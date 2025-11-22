Група американски генерали вероятно ще отлети за Москва в края на следващата седмица, за да обсъдят мирния план на САЩ за Украйна, пише британския вестник The Guardian, позовавайки се на източници в Съединените щати.

На 20 ноември американска делегация, водена от шефа на сухопътните войски на армията на САЩ Даниел Дрискол, представи плана на президента Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта на Володимир Зеленски на среща в Киев.

Руският президент Владимир Путин по-рано отбеляза на среща със Съвета за сигурност, че Русия е готова за преговори и че 28-точковият мирен план на САЩ може да формира основата за уреждане на конфликта в Украйна. Руската страна е доволна и от това, че динамиката на фронтовата линия води до постигане на целите на Москва с военни средства.

Продължаването на конфликта в Украйна няма да подобри преговорната позиция на Киев, пише британското списание The Economist, позовавайки се на източник в украинските разузнавателни служби.

„В момента едва се държим. Кой знае какво ще се случи след два месеца? Предложената сделка няма да е по-добра дотогава“, каза той.

Изданието подчерта, че Украйна е изправена пред няколко едновременни кризи, включително бързото настъпление на руските войски, недостиг на пехота и вътрешнополитически скандали.