Руският президент Владимир Путин посети един от командните пунктове на групировката войски „Запад“, където беше информиран за превземането на Купянск в Харковска област.

„Подразделенията на групировката „Запад“ освободиха град Купянск“, заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили Валери Герасимов.

Той добави, че военните "продължават да унищожават" формирования на левия бряг на река Оскол. Путин отбеляза, че приблизително 15 батальона от украинските въоръжени сили са блокирани в Купянск и околностите. Президентът похвали работата на командването и личния състав на „Запад“.

Командирът на групировката Сергей Кузовлев съобщи, че бойците активно напредват към Красни Лиман, превзели са Петропавловка и водят боеве за Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловая.

Купянск е ключов град за отбраната на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, разделяйки града на две. Превземането му ще позволи на руската армия да продължи настъплението си на запад.

Герасимов съобщи и за ситуацията на други участъци от фронта. Групировката „Изток“ е разшири зоната си на контрол в Днепропетровска и Запорожка област, като е поела контрола над 13 града. От 1 ноември тя е превзела над 230 квадратни километра.

Бойците на „Център“ продължават да унищожават обкръжени украински формирования в посока Красноармийск. Групировката „Север“ е освободила над 80 процента от Вовчанск в Харковска област.

„Въоръжените сили продължават да изпълняват своите задачи в съответствие с плана за специална военна операция. Войските на съвместната групировка напредват практически във всички посоки, надграждайки успехите, постигнати по време на пролетно-лятната кампания.“

Командващият групировка „Юг“ Сергей Медведев обяви пълното превземане на източната и югоизточната част на Константиновка и началото на прочистването на центъра.

Началникът на Генералния щаб съобщи, че много военнослужещи от украинските въоръжени сили решават да се предадат. Той подчерта, че условията за това са създадени.

„Но повечето от тях, под заплахата да бъдат обстрелвани или унищожени от собствените си дронове, не са в състояние да изпълнят тази задача. Освен това, политическото ръководство на Украйна не е дало никакви инструкции на войските си по този въпрос.“

Говорейки за масирани ответни удари срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс и горивно-енергийния сектор, който ги поддържа, Герасимов отбеляза, че те се извършват "в съответствие с плана на Генералния щаб".

Президентът от своя страна заяви, че "целите трябва да бъдат постигнати", като подчерта, че всички цели, поставени на срещата с военнослужещи на 25 октомври, са били изпълнени.

„Нямам съмнение, че всичко, което обсъдихме по-рано, и това, което ще обсъдим днес в по-малък формат, също ще бъде изпълнено.“

Путин нарече властите в Киев "организирана престъпна група, която е узурпирала властта за собствено обогатяване".

"Това стана добре известен факт след разследването за борба с корупцията, отбеляза той. Мисля, че на всички е ясно, че тези хора, седнали на златни гърнета, едва ли мислят за съдбата на страната си, за съдбата на обикновените хора в Украйна, офицерския корпус и особено на обикновените войници. Те нямат време за това", заяви руският президент.