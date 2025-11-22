Новини
Кирил Дмитриев: Мирният план на Тръмп спасява Украйна от загуба на още земи и животи, но подстрекателите искат още боеве
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев: Мирният план на Тръмп спасява Украйна от загуба на още земи и животи, но подстрекателите искат още боеве

22 Ноември, 2025 02:39, обновена 22 Ноември, 2025 02:54

Обръщението на Зеленски към народа ясно показва, че за него украинците са нищо, заяви представителят на МВнР на Русия Родион Мирошник

Кирил Дмитриев: Мирният план на Тръмп спасява Украйна от загуба на още земи и животи, но подстрекателите искат още боеве - 1
Снимка: Президентство на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за директни инвестиции, нарече мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп "спасение за Украйна".

„Поради пропагандата на подстрекателите много хора пропускат същината, че мирният план на Тръмп е предназначен да спаси Украйна от загуба на още повече земи и животи“, пише Дмитриев в X.

Той отбеляза, че противниците на плана на Тръмп „печелят от безкрайни боеве“ и „се надяват да получат "златна тоалетна“.

Според Владимир Путин американският план от 28 точки може да формира основата за мирно уреждане в Украйна. „Но този текст не е обсъждан подробно с нас и мога да се досетя защо. Причината е, че администрацията на САЩ досега не е успяла да осигури съгласието на украинската страна. Украйна е против това.“

Необходимостта от разговор между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, както и нивото на контактите по предложения от Вашингтон план за уреждане на украинския конфликт, предстои да бъдат определени, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

По-рано руският президент Владимир Путин, на среща с членовете на Съвета за сигурност, заяви готовността си за съществено обсъждане на 28-точковия план за уреждане на украинския конфликт, предложен от САЩ. Държавният глава обаче не уточни нивото на планираните контакти по този въпрос, нито дали има нужда от лична среща с американския лидер.

„Всичко това предстои да бъде определено“, отбеляза Песков.

Обръщението на Зеленски към народа ясно показва, че той смята тези хора за нищо и възнамерява да ги експлоатира до пълно унищожение под контрола на европейски куратори, заяви посланикът по особени ситуации на руското външно министерство Родион Мирошник.

„Според него дори най-малката проява на народно възмущение е просто „бъркотия“ и тя трябва да бъде елиминирана незабавно, за да се обединят около него, „лидерът на целия украински народ“, позиция, в която според Зеленски всички трябва да продължат искрено да вярват. В противен случай, от чие име ще се пазари и ще се консултира с „европейски партньори“ и „приятели“, които все още се надяват да експлоатират човешките ресурси на украинския народ за известно време, преди те да бъдат напълно изчерпани?“, попита дипломатът.

Той отбеляза, че обръщението е отправено в деня, в който Украйна отбелязва така наречения Ден на достойнството и свободата.

„Провокаторът, който продаде народа си като добитък, продължава да възхвалява достойнството му, да не би случайно да се заблуди в кланицата. Зеленски и достойнството са полярни противоположности. С позиране и похвали той прекара 10 минути, увещавайки украинския народ да игнорира крещящите му зверства – продажба на национални интереси на западняци, насилствено изпращане на съграждани на клане в името на другите и дори призив към тях да отхвърлят последния корупционен скандал, който разкри личната му гнилост и продажност“, каза посланикът на руското външно министерство.

В обръщението си Зеленски обяви, че ще предложи алтернативи на американския 28-точков план за разрешаване на конфликта в Украйна. Видеото, записано след като Киев получи плана, е с продължителност 10 минути, въпреки че видеообръщенията му обикновено са много по-кратки – 3-5 минути. То се състоя малко след телефонния разговор на Зеленски с френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър. Зеленски заяви, че това е „един от най-трудните моменти“ в историята на Украйна и се оплака от натиск. Той се опита да спре разрива във Върховната рада на фона на корупционния скандал, наричайки събитията в парламента „бъркотия“ и „политически игри“.

Дълбоката криза в украинското управление беше предизвикана от разкритието за корупция във вътрешния кръг на Зеленски. Работата на парламента е в застой, а някои депутати, включително тези от управляващата партия „Слуга на народа“, искат оставката на началника на кабинета на Зеленски, Андрей Ермак, който може да е замесен в корупция. Зеленски обаче отказа да уволни Ермак.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ердоган

    4 15 Отговор
    По лесно да разберат копейките, в превод - Сърбия също е искала мир и за да няма жертви е трябвало Източна Румелия да бъде като Донбас иначе щяло да има още жертви и да езчезне и Княжество България

    Коментиран от #7

    03:04 22.11.2025

  • 2 ПРА СИИ КАНЕЦ ФИЛМА

    5 21 Отговор
    АРЕ ПУСКАИТЕ АТОМА НАД МАСКВЕ И ПОД МОСКОВИЕТо УКРАУИНЕ никога нема да се предаде на МОНГОЛОИДНИТЕ п р ИМАТИ... ПРО СИА приклу4и... ФАКТ

    03:09 22.11.2025

  • 3 Този план не е приемлив

    4 17 Отговор
    както за Русия така и за Украйна.Да не говорим за Европа. Франция,Германия и Великобритания не искат дори да го обсъждат.Така че войната продължава на пълни обороти,до фалит и разпад на Златната орда.Аааа,четох някъде,че си разпродава златния резерв,за да закърпи бюджета.Не е лошо.Края скоро ще го видим.

    Коментиран от #15

    03:24 22.11.2025

  • 4 Шопо

    16 1 Отговор
    Войната е бизнес, печеливш бизнес.

    03:27 22.11.2025

  • 5 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Тръмп не иска да срира войната иначе щеше да предложи нормален мирен план за всички страни.
    Кланът Тръмп в момента реализира печалби за 1000 години напред сякаш ще могат да ги похарчат тия кървави пари.

    Коментиран от #6

    03:39 22.11.2025

  • 6 Няма да ги похарчат но ще владеят света

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    За хиляда години робство което го чака докато си върне ценностите които забрави.

    03:45 22.11.2025

  • 7 ,,,,,,

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ердоган":

    Аман от помаци в тоя скапан сайт

    04:01 22.11.2025

  • 8 Евроатлантик

    4 14 Отговор
    Подлите рашисти пак ще ударят на камък...

    04:02 22.11.2025

  • 9 Факти

    13 3 Отговор
    Този получовек не вижда реалността Тика света кьм пьлна катастрофа 90 процента кара като идола си Адолф Той до последно искаше да срути Европа и завьрши в дупката А новия актьор не се различава от него Иска се да се залови жив И войната ще спре

    Коментиран от #10

    04:13 22.11.2025

  • 10 Говориш

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    за путин нали,защото е двойник или актрис ОНЯ истинския отдавна го няма и жена му каза че не разпознава в путин мъжа си ., а американци и японци са категорични че това не е путин а двойник

    06:23 22.11.2025

  • 11 Този план

    0 12 Отговор
    Е отровно яйце, което Тръмп снася в гнездото на Русия и ще донесе нейното разпадане.

    Коментиран от #12, #14

    06:31 22.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 русичь..

    9 1 Отговор
    И ДА ТЪРКАШ И ДА НЕ ТЪРКАШ-ДВЕТЕ ВЕЛИКИ СИЛИ РАЗКАЗАХА ИГРАТА НА УРСУЛЦИТЕ И БАНДЕРЦИТЕ..

    07:05 22.11.2025

  • 14 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Този план":

    До ком. 11 - дpoгаp от 2014 повтарям че раccия ще се рападне до няколко месеца! верай ми!

    Коментиран от #16

    07:09 22.11.2025

  • 15 име

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Този план не е приемлив":

    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, скоро, следва, ЩЕ.... за толкова години евроатлантически прогнози как пък не видяхме ни една вярна?!

    07:12 22.11.2025

  • 16 маке..

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    А я ви казувам,нищо да не вервате на шизо бандерската стоенка откарлуковскио диспансер,те сега пак е избегала,от него за уикендо-безкюлотьи

    08:16 22.11.2025

  • 17 Ричард Уърли кореспондент

    1 0 Отговор
    на Швейцарската преса е казал "Доналд Тръмп иска да направи от Европейците овце, а вицепрезидентът Ванс да ги стриже".

    09:24 22.11.2025

  • 18 Олена Зелена

    2 0 Отговор
    Пък на мене ми дреме на розовите гащье!
    Тука, в Ница, е добре! Времето е чудесно, магазините фрашкани с маркови работи, сметката по картата ми и тя гърми... Градинаря е мургавелко и много сръчен с маркуча... Кво да искам повече?

    09:26 22.11.2025

  • 19 Казуар

    0 0 Отговор
    Другарю Димитриев, Русия не дава ли жертви и то повече или както е казал един руски генерал, Русия никога не е имала проблем с наличност на войници, женурята щели да родят достатъчно.

    13:30 22.11.2025

