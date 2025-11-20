Новини
Паника на Острова! Руски шпионски кораб попречил с лазери на британските ВВС да го проследят ВИДЕО

20 Ноември, 2025 04:09, обновена 20 Ноември, 2025 04:14 3 184 21

Министърът на отбраната Джон Хийли определи като „изключително опасното“ движение на кораба „Янтар“

Паника на Острова! Руски шпионски кораб попречил с лазери на британските ВВС да го проследят ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Руски шпионски кораб, близо до териториалните води на Обедиенното кралство, е използвал лазери, за да попречи на пилотите на Кралските военновъздушни сили, следящи за активността му, заяви министърът на отбраната Джон Хийли.

Джон Хийли заяви пред репортери, че „изключително опасното“ движение на кораба „Янтар“ се приема „изключително сериозно“ от правителството. Той добави, че корабът е северно от Шотландия и е навлязъл във водите на Обединеното кралство за втори път тази година през последните няколко седмици. Обединеното кралство ще продължи да наблюдава кораба и има „готови военни опции, в случай че „Янтар“ промени курса си“, добави министърът на отбраната.

Хийли каза, че първият по рода си инцидент с лазерите се е случил, докато „Янтар“ е бил следван от фрегата на Кралския флот и самолети Poseidon P-8, разположени, за да „проследяват всяко движение на кораба“.

Министърът изнесе информация, че корабът, който е въведен в експлоатация през 2015 г., е част от Главната дирекция за дълбоководни изследвания на Русия, която е създадена, „за разузнаване в мирно време и саботаж по време на конфликт“. Има опасения, че корабът се опитва да прави карта на британските подводни кабели.

Междувременно руското посолство публикува изявление, в което се казва, че „не се интересува от британските подводни комуникации“. От посолството допълниха, че „Лондон със своя русофобски подход и нарастващата милитаристична истерия, води до по-нататъшно влошаване на европейската сигурност, създавайки предпоставки за нови опасни ситуации”.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    94 3 Отговор
    Не, не е заради кабелите! Търси се подходящ паркинг за Посейдон.

    04:19 20.11.2025

  • 2 Форко

    75 4 Отговор
    Наглите усещат че са обречени при всяка пакост която направят и ще ги залее океана да ги прочисти

    04:26 20.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наистина

    84 7 Отговор
    Англетата да внимават, че ще си търсят после острова !

    Коментиран от #7

    04:30 20.11.2025

  • 5 Хайде

    70 5 Отговор
    На тия мъглата нещо не им влияе добре на мозъчните клетки.

    04:43 20.11.2025

  • 6 Хахаха

    37 1 Отговор
    Путин е виновен!

    05:38 20.11.2025

  • 7 Гост

    9 59 Отговор

    До коментар #4 от "Наистина":

    И така да е англетата имат 200 ядрени ракети 20 да паднат по руските градове… ситуацията няма да е много по различна отнасят го невинни граждани.. Така , че стига с това възхваляване на Русия срещу други ядрени сили..

    Коментиран от #9, #15

    05:54 20.11.2025

  • 8 Хохо Бохо

    50 4 Отговор
    Посейдон е таман за малобротания. Един близо до Лондон и ще настъпи хилядолетен мир на планетата

    06:27 20.11.2025

  • 9 Хохо Бохо

    40 5 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Един Посейдон и от тези 200 ще литнат точно нула

    06:29 20.11.2025

  • 10 Лоша е Русия, шпионира

    36 1 Отговор
    а ми-2,3,4,5… си правят селфита с граждани сигурно.
    Айде много здраве от мене.
    А, ако не ви харесва, оплачете се на арменския поп.

    Коментиран от #11

    06:30 20.11.2025

  • 11 С ЛАЗЕРИ ОТ ДВА ЛЕВА ЛИ СА ГИ

    42 6 Отговор

    До коментар #10 от "Лоша е Русия, шпионира":

    УПЛАШИЛИ...ДАА ЗАЩОТО И ОТ ПРЕВОДА СЕ ПОВТАРЯ НЯКОЛКО ПЪТИ ЧЕ ЯНТАР Е ЦИВИЛЕН КОРАБ И ТО В МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ........ШУБЕТО ГО ГОНИ АЛБИОНЕЦА

    06:47 20.11.2025

  • 12 123

    20 1 Отговор
    Постаянно всяване на страх.

    06:56 20.11.2025

  • 13 ИСТИНАТА!

    26 1 Отговор
    АнглоСакска Истерия...!

    07:00 20.11.2025

  • 14 Много кафяво- бежаво

    24 1 Отговор
    На острова!

    07:02 20.11.2025

  • 15 БАРС

    24 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    ТА ТОВА СИ Е ИСТИНА .НЯМА НИКАКВО ВЪЗХВАЛЯВАНЕ.РАША Е СИЛА И ЗАТОВА ДО СЕГА НЕ СМЕЯТ ДА Я НАПАДНАТ А ИСКАТ САМО ДА ОТСЛАБЯТ ИКОНОМИСЕСКИ КАТО ИЗПОЛЗВАХА УКРАИНА .ЗА ЗАПЪДА ЧЕСТНО КАКВИТО СА В ОЧИТЕ ИМ РУСНАЦИТЕ ТАКИВА СА И УКРАИНЦИТЕ САМО ДЕТО ГИ ВРЪТКАТ ,ЧЕ ГИ ОБИЧАТ СПЕЦИАЛНО ДА НЕНАВИЖДАТ РАШКИТЕ А СА ЕДИН НАРОД ТАКА ЧЕ ДАЙ СЕ СПРЕ ЛА СЕ ПЛЮЕ ПРОТИВ РОСИЯ .ЗНАЕШ ЛИ КОИ СА НАПАДАЛИ НАЙ МНОГО РОСИЯ И РОСИЯ НАЙ МНОГО ВОЙНИ Е ВОДИЛА.НЕ ЗНАЕШ ,НИКОГА НЯМА ДА СЕ СЕТИШ.ДА ТИ КАЖА ТОВА Е ТУРЦИЯ НО ТОГАВА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ЕСТЕСТВЕННО ПОДТИЕВАНИ ТУРЦИТЕ ОТ АНГЛИ И ФРАНЦИЯ КАТО СА Я ВЪОРЬЖАВАЛИ С НАЙ МОДЕРНите ТЕХНИ ОРЪЖИЯ.ТА ЗАТОВА И РАША ЗАБРА КРИМ КОЙТО СИ Е РУСКИ КАКТО И ОДЕСА ТАКА РАША ИЗГОНВА ТУРЦИТЕ .ДРУГО КОМУНИЗМЪТ И ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ПАК Е ДЕЛО НА ЗАПЪДА КОЯТО СПЕЦИАЛНО ПАК ДА ОТСЛАБЯТ РОСИЯ ЧРЕЗ ЛЕНИН .РАЗВАЛА НА СССР ПАК Е ДЕЛО НА ЗАПЪДА С ПРАЗНИ ОБЕЩАНИЯ ДА НЕ СЕ РАЗШИРЯАА НАТО НА ИЗТОК ДО РОСИЯ А МЕГА ОТ ЯСНО ПО ЯСНО ЧЕ МАЙДАНА ПАК Е ТЯХНО ДЕЛО КАТО СА ДАЛИ 5 милИАРДА ДОЛАРА .ТОВА И ТРЪМП ГО ПРИЗНА.ТАК СЕ ЗАПЪДА ПРОСТО ТАКА ПАРИ НЕ ДАВА.
    .

    07:15 20.11.2025

  • 16 пресолена

    11 1 Отговор
    много лъжат тн ФАКТИ. министърът е казал ча са готови за янтар ако влезе в териториалните им води....

    07:34 20.11.2025

  • 17 сандо

    10 0 Отговор
    Русия има да им го връща.......1876.....Цариград ЩЕШЕ ДА Е РУСКИ....ако не бяха ингилизите...../четете историята//

    08:07 20.11.2025

  • 18 Русия

    11 1 Отговор
    Посейдон е посят където трябва и само чака заповед от Великият В.Путин за да изчезне Лондон,Амин Дай Боже да е по скоро.

    08:34 20.11.2025

  • 19 ШЕФА

    13 0 Отговор
    Докато бледоликата долна англосаксонска нация не се затрие нищо няма да се промени в света.

    08:35 20.11.2025

  • 20 Варна

    9 1 Отговор
    От бледоликата нация скоро ще остане само спомен,техните бивши колонии ги затриват бавно и сигурно.

    08:37 20.11.2025

  • 21 От 80-те процента

    5 0 Отговор
    Англичаните, да не би да са очаквали да ги поканят на чаша водка в каюткомпанията на руския кораб! Ревльовци!

    10:58 20.11.2025

