Паника на Острова! Руски шпионски кораб попречил с лазери на британските ВВС да го проследят ВИДЕО

Руски шпионски кораб, близо до териториалните води на Обедиенното кралство, е използвал лазери, за да попречи на пилотите на Кралските военновъздушни сили, следящи за активността му, заяви министърът на отбраната Джон Хийли.



Джон Хийли заяви пред репортери, че „изключително опасното“ движение на кораба „Янтар“ се приема „изключително сериозно“ от правителството. Той добави, че корабът е северно от Шотландия и е навлязъл във водите на Обединеното кралство за втори път тази година през последните няколко седмици. Обединеното кралство ще продължи да наблюдава кораба и има „готови военни опции, в случай че „Янтар“ промени курса си“, добави министърът на отбраната.



Хийли каза, че първият по рода си инцидент с лазерите се е случил, докато „Янтар“ е бил следван от фрегата на Кралския флот и самолети Poseidon P-8, разположени, за да „проследяват всяко движение на кораба“.



Министърът изнесе информация, че корабът, който е въведен в експлоатация през 2015 г., е част от Главната дирекция за дълбоководни изследвания на Русия, която е създадена, „за разузнаване в мирно време и саботаж по време на конфликт“. Има опасения, че корабът се опитва да прави карта на британските подводни кабели.



Междувременно руското посолство публикува изявление, в което се казва, че „не се интересува от британските подводни комуникации“. От посолството допълниха, че „Лондон със своя русофобски подход и нарастващата милитаристична истерия, води до по-нататъшно влошаване на европейската сигурност, създавайки предпоставки за нови опасни ситуации”.

