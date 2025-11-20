Според мирния план на САЩ: Киев забравя за НАТО и мироопазващи сили, Русия обещава да не напада Украйна и Европа

Киев ще бъде принуден да се откаже от идеята за присъединяване към НАТО поне за няколко години, според условията на новия мирен план на САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според американски представители, съгласно това предложение, Украйна ще бъде задължена да спре опитите си да се присъедини към Северноатлантическия алианс поне за няколко години. Също така няма да ѝ бъде позволено да разполага „чуждестранни мироопазващи сили“ на своя територия. Очаква се Москва да „обещае да не бъде агресивна към Украйна и други европейски страни в бъдеще“, съобщава The Wall Street Journal.

Неназован американски служител заяви пред вестника, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „не смята за своя цел“ да върне загубените територии на Украйна.

Както заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС в сряда, Русия не е получила никаква информация от Съединените щати по официални канали относно каквито и да било „споразумения“ за Украйна, за които медиите съобщават.

По-рано Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, заяви, че Москва и Вашингтон не работят по никакви нови моменти в украинското уреждане в сравнение със споразуменията, постигнати от руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.