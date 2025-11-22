Новини
ФБР: Случаят, свързан с опита за покушение срещу Тръмп през юли 2024 г., е „неактивен“, но не е затворен

22 Ноември, 2025 06:55, обновена 22 Ноември, 2025 07:01 846 1

Работата ще продължи при поява на "нови достоверни следи", съобщи пожелал анонимност служител на бюрото

ФБР: Случаят, свързан с опита за покушение срещу Тръмп през юли 2024 г., е „неактивен“, но не е затворен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Случаят, свързан с опита за покушение срещу президента на САЩ Доналд Тръмп през юли 2024 г., е посочен като „неактивен“, но Федералното бюро за разследване (ФБР) не го е затворило и е готово да продължи да работи по него, ако се появят нови следи, заяви неназован високопоставен служител на ФБР заяви пред Fox News.

Според него случаят е посочен като „неактивен“, но ако се появи нова „достоверна следа“, ФБР ще продължи разследването си.

Служителят потвърди, че ФБР не е открило доказателства за чуждестранна намеса. „Няма чуждестранно участие в този случай“, отбеляза той. „Няма никой извън или вътре в Съединените щати, който да го е ръководил, подстрекавал или подпомагал. Разследването не разкри информация или доказателства, свързващи Томас Матю Крукс с чуждестранен гражданин, чуждестранно правителство или чуждестранна организация.“

Заместник-директорът на ФБР Дан Бонгино също заяви пред телевизионната станция, че „според заключението на бюрото, Крукс е действал сам“.

Опитът за покушение срещу Тръмп бе извършен на 13 юли 2024 г. по време на кампанията му в окръг Бътлър, Пенсилвания. Кандидатът за президент бе прострелян от 20-годишния Томас Матю Крукс, като един от куршумите одраска ухото му. Крукс бе убит от Тайните служби на САЩ, които защитават висши държавни служители, кандидати за президент и бивши лидери.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
