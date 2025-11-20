Русия съобщава за прехванати 65 украински дрона през нощта

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 65 украински дрона над няколко региона на Русия, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 65 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 18 над територията на Воронежка област, 16 над територията на Рязанска област, 14 над територията на Белгородска област, 7 над територията на Тулска област, 4 над територията на Брянска област, 3 над територията на Липецка област, 2 над територията на Тамбовска област", се казва в изявлението на ведомството.

Още новини от Украйна

Съобщава се също за един свален дрон над украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.