Кремъл: Русия не е информирана за готовността на Украйна за мирни преговори
Кремъл: Русия не е информирана за готовността на Украйна за мирни преговори

Зеленски обсъди с американски официални представители плана на Тръмп за прекратяване на войната

Кремъл: Русия не е информирана за готовността на Украйна за мирни преговори - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Кремъл заяви, че все още не е информиран, че Украйна е готова на преговори по мирния план, предложен от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на информация на руската държавна агенция РИА Новости, предава БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви снощи, че е обсъдил с министъра на сухопътните войски на САЩ, Дан Дрискол, начините за постигане на мир, и увери, че двете страни ще работят по точките от плана.

По-рано вчера канцеларията на Зеленски официално съобщи, че е получил от САЩ проектоплан за дипломатическо решение на конфликта в Украйна, започнал с инвазията на Русия на 24 февруари 2022 г.

ТАСС уточнява, че говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е обявил, че Москва не е информирана за готовността на Киев за преговори. Според журналиста Александър Юнашев, Песков е заявил: „Досега Москва не е била известявана за съгласието на Зеленски да води преговори по мирния план на Тръмп“, цитира ТАСС.


Русия
  • 1 ЗеленГлист

    39 39 Отговор
    пак си прави сметки без кръчмаря.

    09:17 21.11.2025

  • 2 ха-ха

    57 49 Отговор
    Колкото и да увъртат укрите , ще стане така , както е решил Путин ! Победителят има думата , не победения !

    Коментиран от #6, #41, #68, #69, #73

    09:17 21.11.2025

  • 3 хех

    24 51 Отговор
    Тоя точно до вчера лъга, че нямало тайно споразумение със САЩ.

    Коментиран от #39, #70

    09:18 21.11.2025

  • 4 БРАВО

    45 29 Отговор
    Русия гарантира правото на справедливо денацифициране на всеки член на киевската хунта!

    09:19 21.11.2025

  • 5 Военен

    31 25 Отговор
    Няма да има преговори .Само бой по агресора .

    Коментиран от #12

    09:19 21.11.2025

  • 6 Така е

    22 43 Отговор

    До коментар #2 от "ха-ха":

    Само че победителят първо ще трябва да победи. Дали ще е Путин, времето ще покаже, а то не е на негова страна, защото не е първа младост. Към 80 годишен е някъде.

    Коментиран от #11, #79

    09:20 21.11.2025

  • 7 Пич

    35 15 Отговор
    Строго следвайте Стратегикона ! Никакви отпускания и успивания ! Колкото повече наближават преговорите , толкова повече бийте Украйна !!!

    Коментиран от #20, #28

    09:22 21.11.2025

  • 8 Всичко е бля бля

    38 22 Отговор
    до сега историята не помни случай победения да си обсъжда мира с някой, без мнението и зачитане интересите на победителя!

    Коментиран от #21

    09:23 21.11.2025

  • 9 Резултат

    24 33 Отговор
    То и Путлер си правеше "план" за 3 дня да свали Зеленски ,но не го пита дали е съгласен.

    Коментиран от #29

    09:24 21.11.2025

  • 10 Хе-хе

    22 35 Отговор
    Важно е какъв е турския план, а не американския! Европа няма да позволи Русия да победи и в 21 век! Победите останаха в епохата СССР!

    Коментиран от #14, #17, #25

    09:24 21.11.2025

  • 11 оня

    34 16 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    Първо виж годините му , след това размисли (ако имаш с какво ) дали зеленият изобщо може да бъде победител срещу многократно по-силен противник от него и тогава драскай по сайтовете тъпотии ! Понял ?!

    Коментиран от #13, #16

    09:24 21.11.2025

  • 12 ами

    16 12 Отговор

    До коментар #5 от "Военен":

    да - ха ха ха - докато последния украинец победи русия, още поне три години, че да може европа да се въоръжи и да проима армия

    09:25 21.11.2025

  • 13 Ами,

    6 14 Отговор

    До коментар #11 от "оня":

    не понял! Това е украйнският Тошко Юрданов! Слави му забрани да се показва, след като изгони медсестрите в Сицилия и докара санитарка от Бангладеж!

    09:27 21.11.2025

  • 15 сега има вакум

    13 6 Отговор
    ще има провокация . после заплахи и обиди . всичко е пари . искаха да окрадат активите запорираните и рафинериите Лукоил . а това не са малко . уж щели да ги дават за войната . ще видим . Тук про залиски се омълчаха .

    09:29 21.11.2025

  • 16 Така е

    6 26 Отговор

    До коментар #11 от "оня":

    Както и да му гледам годините, пак са почти два пъти повече от тези на Зеленски, който пък вече прогони "многократно по-силния противник" от Киев и го върна в изходна позиция, че даже по едно време му беше превзел територии. А "многократно по-силния противник" се наложи да пълзи на колене пред Ким Чен Ун и да го моли да го спаси с армията си. Така че, не бързай да обявяваш някого за победител. Войната още не е започнала. Още е СВО.

    Коментиран от #19, #26, #85

    09:29 21.11.2025

  • 17 Ха ХаХа

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Хе-хе":

    Простак 309%

    09:30 21.11.2025

  • 18 Я па тоя

    7 12 Отговор
    Слушате, подписвате и изпълнявате каквото ви кажат по богатите, по-умните и по-силните от вас!

    09:30 21.11.2025

  • 19 Така е според

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Така е":

    Простаците като теб

    09:31 21.11.2025

  • 20 Тихо пръдльо!

    6 8 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Спри наркотиците!

    09:31 21.11.2025

  • 21 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    11 14 Отговор

    До коментар #8 от "Всичко е бля бля":

    Американците пак ще ви хрантутят.

    09:33 21.11.2025

  • 22 Накратко

    11 16 Отговор
    Зеленски обърка тотално "плана" на бункерния ,дърт лузър .
    Голяма еуфория в първите няколко дни и след това десетки хиляди рашисти посетиха концертите на Кобзон .

    Коментиран от #24

    09:33 21.11.2025

  • 23 Сус бе

    9 15 Отговор
    Копейки мърляви.

    09:34 21.11.2025

  • 24 Димитринчо

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "Накратко":

    Повечко са.

    09:35 21.11.2025

  • 25 Орк

    19 5 Отговор

    До коментар #10 от "Хе-хе":

    Европа?? Тя не може на себе си да помогне камо ли на Украйна.

    09:36 21.11.2025

  • 26 оня

    20 2 Отговор

    До коментар #16 от "Така е":

    Да , все още е СВО и укрия загуби доста територии , направиха се на рамбовци с Курск - и там ядоха пердаха . После минаха на паяжини и тям подобните - но и там се оплетоха като пате в кълчища ! Бият ги по всички направления руснаците , вече Купянск и Красноармейск загубха стратегическото си значение ...............Колко още да ти изброявам , че да се светнеш , че зеления няма НИКАКЪВ ДРУГ ИЗХОД , ОСВЕН БЕЛИЯ БАЙРАК ?!

    Коментиран от #31, #44

    09:36 21.11.2025

  • 27 нннн

    20 3 Отговор
    Ми, няма готовност. Хунтата е готова да затрие Украйна и украинците, за да остане още малко на власт. И да проси пари за златни тоалетни, де.

    09:37 21.11.2025

  • 28 Седи мирен

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Да ти не за мирише на изгоряло около задвратника.

    09:37 21.11.2025

  • 29 Не за 3 дни

    23 3 Отговор

    До коментар #9 от "Резултат":

    Киев може да бъде потопен под вода за 1 нощ, но не искат за сега! Александър Арутюнов военен експерт, бивш офицер от специалните части на Русия. Експерта съобщава, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокосвани. Язовирът на Киевската ВЕЦ също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов - Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до ВЕЦ, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата... Но колко дълго може да продължи това? Защото как и за какво иначе да говорим като Украйна не иска да го разбере?

    Коментиран от #36

    09:38 21.11.2025

  • 30 Асен

    5 17 Отговор
    Как не разбраха че Рашистите не искат мир,

    Коментиран от #35, #45

    09:38 21.11.2025

  • 31 ха-ха

    17 4 Отговор

    До коментар #26 от "оня":

    и С ПРОСИЯ ВОЙНА НЕ СЕ ПЕЧЕЛИ , а зеленото гном на това разчита , но и това НЕ МУ ПОМОГНА !

    09:38 21.11.2025

  • 32 Планът на Щатите и Русия

    19 3 Отговор
    Обезглави ЕС и НАТО
    Ройтерс..Купянск е 100% руски.
    В околностите на Купянск са блокирани без изход 15 батальона на ВСУ

    Коментиран от #34

    09:39 21.11.2025

  • 33 Планът!

    1 6 Отговор
    Поднасят ви всички точки, подписвате и обратно в кочината.!

    09:39 21.11.2025

  • 35 Тъпунгер

    18 2 Отговор

    До коментар #30 от "Асен":

    Този план е капитулация на Украйна

    09:40 21.11.2025

  • 37 !!!?

    4 14 Отговор
    ПЕСков казва в прав текст, че путлеровата хунта няма намерение да спре варварската си война в Украйна докато Путлер не влезе в мавзолея !!!?

    09:41 21.11.2025

  • 38 А, то щото

    4 15 Отговор
    рушнята иска мир. Егати и наглярите.

    09:42 21.11.2025

  • 39 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "хех":

    Все не си разбрал ей ... А що хора са ти обяснили, написали ..

    09:42 21.11.2025

  • 41 След "укрите"

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "ха-ха":

    следващият погълнат от ненаситната кремълска ламя ще бъдеш ТИ!

    Коментиран от #46

    09:43 21.11.2025

  • 44 Така е

    10 14 Отговор

    До коментар #26 от "оня":

    Байно, "многократно по-силния противник" в момента още воюва за Покровск. Това е съседния град на Донецк. За какви "доста територии" говориш, като последните три години Украйна си е върнала многократно повече територии отколкото Русия е превзела? "Многократно по-силния противник" де факто е в отстъпление последните три години, нищо че последните три месеца е превзел 5 села, които отдавна не съществуват и ги има само на картата.

    Коментиран от #47, #48, #50, #51, #60, #72

    09:44 21.11.2025

  • 45 БАЦЕ ЕООД

    4 7 Отговор

    До коментар #30 от "Асен":

    за тва във Франция викат, да се готвят да си губят децата ... Щото Русия, не Путин им е виновен, Мн си зле..

    09:44 21.11.2025

  • 46 ха-ха-ха !

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "След "укрите"":

    ЩРАУС , а ти къде ще си в тая ситуация , на Луната ли ?!

    09:45 21.11.2025

  • 47 Световните агенции

    10 8 Отговор

    До коментар #44 от "Така е":

    Съобщават че Купянск е превзет мърморко

    Коментиран от #53

    09:46 21.11.2025

  • 48 Така е!

    10 12 Отговор

    До коментар #44 от "Така е":

    Русия и руската армия е на ръбът на гроба. Леко побутване от американците и британците и полита в трапа.

    09:47 21.11.2025

  • 49 Забелязал!

    10 13 Отговор
    Съдбата на крайцера и операция "Паяжина" показаха нагледно какво се случва с тези които подценяват Украйна.
    Ако Русия беше военна сила... нямаше да проси оръжия и войници от Северна Корея и Иран.

    Коментиран от #52, #57

    09:47 21.11.2025

  • 50 село мое ,

    5 7 Отговор

    До коментар #44 от "Така е":

    Байно е баща ти , че те е сътворил такъв умник за чудо и приказ ! Ти му даваш фактите, то ти вика - не , не е така , ами е иначе ! Айде марш на вокзала и право при зеля ! Там да се докажеш какъв си умник , мамин сладък !

    Коментиран от #56

    09:47 21.11.2025

  • 53 Така е

    7 10 Отговор

    До коментар #47 от "Световните агенции":

    Това дори да е вярно, отвори си една карта и виж къде е Купянск и от къде започна СВО, да видиш "многокатно по-силния противник" докъде е стигнал. До никъде! На пешеходно разстояние от там където започна СВО. Купянс буквално е на минути с колело от територията, която Русия беше окупирала още преди СВО през 2014г. Това ли ти е "многократно по-силния противник"? Без Северна Корея и иранските шахеди и до там нямаше да стигне.

    Коментиран от #58

    09:50 21.11.2025

  • 54 Военен експерт Сивков в Русия

    11 6 Отговор
    е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия, кой каквото иска да си говори и обсъжда, проблема си е негов! За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    09:50 21.11.2025

  • 56 Копеи не ми философствай!

    10 4 Отговор

    До коментар #50 от "село мое ,":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна! Заплащането е добро! Марш!!!

    09:51 21.11.2025

  • 61 Така е

    16 4 Отговор

    До коментар #60 от "Българин":

    Цяла Харковска област, Херсон, части от Запорожието... В началото на СВО Русия беше обкръжила Киев ако си забравил. Сега се опитва да обкръжи Покровск. Виж къде е едното и къде е другото и се приземи малко.

    Коментиран от #64

    09:58 21.11.2025

  • 62 Позор се нарича

    13 14 Отговор
    Русия за почти 4 години не успя да превземе 30% от Донбас и сега иска Украйна да им подари тези територии. Просиха десетки хиляди севернокорейци от Ким да освободят Курска област 😂. Половината им боеприпаси и ракети са севернокорейски и ирански. 🤣 Да не изреждам всички, техни резили, че вече ми омръзна.

    Коментиран от #75, #80

    10:01 21.11.2025

  • 63 русия Завоевател

    12 10 Отговор
    Адолф путин терорист!

    10:02 21.11.2025

  • 64 Българин

    6 8 Отговор

    До коментар #61 от "Така е":

    Говориш за измамата " оттеглете се и ще преговаряме" това беше блестящо изпълнение на ЕС . Няма да има такова вече! Планът също няма да бъде приет! Въпрос: чия ще бъде Одеса???

    10:04 21.11.2025

  • 65 Да е ясно!

    7 11 Отговор
    Когато изплува крайцера, тогава и Украйна ще капитулира.

    Коментиран от #67

    10:07 21.11.2025

  • 66 Божанка яворова

    6 6 Отговор
    Дръжте се братя откраднийци, взимам пушка и идвам.няма да изоставим братята по крад ене

    10:09 21.11.2025

  • 68 Няма да стане!

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "ха-ха":

    Със сигурност...

    10:13 21.11.2025

  • 69 Кога ще "стане"?

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ха-ха":

    Когато му цъфнат налъмите ли? 🤣

    10:17 21.11.2025

  • 70 Е, тя нали Украйна разби руската

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "хех":

    армия 500 пъти и победи Русия?!

    Коментиран от #74

    10:19 21.11.2025

  • 71 Те всъщност Покровск, Северск и

    14 3 Отговор
    Купянск нямаха никакво стратегическо значение.И съм сигурен, че скоро и Славянск и Краматорск ще се окаже, че не са имали каквото и да е било стратегическо значение.

    10:22 21.11.2025

  • 72 Тоест Украйна настъпва, превзе

    13 2 Отговор

    До коментар #44 от "Така е":

    Бахмут, Угледар, Торецк, Авдеевка, Соледар, Курахово, Мариупол, Северск, Купянск, Покровск, а руската армия отстъпва и вече е някъде към Сахалин?😂🤣😂

    Коментиран от #76

    10:24 21.11.2025

  • 75 Как, нали украинската армия много о

    8 4 Отговор

    До коментар #62 от "Позор се нарича":

    отдавна завладя цялата Курска област заедно с град Курск и унищожи там армиите на Русия, КНДР и Китай заедно и после проведе парад на а победата на Червения площад и войната много отдавна свърши.Забрави ли вече?

    Коментиран от #77

    10:28 21.11.2025

  • 78 Весел патиланец

    2 9 Отговор
    Младежи, кого да информират - държава терорист под международни санкции с издирван военопрестъпник за президе… диктатор?
    Не ставайте смешни!

    Коментиран от #82

    10:43 21.11.2025

  • 79 ахахахахaaa

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    Путин е демократ, колкото и да не ти се вярва. След Путин в Русия ще дойдат други, който ще са много по зле за запада от него - такива, които ще са далече от премерения и сдържан Путин. Тогава ще си спомняте с умиление за Путин.

    10:44 21.11.2025

  • 81 А Киев за два дня

    2 3 Отговор
    КогИ.?И тоя кой беше?

    10:52 21.11.2025

  • 82 Е как ще правят мирен план без

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Весел патиланец":

    Русия тогава?🤣😂🤣

    10:52 21.11.2025

  • 83 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор
    МАТЮ-вци да се молят за здравето тов.Друмев да векува.

    Щото следващият ще такова вся и всьо и няма да има скрупули.

    Ще се раздават гъбки повсеместно.

    10:53 21.11.2025

  • 84 Кривоверен алкаш

    3 2 Отговор
    Както обикновено,тези пак нищо не знаят...

    10:54 21.11.2025

  • 85 Така ли

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Така е":

    видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:

    8 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои.
    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои.
    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои.
    13 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
    14 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои.
    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела.
    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои.
    18 септември, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 24 свои.

    ...
    ...

    бекрайна поредица от размени при която съотношението е 1:50. Предни няколко дни пак имаше 1000 срещу 30 и няколко. Направо ги попиляхте тия руснаци.

    Коментиран от #86, #87

    11:21 21.11.2025

  • 86 Сумата от

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "Така ли":

    броя на украинските трупове е далеч по-малко от жертвите които са дали украинците. Руснаците напредват макар и бавно и събират почти всички трупове. Руските се предават на близките, а украинските на Украйна. Украинците връщат руски тела на убити диверсанти и разузнавателни отряди.

    11:38 21.11.2025

  • 87 Путин е хитър

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "Така ли":

    Няма трупове няма обезщетение за Наташаките.
    Я опитай нещо друго. 🤣

    11:41 21.11.2025

  • 88 1 евро = 3500 лева

    4 1 Отговор
    Другари, днес ще превземем ли Покровск или ща остане за другата седмица?

    Да ходя ли на село или да чакам на Дунав мост?

    Коментиран от #94

    12:17 21.11.2025

  • 89 Гай Турий

    5 1 Отговор
    Кремъл ще хвърли в боклука американското индианско творчество за т.н. мир в укра. Лудото дони си въобразява, че ще разполага с руските стотици милиарди и ще печели от тях по 50 %, ще си копае укра полезните изкопаеми, ще си ширтосва като в тексаска прерия в древните български земи. Тоя човек живее в паралелна действителност.

    12:19 21.11.2025

  • 90 Питам

    3 0 Отговор
    Всеки ден ли ще ни занимавате какво е информирани ли не представител на тази пропаднала държава?

    12:24 21.11.2025

  • 91 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор
    Довечера....
    Довечера F-16 Block 70 ще информира Кремъл и Песков за Мирния план с най-големи подробности 😁👍

    Коментиран от #93

    12:42 21.11.2025

  • 92 руззззНаци

    1 0 Отговор
    Кой е този западногермански порноактьор от 70-те?

    Коментиран от #98

    12:44 21.11.2025

  • 93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Pyccкий Карлик":

    Малиииии, много си про3д

    12:52 21.11.2025

  • 94 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "1 евро = 3500 лева":

    Краснопрмейск- скоро.
    Купянск от вчера е готов

    12:53 21.11.2025

  • 95 Тодор

    0 0 Отговор
    И Украйна нямаше да нападате, ама ...

    Коментиран от #97

    12:57 21.11.2025

  • 96 стоян георгиев- стъки

    1 0 Отговор
    Явно т.епането на хохохоли продължава ,но пък зомбитата сами си го избраха .

    12:58 21.11.2025

  • 97 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Тодор":

    Лошоо Тодоре ,лошо !

    12:59 21.11.2025

  • 98 Надарена кака

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "руззззНаци":

    Вярно за актьора си на 100 % прав ,но пък сигурно навремето яко си лъZ kaу баZ Туня на евтино германско пор ноо от видеоплейъра,щом още си в час и помниш .

    13:14 21.11.2025

  • 99 Малкия Стоянчо

    2 0 Отговор
    Абе къде е Батко ,напоследък изобщо не се чува ,да не са го загробили руснаците в Покровск ?

    13:17 21.11.2025

  • 100 Величко

    0 0 Отговор
    Мирни преговори ? ! Не , не , не ... ! Много е рано за мирни преговори ! Докато не смачкат зелената листна въшка - никакви преговори ! Преговори само след пълна и безусловна капитулация ! Дотогава - бой на украинските гадюхи !

    14:47 21.11.2025

