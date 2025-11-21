Новини
Герасимов докладва на Путин: Купянск падна! ВИДЕО
  Тема: Украйна

Герасимов докладва на Путин: Купянск падна! ВИДЕО

21 Ноември, 2025 04:09, обновена 21 Ноември, 2025 04:20 3 635 48

15 батальона на ВСУ са блокирани в града и околностите

Герасимов докладва на Путин: Купянск падна! ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин посети един от командните пунктове на групировката войски „Запад“, където беше информиран за превземането на Купянск в Харковска област.

„Подразделенията на групировката „Запад“ освободиха град Купянск“, заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили Валери Герасимов.

Още новини от Украйна

Той добави, че военните "продължават да унищожават" формирования на левия бряг на река Оскол. Путин отбеляза, че приблизително 15 батальона от украинските въоръжени сили са блокирани в Купянск и околностите. Президентът похвали работата на командването и личния състав на „Запад“.

Командирът на групировката Сергей Кузовлев съобщи, че бойците активно напредват към Красни Лиман, превзели са Петропавловка и водят боеве за Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловая.

Купянск е ключов град за отбраната на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, разделяйки града на две. Превземането му ще позволи на руската армия да продължи настъплението си на запад.

Герасимов съобщи и за ситуацията на други участъци от фронта. Групировката „Изток“ е разшири зоната си на контрол в Днепропетровска и Запорожка област, като е поела контрола над 13 града. От 1 ноември тя е превзела над 230 квадратни километра.

Бойците на „Център“ продължават да унищожават обкръжени украински формирования в посока Красноармийск. Групировката „Север“ е освободила над 80 процента от Вовчанск в Харковска област.

„Въоръжените сили продължават да изпълняват своите задачи в съответствие с плана за специална военна операция. Войските на съвместната групировка напредват практически във всички посоки, надграждайки успехите, постигнати по време на пролетно-лятната кампания.“

Командващият групировка „Юг“ Сергей Медведев обяви пълното превземане на източната и югоизточната част на Константиновка и началото на прочистването на центъра.

Началникът на Генералния щаб съобщи, че много военнослужещи от украинските въоръжени сили решават да се предадат. Той подчерта, че условията за това са създадени.

„Но повечето от тях, под заплахата да бъдат обстрелвани или унищожени от собствените си дронове, не са в състояние да изпълнят тази задача. Освен това, политическото ръководство на Украйна не е дало никакви инструкции на войските си по този въпрос.“

Говорейки за масирани ответни удари срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс и горивно-енергийния сектор, който ги поддържа, Герасимов отбеляза, че те се извършват "в съответствие с плана на Генералния щаб".

Президентът от своя страна заяви, че "целите трябва да бъдат постигнати", като подчерта, че всички цели, поставени на срещата с военнослужещи на 25 октомври, са били изпълнени.

„Нямам съмнение, че всичко, което обсъдихме по-рано, и това, което ще обсъдим днес в по-малък формат, също ще бъде изпълнено.“

Путин нарече властите в Киев "организирана престъпна група, която е узурпирала властта за собствено обогатяване".

"Това стана добре известен факт след разследването за борба с корупцията, отбеляза той. Мисля, че на всички е ясно, че тези хора, седнали на златни гърнета, едва ли мислят за съдбата на страната си, за съдбата на обикновените хора в Украйна, офицерския корпус и особено на обикновените войници. Те нямат време за това", заяви руският президент.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Северен поток

    75 10 Отговор
    Отново в действие... съвсем скоро !
    Този път Русия ще захранва Европа, а САЩ ще взимат комисионни.
    Хитро, а ?
    Извъртя ги бай Дончо всички Урсулци

    Коментиран от #16

    04:24 21.11.2025

  • 3 Путин съм

    14 27 Отговор
    Гот ли ви е с БОТАШ ?

    04:31 21.11.2025

  • 4 Шопо

    54 10 Отговор
    До 27 ноември може и Киев да падне.

    Коментиран от #5, #6

    04:33 21.11.2025

  • 5 С тия

    12 36 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    бързи темпове, да, ама годината не се знае.Мечти!

    04:36 21.11.2025

  • 6 ...

    13 44 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Той не падна ли преди близо 4 години в тридневната сво?!

    Коментиран от #9

    04:43 21.11.2025

  • 7 Жалко за Европа

    68 8 Отговор
    Освен че е на страната на губещите, продължава да налива в тази бездънна яма. Жалко и за нас, съвсем ще обеднеем. При нас хунтата не е със златни тоалетни а с водопади.

    Коментиран от #27

    04:45 21.11.2025

  • 8 Голата Истина

    56 6 Отговор
    Америка даде каквото имаше на Израел и нямат вече сили за повече. Затова Тръмп лазеше пред Си Дзи, да не отваря нов фронт с Тайван. Цял свят ще се види, че царят е гол .

    05:02 21.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Митко Зъркела

    8 47 Отговор
    Падна с цената на стотици хиляди жертви. И за какво беше всичко, за егото на един сатрап ли?

    Коментиран от #28

    05:07 21.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ООрана държава

    42 7 Отговор
    Давайте още милярди на зелю да побеждава....

    05:52 21.11.2025

  • 15 Факт

    2 7 Отговор
    Петър има организирана престъпна група!

    06:18 21.11.2025

  • 16 Осведомителен Бюлетин

    32 4 Отговор

    До коментар #2 от "Северен поток":

    Вчера Русия демонтира на своя територия, част от тръбите на газопровода Ямал - Европа , който минава през Полша и стига до Германия . Тръбата беше затапена посредством плътни заварки. тоест Русия не възнамерява да експортира газ в близко бъдеще. В заявлението се казва , че Русия пренасочва своите усилия в Силата На Сибир 2 , и азиатските пазари. Поради несигурността на доставките . Борсите реагираха с покачване на цените .

    Коментиран от #35

    06:19 21.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хе!

    9 20 Отговор
    Тези старци съвсем са се самозабравили! Сводката прилича на рубриката ,,От советского Информ бюро"! Юнаците са се обзавели с гимнастички, бунаците гинат безименни за чужда слава!

    Коментиран от #26, #29

    06:40 21.11.2025

  • 20 Ццц

    9 14 Отговор
    Тоя Путин е куха копейка. Нашият герой -наркоман имаше барем десет плана за победа, а този диктатор само един! 🤣🤣🤣

    07:03 21.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ТТТ

    8 20 Отговор
    Поредните руЗки брътвежи.

    Коментиран от #31

    07:17 21.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ивелин Михайлов

    12 2 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява Русия за победата!

    07:55 21.11.2025

  • 26 Зеленски и Сирски също ще го потвърдят

    20 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хе!":

    но след месец, като за Сопедар, Бахмут, Маринка, Вугледар, Авдеевка, Торецк, Часив Яр....

    07:59 21.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 За какво беше ли?

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "Митко Зъркела":

    Ами за да си научат миротворците урока и да не мислят повече за пакости!
    Жалкото е за Украйна, щото можеше и да не губи територии и половината си население - и без да е фалирала държава!

    08:08 21.11.2025

  • 29 НАЛИ?!

    18 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хе!":

    Ти и за Курск викаше,със същият подигравателен тон-
    ,,Чей Курск"...?!
    Ама нещо ,се задави...!
    Пък сега за капак и Купянск...!
    Разбирам те...идва ти в повечко,но не мога да ти помогна...!
    Такива са реалностите...

    Коментиран от #43

    08:09 21.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А бе то ,,брътвежи",ама...

    16 2 Отговор

    До коментар #23 от "ТТТ":

    ...да не си на мястото на ония блокираните 15 батальона от украинските въоръжени сили...!
    Жертвани от Зеленият Клоун-безмислен курбан за егото му да стават...!

    08:13 21.11.2025

  • 32 Милен ганев

    5 6 Отговор
    Преписва от консумолска правда😄

    Коментиран от #33, #48

    08:20 21.11.2025

  • 33 Интересно...?!

    8 4 Отговор

    До коментар #32 от "Милен ганев":

    ,,Вашингтон пост"...,,Политико"...,,Ню Йорк Таймс" и те същото казаха...?!
    Да не са го преписали от ,,Комсомолская правда"...?!

    08:26 21.11.2025

  • 34 Мдааааа

    17 5 Отговор
    Нещо много бързо взеха да падат ключови градове...
    Нещата отиват към капитулация...

    08:31 21.11.2025

  • 35 явер

    6 14 Отговор

    До коментар #16 от "Осведомителен Бюлетин":

    Какъв Сибирски поток 2,3, 4, като Газпром е фалирала компания и лично Милер, обяви, че дълговете трябвало да ги плаща руският народ, защото била тяхна компания, а кражбите и големите заплати на ръководството. Китайците няколко пъти обявиха, че ще купуват газ от Русия, когато им трябва и на цени, който те кажат. За Купянск поредната руска лъжа, да се представят добре на Тръмп, виж колко сме силни, а утре ще запеят друга песен. Руснаците са като нашите, днес едно, утре друго и само лъжи. Това е школата на КГБ и ДС, манипулация и лъжа. Който вярва на Путин, Бойко, Каракачанов и др. просто е в голяма заблуда и е с малко мозък.

    08:31 21.11.2025

  • 36 Мишел

    17 4 Отговор
    По цялата фронтова линия има десетки котли с украински части и ситуацията за ВСУ е "изуй гащи".

    08:34 21.11.2025

  • 37 БТР-56

    4 8 Отговор
    Пак ли го превзеха?!
    Уж преди две години, сега отново..

    09:10 21.11.2025

  • 38 стоян георгиев

    4 5 Отговор
    Падна и киев.путин ако иде още веднъж с военни дрехи в руския генерален щаб ще се окаже че и лисабон е превзет.нека се радват бг пенсионерите.все пак след месец пенсията ще е в евро.

    Коментиран от #40

    09:18 21.11.2025

  • 39 стоян георгиев

    8 3 Отговор
    Новината излезе късно снощи по всички световни медии. Браво на Факти за хубавата статия и видео. Всеки нормален българин се радва за руските победи над фашизма. Слава на Велика Русия🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    09:44 21.11.2025

  • 40 Град Козлодуй

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Днес не ти е ден, въшко. Гледай да не повърнеш от злоба.

    09:46 21.11.2025

  • 41 Патравата руска армия

    4 6 Отговор
    Путин и Герасимов с вечерно комедийно шоу за любители на руски сказки: Пак превзели Купянск; пак обградили украинците
    Актуалните данни на анализаторите на терен не потвърждават вечерната сказка.
    Герасимов е подал неверни данни и за .други руски " успехи"

    09:47 21.11.2025

  • 42 бай Ставри

    2 3 Отговор
    "Факти", защо имам чувството, че чета "Поглед инфо" ? По-внимателно на завоите. Разбирам остри са виражите, но внимателно ! Още е рано за Дунав мост, но и това може да се случи с такива велики ръководители.

    10:19 21.11.2025

  • 43 бай Ставри

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "НАЛИ?!":

    Абе, Крим, Курск, Купянск..Киев, все си е К.. за уКраинците.

    10:22 21.11.2025

  • 44 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Новината за превземането на Купянск е един допълнителен щрих към обърканите съобщения за това превзет ли един град или не е -поне за мен е така вече тъй като разбирам че всички тези градове където се водят сражения представляват сложна агломерация от жилищни и промишлени сгради и инфраструктурни обекти -при това в мащаби които са непознати за останалите държави!?Но има нещо за което си заслужава да се говори повече отколкото за превземането на града -вижте какво пишат руските медии -самият град е осеян с трупове на убити украински войници -по предварителни оценки около 3000 трупа!?И освен това както е отбелязано в статията на брега на река Оскол която тече покрай града са блокирани 15 украински батальона -около 6-7 хил.души!?!Руснаците ги призовават да се предадат като хвърлят непрекъснато листовки и агитационни материали -но някои руски журналисти пишат че на украинците тези агитационни материали не оказват осезаемо въздействие...и затова най.добрият агитационен материал засега си остават управляемите бомби с тегло 1500 и 3000 кг!?Една такава бомба е способна да унищожи цяла рота в окопите и блиндажите !...Апропо руснаците без съмнение също дават достатъчно жертви и понасят сериозни щети ...но все пак в границите на поносимостта!?А къде отива Украйна -вие кажете!?Не е ли крайно време украинците да си зададат въпроса -а оти ги ручахме жабетата!?

    11:43 21.11.2025

  • 45 Мишел

    2 0 Отговор
    Украинските загуби при Покровск надминават 60 000 души. При Гуляйполе се очертават от подобен мащаб, при Миргород са над 20 000.

    12:39 21.11.2025

  • 46 Пенсия с питка

    1 1 Отговор
    Другари, днес ще превземем ли Покровск или Купянск или ща остане за другата седмица?

    Да ходя ли на село или да чакам на Дунав мост?

    12:40 21.11.2025

  • 47 Танев

    2 0 Отговор
    От колко войници се състои един батальон, та да го умножа по 15. Бая са обкръжени и блокирани в Купянск! Как ще изхранват толкова пленнници....

    14:00 21.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
