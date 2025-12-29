"Да бе..." - Зеленски се "умили" от думите на Тръмп, че Путин желае успеха на Украйна и иска да я възстановява

По време на пресконференцията с Доналд Тръмп след разговорите във Флорида, украинският лидер Володимир Зеленски изрази изненада от изявлението на американския президент, че Русия и лично президентът Владимир Путин са заинтересовани от успеха на страната и че Москва ще участва във възстановяването ѝ.

Предаването беше излъчено по YouTube канала на Белия дом.

Още новини от Украйна

Американският президент заяви, че е обсъдил с Владимир Путин възможността за участие във възстановяването на Украйна. Той потвърди, че Москва възнамерява да участва по този въпрос и че Путин иска Украйна „най-накрая да успее“.

Тръмп добави, че всичко това „звучи малко странно“.

В отговор на тази забележка Володимир Зеленски кимна леко и, усмихвайки се, каза „да“.

На 28 декември Тръмп и Зеленски се срещнаха в резиденцията Мар-а-Лаго във Флорида. Разговорите продължиха над два часа. След това Тръмп нарече срещата със Зеленски „невероятна“. Шефът на Белия дом отбеляза, че са успели да обсъдят много въпроси.