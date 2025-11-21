Небензя пред ООН: Украйна загуби над 1,7 милиона военни, Зеленски иска позициите да се държат до последния боец

Украинските войски са загубили над 1,7 милиона военнослужещи от началото на специалната военна операция, обяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя на заседание на Съвета за сигурност на ООН.
„Според изтекли военни документи, украинските въоръжени сили са загубили над 1,7 милиона военнослужещи от началото на специалната операция... разбираемо е защо украинските военнослужещи масово бягат от бойното поле“, каза той.
"Украинските части търпят загуби и губят бойна ефективност, а неуспехите им са съпроводени с жестокост към цивилното население. Убийството на цивилни от украинските въоръжени сили е отвъд злото. Зеленски забранява признаването на загубата на градове и нарежда позициите да се държат до последния войник.
Киев спря да отговаря на предложенията ни от лятото насам. Не виждаме истинско желание от страна на Украйна да седне на масата за преговори", заяви още руският дипломат.
В четвъртък началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на руския президент Владимир Путин за превземането на град Купянск в Харковска област. Според Министерството на отбраната руските войски са превзели и село Веселе в Запорожка област.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 койдазнай
04:52 21.11.2025
4 Безю
Коментиран от #31
05:19 21.11.2025
7 Лъжеш
До коментар #6 от "Пpaceто Небезня":като типичен евроатлантик ( фашист). Казаното е в ООН, а не в медиите ви.
05:29 21.11.2025
12 АУУУУУ
Коментиран от #13
05:42 21.11.2025
13 Ами не е 😄
До коментар #12 от "АУУУУУ":Цената е 55 $. Само факти. 😄Както казах, лъжата показва, че истината е на страната на Русия! 😄
Коментиран от #15, #28
05:44 21.11.2025
15 АУУУУУ
До коментар #13 от "Ами не е 😄":АБЕ ВЯРНО ЛИ Е ЧЕ В МОМЕНТА ИМА ПОВЕЧЕ ОТ 100 ТАНКЕРА НАТОВАРЕНИ С РУСКИ НЕФТ КОИТО СЕДЯТ НА КОТВА ЗАЩОТО ИНДИЯ И КИТАЙ СЪКРАТИХА ПОКУПКАТА НА РУСКИ НЕФТ 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #17
05:47 21.11.2025
17 Ами вярно е
До коментар #15 от "АУУУУУ":че лъжата е приоритет на циганите по гетата. А циганско гето ли е запада, че се занимава с лъжи и пропаганда срещу Русия? 😄
05:50 21.11.2025
21 АУУУУУ
До коментар #19 от "Сега":ЕЛВИРА НАБИУЛИНА ОБЯВИ ЧЕ ЗА 2026 СЕ ОЧАКВА СПАДЪТ В РУСКАТА ИКОНОМИКА ДА ПРОДЪЛЖИ .......... ТОВА Е ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РУСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА ТОЕСТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ГОВОРИТЕЛИ НА ПУТИН ......... ИЛИ И ТОВА НЕ Е ВЯРНО ........ НИЩО ЧЕ ИМА ВИДЕО ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #23
06:11 21.11.2025
23 Това добре
До коментар #21 от "АУУУУУ":Въпроса е защо продажните урсули си тъпчат сметките с милиони и се грижат за спада на европейската икономика.
06:22 21.11.2025
27 Обезяна пред ООН:
Коментиран от #30
07:34 21.11.2025
28 Уж цената $55
До коментар #13 от "Ами не е 😄":А приходите от петрол в руския бюджет паднали с 26% от същия месец миналата година (това за октоври, преди да влязат новите санкции на Тръмп). А де?
Коментиран от #29
07:40 21.11.2025
29 Ами да падат
До коментар #28 от "Уж цената $55":Тебе ко ти дреме? Трябва да ти пука че приходите в Европа падат, а тя се занимава с лъжи и пропаганда срещу Русия.
07:54 21.11.2025
30 Пропагандата
До коментар #27 от "Обезяна пред ООН:":винаги има за цел глупака.
08:23 21.11.2025
31 Дай нещо ново де?!
До коментар #4 от "Безю":С тия ,,три дня" ти порасна вълна на езика...😂🤣😂🤣👍👏!
08:30 21.11.2025
32 болгарин..
09:02 21.11.2025
33 кон до кон
10:38 21.11.2025