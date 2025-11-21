Умеров отхвърля твърдения за одобрение на американския план

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров опроверга публикации в западните медии, според които той е одобрил или положително оценил американския план за прекратяване на войната. В изявление в Telegram Умеров подчерта, че подобни твърдения не отговарят на истината, предава News.bg.
„По време на командировката ми в Съединените щати задачата ми беше техническа - организация на срещи и подготовка на диалога. Никакви оценки или съгласувания на каквито и да е точки не съм давал. Това не влиза в моите пълномощия и не съответства на процедурата“, заяви той.
Повод за реакцията стана публикация на New York Post, която се позова на високопоставени американски източници, според които Умеров „положително се е изказал“ за повечето елементи на плана и Киев бил съгласен „с голямата част от предложенията“. Изданието твърди също, че Украйна поискала промяна на спорен пункт за пълен одит и механизъм за преследване на лица, обогатили се незаконно по време на войната, като предложила да бъде заменен с точка за амнистия и за двете страни.
Подобни твърдения се появиха и в Wall Street Journal, според който вместо одит на международната помощ бил включен пункт за „пълна амнистия за действия по време на войната“.
Умеров категорично отхвърли и тези данни: „Публикациите за уж ‘съгласуване’ или ‘извличане на точки’ нямат нищо общо с реалността. Това са непроверени информации, извън контекста на консултациите.“
По-рано Axios съобщи, че коментари на Умеров били включени в проекта на САЩ, но уточни, че украинският представител не се е съгласявал с текста и е посочил редица възражения.
Украинската страна продължава да подчертава, че окончателни решения или съгласувани позиции по американския план няма и че Киев не е приемал условия, които биха нарушили неговите „червени линии“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #28
11:00 21.11.2025
2 Анонимен
Коментиран от #63
11:01 21.11.2025
3 Щом
11:02 21.11.2025
4 какво стана с плана за
Коментиран от #6, #13, #22
11:02 21.11.2025
5 Умеров
11:03 21.11.2025
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #4 от "какво стана с плана за":Потърси на щанд Фантастика.
Или има стари бройки в Холивуд.
11:04 21.11.2025
7 оле майко...
11:04 21.11.2025
8 Юмеров
11:05 21.11.2025
9 турбо мъка
"Не е необходимо украинците да знаят истината за войната - хората ще я научат по-късно, с течение на времето, сега това е излишно. Не всяко съзнание е приспособено да възприема жестоката истина."
11:05 21.11.2025
10 Атина Палада
Коментиран от #18, #20, #46
11:05 21.11.2025
11 Пич
Коментиран от #15, #19
11:05 21.11.2025
12 Изкукуригал
11:05 21.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 факт
Коментиран от #67
11:06 21.11.2025
15 Карлуково
До коментар #11 от "Пич":Следващият път ще те вържем по-здраво.
11:07 21.11.2025
16 Точен е
До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":1000 укротрупа срещу 30:))
11:08 21.11.2025
17 Вашето мнение
Коментиран от #64, #68
11:08 21.11.2025
18 Спокойно
До коментар #10 от "Атина Палада":Има и положителни новини! Гробището на Ивано-Франковск нарасна толкова много, че на него се появи възможност за наем на електрически тротинетки, за да може хората да се придвижват по големите територии на гробището. Според кмета Руслан Марцинкив се водят преговори за откриване на първите автобусни линии ПРЕЗ гробището! Това ако не е позитивна новина, но не знам!
11:08 21.11.2025
19 Ааааа тиии кой беше
До коментар #11 от "Пич":Бе помиярин?
Коментиран от #51
11:08 21.11.2025
20 така е да
До коментар #10 от "Атина Палада":видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:
8 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои.
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои.
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои.
13 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
14 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1200 тела.
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои.
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела.
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои.
18 септември, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 24 свои.
...
...
бекрайна поредица от размени при която съотношението е 1:50. Предни няколко дни пак имаше 1000 срещу 30 и няколко. Направо ги попиляхте тия руснаци.
Коментиран от #33
11:09 21.11.2025
21 хихихихи
До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Красиво страдаш!
След като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински военни - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка KillNet съобщи, че данните били съхранявани в OneDrive (облачна услуга на Microsoft). Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, телефонни номера, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните вече са предоставени на някои медии.
Убити и безследно-изчезнали по години:
2022 г. - 118.5 хил.
2023 г. - 405.4 хил.
2024 г. - 595 хил.
2025 г. - 621 хил.
Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от KillNet, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.
Коментиран от #30, #40
11:10 21.11.2025
22 Я пък тоя
До коментар #4 от "какво стана с плана за":Ами малка техническа грешка.
Плана му беше от 10 точки, а трябвало е да е от 11.
Затова се провали, иначе в Москва вече щяха да говорят на украински.
🤣🤣🤣
11:12 21.11.2025
23 Ватиканът одобрява мирния план на САЩ
11:12 21.11.2025
24 сапьорската лопата
До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":хайде побеждавайте ги вече тия руснаци, че със сапьорски лопати, магарета и чипове от перални направиха нейто-то за смех! Аман от закани вече - та и до това да карате разни бивши простит...манекенки писма до Путин да пишат се стигна! До тук ли го докарахте? Нещо "коалицията на желаещите" няма ли да прави или са само желаещи без да са можещи? Гледам искали да влезнат в Украйна, ама ако можело да е СЛЕД войната. Не ви ли писна да сте толкова жалки?
11:13 21.11.2025
25 Много добре
Коментиран от #31
11:13 21.11.2025
26 като какъв му искат мнението
11:13 21.11.2025
27 Никой не харесва плана на Тръмп!
Коментиран от #29, #37
11:14 21.11.2025
28 Не е от туршия
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":тая шия
11:14 21.11.2025
29 Владо
До коментар #27 от "Никой не харесва плана на Тръмп!":Планът спасява живота на сбърканяка .
Коментиран от #38
11:17 21.11.2025
30 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #21 от "хихихихи":Колега това са руски фейкове.
Коментиран от #41
11:19 21.11.2025
31 Моча в калта
До коментар #25 от "Много добре":Ще, превземе Одеса ама по руската тлевизия. После половината планета и после Млечния път.
С пропаганда всичко става, русодебилчо.
11:22 21.11.2025
32 Другарят Снайперов
и му пусна бонбон!
Не щеш ли обаче оцели
опърдян панталон.
Умера скочи, темето лъсна,
после падна в локвата мръсна!
11:25 21.11.2025
33 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #20 от "така е да":Така е да.
11:26 21.11.2025
34 тогава война до последния
11:26 21.11.2025
35 ГAPAHЦИЯ-ФPAHЦИЯ
Коментиран от #39
11:27 21.11.2025
36 Кремъл пак излъга!
11:30 21.11.2025
37 Чай ся
До коментар #27 от "Никой не харесва плана на Тръмп!":Планът беше вземаме Киев до вечерта на 24 февруари 2022.После за седмица на Берлин за две на Лисабон.
Нищо не става от руснаците.
Коментиран от #42, #54
11:31 21.11.2025
38 Плана спасява
До коментар #29 от "Владо":САЩ от резил.
11:31 21.11.2025
39 Ха ха ха ха
До коментар #35 от "ГAPAHЦИЯ-ФPAHЦИЯ":Германистан се намира в Русия - въобще в Русия има много станци и станове - те са коренът на федерацията.
Коментиран от #44
11:31 21.11.2025
40 Сиверск
До коментар #21 от "хихихихи":Давай с тая прогресия - след 2 години ще си избил половин Европа и пак ще обясняваш, че Путин си щади войската и затова все още не е превзел след 6 години Часов яр.
11:33 21.11.2025
41 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #30 от "Изпражнението гайтанджиева":"Колега това са руски фейкове."
"Докато САЩ работят по мирни планове, руснаците продължават да обкръжават 9 града в Източна Украйна, а украинската армия буквално се срива.
Купянск в Харков официално падна, Вовчанск е почти превзет, Лиман и Сиверск са обкръжени.
Руснаците обкръжиха Константиновка и Мирноград и превзеха Покровск. Новопавливка в Днепропетровск също е обкръжен, а Гуляйполе в Запорожиее е на път...."
Коментиран от #43
11:35 21.11.2025
42 Буахахахаха
До коментар #37 от "Чай ся":Сега се оказа, че руснаците са бъзльовци и се пазят и затова не са превзели дори Донецка област. Гледай колко време се мотат край Купянск и Покровск.
11:35 21.11.2025
43 Буахахаха
До коментар #41 от "Ъъъъъъъъъъ":Вовчанск почти го превземате от 3 години. И почти освободихте Курска област.
11:36 21.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 гост
11:38 21.11.2025
46 Българин
До коментар #10 от "Атина Палада":Ако леко се гръмнеш няма да тежиш на тази земя.
11:40 21.11.2025
47 Историк
Та московците са украинските макета - крадат имена от други народи и ги наричат фашисти и нацисти. Да ви звучи познато, а Макета?
Коментиран от #58
11:42 21.11.2025
48 А,бе
Коментиран от #50
11:45 21.11.2025
49 Вместо да отхвърля медийни твърдения
11:48 21.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Имаше един Ночко
До коментар #19 от "Ааааа тиии кой беше":Да не си ти бе Лочко дет пак лочиш от кофата с помията ???!
11:50 21.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 кажете сега урсолита как иска да
11:52 21.11.2025
54 добре че от диванен джендър като теб
До коментар #37 от "Чай ся":става нещо хабиш на вашите парите ядешисереш а забравих ебатпопрайда и това е
11:53 21.11.2025
55 Бандюги
11:54 21.11.2025
56 Кой какво
12:08 21.11.2025
57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:09 21.11.2025
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #47 от "Историк":Обичате зад Ниците да обръщате нещата огледално. Нема стане. Щото сме учили и чели
12:12 21.11.2025
59 Ха ХаХа
12:22 21.11.2025
60 Пенсия с питка
Да ходя ли на село или да чакам на Дунав мост?
Коментиран от #61
12:23 21.11.2025
61 Ройтерс, ЕнБиСи
До коментар #60 от "Пенсия с питка":Покровск е 100% руски.
ВСУ лъже.
Та ти ли ще кажеш бе цървуль
Коментиран от #62
12:27 21.11.2025
62 Може да съм цървул,
До коментар #61 от "Ройтерс, ЕнБиСи":но съм русофил, нищо че пенсията ми е в евро!
За туй питам дали превзехме Покровск, знае ли се нещо?
Коментиран от #65
12:33 21.11.2025
63 Лука
До коментар #2 от "Анонимен":Уродите са анонимни!!!
12:56 21.11.2025
64 Лука
До коментар #17 от "Вашето мнение":Тотален нацизъм ли ще настане?
13:00 21.11.2025
65 Лука
До коментар #62 от "Може да съм цървул,":Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола! Крайно време е да се разбере че освобождението дължим на цар Александър втори (така пише на паметника пред н.с.),а не на рашистка русия.
Коментиран от #66
13:17 21.11.2025
66 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #65 от "Лука":Центаджиите нямат родина като истински космополити ,опитват да седят на два стола! Крайно време е да се разбере че освобождението дължим на цар Александър втори (така пише на паметника пред н.с.),а не на Трети хамурикански флот !
13:35 21.11.2025
67 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #14 от "факт":МИ АКО НЕ БЯХА РУСНАЦИ В УКРАЙНА ДО СЕГА ДА СА ГИ ОСТЪКЛИЛИ С АТОМА 1000 ПЪТИ .
14:04 21.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.