Парламентарната опозиция поиска оставката на правителството, а някои представители на управляващата партия „Слуга на народа“ се присъединиха към нея.