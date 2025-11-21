Герасимов докладва на Путин: Купянск падна! ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин посети един от командните пунктове на групировката войски „Запад“, където беше информиран за превземането на Купянск в Харковска област.
„Подразделенията на групировката „Запад“ освободиха град Купянск“, заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили Валери Герасимов.
Той добави, че военните "продължават да унищожават" формирования на левия бряг на река Оскол. Путин отбеляза, че приблизително 15 батальона от украинските въоръжени сили са блокирани в Купянск и околностите. Президентът похвали работата на командването и личния състав на „Запад“.
Командирът на групировката Сергей Кузовлев съобщи, че бойците активно напредват към Красни Лиман, превзели са Петропавловка и водят боеве за Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловая.
Купянск е ключов град за отбраната на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, разделяйки града на две. Превземането му ще позволи на руската армия да продължи настъплението си на запад.
Герасимов съобщи и за ситуацията на други участъци от фронта. Групировката „Изток“ е разшири зоната си на контрол в Днепропетровска и Запорожка област, като е поела контрола над 13 града. От 1 ноември тя е превзела над 230 квадратни километра.
Бойците на „Център“ продължават да унищожават обкръжени украински формирования в посока Красноармийск. Групировката „Север“ е освободила над 80 процента от Вовчанск в Харковска област.
„Въоръжените сили продължават да изпълняват своите задачи в съответствие с плана за специална военна операция. Войските на съвместната групировка напредват практически във всички посоки, надграждайки успехите, постигнати по време на пролетно-лятната кампания.“
Командващият групировка „Юг“ Сергей Медведев обяви пълното превземане на източната и югоизточната част на Константиновка и началото на прочистването на центъра.
Началникът на Генералния щаб съобщи, че много военнослужещи от украинските въоръжени сили решават да се предадат. Той подчерта, че условията за това са създадени.
„Но повечето от тях, под заплахата да бъдат обстрелвани или унищожени от собствените си дронове, не са в състояние да изпълнят тази задача. Освен това, политическото ръководство на Украйна не е дало никакви инструкции на войските си по този въпрос.“
Говорейки за масирани ответни удари срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс и горивно-енергийния сектор, който ги поддържа, Герасимов отбеляза, че те се извършват "в съответствие с плана на Генералния щаб".
Президентът от своя страна заяви, че "целите трябва да бъдат постигнати", като подчерта, че всички цели, поставени на срещата с военнослужещи на 25 октомври, са били изпълнени.
„Нямам съмнение, че всичко, което обсъдихме по-рано, и това, което ще обсъдим днес в по-малък формат, също ще бъде изпълнено.“
Путин нарече властите в Киев "организирана престъпна група, която е узурпирала властта за собствено обогатяване".
"Това стана добре известен факт след разследването за борба с корупцията, отбеляза той. Мисля, че на всички е ясно, че тези хора, седнали на златни гърнета, едва ли мислят за съдбата на страната си, за съдбата на обикновените хора в Украйна, офицерския корпус и особено на обикновените войници. Те нямат време за това", заяви руският президент.
2 Северен поток
Този път Русия ще захранва Европа, а САЩ ще взимат комисионни.
Хитро, а ?
Извъртя ги бай Дончо всички Урсулци
Коментиран от #16
04:24 21.11.2025
3 Путин съм
04:31 21.11.2025
4 Шопо
Коментиран от #5, #6
04:33 21.11.2025
5 С тия
До коментар #4 от "Шопо":бързи темпове, да, ама годината не се знае.Мечти!
04:36 21.11.2025
6 ...
До коментар #4 от "Шопо":Той не падна ли преди близо 4 години в тридневната сво?!
Коментиран от #9
04:43 21.11.2025
7 Жалко за Европа
Коментиран от #27
04:45 21.11.2025
8 Голата Истина
05:02 21.11.2025
11 Митко Зъркела
Коментиран от #28
05:07 21.11.2025
14 ООрана държава
05:52 21.11.2025
15 Факт
06:18 21.11.2025
16 Осведомителен Бюлетин
До коментар #2 от "Северен поток":Вчера Русия демонтира на своя територия, част от тръбите на газопровода Ямал - Европа , който минава през Полша и стига до Германия . Тръбата беше затапена посредством плътни заварки. тоест Русия не възнамерява да експортира газ в близко бъдеще. В заявлението се казва , че Русия пренасочва своите усилия в Силата На Сибир 2 , и азиатските пазари. Поради несигурността на доставките . Борсите реагираха с покачване на цените .
Коментиран от #35
06:19 21.11.2025
19 Хе!
Коментиран от #26, #29
06:40 21.11.2025
20 Ццц
07:03 21.11.2025
23 ТТТ
Коментиран от #31
07:17 21.11.2025
25 Ивелин Михайлов
07:55 21.11.2025
26 Зеленски и Сирски също ще го потвърдят
До коментар #19 от "Хе!":но след месец, като за Сопедар, Бахмут, Маринка, Вугледар, Авдеевка, Торецк, Часив Яр....
07:59 21.11.2025
28 За какво беше ли?
До коментар #11 от "Митко Зъркела":Ами за да си научат миротворците урока и да не мислят повече за пакости!
Жалкото е за Украйна, щото можеше и да не губи територии и половината си население - и без да е фалирала държава!
08:08 21.11.2025
29 НАЛИ?!
До коментар #19 от "Хе!":Ти и за Курск викаше,със същият подигравателен тон-
,,Чей Курск"...?!
Ама нещо ,се задави...!
Пък сега за капак и Купянск...!
Разбирам те...идва ти в повечко,но не мога да ти помогна...!
Такива са реалностите...
Коментиран от #43
08:09 21.11.2025
31 А бе то ,,брътвежи",ама...
До коментар #23 от "ТТТ":...да не си на мястото на ония блокираните 15 батальона от украинските въоръжени сили...!
Жертвани от Зеленият Клоун-безмислен курбан за егото му да стават...!
08:13 21.11.2025
32 Милен ганев
Коментиран от #33, #48
08:20 21.11.2025
33 Интересно...?!
До коментар #32 от "Милен ганев":,,Вашингтон пост"...,,Политико"...,,Ню Йорк Таймс" и те същото казаха...?!
Да не са го преписали от ,,Комсомолская правда"...?!
08:26 21.11.2025
34 Мдааааа
Нещата отиват към капитулация...
08:31 21.11.2025
35 явер
До коментар #16 от "Осведомителен Бюлетин":Какъв Сибирски поток 2,3, 4, като Газпром е фалирала компания и лично Милер, обяви, че дълговете трябвало да ги плаща руският народ, защото била тяхна компания, а кражбите и големите заплати на ръководството. Китайците няколко пъти обявиха, че ще купуват газ от Русия, когато им трябва и на цени, който те кажат. За Купянск поредната руска лъжа, да се представят добре на Тръмп, виж колко сме силни, а утре ще запеят друга песен. Руснаците са като нашите, днес едно, утре друго и само лъжи. Това е школата на КГБ и ДС, манипулация и лъжа. Който вярва на Путин, Бойко, Каракачанов и др. просто е в голяма заблуда и е с малко мозък.
08:31 21.11.2025
36 Мишел
08:34 21.11.2025
37 БТР-56
Уж преди две години, сега отново..
09:10 21.11.2025
38 стоян георгиев
Коментиран от #40
09:18 21.11.2025
39 стоян георгиев
09:44 21.11.2025
40 Град Козлодуй
До коментар #38 от "стоян георгиев":Днес не ти е ден, въшко. Гледай да не повърнеш от злоба.
09:46 21.11.2025
41 Патравата руска армия
Актуалните данни на анализаторите на терен не потвърждават вечерната сказка.
Герасимов е подал неверни данни и за .други руски " успехи"
09:47 21.11.2025
42 бай Ставри
10:19 21.11.2025
43 бай Ставри
До коментар #29 от "НАЛИ?!":Абе, Крим, Курск, Купянск..Киев, все си е К.. за уКраинците.
10:22 21.11.2025
44 не може да бъде
11:43 21.11.2025
45 Мишел
12:39 21.11.2025
46 Пенсия с питка
Да ходя ли на село или да чакам на Дунав мост?
12:40 21.11.2025
47 Танев
14:00 21.11.2025
