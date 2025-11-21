The Wall Street Journal: Киев се запънал за одит на чуждата помощ, присъстващ в плана на САЩ - получава пълна амнистия

Украйна е изменила значително клауза в плана на САЩ за разрешаване на конфликта с Русия, чиято цел е била да разкрие корупцията на киевските власти, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на неназован американски служител.
Според източника, проектът на плана съдържал „призив за одит на цялата международна помощ, получена от Украйна“, за да се разкрие корупцията. Версия на 28-точковия документ, публикувана онлайн, вече включва измененията на Киев, отбелязва изданието. Формулировката е променена и сега гласи, че всички страни ще получат пълна амнистия за действията си по време на конфликта.
Разкриването на корупция във вътрешния кръг на Володимир Зеленски предизвика дълбока криза във Върховната рада. Партиите „Европейска солидарност“ и „Голос“ поискаха Зеленски да уволни Ермак, да разпусне правителството и да сформира нова парламентарна коалиция, която да включва членове, различни от пропрезидентската партия „Слуга на народа“.
Както съобщиха депутатите от Радата на 20 ноември, Зеленски е отказал да уволни Ермак на среща с парламентарната група на партията си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хихи
До коментар #6 от "Вовата все удря":а загубите на ВСУ са от приятелски огън, защото всеки демократ знае, че диктаторските оръжия поразяват само цивилни, а демократичните само военни..
06:15 21.11.2025
8 ООрана държава
Коментиран от #11, #67
06:16 21.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Медиите отново
Коментиран от #68
06:30 21.11.2025
17 Как копейките разбират тази
"Формулировката е променена и сега гласи, че всички страни ще получат пълна амнистия за действията си по време на конфликта."
Значи за стотиците милиарди на западните данъкоплатци дадени на Русия потънали в разни джонове и проценитите за щедрите даващи ще има амнистия ли?
Оказа се май, че Зеленски е русофил.
Коментиран от #22, #39, #40, #42
06:32 21.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 8888
06:36 21.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тц, тц, тц!
До коментар #17 от "Как копейките разбират тази":Елгебетейка, не ти се разбира, какво искаш да кажеш! Извади си главата от задните части и пак пробвай!
06:39 21.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 важното е боко шиши
До коментар #24 от "Путин е най-великият овчар!":и най вече отворено общество каква овца са направили от теб !!
06:52 21.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ццц
06:57 21.11.2025
29 Студопор
Коментиран от #44
07:00 21.11.2025
30 Търновец
07:04 21.11.2025
31 Анонимен
07:04 21.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Нали си ми...Чобанин...
До коментар #24 от "Путин е най-великият овчар!":...,не можеш да измислиш нищо ново и това ми го папагалиш във всяка тема...!
Ай паси си оФцете и остави на мира бутоните ,,копи/пейст"...!
07:09 21.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Артилерист
Коментиран от #50, #61, #62
07:11 21.11.2025
37 И Киев е Руски
07:11 21.11.2025
38 Ами преориентация,съгласно...
До коментар #32 от "Манипулира":...актуалната обстановка!
До вчера бе обратното...
Кво ми се чудиш...?!
07:11 21.11.2025
39 Ами в статията пише за
До коментар #17 от "Как копейките разбират тази":одит на цялата международна помощ, получена от Украйна….
07:12 21.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 олеле
Това е суперсторм бе хора. 20 торнадота се събират в ураган.
Едно време ние на върха на национализма и идеализма сме потъвали в корупция с гнили вагони и кинти под масата от лобисти.
Па там какво ли е не ми се мисли?!
И още нещо. За одит се говори само ако се губи война. И у нас така е било динят се 2БВ и ПСВ и им правят одитче на харчовете....
07:15 21.11.2025
44 Ццц
До коментар #29 от "Студопор":Е как да не е? Купена е лека кола на Олена..
07:16 21.11.2025
45 мда
До коментар #24 от "Путин е най-великият овчар!":И кой е този най-слаб президент?
Ще ти помогна - Обама.
Обама си ма ма та цялата американска доминация след неговите 2 мандата.
07:17 21.11.2025
46 Ксанибa
07:19 21.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Свиквай.
07:36 21.11.2025
49 ТО КАТО БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД
07:36 21.11.2025
50 Геро
До коментар #36 от "Артилерист":Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.
07:37 21.11.2025
51 НЕ СЕ РАДВАЙТЕ
07:39 21.11.2025
52 Та казвате :
Да,ама нали знаете,че от много...,,напъване",какво става...🤣🤣🤣!
07:47 21.11.2025
53 Ъъъъъъъъ
Коментиран от #55
07:47 21.11.2025
54 КОЛКО Е ТЪЖНО ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
Коментиран от #60, #63
07:51 21.11.2025
55 Копейка
До коментар #53 от "Ъъъъъъъъ":На нас ни казаха че пак няма да ни огрее. Язък за избитите, изчезнали и осакатени братушки
07:53 21.11.2025
56 КРАЖБИ И ФАШИЗЪМ
07:53 21.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Гост
07:56 21.11.2025
59 Ъъъъъъъъъ
Да.... Няма да има обвинения във военни престъпления.... Изобщо не става въпрос за одит... Такъв така или иначе ще има! Както и избори - до 90 дни след подписва ето на плана, Зеления трябва да доведе избори. НАТО няма да се разширява повече, а Русия няма да напада съседни държави....И ще плати по $25млд на САЩ и Европа. От замразените активи. Украйна забравя за НАТО, както и НАТО забравя за Украйна. Русия ще се реинтегрира в световната икономика чрез премахване на санкциите и разработване на дългосрочни споразумения за сътрудничество със САЩ и ЕС в областта на енергетиката, технологиите и природните ресурси.
Запорожката атомна електроцентрала ще бъде поставена под надзора на МААЕ, като производството на енергия ще се споделя поравно между Русия и Украйна. Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за руски територии. Украйна се съгласява да изтегли силите си от Донецка област, а контролираната от Украйна територия ще се превърне в неутрална, демилитаризирана зона....
07:56 21.11.2025
60 А пък
До коментар #54 от "КОЛКО Е ТЪЖНО ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":РускитСвине мрат.
07:57 21.11.2025
61 Георги
До коментар #36 от "Артилерист":няма как, като започнеш от шофьорите на оръжейните доставки и по веригата стигнеш до мерц, урсула, байдън.. дане са знаели и участвали в далаверите. Немислимо е по време на война да си на управленска длъжност и да не захлебиш. Ако не лично, то поне да си затваряш очите за другите.
08:07 21.11.2025
62 За 4 години едно сежвидя
До коментар #36 от "Артилерист":Руската армия не става за нищо. Маса руснаци измряха в Донбас за села и ями.
08:10 21.11.2025
63 Копеи не философствай
До коментар #54 от "КОЛКО Е ТЪЖНО ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":Марш да пълниш снаряди за Украйна! МАРШ! Плаща се.
08:11 21.11.2025
64 Анонимен
08:17 21.11.2025
65 Ганьо
08:33 21.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Тъп Глупънсбъркър
До коментар #8 от "ООрана държава":Не сме в окопите, но завод за барут и снаряди в Сопот си е чиста проба участие в съвременна война. Обявяването на България за вражеска държава от Русия, отказът на България от директната покупка на руски газ и нефт, поглед назад в историята отказът и то тотален от "Големия енергиен шлем" на Президента Първанов, а именно АЕЦ "Белене", "Южен поток" , нефтопровода "Бургас - Алексанруполис" и това ако не е война здраве му кажи! Какво ще се случи обаче когато затворим книжката с приказки за деца, в която се разправя за големия лош съсед, от който ни пазел един добър наш съюзник на другия край на света? "Бог високо, Цар далеко" е рекъл народът, а когато сем затворили детската книжка, ще сутановим , че животът ни е минал в кавги и разправии със съседите, с които имаме обща граница защото така пишело в книжката , която цял живот сме се опитвали да четем .
09:51 21.11.2025
68 Инна
До коментар #16 от "Медиите отново":Третият етап от приемането на неизбежното е „договарянето“.
11:50 21.11.2025