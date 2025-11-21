Новини
The Wall Street Journal: Киев се запънал за одит на чуждата помощ, присъстващ в плана на САЩ - получава пълна амнистия
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: Киев се запънал за одит на чуждата помощ, присъстващ в плана на САЩ - получава пълна амнистия

21 Ноември, 2025 05:59, обновена 21 Ноември, 2025 06:08 5 159 68

Формулировката е променена и сега гласи, че всички страни ще получат пълна амнистия за действията си по време на конфликта, пише изданието

The Wall Street Journal: Киев се запънал за одит на чуждата помощ, присъстващ в плана на САЩ - получава пълна амнистия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е изменила значително клауза в плана на САЩ за разрешаване на конфликта с Русия, чиято цел е била да разкрие корупцията на киевските власти, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на неназован американски служител.

Според източника, проектът на плана съдържал „призив за одит на цялата международна помощ, получена от Украйна“, за да се разкрие корупцията. Версия на 28-точковия документ, публикувана онлайн, вече включва измененията на Киев, отбелязва изданието. Формулировката е променена и сега гласи, че всички страни ще получат пълна амнистия за действията си по време на конфликта.

Разкриването на корупция във вътрешния кръг на Володимир Зеленски предизвика дълбока криза във Върховната рада. Партиите „Европейска солидарност“ и „Голос“ поискаха Зеленски да уволни Ермак, да разпусне правителството и да сформира нова парламентарна коалиция, която да включва членове, различни от пропрезидентската партия „Слуга на народа“.

Както съобщиха депутатите от Радата на 20 ноември, Зеленски е отказал да уволни Ермак на среща с парламентарната група на партията си.


