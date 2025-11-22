Новини
Тръмп: Зеленски можеше да подпише сделка преди години, сега трябва да приеме нашия план. Казах му, че няма козове
  Тема: Украйна

Тръмп: Зеленски можеше да подпише сделка преди години, сега трябва да приеме нашия план. Казах му, че няма козове

22 Ноември, 2025 02:56, обновена 22 Ноември, 2025 05:18

Ако предложенията ни не му харесат, тогава вероятно ще трябва да продължат военните действия, заяви американският президент

Тръмп: Зеленски можеше да подпише сделка преди години, сега трябва да приеме нашия план. Казах му, че няма козове - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че алтернативата на Киев на американския план за разрешаване на кризата е продължаване на военните действия.

"Володимир Зеленски ще трябва да го хареса. Ако не му хареса, тогава вероятно ще трябва да продължат военните действия“, подчерта той.

Тръмп смята, че конфликтът в Украйна е близо до разрешаване.

„Мисля, че се приближава доста, но не искам да правя никакви прогнози“, каза президентът на САЩ, говорейки за перспективите страните да постигнат споразумение за разрешаване на конфликта. Той добави, че се е надявал на по-бързо разрешаване. „Мислех, че може би ще е по-бързо, защото имам много добри отношения с президента Владимир Путин“, обясни американският лидер. „Но за танго са нужни двама“, отбеляза той.

„Тази война никога не трябваше да започва. Обвинявам човека, който седеше на тази маса“, подчерта Тръмп, визирайки 46-ия президент на САЩ Джо Байдън.

Той припомни, че е предупредил Володимир Зеленски за липсата на „козове“ на Киев в конфликта в Украйна.

„В един момент той ще трябва да се съгласи с нещо. Може би си спомняте, не много отдавна, в Овалния кабинет, казах: „Нямате никакви козове“, добави Тръмп, визирайки среща със Зеленски в Белия дом през февруари.

„Мисля, че той трябваше да сключи сделка преди година, преди две години“, добави Тръмп. „Най-добрата сделка щеше да е тази, при която всичко това да не беше започвало“, отбеляза държавният глава на САЩ. „Това можеше да стане, ако имахме правилния президент, но ние го нямахме“.

„Не забравяйте, аз наследих тази война“, подчерта Тръмп.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Ако свърши войната свършва и Зеленски.
    САЩ и Велика Британия са му намерили заместник, Залужни ще подписва капитулацията.

    Коментиран от #12

    03:25 22.11.2025

    27 36 Отговор
    .В понеделник Тръмпов ще обяви ,че Конгреса му е разрешил да налага мита от 500% на страните купуващи руски нефт.Става интересно,ако всички се обединят и ударят по доставките за Европейският Райх ,а не по Обора за да се създаде напрежение между васалната територия и метрополията.Европейските розови понита не са палестинци да живеят на палатки на брега на Средиземно море.Ще им замръзнат ядките.
    В момента в Лондон е 0 фрадуса и е студ да си бе маата

    03:34 22.11.2025

  • 4 Никаква

    34 6 Отговор
    дипломация не може да спре войната.Тя ще приключи на терен.Това е ясно на всички замесени в нея страни.Знае го и Тръмп,но демагогства.

    Коментиран от #10

    03:35 22.11.2025

  • 10 Шопо

    43 15 Отговор

    До коментар #4 от "Никаква":

    Бойните действия на територията Украйна ще приключат когато целите на специалната военна операция бъдат постигнати.

    04:44 22.11.2025

