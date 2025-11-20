Според мирния план на САЩ: Киев забравя за НАТО и мироопазващи сили, Русия обещава да не напада Украйна и Европа

Киев ще бъде принуден да се откаже от идеята за присъединяване към НАТО поне за няколко години, според условията на новия мирен план на САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.
Според американски представители, съгласно това предложение, Украйна ще бъде задължена да спре опитите си да се присъедини към Северноатлантическия алианс поне за няколко години. Също така няма да ѝ бъде позволено да разполага „чуждестранни мироопазващи сили“ на своя територия. Очаква се Москва да „обещае да не бъде агресивна към Украйна и други европейски страни в бъдеще“, съобщава The Wall Street Journal.
Неназован американски служител заяви пред вестника, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „не смята за своя цел“ да върне загубените територии на Украйна.
Както заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС в сряда, Русия не е получила никаква информация от Съединените щати по официални канали относно каквито и да било „споразумения“ за Украйна, за които медиите съобщават.
По-рано Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, заяви, че Москва и Вашингтон не работят по никакви нови моменти в украинското уреждане в сравнение със споразуменията, постигнати от руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.
5 И Киев е Руски
8 СССР се завръща
9 Това
11 И Киев е Руски
12 Че Русия
15 Браво
До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":Събирай багажа и хващай за Покровск да спасяваш своите фашаги. Успех
31 русичь..
До коментар #26 от "Хм...":Кой те кара да вярваш,това го казва рижавия..а нашата цел е..чемь меьше бандерцов-темь лучшье,че препълниха бг-то
06:53 20.11.2025
32 болгарин..
До коментар #30 от "Ко стааа бе руски боклуцци?":Кво става беп0макь-стана ли бг
36 А загиналите украинци
До коментар #9 от "Това":ще бъдат заместени от латиноси и афро украинци !
07:01 20.11.2025
39 Най важното условие пропускат,
07:17 20.11.2025
58 Тервел
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Защо тогава нападна Чечня и срина градовете и ? Чечня се намира в Европа не в Африка и не Чечня не е Русия. Защо я нападна тогава?
59 Тити
07:35 20.11.2025
60 Русия обещава
62 АНГЛОСАКСОНЕЦ ОБЕЩАВА........
До коментар #60 от "Русия обещава":ИСТОРИЧЕСКИ ТВА СА НАЙ ДОЛНИТЕ И КОВАРНИ ПЛЕМЕНА.ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ СИ ПРХВЪЛЯТ КОЛОНИИТЕ..ПЪРВО ХОЛАНИЯ ПОРТУГАЛИЯ БЕЛГИЯ СМУЧАТ ПОСЛЕ ГИ ПРЕОТСТЪПВАТ НА УС ИНГИЛИЗИЯ ЖАБАРИЯ.....И Т.Н.... НЯКОЙ ДАМИ КАЖЕ НЯВГА РЪЦИЯ ИМАЛА ЛИ Е ПОНЕ ЕДНА КОЛОНИЯ..?!?!!?!?!?!!!!! АААА.
63 Хахахаха
До коментар #5 от "И Киев е Руски":И от къде знаеш, че рашата не може да си измисли провокации от Европа, ако реши да напада Европа? Наивници сте копейките, за това путлера ви лъже както си иска.
64 Майор Мишев
65 Град Дуп Ница
До коментар #58 от "Тервел":Чечня е република в руската федерация ,кое не разбра ,Кюстендиле ?
66 Куку
67 Перо
68 Перо
До коментар #8 от "СССР се завръща":А ваксините в ЕС, каква схема беше?
69 Потин
70 Хи хи
До коментар #69 от "Потин":Той Путин ви разказва играта вече, можете само да ревете и заканвате, обаче ви счупиха зъбките..
71 Така де
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Русия обещае ли нещо, край. Никога не нарушава думата си. Нъл тъй!
72 Историк
73 Хи хи
74 Хи хи
До коментар #72 от "Историк":Агент Краснов ще ви види сметката на вас жендърите
75 "Русия обещава" е оксиморон
76 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #72 от "Историк":Ех истЕриче, У...йна се борела за НЕЗАВИСИМОСТ🤔❗
Ами нито се е борела за НЕЗАВИСИМОСТ, нито е НЕЗАВИСИМА❗
Събрана е от (у)КРАЙНИТЕ части на три държави, ПОДДЪРЖАНА е десетилетия от СССР, а после подмамена от НА-глосаксите с членство е ЕсеС и НАТьО❗
А сега същите ЕсеС и НАТьО, след като я използваха,
като маша срещу Раша,
я захвърлят ❗
77 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #75 от ""Русия обещава" е оксиморон":ОКСИМОРОНЧО,
точно САШт и ЕсеС обещаха на У..йна да я направят свой член,
А СЛОЖИХА СВОЯ ЧЛЕН НА У...йна❗😥
78 ССС
До коментар #60 от "Русия обещава":НАТО няма да се разшири и фут на изток...
Познай кой го ОБЕЩА. Пък колко се спази - виждаме всички.
