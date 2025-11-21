Кремъл: Русия не е информирана за готовността на Украйна за мирни преговори

Кремъл заяви, че все още не е информиран, че Украйна е готова на преговори по мирния план, предложен от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на информация на руската държавна агенция РИА Новости, предава БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви снощи, че е обсъдил с министъра на сухопътните войски на САЩ, Дан Дрискол, начините за постигане на мир, и увери, че двете страни ще работят по точките от плана.

По-рано вчера канцеларията на Зеленски официално съобщи, че е получил от САЩ проектоплан за дипломатическо решение на конфликта в Украйна, започнал с инвазията на Русия на 24 февруари 2022 г.

ТАСС уточнява, че говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е обявил, че Москва не е информирана за готовността на Киев за преговори. Според журналиста Александър Юнашев, Песков е заявил: „Досега Москва не е била известявана за съгласието на Зеленски да води преговори по мирния план на Тръмп“, цитира ТАСС.