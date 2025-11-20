Конфискацията на руски активи от САЩ може да им струва приблизително 6,6 милиарда долара - размерът на инвестициите им в руската икономика, съобщи РИА Новости, позовавайки се на данни от национални статистически служби.

Миналата седмица Бюджетната служба на Конгреса на САЩ предаде, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да конфискува половината от общите замразени суверенни активи на Русия, оценени на 5 милиарда долара, под юрисдикцията на САЩ между 2026 и 2028 г. Тя подчерта, че има значителна несигурност дали Тръмп ще предприеме тази стъпка.

В момента в Русия е в сила президентски указ, който предвижда изземване на американски активи като ответна мярка. Подобни мерки не се предвиждат за други страни. Руският министър на финансите Антон Силуанов обаче заяви по-рано тази седмица, че министерството е подготвило проект за отговор на неприятелските действия на западните страни срещу руски активи и се предвиждат подобни мерки в отговор на конфискацията.

Обемът на преките инвестиции на САЩ в руската икономика към края на 2024 г. възлиза на 6,6 милиарда долара, сочат данни.

След началото на бойните действия в Украйна, западните страни наложиха санкции срещу Централната банка на Русия, замразявайки резервите ѝ, но точният размер на тези средства е неизвестен. Към началото на 2022 г. Централната банка на Русия съобщи, че приблизително половината от нейните активи в размер на 630,6 милиарда долара се държат в ключови резервни валути.

В отговор Русия въведе свои собствени ограничения: забрана за теглене на активи от „неприятелски“ инвеститори, като доходите от тези активи се натрупват в специални сметки „C“. Тегленията са разрешени само с решение на специална правителствена комисия.

Руското външно министерство смята замразяването на руски активи в Европа за "кражба", отбелязвайки, че ЕС е насочен не само към частни средства, но и към руски държавни активи. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва ще отговори на конфискацията на замразени руски активи от Запада: Русия също така има възможността да не връща средствата, държани от западните държави в Русия.