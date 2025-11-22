Bloomberg: Европейските лидери печелят време на Киев за ново споразумение за разрешаване на конфликта

Европейските лидери се опитват да спечелят време за Украйна да разработи ново споразумение за разрешаване на конфликта, съобщава Bloomberg.
В материала се отбелязва, че германският канцлер Фридрих Мерц вече е обсъдил плана на Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп по телефона и се е съгласил да продължат разговорите през следващите дни на ниво съветници по националната сигурност. Както отбелязва изданието, това предполага участието на Марко Рубио, съветник по националната сигурност на Тръмп и държавен секретар, който „разглежда по-малко плана като окончателен списък с условия, отколкото като предложение, предназначено да стимулира нови идеи“.
Европейските лидери ще очертаят следващите си стъпки по време на срещи в кулоарите на срещата на върха на Г-20, която започва в Южна Африка на 22 ноември, съобщава Bloomberg.
Това бе потвърдено от британският премиер Киър Стармър, който заяви, че „приятелите и партньорите“ на Украйна ще се срещнат в кулоарите на срещата на върха, за да обсъдят плана на администрацията на Тръмп за разрешаване на конфликта.
Според Ройтерс Стармър е заявил, че страните възнамеряват да проучат начини за „засилване на плана“, за да „осигурят пълно прекратяване на огъня“. Стармър добави, че „ще продължи да координира тясно усилията си с Вашингтон и Киев“.
Преди това Тръмп заяви, че Украйна трябва да се съгласи с предложения от Вашингтон план за разрешаване на кризата до 27 ноември. В същото време неназован европейски служител заяви пред агенцията, че „това не е първият път, когато Зеленски се оказва в трудна ситуация, когато взаимодейства с Тръмп“. Bloomberg пише още, че много от разпоредбите на американския план са били отхвърлени преди това от Киев и неговите съюзници.
