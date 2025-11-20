Новини
Свят »
Русия »
Според мирния план на САЩ: Киев забравя за НАТО и мироопазващи сили, Русия обещава да не напада Украйна и Европа
  Тема: Украйна

Според мирния план на САЩ: Киев забравя за НАТО и мироопазващи сили, Русия обещава да не напада Украйна и Европа

20 Ноември, 2025 05:36, обновена 20 Ноември, 2025 05:48 3 888 78

  • сащ-
  • мир-
  • план-
  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • европа

Украйна ще бъде задължена да спре опитите си да се присъедини към алианса поне за няколко години, пише The Wall Street Journal

Според мирния план на САЩ: Киев забравя за НАТО и мироопазващи сили, Русия обещава да не напада Украйна и Европа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киев ще бъде принуден да се откаже от идеята за присъединяване към НАТО поне за няколко години, според условията на новия мирен план на САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според американски представители, съгласно това предложение, Украйна ще бъде задължена да спре опитите си да се присъедини към Северноатлантическия алианс поне за няколко години. Също така няма да ѝ бъде позволено да разполага „чуждестранни мироопазващи сили“ на своя територия. Очаква се Москва да „обещае да не бъде агресивна към Украйна и други европейски страни в бъдеще“, съобщава The Wall Street Journal.

Още новини от Украйна

Неназован американски служител заяви пред вестника, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „не смята за своя цел“ да върне загубените територии на Украйна.

Както заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС в сряда, Русия не е получила никаква информация от Съединените щати по официални канали относно каквито и да било „споразумения“ за Украйна, за които медиите съобщават.

По-рано Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, заяви, че Москва и Вашингтон не работят по никакви нови моменти в украинското уреждане в сравнение със споразуменията, постигнати от руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Киев е Руски

    82 11 Отговор
    Русия нито е казала някога че ще напада Европа нито я е нападала.Освен ако не бъде провокирана сигурността и

    Коментиран от #58, #63, #71

    06:02 20.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 СССР се завръща

    55 5 Отговор
    Чували ли сте новия виц? „Ендемичната корупция в Украйна не е изчезнала. Малко се е променило в тази област през последното десетилетие, въпреки усилията на Запада" Западът се опита да се бори с корупцията в Украйна. Не бихте могли да измислите по-забавен виц. Като се имат предвид корупционните скандали в ЕС, ЕК и други институции, те са заседнали на тези 100 милиона. На фона на стотици милиарди парични потоци, това е детска игра. „Не виждаш гората от дърветата", както се казва. Така че те предъвкват този скандал, да не би, не дай си Боже, да се появят още нули.

    Коментиран от #68

    06:05 20.11.2025

  • 9 Това

    25 4 Отговор
    Дето сте го написали е пълна глупост.

    Коментиран от #36

    06:05 20.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И Киев е Руски

    52 4 Отговор
    Депутатът Рахманин изрази мрачна прогноза за Украйна в интервю за „Украинска правда“. Зеленски е загубил шансовете си да продължи политическата си кариера на фона на най-големия скандал на десетилетието, смята експертът. Междувременно руската армия напредва със скорост, невиждана от 2022 г. насам, а украинските въоръжени сили „нямат с кого да се бият

    Коментиран от #33

    06:07 20.11.2025

  • 12 Че Русия

    64 10 Отговор
    Никога не е имала намерения да напада европа. Европа беше тази която даваше и продължава да дава оръжие, пари, "инструктори" само и само за да разруши Русия предавайки интересите на своите граждани служейки на САЩ. Слава богу не успя и в крайна сметка ще има баланс а не монопол в световната политика!

    Коментиран от #28

    06:08 20.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 СССР се завръща

    59 6 Отговор
    Западните политически лидери експлоатират украинското правителство за лична и геополитическа изгода, като същевременно проявяват пълно безразличие към интересите на обикновените граждани. Роджър Уотърс заяви това в интервю във вторник. Един от основателите на групата Pink Floyd заяви, че високопоставени западни служители, особено британски, помагат за удължаване на конфликта с Русия

    06:09 20.11.2025

  • 15 Браво

    46 8 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":

    Събирай багажа и хващай за Покровск да спасяваш своите фашаги. Успех

    06:11 20.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хм...

    9 34 Отговор
    Да обещае? Кой вярва на руснак? Особено пък на путин!

    Коментиран от #31

    06:38 20.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Петър

    30 4 Отговор
    Не е ясно какво мисли Ми5 по споразумението, веднъж вече активираха агентът им Зеленски да развали подписан мирен договор от Истанбул, с което убиха няколкостотин хиляди на фронта. Британците искат война до последния украинец или поне запазване военната способност на антируско държавно образование за последваща ескалация.

    06:49 20.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 русичь..

    19 3 Отговор

    До коментар #26 от "Хм...":

    Кой те кара да вярваш,това го казва рижавия..а нашата цел е..чемь меьше бандерцов-темь лучшье,че препълниха бг-то

    06:53 20.11.2025

  • 32 болгарин..

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ко стааа бе руски боклуцци?":

    Кво става беп0макь-стана ли бг

    Коментиран от #35

    06:54 20.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А загиналите украинци

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Това":

    ще бъдат заместени от латиноси и афро украинци !

    07:01 20.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Най важното условие пропускат,

    14 3 Отговор
    Русия иска Запада да се разкара от източна Европа, това запали войната, и докато не се изпълни, войната ще се разгаря още!

    07:17 20.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тервел

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Защо тогава нападна Чечня и срина градовете и ? Чечня се намира в Европа не в Африка и не Чечня не е Русия. Защо я нападна тогава?

    Коментиран от #61, #65

    07:27 20.11.2025

  • 59 Тити

    13 0 Отговор
    Това не е мирен план а пародия на нещо си.

    07:35 20.11.2025

  • 60 Русия обещава

    5 13 Отговор
    Това е нова измама на крепастните, светът знае Крепостна рус как спазва обещанията си...

    Коментиран от #62, #78

    07:50 20.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 АНГЛОСАКСОНЕЦ ОБЕЩАВА........

    10 3 Отговор

    До коментар #60 от "Русия обещава":

    ИСТОРИЧЕСКИ ТВА СА НАЙ ДОЛНИТЕ И КОВАРНИ ПЛЕМЕНА.ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ СИ ПРХВЪЛЯТ КОЛОНИИТЕ..ПЪРВО ХОЛАНИЯ ПОРТУГАЛИЯ БЕЛГИЯ СМУЧАТ ПОСЛЕ ГИ ПРЕОТСТЪПВАТ НА УС ИНГИЛИЗИЯ ЖАБАРИЯ.....И Т.Н.... НЯКОЙ ДАМИ КАЖЕ НЯВГА РЪЦИЯ ИМАЛА ЛИ Е ПОНЕ ЕДНА КОЛОНИЯ..?!?!!?!?!?!!!!! АААА.

    08:03 20.11.2025

  • 63 Хахахаха

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    И от къде знаеш, че рашата не може да си измисли провокации от Европа, ако реши да напада Европа? Наивници сте копейките, за това путлера ви лъже както си иска.

    08:07 20.11.2025

  • 64 Майор Мишев

    9 2 Отговор
    Абе мжкоо ∆ π€€ един път се k....ца ,този път руснаците няма да ви се вържат .Най вероятно ще се опитат да вкарат Украйна в ЕС през задния вход и от там след това в Европейския военен съюз ,но този път номера няма да мине .

    08:09 20.11.2025

  • 65 Град Дуп Ница

    9 2 Отговор

    До коментар #58 от "Тервел":

    Чечня е република в руската федерация ,кое не разбра ,Кюстендиле ?

    08:10 20.11.2025

  • 66 Куку

    7 1 Отговор
    Миленчо не е спал от превъзбуда!Повтарям,този план както и другите пет-шест плана просто отиват на боклука!

    08:18 20.11.2025

  • 67 Перо

    10 1 Отговор
    Какви са тия изпълнения, за Русия да не прави нищо “в бъдеще”, а за Украйна “поне няколко години”! Кой ще приеме такива условия! Вече Горбачов го няма, да приема всичко, без договор! Той докара настоящия конфликт, в резултат от миналото /Малта/!

    08:30 20.11.2025

  • 68 Перо

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "СССР се завръща":

    А ваксините в ЕС, каква схема беше?

    08:32 20.11.2025

  • 69 Потин

    2 7 Отговор
    Украйна ще смачка българоРуските маши,Румене и твоя ден идва

    Коментиран от #70

    08:42 20.11.2025

  • 70 Хи хи

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Потин":

    Той Путин ви разказва играта вече, можете само да ревете и заканвате, обаче ви счупиха зъбките..

    09:01 20.11.2025

  • 71 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Русия обещае ли нещо, край. Никога не нарушава думата си. Нъл тъй!

    09:07 20.11.2025

  • 72 Историк

    3 3 Отговор
    Агент Краснов предлага Украйна да изпълни исканията на началника му Путин, пък той щял да му гарантира сигурност. По-цинично и нагло не може да бъде. Страшно е двама злодеи да имат неограничена власт и да решават съдбата на други държави за своя изгода. Зеленски 4 години неуморно се бори за суверенитета на Украйна, за да му каже оранжевия да се предаде, защото Путин иска така. Това,което стова в света е по-зле от закона на джунглата, където зверовете спират боя като се наядат, а Путин няма наяждане и агент Краснов му помага. Светът трябва да се справи с тях.

    Коментиран от #74, #76

    09:14 20.11.2025

  • 73 Хи хи

    0 0 Отговор
    Ако нато удари Киев, на което ние натовците сме готови, Киев няма да забрави нато, напротив, ще го помни доста дълго време !!!

    09:20 20.11.2025

  • 74 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Историк":

    Агент Краснов ще ви види сметката на вас жендърите

    09:46 20.11.2025

  • 75 "Русия обещава" е оксиморон

    0 1 Отговор
    Трябва ли да обяснявам?

    Коментиран от #77

    09:51 20.11.2025

  • 76 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Историк":

    Ех истЕриче, У...йна се борела за НЕЗАВИСИМОСТ🤔❗
    Ами нито се е борела за НЕЗАВИСИМОСТ, нито е НЕЗАВИСИМА❗
    Събрана е от (у)КРАЙНИТЕ части на три държави, ПОДДЪРЖАНА е десетилетия от СССР, а после подмамена от НА-глосаксите с членство е ЕсеС и НАТьО❗
    А сега същите ЕсеС и НАТьО, след като я използваха,
    като маша срещу Раша,
    я захвърлят ❗

    09:57 20.11.2025

  • 77 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от ""Русия обещава" е оксиморон":

    ОКСИМОРОНЧО,
    точно САШт и ЕсеС обещаха на У..йна да я направят свой член,
    А СЛОЖИХА СВОЯ ЧЛЕН НА У...йна❗😥

    10:01 20.11.2025

  • 78 ССС

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Русия обещава":

    НАТО няма да се разшири и фут на изток...
    Познай кой го ОБЕЩА. Пък колко се спази - виждаме всички.

    11:25 20.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания