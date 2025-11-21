Новини
Умеров отхвърля твърдения за одобрение на американския план
21 Ноември, 2025 10:59

Секретарят на Съвета за национална сигурност подчерта, че Киев не е съгласувал условията на предложенията

Умеров отхвърля твърдения за одобрение на американския план - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров опроверга публикации в западните медии, според които той е одобрил или положително оценил американския план за прекратяване на войната. В изявление в Telegram Умеров подчерта, че подобни твърдения не отговарят на истината, предава News.bg.

„По време на командировката ми в Съединените щати задачата ми беше техническа - организация на срещи и подготовка на диалога. Никакви оценки или съгласувания на каквито и да е точки не съм давал. Това не влиза в моите пълномощия и не съответства на процедурата“, заяви той.

Повод за реакцията стана публикация на New York Post, която се позова на високопоставени американски източници, според които Умеров „положително се е изказал“ за повечето елементи на плана и Киев бил съгласен „с голямата част от предложенията“. Изданието твърди също, че Украйна поискала промяна на спорен пункт за пълен одит и механизъм за преследване на лица, обогатили се незаконно по време на войната, като предложила да бъде заменен с точка за амнистия и за двете страни.

Подобни твърдения се появиха и в Wall Street Journal, според който вместо одит на международната помощ бил включен пункт за „пълна амнистия за действия по време на войната“.

Умеров категорично отхвърли и тези данни: „Публикациите за уж ‘съгласуване’ или ‘извличане на точки’ нямат нищо общо с реалността. Това са непроверени информации, извън контекста на консултациите.“

По-рано Axios съобщи, че коментари на Умеров били включени в проекта на САЩ, но уточни, че украинският представител не се е съгласявал с текста и е посочил редица възражения.

Украинската страна продължава да подчертава, че окончателни решения или съгласувани позиции по американския план няма и че Киев не е приемал условия, които биха нарушили неговите „червени линии“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    46 6 Отговор
    Бая евро и американски туршия на аванта е изял тов Умеров.

    Коментиран от #28

    11:00 21.11.2025

  • 2 Анонимен

    48 4 Отговор
    тоя урoд не е ли същия дето избяга покрай последния корупционен скандал от безкрайната поредица в 404?

    Коментиран от #63

    11:01 21.11.2025

  • 3 Щом

    43 3 Отговор
    по цял ден пишете за това, значи работата отива на изуй гащи за 404

    11:02 21.11.2025

  • 4 какво стана с плана за

    45 5 Отговор
    "Победа" над Русия на зеления?

    Коментиран от #6, #13, #22

    11:02 21.11.2025

  • 5 Умеров

    39 3 Отговор
    да отива при Миндича, Атестович и Кулеба

    11:03 21.11.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 10 Отговор

    До коментар #4 от "какво стана с плана за":

    Потърси на щанд Фантастика.

    Или има стари бройки в Холивуд.

    11:04 21.11.2025

  • 7 оле майко...

    50 4 Отговор
    Да попитам само, "коалицията на желаещите" кога точно ще влиза на бойното поле да громи руснаците? Съвсем леко почвам да се съмнявам дали са толкова можещи колкото и желаещи, защото почват да ми приличат на пенсионери редящи закани и непристойни мераци по адрес на плакат на Саманта Фокс висящ на стената в пенсионерския им клуб.

    11:04 21.11.2025

  • 8 Юмеров

    41 4 Отговор
    контранаступа как е...превзехте ли Крим, Москва? Или храстите пречат :))

    11:05 21.11.2025

  • 9 турбо мъка

    40 3 Отговор
    Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Буданов:

    "Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."

    11:05 21.11.2025

  • 10 Атина Палада

    5 43 Отговор
    братушките са неможачи -украинците им разказват играта 4-та година

    Коментиран от #18, #20, #46

    11:05 21.11.2025

  • 11 Пич

    31 5 Отговор
    Не слушайте дрънкането на глупака !!! На фашистите ясно беше казано - Ще ви дадем амнистия и няма да повдигаме въпроса за разследване , Ако ....... ..... ....... Или.....???

    Коментиран от #15, #19

    11:05 21.11.2025

  • 12 Изкукуригал

    28 4 Отговор
    Първо се върни от Турция па тогава говори преди два деня трябваше да си се прибрал

    11:05 21.11.2025

  • 14 факт

    38 5 Отговор
    Силно се надявам украинците да отхвърлят плана и да дадат повод на руснаците да им вземат и останалото. Не го заслужават.

    Коментиран от #67

    11:06 21.11.2025

  • 15 Карлуково

    4 17 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Следващият път ще те вържем по-здраво.

    11:07 21.11.2025

  • 16 Точен е

    23 3 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    1000 укротрупа срещу 30:))

    11:08 21.11.2025

  • 17 Вашето мнение

    36 3 Отговор
    Амнистия няма да има, всички воювали, подкрепяли войната, плюли против русия ще бъдат открити и наказани, в украйна, България и по света.

    Коментиран от #64, #68

    11:08 21.11.2025

  • 18 Спокойно

    24 4 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Има и положителни новини! Гробището на Ивано-Франковск нарасна толкова много, че на него се появи възможност за наем на електрически тротинетки, за да може хората да се придвижват по големите територии на гробището. Според кмета Руслан Марцинкив се водят преговори за откриване на първите автобусни линии ПРЕЗ гробището! Това ако не е позитивна новина, но не знам!

    11:08 21.11.2025

  • 19 Ааааа тиии кой беше

    4 17 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Бе помиярин?

    Коментиран от #51

    11:08 21.11.2025

  • 20 така е да

    30 1 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:

    8 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои.
    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои.
    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои.
    13 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
    14 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои.
    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела.
    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои.
    18 септември, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 24 свои.

    ...
    ...

    бекрайна поредица от размени при която съотношението е 1:50. Предни няколко дни пак имаше 1000 срещу 30 и няколко. Направо ги попиляхте тия руснаци.

    Коментиран от #33

    11:09 21.11.2025

  • 21 хихихихи

    22 2 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Красиво страдаш!

    След като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински военни - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка KillNet съобщи, че данните били съхранявани в OneDrive (облачна услуга на Microsoft). Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, телефонни номера, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните вече са предоставени на някои медии.

    Убити и безследно-изчезнали по години:

    2022 г. - 118.5 хил.
    2023 г. - 405.4 хил.
    2024 г. - 595 хил.
    2025 г. - 621 хил.

    Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от KillNet, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.

    Коментиран от #30, #40

    11:10 21.11.2025

  • 22 Я пък тоя

    10 5 Отговор

    До коментар #4 от "какво стана с плана за":

    Ами малка техническа грешка.
    Плана му беше от 10 точки, а трябвало е да е от 11.
    Затова се провали, иначе в Москва вече щяха да говорят на украински.
    🤣🤣🤣

    11:12 21.11.2025

  • 23 Ватиканът одобрява мирния план на САЩ

    22 1 Отговор
    и Г оспод е руснак !

    11:12 21.11.2025

  • 24 сапьорската лопата

    23 1 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    хайде побеждавайте ги вече тия руснаци, че със сапьорски лопати, магарета и чипове от перални направиха нейто-то за смех! Аман от закани вече - та и до това да карате разни бивши простит...манекенки писма до Путин да пишат се стигна! До тук ли го докарахте? Нещо "коалицията на желаещите" няма ли да прави или са само желаещи без да са можещи? Гледам искали да влезнат в Украйна, ама ако можело да е СЛЕД войната. Не ви ли писна да сте толкова жалки?

    11:13 21.11.2025

  • 25 Много добре

    30 1 Отговор
    Тамън Русия ще продължи да напредва и да си вземе Одеса, Николаев и още територия.

    Коментиран от #31

    11:13 21.11.2025

  • 26 като какъв му искат мнението

    22 1 Отговор
    той няма да се връща в оная територия, иска убежище във ФАЩ

    11:13 21.11.2025

  • 27 Никой не харесва плана на Тръмп!

    5 14 Отговор
    Освен Путин.

    Коментиран от #29, #37

    11:14 21.11.2025

  • 28 Не е от туршия

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    тая шия

    11:14 21.11.2025

  • 29 Владо

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "Никой не харесва плана на Тръмп!":

    Планът спасява живота на сбърканяка .

    Коментиран от #38

    11:17 21.11.2025

  • 30 Изпражнението гайтанджиева

    6 15 Отговор

    До коментар #21 от "хихихихи":

    Колега това са руски фейкове.

    Коментиран от #41

    11:19 21.11.2025

  • 31 Моча в калта

    6 15 Отговор

    До коментар #25 от "Много добре":

    Ще, превземе Одеса ама по руската тлевизия. После половината планета и после Млечния път.
    С пропаганда всичко става, русодебилчо.

    11:22 21.11.2025

  • 32 Другарят Снайперов

    10 2 Отговор
    Снайперов мерна Умеров
    и му пусна бонбон!
    Не щеш ли обаче оцели
    опърдян панталон.
    Умера скочи, темето лъсна,
    после падна в локвата мръсна!

    11:25 21.11.2025

  • 33 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 12 Отговор

    До коментар #20 от "така е да":

    Така е да.

    11:26 21.11.2025

  • 34 тогава война до последния

    17 3 Отговор
    бандер -скоро и Одеса ще е Руска земя както е била винаги

    11:26 21.11.2025

  • 35 ГAPAHЦИЯ-ФPAHЦИЯ

    11 1 Отговор
    Koлкoтo Гepмaниcтан и aФpикaнция cвъpшиxa paбoтa кaтo гapaнти по минcкитe миpни cпоpaзyмeния, тoлкoвa гapaнции щe пoлyчи Бaндepиcтан от CAЩ и PФ

    Коментиран от #39

    11:27 21.11.2025

  • 36 Кремъл пак излъга!

    8 14 Отговор
    Нали Умеров беше избягал при господарите си? Кога ли Кремъл не е лъгал! Така ни лъгаха за комунизма, че ей до 2000-та ще имаме комунизъм. Взеха ни златото, уранът, ресурсите - оставиха ни по гол задник - и казаха "комунизмът е недоносче, оправяйте се, ние вече сме партньори на Запада и искаме западни стоки, а не вашите соцбокулици".

    11:30 21.11.2025

  • 37 Чай ся

    4 13 Отговор

    До коментар #27 от "Никой не харесва плана на Тръмп!":

    Планът беше вземаме Киев до вечерта на 24 февруари 2022.После за седмица на Берлин за две на Лисабон.

    Нищо не става от руснаците.

    Коментиран от #42, #54

    11:31 21.11.2025

  • 38 Плана спасява

    14 1 Отговор

    До коментар #29 от "Владо":

    САЩ от резил.

    11:31 21.11.2025

  • 39 Ха ха ха ха

    2 7 Отговор

    До коментар #35 от "ГAPAHЦИЯ-ФPAHЦИЯ":

    Германистан се намира в Русия - въобще в Русия има много станци и станове - те са коренът на федерацията.

    Коментиран от #44

    11:31 21.11.2025

  • 40 Сиверск

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "хихихихи":

    Давай с тая прогресия - след 2 години ще си избил половин Европа и пак ще обясняваш, че Путин си щади войската и затова все още не е превзел след 6 години Часов яр.

    11:33 21.11.2025

  • 41 Ъъъъъъъъъъ

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Изпражнението гайтанджиева":

    "Колега това са руски фейкове."

    "Докато САЩ работят по мирни планове, руснаците продължават да обкръжават 9 града в Източна Украйна, а украинската армия буквално се срива.

    Купянск в Харков официално падна, Вовчанск е почти превзет, Лиман и Сиверск са обкръжени.
    Руснаците обкръжиха Константиновка и Мирноград и превзеха Покровск. Новопавливка в Днепропетровск също е обкръжен, а Гуляйполе в Запорожиее е на път...."

    Коментиран от #43

    11:35 21.11.2025

  • 42 Буахахахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "Чай ся":

    Сега се оказа, че руснаците са бъзльовци и се пазят и затова не са превзели дори Донецка област. Гледай колко време се мотат край Купянск и Покровск.

    11:35 21.11.2025

  • 43 Буахахаха

    4 9 Отговор

    До коментар #41 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Вовчанск почти го превземате от 3 години. И почти освободихте Курска област.

    11:36 21.11.2025

  • 45 гост

    6 3 Отговор
    Опитът на световният ционизъм да си направи държава в централна Европа ще претърпи фиаско. "Онзи" май в това отношение е бил напълно прав.

    11:38 21.11.2025

  • 46 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Ако леко се гръмнеш няма да тежиш на тази земя.

    11:40 21.11.2025

  • 47 Историк

    5 8 Отговор
    Няма руснаци - има руси и това са украинците старото им име и московци - които дори не знаят, че държавата се е наричала Русь/Руси и затова са я нарекли Рoccия по гръцки, а себе си наричат или рoccияни или русские, а не руси.

    Та московците са украинските макета - крадат имена от други народи и ги наричат фашисти и нацисти. Да ви звучи познато, а Макета?

    Коментиран от #58

    11:42 21.11.2025

  • 48 А,бе

    8 3 Отговор
    Какъв сайт сте вие ,да продължавате да цитирате тия корумпета.какво искате ,война ли и вашите деца да ги товарят в камионетките

    Коментиран от #50

    11:45 21.11.2025

  • 49 Вместо да отхвърля медийни твърдения

    4 0 Отговор
    защо не съди медията?

    11:48 21.11.2025

  • 51 Имаше един Ночко

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ааааа тиии кой беше":

    Да не си ти бе Лочко дет пак лочиш от кофата с помията ???!

    11:50 21.11.2025

  • 53 кажете сега урсолита как иска да

    7 2 Отговор
    граби европа за да може украйнските наркомани да имат златни кенефи .

    11:52 21.11.2025

  • 54 добре че от диванен джендър като теб

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Чай ся":

    става нещо хабиш на вашите парите ядешисереш а забравих ебатпопрайда и това е

    11:53 21.11.2025

  • 55 Бандюги

    5 2 Отговор
    "Секретарят" се е скрил на секретно място в мазето на Ердоган и от там лае.

    11:54 21.11.2025

  • 56 Кой какво

    3 6 Отговор
    Отново Хитлер спечели, руският и американският Хитлер налагат на Европа и света техните виждания за мир,но това вещае нова световна война

    12:08 21.11.2025

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор
    "Украина- от слова УКРАСТЬ" А. Роджерс

    12:09 21.11.2025

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Историк":

    Обичате зад Ниците да обръщате нещата огледално. Нема стане. Щото сме учили и чели

    12:12 21.11.2025

  • 59 Ха ХаХа

    4 2 Отговор
    Тази дебела татарска тиква може да изхрани с чорба 2 казарми

    12:22 21.11.2025

  • 60 Пенсия с питка

    3 4 Отговор
    Другари, днес ще превземем ли Покровск или ща остане за другата седмица?

    Да ходя ли на село или да чакам на Дунав мост?

    Коментиран от #61

    12:23 21.11.2025

  • 61 Ройтерс, ЕнБиСи

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Пенсия с питка":

    Покровск е 100% руски.
    ВСУ лъже.
    Та ти ли ще кажеш бе цървуль

    Коментиран от #62

    12:27 21.11.2025

  • 62 Може да съм цървул,

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Ройтерс, ЕнБиСи":

    но съм русофил, нищо че пенсията ми е в евро!

    За туй питам дали превзехме Покровск, знае ли се нещо?

    Коментиран от #65

    12:33 21.11.2025

  • 63 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Уродите са анонимни!!!

    12:56 21.11.2025

  • 64 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Вашето мнение":

    Тотален нацизъм ли ще настане?

    13:00 21.11.2025

  • 65 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #62 от "Може да съм цървул,":

    Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола! Крайно време е да се разбере че освобождението дължим на цар Александър втори (така пише на паметника пред н.с.),а не на рашистка русия.

    Коментиран от #66

    13:17 21.11.2025

  • 66 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Лука":

    Центаджиите нямат родина като истински космополити ,опитват да седят на два стола! Крайно време е да се разбере че освобождението дължим на цар Александър втори (така пише на паметника пред н.с.),а не на Трети хамурикански флот !

    13:35 21.11.2025

  • 67 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "факт":

    МИ АКО НЕ БЯХА РУСНАЦИ В УКРАЙНА ДО СЕГА ДА СА ГИ ОСТЪКЛИЛИ С АТОМА 1000 ПЪТИ .

    14:04 21.11.2025

