Украинските войски са загубили над 1,7 милиона военнослужещи от началото на специалната военна операция, обяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

„Според изтекли военни документи, украинските въоръжени сили са загубили над 1,7 милиона военнослужещи от началото на специалната операция... разбираемо е защо украинските военнослужещи масово бягат от бойното поле“, каза той.



"Украинските части търпят загуби и губят бойна ефективност, а неуспехите им са съпроводени с жестокост към цивилното население. Убийството на цивилни от украинските въоръжени сили е отвъд злото. Зеленски забранява признаването на загубата на градове и нарежда позициите да се държат до последния войник.

Киев спря да отговаря на предложенията ни от лятото насам. Не виждаме истинско желание от страна на Украйна да седне на масата за преговори", заяви още руският дипломат.

В четвъртък началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на руския президент Владимир Путин за превземането на град Купянск в Харковска област. Според Министерството на отбраната руските войски са превзели и село Веселе в Запорожка област.