Русия съобщава за прехванати 65 украински дрона през нощта
  Тема: Украйна

Русия съобщава за прехванати 65 украински дрона през нощта

20 Ноември, 2025 07:59

Руското министерство на отбраната уточнява засегнатите региони и съобщава за свален дрон и над Крим

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 65 украински дрона над няколко региона на Русия, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 65 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 18 над територията на Воронежка област, 16 над територията на Рязанска област, 14 над територията на Белгородска област, 7 над територията на Тулска област, 4 над територията на Брянска област, 3 над територията на Липецка област, 2 над територията на Тамбовска област", се казва в изявлението на ведомството.

Съобщава се също за един свален дрон над украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баце ЕООД

    10 3 Отговор
    Как така не са 6 500, или поне 650 000 и поне още 182 000 фламингота.. Оф верно е.. Те тия дори не излетяха

    08:07 20.11.2025

  • 2 Репетирам

    12 4 Отговор
    Той Покровск няма никакво стратегическо значение

    08:07 20.11.2025

  • 3 Абе

    12 4 Отговор
    Верно ли Тръмп е подписал капитулацията на Украйна?

    08:08 20.11.2025

  • 4 Я пък тоя

    17 4 Отговор
    Хахахаха... "над украинския Кримски полуостров"
    В кой век живеете? Бил е украински, отдавна не е и няма да бъде.
    Не мога да си представя, колко трябва да си глупав, за да напишеш такова нещо!

    Коментиран от #5

    08:11 20.11.2025

  • 5 Чакай само

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Я пък тоя":

    Да се появи платения.. Тогава нивото хептем пада

    08:12 20.11.2025

  • 6 Българин

    3 11 Отговор
    Относно г-н Зеленски и неговата саможертва:
    Когато даваш светлина, ти трябва да си готов да изгориш...
    Когато се превръщаш в светлина, ти изгаряш всяка тъмнина около себе си...

    08:14 20.11.2025

  • 9 НАТО на пази

    14 3 Отговор
    Правеше впечанление на вчерашните и от миналия ден удари по бандеристан, че бандерите нямат никакво ПВО. Крилати ракети и длонове си думкат складове с детски играчки и храни, онея гърмят и горят с часове, оцаче ни една ракетка не хвръкна да ги свали! НАТОвското ПВО, най-доброто ПВО. По-добропот него е само северномакедонското.

    08:25 20.11.2025

  • 11 УКРАЙНА 🇺🇦

    2 4 Отговор
    От 200 нещастници

    09:01 20.11.2025

  • 12 болгарин..

    4 3 Отговор
    Мъчно ми е за дуземнио бандерски кралик..некой фен на зеления нухал-без да иска го е стъпкал

    09:30 20.11.2025

