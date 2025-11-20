Русия съобщава за прехванати 65 украински дрона през нощта

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 65 украински дрона над няколко региона на Русия, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.
"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 65 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 18 над територията на Воронежка област, 16 над територията на Рязанска област, 14 над територията на Белгородска област, 7 над територията на Тулска област, 4 над територията на Брянска област, 3 над територията на Липецка област, 2 над територията на Тамбовска област", се казва в изявлението на ведомството.
Съобщава се също за един свален дрон над украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.
1 Баце ЕООД
08:07 20.11.2025
2 Репетирам
08:07 20.11.2025
3 Абе
08:08 20.11.2025
4 Я пък тоя
В кой век живеете? Бил е украински, отдавна не е и няма да бъде.
Не мога да си представя, колко трябва да си глупав, за да напишеш такова нещо!
Коментиран от #5
08:11 20.11.2025
5 Чакай само
До коментар #4 от "Я пък тоя":Да се появи платения.. Тогава нивото хептем пада
08:12 20.11.2025
6 Българин
Когато даваш светлина, ти трябва да си готов да изгориш...
Когато се превръщаш в светлина, ти изгаряш всяка тъмнина около себе си...
08:14 20.11.2025
9 НАТО на пази
08:25 20.11.2025
11 УКРАЙНА 🇺🇦
09:01 20.11.2025
12 болгарин..
09:30 20.11.2025