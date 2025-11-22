Новини
Bloomberg: Европейските лидери печелят време на Киев за ново споразумение за разрешаване на конфликта
  Тема: Украйна

Bloomberg: Европейските лидери печелят време на Киев за ново споразумение за разрешаване на конфликта

22 Ноември, 2025 04:44, обновена 22 Ноември, 2025 05:02

Те ще очертаят следващите си стъпки на срещата на върха на Г-20, която започва в Южна Африка днес

Bloomberg: Европейските лидери печелят време на Киев за ново споразумение за разрешаване на конфликта - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските лидери се опитват да спечелят време за Украйна да разработи ново споразумение за разрешаване на конфликта, съобщава Bloomberg.

В материала се отбелязва, че германският канцлер Фридрих Мерц вече е обсъдил плана на Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп по телефона и се е съгласил да продължат разговорите през следващите дни на ниво съветници по националната сигурност. Както отбелязва изданието, това предполага участието на Марко Рубио, съветник по националната сигурност на Тръмп и държавен секретар, който „разглежда по-малко плана като окончателен списък с условия, отколкото като предложение, предназначено да стимулира нови идеи“.

Още новини от Украйна

Европейските лидери ще очертаят следващите си стъпки по време на срещи в кулоарите на срещата на върха на Г-20, която започва в Южна Африка на 22 ноември, съобщава Bloomberg.

Това бе потвърдено от британският премиер Киър Стармър, който заяви, че „приятелите и партньорите“ на Украйна ще се срещнат в кулоарите на срещата на върха, за да обсъдят плана на администрацията на Тръмп за разрешаване на конфликта.

Според Ройтерс Стармър е заявил, че страните възнамеряват да проучат начини за „засилване на плана“, за да „осигурят пълно прекратяване на огъня“. Стармър добави, че „ще продължи да координира тясно усилията си с Вашингтон и Киев“.

Преди това Тръмп заяви, че Украйна трябва да се съгласи с предложения от Вашингтон план за разрешаване на кризата до 27 ноември. В същото време неназован европейски служител заяви пред агенцията, че „това не е първият път, когато Зеленски се оказва в трудна ситуация, когато взаимодейства с Тръмп“. Bloomberg пише още, че много от разпоредбите на американския план са били отхвърлени преди това от Киев и неговите съюзници.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    37 31 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #5, #6, #7

    04:52 22.11.2025

  • 2 Ггхйййй

    33 30 Отговор
    Ами за да могат да откраднат и да си поделят още доста милиарди комисионни със Зеленски и хунтата му от парите ни.....Те ,рвропейците и евролидерите с тези женички-Урсула,кая,Мая,а сега и Джорджа и другите жени и полумъже от ЕС така безжалостни и жестоки по Ковида бяха и съсипаха ни и ни изтровиха с тези отрови-ваксини

    04:53 22.11.2025

  • 3 Блумбърг

    25 31 Отговор
    Европа е полуостров на Русия, но с американска колониална администрация.

    04:54 22.11.2025

  • 4 Баш Балък

    40 20 Отговор
    Времето за крадене привършва. Оттук нататък Русия си взема териториите.

    04:57 22.11.2025

  • 5 Гошо

    24 22 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Защото си вярват на собствената си пропаганда и самозаблуждения

    04:58 22.11.2025

  • 6 Прав си ,

    6 28 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Дежурната ,прокремълска ,долнопpoбна пoмия отЛ@йнотоГанеф която се сервира наПрaceтата русофили като теб .

    05:11 22.11.2025

  • 7 Елементарно е копейко мaлoyмна !

    4 32 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Русия ,ако можеше да победи Украйна нямаше да чака 4 години и да проси севернокорейци,ракети и боеприпаси от Кимчо за Курска област .

    Коментиран от #10

    05:14 22.11.2025

  • 8 Денков

    14 4 Отговор
    тръпоча да си пие дерби колата, сащ фалиаха и разпродават колониите барабар с маймуните

    05:16 22.11.2025

  • 9 И да стъпкват и да мислят това е положен

    29 1 Отговор
    Зелю нема мърдане и шикалкавене требва да подпише капитулацията та макар и с отвращение....
    Нема лабаво... ойде коньо у ряката!!!

    05:21 22.11.2025

  • 10 РЕАЛИСТ

    32 1 Отговор

    До коментар #7 от "Елементарно е копейко мaлoyмна !":

    Русия ме воюваше срещу Украйна, а срещу цялото НАТО в ЕС. Натика ги в кучи г з и си седнаха на задните части най-накрая, ама измряха сума ти народ. То те, не че броят славяните за хора , се.

    05:41 22.11.2025

  • 12 ХИЕНИТЕ ИСКАТ ДА УМЪРТВЯТ ЖЕРТВАТА СИ

    22 1 Отговор
    КРЪВОЖАДНИТЕ ФАШИЗЧАДИЯ , НАБУТАТ ЛИ ГО И ТОЗИ ПЪТ НА ПАНДЖАРА , ЩЕ Е ФАТАЛНО ЗА УКРАЙНА . ТЕ ТОВА ЦЕЛЯТ , АГОНИЯТА ДА ПРОДЪЛЖАВА , ВЗАИМНО ДА СЕ ИЗБИВАТ РУСНАЦИ И УКРАЙНЦИ И ДА СЕ НАНАСЯТ ПОРАЗИИ НА РУСИЯ . ОТ ЯСНО ПО-ЯСНО Е ,ЧЕ ЗА ПОБЕДА НАД РУСИЯ НЕ МОЖЕ И ДУМА ДА СТАВА , НО ХИЕНИТЕ СА СЕ ВКОПЧИЛИ В ПЛЯЧКАТА СИ И ДОКАТО НЕ Я УМЪРТВЯТ ПУСКАНЕ НЯМА. ДОБРЕ ЧЕ ТРЪМ ГИ РАЗБРА ЩО ЗА КТЪВОЖАДНИ ФАШИЗОИДИ СА!!

    06:00 22.11.2025

  • 13 ХИЕНИТЕ ИСКАТ ДА УМЪРТВЯТ ЖЕРТВАТА СИ

    18 1 Отговор
    06:01 22.11.2025

  • 14 Печеленето на време

    23 0 Отговор
    не винаги е добра стратегия, ако във времето излязат още ,,подробности” от корупционният скандал в Украйна.

    06:06 22.11.2025

  • 15 Ха-ха-ха

    21 0 Отговор
    "Европейските лидери печелят време на Киев за ново споразумение за разрешаване на конфликта" Само да не забравят че сегашното предложение на руснаците е по-добро от следващото. Те щото постоянно протакаха нещата за да поставили Украйна в по-добра позиция, от позицията на силата и се стигна до това че украинците загубиха всичко. Половината Украйна завладяна другата продадена на англосаксонците а мъжете дето трябва да я възстановяват в земята.

    06:40 22.11.2025

  • 16 Европейски лидери

    6 0 Отговор
    Ужас

    07:16 22.11.2025

  • 17 Напомням

    0 7 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!

    Коментиран от #18

    08:49 22.11.2025

  • 18 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Напомням":

    А кои сте вие?

    12:03 22.11.2025

  • 19 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Да печелиш време във война, струва човешки животи, мало умни евро непукисти

    13:50 22.11.2025