Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за директни инвестиции, нарече мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп "спасение за Украйна".

„Поради пропагандата на подстрекателите много хора пропускат същината, че мирният план на Тръмп е предназначен да спаси Украйна от загуба на още повече земи и животи“, пише Дмитриев в X.

Той отбеляза, че противниците на плана на Тръмп „печелят от безкрайни боеве“ и „се надяват да получат "златна тоалетна“.

Според Владимир Путин американският план от 28 точки може да формира основата за мирно уреждане в Украйна. „Но този текст не е обсъждан подробно с нас и мога да се досетя защо. Причината е, че администрацията на САЩ досега не е успяла да осигури съгласието на украинската страна. Украйна е против това.“

Необходимостта от разговор между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, както и нивото на контактите по предложения от Вашингтон план за уреждане на украинския конфликт, предстои да бъдат определени, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

По-рано руският президент Владимир Путин, на среща с членовете на Съвета за сигурност, заяви готовността си за съществено обсъждане на 28-точковия план за уреждане на украинския конфликт, предложен от САЩ. Държавният глава обаче не уточни нивото на планираните контакти по този въпрос, нито дали има нужда от лична среща с американския лидер.

„Всичко това предстои да бъде определено“, отбеляза Песков.

Обръщението на Зеленски към народа ясно показва, че той смята тези хора за нищо и възнамерява да ги експлоатира до пълно унищожение под контрола на европейски куратори, заяви посланикът по особени ситуации на руското външно министерство Родион Мирошник.

„Според него дори най-малката проява на народно възмущение е просто „бъркотия“ и тя трябва да бъде елиминирана незабавно, за да се обединят около него, „лидерът на целия украински народ“, позиция, в която според Зеленски всички трябва да продължат искрено да вярват. В противен случай, от чие име ще се пазари и ще се консултира с „европейски партньори“ и „приятели“, които все още се надяват да експлоатират човешките ресурси на украинския народ за известно време, преди те да бъдат напълно изчерпани?“, попита дипломатът.

Той отбеляза, че обръщението е отправено в деня, в който Украйна отбелязва така наречения Ден на достойнството и свободата.

„Провокаторът, който продаде народа си като добитък, продължава да възхвалява достойнството му, да не би случайно да се заблуди в кланицата. Зеленски и достойнството са полярни противоположности. С позиране и похвали той прекара 10 минути, увещавайки украинския народ да игнорира крещящите му зверства – продажба на национални интереси на западняци, насилствено изпращане на съграждани на клане в името на другите и дори призив към тях да отхвърлят последния корупционен скандал, който разкри личната му гнилост и продажност“, каза посланикът на руското външно министерство.

В обръщението си Зеленски обяви, че ще предложи алтернативи на американския 28-точков план за разрешаване на конфликта в Украйна. Видеото, записано след като Киев получи плана, е с продължителност 10 минути, въпреки че видеообръщенията му обикновено са много по-кратки – 3-5 минути. То се състоя малко след телефонния разговор на Зеленски с френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър. Зеленски заяви, че това е „един от най-трудните моменти“ в историята на Украйна и се оплака от натиск. Той се опита да спре разрива във Върховната рада на фона на корупционния скандал, наричайки събитията в парламента „бъркотия“ и „политически игри“.

Дълбоката криза в украинското управление беше предизвикана от разкритието за корупция във вътрешния кръг на Зеленски. Работата на парламента е в застой, а някои депутати, включително тези от управляващата партия „Слуга на народа“, искат оставката на началника на кабинета на Зеленски, Андрей Ермак, който може да е замесен в корупция. Зеленски обаче отказа да уволни Ермак.