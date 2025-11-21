Умеров отхвърля твърдения за одобрение на американския план

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров опроверга публикации в западните медии, според които той е одобрил или положително оценил американския план за прекратяване на войната. В изявление в Telegram Умеров подчерта, че подобни твърдения не отговарят на истината, предава News.bg.

„По време на командировката ми в Съединените щати задачата ми беше техническа - организация на срещи и подготовка на диалога. Никакви оценки или съгласувания на каквито и да е точки не съм давал. Това не влиза в моите пълномощия и не съответства на процедурата“, заяви той.

Повод за реакцията стана публикация на New York Post, която се позова на високопоставени американски източници, според които Умеров „положително се е изказал“ за повечето елементи на плана и Киев бил съгласен „с голямата част от предложенията“. Изданието твърди също, че Украйна поискала промяна на спорен пункт за пълен одит и механизъм за преследване на лица, обогатили се незаконно по време на войната, като предложила да бъде заменен с точка за амнистия и за двете страни.

Подобни твърдения се появиха и в Wall Street Journal, според който вместо одит на международната помощ бил включен пункт за „пълна амнистия за действия по време на войната“.

Умеров категорично отхвърли и тези данни: „Публикациите за уж ‘съгласуване’ или ‘извличане на точки’ нямат нищо общо с реалността. Това са непроверени информации, извън контекста на консултациите.“

По-рано Axios съобщи, че коментари на Умеров били включени в проекта на САЩ, но уточни, че украинският представител не се е съгласявал с текста и е посочил редица възражения.

Украинската страна продължава да подчертава, че окончателни решения или съгласувани позиции по американския план няма и че Киев не е приемал условия, които биха нарушили неговите „червени линии“.