Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че алтернативата на Киев на американския план за разрешаване на кризата е продължаване на военните действия.

"Володимир Зеленски ще трябва да го хареса. Ако не му хареса, тогава вероятно ще трябва да продължат военните действия“, подчерта той.

Тръмп смята, че конфликтът в Украйна е близо до разрешаване.

„Мисля, че се приближава доста, но не искам да правя никакви прогнози“, каза президентът на САЩ, говорейки за перспективите страните да постигнат споразумение за разрешаване на конфликта. Той добави, че се е надявал на по-бързо разрешаване. „Мислех, че може би ще е по-бързо, защото имам много добри отношения с президента Владимир Путин“, обясни американският лидер. „Но за танго са нужни двама“, отбеляза той.

„Тази война никога не трябваше да започва. Обвинявам човека, който седеше на тази маса“, подчерта Тръмп, визирайки 46-ия президент на САЩ Джо Байдън.

Той припомни, че е предупредил Володимир Зеленски за липсата на „козове“ на Киев в конфликта в Украйна.

„В един момент той ще трябва да се съгласи с нещо. Може би си спомняте, не много отдавна, в Овалния кабинет, казах: „Нямате никакви козове“, добави Тръмп, визирайки среща със Зеленски в Белия дом през февруари.

„Мисля, че той трябваше да сключи сделка преди година, преди две години“, добави Тръмп. „Най-добрата сделка щеше да е тази, при която всичко това да не беше започвало“, отбеляза държавният глава на САЩ. „Това можеше да стане, ако имахме правилния президент, но ние го нямахме“.

„Не забравяйте, аз наследих тази война“, подчерта Тръмп.