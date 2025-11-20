Руски шпионски кораб, близо до териториалните води на Обедиенното кралство, е използвал лазери, за да попречи на пилотите на Кралските военновъздушни сили, следящи за активността му, заяви министърът на отбраната Джон Хийли.
Джон Хийли заяви пред репортери, че „изключително опасното“ движение на кораба „Янтар“ се приема „изключително сериозно“ от правителството. Той добави, че корабът е северно от Шотландия и е навлязъл във водите на Обединеното кралство за втори път тази година през последните няколко седмици. Обединеното кралство ще продължи да наблюдава кораба и има „готови военни опции, в случай че „Янтар“ промени курса си“, добави министърът на отбраната.
Хийли каза, че първият по рода си инцидент с лазерите се е случил, докато „Янтар“ е бил следван от фрегата на Кралския флот и самолети Poseidon P-8, разположени, за да „проследяват всяко движение на кораба“.
Министърът изнесе информация, че корабът, който е въведен в експлоатация през 2015 г., е част от Главната дирекция за дълбоководни изследвания на Русия, която е създадена, „за разузнаване в мирно време и саботаж по време на конфликт“. Има опасения, че корабът се опитва да прави карта на британските подводни кабели.
Междувременно руското посолство публикува изявление, в което се казва, че „не се интересува от британските подводни комуникации“. От посолството допълниха, че „Лондон със своя русофобски подход и нарастващата милитаристична истерия, води до по-нататъшно влошаване на европейската сигурност, създавайки предпоставки за нови опасни ситуации”.
Паника на Острова! Руски шпионски кораб попречил с лазери на британските ВВС да го проследят ВИДЕО
20 Ноември, 2025 04:09, обновена 20 Ноември, 2025 04:14 3 184 21
Министърът на отбраната Джон Хийли определи като „изключително опасното“ движение на кораба „Янтар“
1 Мдаа!🤔
04:19 20.11.2025
2 Форко
04:26 20.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Наистина
Коментиран от #7
04:30 20.11.2025
5 Хайде
04:43 20.11.2025
6 Хахаха
05:38 20.11.2025
7 Гост
До коментар #4 от "Наистина":И така да е англетата имат 200 ядрени ракети 20 да паднат по руските градове… ситуацията няма да е много по различна отнасят го невинни граждани.. Така , че стига с това възхваляване на Русия срещу други ядрени сили..
Коментиран от #9, #15
05:54 20.11.2025
8 Хохо Бохо
06:27 20.11.2025
9 Хохо Бохо
До коментар #7 от "Гост":Един Посейдон и от тези 200 ще литнат точно нула
06:29 20.11.2025
10 Лоша е Русия, шпионира
Айде много здраве от мене.
А, ако не ви харесва, оплачете се на арменския поп.
Коментиран от #11
06:30 20.11.2025
11 С ЛАЗЕРИ ОТ ДВА ЛЕВА ЛИ СА ГИ
До коментар #10 от "Лоша е Русия, шпионира":УПЛАШИЛИ...ДАА ЗАЩОТО И ОТ ПРЕВОДА СЕ ПОВТАРЯ НЯКОЛКО ПЪТИ ЧЕ ЯНТАР Е ЦИВИЛЕН КОРАБ И ТО В МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ........ШУБЕТО ГО ГОНИ АЛБИОНЕЦА
06:47 20.11.2025
12 123
06:56 20.11.2025
13 ИСТИНАТА!
07:00 20.11.2025
14 Много кафяво- бежаво
07:02 20.11.2025
15 БАРС
До коментар #7 от "Гост":ТА ТОВА СИ Е ИСТИНА .НЯМА НИКАКВО ВЪЗХВАЛЯВАНЕ.РАША Е СИЛА И ЗАТОВА ДО СЕГА НЕ СМЕЯТ ДА Я НАПАДНАТ А ИСКАТ САМО ДА ОТСЛАБЯТ ИКОНОМИСЕСКИ КАТО ИЗПОЛЗВАХА УКРАИНА .ЗА ЗАПЪДА ЧЕСТНО КАКВИТО СА В ОЧИТЕ ИМ РУСНАЦИТЕ ТАКИВА СА И УКРАИНЦИТЕ САМО ДЕТО ГИ ВРЪТКАТ ,ЧЕ ГИ ОБИЧАТ СПЕЦИАЛНО ДА НЕНАВИЖДАТ РАШКИТЕ А СА ЕДИН НАРОД ТАКА ЧЕ ДАЙ СЕ СПРЕ ЛА СЕ ПЛЮЕ ПРОТИВ РОСИЯ .ЗНАЕШ ЛИ КОИ СА НАПАДАЛИ НАЙ МНОГО РОСИЯ И РОСИЯ НАЙ МНОГО ВОЙНИ Е ВОДИЛА.НЕ ЗНАЕШ ,НИКОГА НЯМА ДА СЕ СЕТИШ.ДА ТИ КАЖА ТОВА Е ТУРЦИЯ НО ТОГАВА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ЕСТЕСТВЕННО ПОДТИЕВАНИ ТУРЦИТЕ ОТ АНГЛИ И ФРАНЦИЯ КАТО СА Я ВЪОРЬЖАВАЛИ С НАЙ МОДЕРНите ТЕХНИ ОРЪЖИЯ.ТА ЗАТОВА И РАША ЗАБРА КРИМ КОЙТО СИ Е РУСКИ КАКТО И ОДЕСА ТАКА РАША ИЗГОНВА ТУРЦИТЕ .ДРУГО КОМУНИЗМЪТ И ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ПАК Е ДЕЛО НА ЗАПЪДА КОЯТО СПЕЦИАЛНО ПАК ДА ОТСЛАБЯТ РОСИЯ ЧРЕЗ ЛЕНИН .РАЗВАЛА НА СССР ПАК Е ДЕЛО НА ЗАПЪДА С ПРАЗНИ ОБЕЩАНИЯ ДА НЕ СЕ РАЗШИРЯАА НАТО НА ИЗТОК ДО РОСИЯ А МЕГА ОТ ЯСНО ПО ЯСНО ЧЕ МАЙДАНА ПАК Е ТЯХНО ДЕЛО КАТО СА ДАЛИ 5 милИАРДА ДОЛАРА .ТОВА И ТРЪМП ГО ПРИЗНА.ТАК СЕ ЗАПЪДА ПРОСТО ТАКА ПАРИ НЕ ДАВА.
.
07:15 20.11.2025
16 пресолена
07:34 20.11.2025
17 сандо
08:07 20.11.2025
18 Русия
08:34 20.11.2025
19 ШЕФА
08:35 20.11.2025
20 Варна
08:37 20.11.2025
21 От 80-те процента
10:58 20.11.2025