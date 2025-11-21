Новини
Свят »
Русия »
Небензя пред ООН: Украйна загуби над 1,7 милиона военни, Зеленски иска позициите да се държат до последния боец
  Тема: Украйна

Небензя пред ООН: Украйна загуби над 1,7 милиона военни, Зеленски иска позициите да се държат до последния боец

21 Ноември, 2025 03:59, обновена 21 Ноември, 2025 04:07 2 445 33

  • небензя-
  • война-
  • украйна-
  • русия

Зеленски забранява признаването на загубата на градове и нарежда позициите да се държат до последния войник, заяви руският дипломат

Небензя пред ООН: Украйна загуби над 1,7 милиона военни, Зеленски иска позициите да се държат до последния боец - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските войски са загубили над 1,7 милиона военнослужещи от началото на специалната военна операция, обяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

„Според изтекли военни документи, украинските въоръжени сили са загубили над 1,7 милиона военнослужещи от началото на специалната операция... разбираемо е защо украинските военнослужещи масово бягат от бойното поле“, каза той.

"Украинските части търпят загуби и губят бойна ефективност, а неуспехите им са съпроводени с жестокост към цивилното население. Убийството на цивилни от украинските въоръжени сили е отвъд злото. Зеленски забранява признаването на загубата на градове и нарежда позициите да се държат до последния войник.
Киев спря да отговаря на предложенията ни от лятото насам. Не виждаме истинско желание от страна на Украйна да седне на масата за преговори", заяви още руският дипломат.

Още новини от Украйна

В четвъртък началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на руския президент Владимир Путин за превземането на град Купянск в Харковска област. Според Министерството на отбраната руските войски са превзели и село Веселе в Запорожка област.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 койдазнай

    16 28 Отговор
    Украйна нищо не е загубила. Руската армия ги е убила и продължава да ги избива, защото така Русия налага своите интереси! Който не се подчини, бива унищожен!

    04:52 21.11.2025

  • 4 Безю

    11 12 Отговор
    Ами радвай се. Скоро Киев за три дена.

    Коментиран от #31

    05:19 21.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лъжеш

    18 6 Отговор

    До коментар #6 от "Пpaceто Небезня":

    като типичен евроатлантик ( фашист). Казаното е в ООН, а не в медиите ви.

    05:29 21.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АУУУУУ

    8 19 Отговор
    АБЕ ВЯРНО ЛИ Е РАЗХОДИТЕ ЗА ДОБИВ НА ЕДИН БАРЕЛ РУСКИ НЕФТ СОРТ УРАЛС Е 45-47 ДОЛАРА ........ А ЦЕНАТА МУ НА БОРСАТА Е 36 ДОЛАРА 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #13

    05:42 21.11.2025

  • 13 Ами не е 😄

    22 7 Отговор

    До коментар #12 от "АУУУУУ":

    Цената е 55 $. Само факти. 😄Както казах, лъжата показва, че истината е на страната на Русия! 😄

    Коментиран от #15, #28

    05:44 21.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АУУУУУ

    10 18 Отговор

    До коментар #13 от "Ами не е 😄":

    АБЕ ВЯРНО ЛИ Е ЧЕ В МОМЕНТА ИМА ПОВЕЧЕ ОТ 100 ТАНКЕРА НАТОВАРЕНИ С РУСКИ НЕФТ КОИТО СЕДЯТ НА КОТВА ЗАЩОТО ИНДИЯ И КИТАЙ СЪКРАТИХА ПОКУПКАТА НА РУСКИ НЕФТ 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    05:47 21.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами вярно е

    11 7 Отговор

    До коментар #15 от "АУУУУУ":

    че лъжата е приоритет на циганите по гетата. А циганско гето ли е запада, че се занимава с лъжи и пропаганда срещу Русия? 😄

    05:50 21.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АУУУУУ

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "Сега":

    ЕЛВИРА НАБИУЛИНА ОБЯВИ ЧЕ ЗА 2026 СЕ ОЧАКВА СПАДЪТ В РУСКАТА ИКОНОМИКА ДА ПРОДЪЛЖИ .......... ТОВА Е ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РУСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА ТОЕСТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ГОВОРИТЕЛИ НА ПУТИН ......... ИЛИ И ТОВА НЕ Е ВЯРНО ........ НИЩО ЧЕ ИМА ВИДЕО ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #23

    06:11 21.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Това добре

    15 5 Отговор

    До коментар #21 от "АУУУУУ":

    Въпроса е защо продажните урсули си тъпчат сметките с милиони и се грижат за спада на европейската икономика.

    06:22 21.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Обезяна пред ООН:

    3 13 Отговор
    Загубихме над 1,7 милиона военни. Логично е да предположим, че Украйа също е загубила толкова, дори ако тяхните жертви са 10 пъти по-малко.

    Коментиран от #30

    07:34 21.11.2025

  • 28 Уж цената $55

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "Ами не е 😄":

    А приходите от петрол в руския бюджет паднали с 26% от същия месец миналата година (това за октоври, преди да влязат новите санкции на Тръмп). А де?

    Коментиран от #29

    07:40 21.11.2025

  • 29 Ами да падат

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Уж цената $55":

    Тебе ко ти дреме? Трябва да ти пука че приходите в Европа падат, а тя се занимава с лъжи и пропаганда срещу Русия.

    07:54 21.11.2025

  • 30 Пропагандата

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Обезяна пред ООН:":

    винаги има за цел глупака.

    08:23 21.11.2025

  • 31 Дай нещо ново де?!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Безю":

    С тия ,,три дня" ти порасна вълна на езика...😂🤣😂🤣👍👏!

    08:30 21.11.2025

  • 32 болгарин..

    5 0 Отговор
    Бандерците издишат,след купиянске идва ред и на харкiвь,джендърите в юръпо на коленца,масквата им разказа играта

    09:02 21.11.2025

  • 33 кон до кон

    0 1 Отговор
    руската кочина се управлява от разни коне!

    10:38 21.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания