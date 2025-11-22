Новини
The Guardian: Група американски генерали готви полет до Москва
The Guardian: Група американски генерали готви полет до Москва

22 Ноември, 2025 03:49

Продължаването на конфликта в Украйна няма да подобри преговорната позиция на Киев, пише The Economist

The Guardian: Група американски генерали готви полет до Москва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Група американски генерали вероятно ще отлети за Москва в края на следващата седмица, за да обсъдят мирния план на САЩ за Украйна, пише британския вестник The Guardian, позовавайки се на източници в Съединените щати.

На 20 ноември американска делегация, водена от шефа на сухопътните войски на армията на САЩ Даниел Дрискол, представи плана на президента Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта на Володимир Зеленски на среща в Киев.

Руският президент Владимир Путин по-рано отбеляза на среща със Съвета за сигурност, че Русия е готова за преговори и че 28-точковият мирен план на САЩ може да формира основата за уреждане на конфликта в Украйна. Руската страна е доволна и от това, че динамиката на фронтовата линия води до постигане на целите на Москва с военни средства.

Продължаването на конфликта в Украйна няма да подобри преговорната позиция на Киев, пише британското списание The Economist, позовавайки се на източник в украинските разузнавателни служби.

„В момента едва се държим. Кой знае какво ще се случи след два месеца? Предложената сделка няма да е по-добра дотогава“, каза той.

Изданието подчерта, че Украйна е изправена пред няколко едновременни кризи, включително бързото настъпление на руските войски, недостиг на пехота и вътрешнополитически скандали.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна ще трябва да удържа фронта

    8 50 Отговор
    още пет-шест месеца.Длъжна е да го направи.Русия ще обяви фалит.Тя вече изчерпа ресурса си от хора и материали.А и хазната се опразни.Русия загива.Не и позволявайте да си поеме въздух.Довършете я!

    Коментиран от #3, #4, #10

    04:04 22.11.2025

  • 2 Договорено

    36 4 Отговор
    Хунтата на Зеленски да се евакуира от руската република Украйна. НАТО да се изтегля зад Франкфурт.

    04:35 22.11.2025

  • 3 Правилно

    32 6 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна ще трябва да удържа фронта":

    Довърши си хапчетата. Централна Европа ще е отново руска за 50 години.

    04:37 22.11.2025

  • 4 Връщай се в леглото

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна ще трябва да удържа фронта":

    Педерастмъжа ти те чака иска да му хапнеш наденицата

    04:40 22.11.2025

  • 5 Денков

    13 1 Отговор
    тръпоча да си пие дерби колата, сащ фалиаха и разпродават колониите барабар с маймуните

    05:13 22.11.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    4 12 Отговор
    Не са само генерали, в ход е Операция Карлик !!!
    Тази вечер летим със секретна мисия към Москва.
    1000 елитни морски тюлени ще измъкнем от бункера рукото джудже, арестуваме Герасимов, Песков и онова нещо от трети пол Захарова. Лавров.....
    Лавров ще бъде евтанизиран, старите лошади ги убиват 😁

    07:14 22.11.2025

  • 8 Ку...3658

    8 2 Отговор
    Укрия да си седне на г.за най-сетне и стига драпа с това нато и махане с фашагете от ЕС......

    07:25 22.11.2025

  • 9 12345

    9 2 Отговор
    Русия напредва, Украйна се гърчи в последни конвулсии. Европа затъва в тежка икономическа криза. Май идва времето тази ужасна война да приключи. ДАНО.

    07:33 22.11.2025

  • 10 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна ще трябва да удържа фронта":

    Хахаха. Вярвай си. Ако руснаците са изчерпали хората, какво остава за укрите, при положение че на 1000 загинали укри, руснаците получават 21. При това съотношение... даже няма смисъл да се коментира.

    11:38 22.11.2025