В Москва пресмятат: Конфискацията на руски активи от САЩ може да струва на Вашингтон $6,6 милиарда

20 Ноември, 2025 04:50, обновена 20 Ноември, 2025 04:58 1 804 7

  • замразени активи-
  • сащ-
  • русия

Такъв е размерът на американските инвестиции в руската икономика

В Москва пресмятат: Конфискацията на руски активи от САЩ може да струва на Вашингтон $6,6 милиарда - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конфискацията на руски активи от САЩ може да им струва приблизително 6,6 милиарда долара - размерът на инвестициите им в руската икономика, съобщи РИА Новости, позовавайки се на данни от национални статистически служби.

Миналата седмица Бюджетната служба на Конгреса на САЩ предаде, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да конфискува половината от общите замразени суверенни активи на Русия, оценени на 5 милиарда долара, под юрисдикцията на САЩ между 2026 и 2028 г. Тя подчерта, че има значителна несигурност дали Тръмп ще предприеме тази стъпка.

В момента в Русия е в сила президентски указ, който предвижда изземване на американски активи като ответна мярка. Подобни мерки не се предвиждат за други страни. Руският министър на финансите Антон Силуанов обаче заяви по-рано тази седмица, че министерството е подготвило проект за отговор на неприятелските действия на западните страни срещу руски активи и се предвиждат подобни мерки в отговор на конфискацията.

Обемът на преките инвестиции на САЩ в руската икономика към края на 2024 г. възлиза на 6,6 милиарда долара, сочат данни.

След началото на бойните действия в Украйна, западните страни наложиха санкции срещу Централната банка на Русия, замразявайки резервите ѝ, но точният размер на тези средства е неизвестен. Към началото на 2022 г. Централната банка на Русия съобщи, че приблизително половината от нейните активи в размер на 630,6 милиарда долара се държат в ключови резервни валути.

В отговор Русия въведе свои собствени ограничения: забрана за теглене на активи от „неприятелски“ инвеститори, като доходите от тези активи се натрупват в специални сметки „C“. Тегленията са разрешени само с решение на специална правителствена комисия.

Руското външно министерство смята замразяването на руски активи в Европа за "кражба", отбелязвайки, че ЕС е насочен не само към частни средства, но и към руски държавни активи. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва ще отговори на конфискацията на замразени руски активи от Запада: Русия също така има възможността да не връща средствата, държани от западните държави в Русия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 29 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Нека

    23 4 Отговор
    да се консултират с ЕвроУрсулите !

    05:16 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 смотань бандерець..

    21 2 Отговор
    Имперята-отвръща на удара..

    Коментиран от #6

    06:34 20.11.2025

  • 4 Атина Палада оригинал

    1 5 Отговор
    Тези пари са точно седем минути работа на печатницата

    07:38 20.11.2025

  • 5 Кон за кокошка

    3 11 Отговор
    САЩ ще вземат $50 милиарда от руската държава, а за отмъщение Русия ще вземе $6,6 от американски частници.

    Коментиран от #7

    07:49 20.11.2025

  • 6 Очуден съм

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "смотань бандерець..":

    Хем Русия взема повече Хем са претиснени Явно Путин като не е на хапчета е много човечен / не ще чуждо/

    08:45 20.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
