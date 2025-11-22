Тръмп: Зеленски можеше да подпише сделка преди години, сега трябва да приеме нашия план. Казах му, че няма козове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че алтернативата на Киев на американския план за разрешаване на кризата е продължаване на военните действия.
"Володимир Зеленски ще трябва да го хареса. Ако не му хареса, тогава вероятно ще трябва да продължат военните действия“, подчерта той.
Тръмп смята, че конфликтът в Украйна е близо до разрешаване.
„Мисля, че се приближава доста, но не искам да правя никакви прогнози“, каза президентът на САЩ, говорейки за перспективите страните да постигнат споразумение за разрешаване на конфликта. Той добави, че се е надявал на по-бързо разрешаване. „Мислех, че може би ще е по-бързо, защото имам много добри отношения с президента Владимир Путин“, обясни американският лидер. „Но за танго са нужни двама“, отбеляза той.
„Тази война никога не трябваше да започва. Обвинявам човека, който седеше на тази маса“, подчерта Тръмп, визирайки 46-ия президент на САЩ Джо Байдън.
Той припомни, че е предупредил Володимир Зеленски за липсата на „козове“ на Киев в конфликта в Украйна.
„В един момент той ще трябва да се съгласи с нещо. Може би си спомняте, не много отдавна, в Овалния кабинет, казах: „Нямате никакви козове“, добави Тръмп, визирайки среща със Зеленски в Белия дом през февруари.
„Мисля, че той трябваше да сключи сделка преди година, преди две години“, добави Тръмп. „Най-добрата сделка щеше да е тази, при която всичко това да не беше започвало“, отбеляза държавният глава на САЩ. „Това можеше да стане, ако имахме правилния президент, но ние го нямахме“.
„Не забравяйте, аз наследих тази война“, подчерта Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПРАСИИИ КАНЕЦ ФИЛМА
03:13 22.11.2025
2 Шопо
САЩ и Велика Британия са му намерили заместник, Залужни ще подписва капитулацията.
Коментиран от #12
03:25 22.11.2025
3 Сатана Z
В момента в Лондон е 0 фрадуса и е студ да си бе маата
03:34 22.11.2025
4 Никаква
Коментиран от #10
03:35 22.11.2025
5 ПРАВЕТЕ Ли ДИФРЕНСА
03:36 22.11.2025
6 Уса
Коментиран от #26
04:16 22.11.2025
7 Истината
Коментиран от #8
04:37 22.11.2025
8 Истината
До коментар #7 от "Истината":50..80 години
04:38 22.11.2025
9 мдаааа дааа
04:42 22.11.2025
10 Шопо
До коментар #4 от "Никаква":Бойните действия на територията Украйна ще приключат когато целите на специалната военна операция бъдат постигнати.
04:44 22.11.2025
11 Тръмп
04:46 22.11.2025
13 Денков
05:09 22.11.2025
14 Ясноооо... нема лабаво
05:16 22.11.2025
15 ВЕРНО Е !
05:23 22.11.2025
16 Тръмп
05:25 22.11.2025
17 Ехааааааа
05:25 22.11.2025
19 Елемнентарно
Зеленски трябваше да спазва Минските споразумения?
Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, а доста преди тях РФ предлагаше да наеме Крим за 30 г. и да остане украински.
Единствената държава в Европа, на която бе отказна сигурност и безопасност е Русия, през пследните 30 г.- проичината за войната.
05:28 22.11.2025
20 Йес
Коментиран от #28, #49
05:46 22.11.2025
21 ТОЗИО ПЪТ ЩЕ ФАТАЛНО, АКО ОТКАЖЕ
КАТО СЕ НАПУШВАШ ТОВА СЕ ПОЛУЧАВА - СТАВАШ ЛЕСНА ПЛЯЧКА ЗА ХИЕНИТЕ!
05:49 22.11.2025
22 оня с коня
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
05:52 22.11.2025
23 Последния Софиянец
06:39 22.11.2025
24 видя ли изгрева
До коментар #12 от "КопейкоТрошач":Айде днес да ти е запоследно!
06:40 22.11.2025
25 Сатана Z
До коментар #18 от "СЛАВА РУСИЯ !":проссия е история, Зеленски я унищожи за няма и 4 години, а от година воюва и срещу сутеньора в белия дом!
06:40 22.11.2025
26 Шопо
До коментар #6 от "Уса":Войната ще завърши в калния бункер, ботоксовия плъх ще бъде извлечен и обесен на башнята, като садам!
Коментиран от #29
06:42 22.11.2025
27 Атина Палада
Коментиран от #35
06:44 22.11.2025
28 снощи видя ли залеза
До коментар #20 от "Йес":Айде да ти е за последно.
06:44 22.11.2025
29 о лиго френд
До коментар #26 от "Шопо":Това го повтаряш четвърта година, токова ли нямаш пари за качествени лекарства?
06:45 22.11.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #38, #42
06:46 22.11.2025
31 Отец Дионисий
06:47 22.11.2025
33 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #37, #56
06:50 22.11.2025
34 Перо
06:51 22.11.2025
35 Геро
До коментар #27 от "Атина Палада":Нали знаеш че мнението на от падпадък като теб няма никакво значение?
06:51 22.11.2025
36 БАРС
06:52 22.11.2025
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Клепар днеска кой ден се пада санкциите на Байдън, които щяха да сринат руската икономика за три месеца?
Благодаря за отговора!
06:56 22.11.2025
39 Розов трансатлантически джендър укрофил
06:59 22.11.2025
40 Зеленски Бялата магистралка
07:01 22.11.2025
41 Зелен наркоман от Киев
Коментиран от #51
07:03 22.11.2025
42 Карай, важното е
До коментар #30 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":контраступа да върви, пък че бил на запад, на кой му пука, важното е Перемога да има, а те Покровск, Купянск и Северск и бездруго нямаха никакво стратегическо значение.
07:05 22.11.2025
43 Пан Зеленко
07:10 22.11.2025
44 Слава
07:10 22.11.2025
47 Британските Служби
Зеленски няма къде да мърда! Нямате никакви козове за, да се измъкне!
07:12 22.11.2025
48 Истината
Целта е видна обърквация чрез лъжи и дезинформация. Прилагат психоприоми, за да промият мозъка на народонаселението, т.е. ето например този автор има най-малко 10 статии всеки ден, как Русия побеждава, а Зеленски грабва парите и бяга. Реално три години руснаците не могат да превземат Часов яр - село до Бахмут, където Пригожин призна за 75 000 рудки жертви.
Коментиран от #52, #54
07:12 22.11.2025
49 Всички форумни уктротролове
До коментар #20 от "Йес":дух@ме супатааа!
07:13 22.11.2025
51 Военен без шапка
До коментар #41 от "Зелен наркоман от Киев":Нямат :) просто защитни позиции за ютилизиране на стотици хиляди пияни мужики от Сибир. :)
Коментиран от #53, #55
07:14 22.11.2025
52 Така е, всичко е руска пропаганда, те
До коментар #48 от "Истината":даже и Бахмут не са превзели, там украинците контранаступват и е славна Перемога, също лъжат и за Мариупол, там азовците още контраатакуват от мазетата на Азовстал и вече превзеха Москва.
07:15 22.11.2025
53 Глупости, милиарди направо,
До коментар #51 от "Военен без шапка":кво смаляваш, кУпейко.
07:16 22.11.2025
54 истина е една мека
До коментар #48 от "Истината":китеке че през живота си освен да ядешсереши датечукат друго не става -а ако някога си държала с меките си нежни ръже автомат или си поне един път стреляла ще е чудо за това подлого на сорос тихо и бегайдадухаш на някой ром
07:17 22.11.2025
55 Те и нацистките пропагандатори
До коментар #51 от "Военен без шапка":така пишеха до Берлин...
07:18 22.11.2025
56 Тръмп не може нищо
До коментар #33 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":да "дава"!
А и няма никакви козове срещу Русия!
07:22 22.11.2025
58 ТРЪМП С БАКШИША
08:47 22.11.2025
59 Данко Харсъзина
09:13 22.11.2025
60 Ориндж олд
09:58 22.11.2025
61 краснов
12:14 22.11.2025