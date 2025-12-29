"Да бе..." - Зеленски се "умили" от думите на Тръмп, че Путин желае успеха на Украйна и иска да я възстановява

По време на пресконференцията с Доналд Тръмп след разговорите във Флорида, украинският лидер Володимир Зеленски изрази изненада от изявлението на американския президент, че Русия и лично президентът Владимир Путин са заинтересовани от успеха на страната и че Москва ще участва във възстановяването ѝ.
Предаването беше излъчено по YouTube канала на Белия дом.
Американският президент заяви, че е обсъдил с Владимир Путин възможността за участие във възстановяването на Украйна. Той потвърди, че Москва възнамерява да участва по този въпрос и че Путин иска Украйна „най-накрая да успее“.
Тръмп добави, че всичко това „звучи малко странно“.
В отговор на тази забележка Володимир Зеленски кимна леко и, усмихвайки се, каза „да“.
На 28 декември Тръмп и Зеленски се срещнаха в резиденцията Мар-а-Лаго във Флорида. Разговорите продължиха над два часа. След това Тръмп нарече срещата със Зеленски „невероятна“. Шефът на Белия дом отбеляза, че са успели да обсъдят много въпроси.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слон
07:01 29.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #10
07:01 29.12.2025
3 Тото 1 и Тото 2
Коментиран от #22
07:04 29.12.2025
4 От тази “среща”
Царе сте на локумите.
07:06 29.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Таратанци възстанови
До коментар #2 от "Последния Софиянец":1/10 е възстановена от Мариупол.
Коментиран от #16, #21
07:11 29.12.2025
8 Безмислена и ненужна статия.
Едно виждане не може да се сравни и с 1000 дрънканици.
07:11 29.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Наистина Мариопул тече бързо възстановяване, казаха че остават някъде около 56 сгради за възстановяване..... Не знам, гледах клипове и не мога да повярвам, на това което става в Мариопул..... Не знам тия строители дали са руски или ги внесоха, но града няма нищо общо с това, че беше разрушен .......
07:13 29.12.2025
11 РЕАЛИСТ
07:13 29.12.2025
12 хаспелге
07:15 29.12.2025
13 Ще я възстанови
07:17 29.12.2025
14 Републиканец
Коментиран от #20
07:24 29.12.2025
15 Тито
07:26 29.12.2025
16 Почти целия е обновен
До коментар #7 от "Таратанци възстанови":не точно "възстановен" защото за хората с разрушени жилища са изградени чисто нови модерни комплекси.
07:31 29.12.2025
17 оня с коня
07:32 29.12.2025
18 ?????
Тръмп по времето на цялата пресконференция яко тролеше Зеленски.
Зеленски си мрънкаше за неговите 20 точки, а Тръмп не ги спомена нито веднъж.
В крайна сметка става ясно че войната продължава.
Точно както каза Путин оня ден - обстановката на фронта е такава че интересът ни Украйна да се изтегли доброволно вече клони към нулата.
07:47 29.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Факт е,
До коментар #14 от "Републиканец":Реагира по същия начин както през 2019 г в Париж, по време на речта на Путин, седейки на една маса с Оланд и Меркел.
Какво постигна след това?
Около 2 млн. убити, милиони избягали от Украйна , тотално разрушена държава и... милиарди откраднати $ и € .
08:00 29.12.2025
21 Не пиши лъжи, има
До коментар #7 от "Таратанци възстанови":достатъчно видеа в ютуб и се вижда истината. Онзи ден са пуснали театъра в Мариупол и ще се изнесе първия концерт на 01.01.2026г.в него, а да не говорим за новия обрик на града.
08:06 29.12.2025
22 Руския
До коментар #3 от "Тото 1 и Тото 2":мир или севернокорейския
08:19 29.12.2025