"Да бе..." - Зеленски се "умили" от думите на Тръмп, че Путин желае успеха на Украйна и иска да я възстановява
  Тема: Украйна

29 Декември, 2025 06:52, обновена 29 Декември, 2025 08:03

Знам, че звучи малко странно, обясни американският президент

"Да бе..." - Зеленски се "умили" от думите на Тръмп, че Путин желае успеха на Украйна и иска да я възстановява - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на пресконференцията с Доналд Тръмп след разговорите във Флорида, украинският лидер Володимир Зеленски изрази изненада от изявлението на американския президент, че Русия и лично президентът Владимир Путин са заинтересовани от успеха на страната и че Москва ще участва във възстановяването ѝ.

Предаването беше излъчено по YouTube канала на Белия дом.

Американският президент заяви, че е обсъдил с Владимир Путин възможността за участие във възстановяването на Украйна. Той потвърди, че Москва възнамерява да участва по този въпрос и че Путин иска Украйна „най-накрая да успее“.

Тръмп добави, че всичко това „звучи малко странно“.

В отговор на тази забележка Володимир Зеленски кимна леко и, усмихвайки се, каза „да“.

На 28 декември Тръмп и Зеленски се срещнаха в резиденцията Мар-а-Лаго във Флорида. Разговорите продължиха над два часа. След това Тръмп нарече срещата със Зеленски „невероятна“. Шефът на Белия дом отбеляза, че са успели да обсъдят много въпроси.


САЩ
  • 1 Слон

    26 4 Отговор
    Зеленски е Влюбен в него как го гледа

    07:01 29.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    36 38 Отговор
    Путин възстанови Мариопул за нула време.Ще възстанови и цялата Украйна.

    Коментиран от #7, #10

    07:01 29.12.2025

  • 3 Тото 1 и Тото 2

    23 0 Отговор
    И най-лошият мир е за предпочитане пред най-добрата война !

    Коментиран от #22

    07:04 29.12.2025

  • 4 От тази “среща”

    31 3 Отговор
    може да изцедите още 5-6 статии с подробности за една и съща глупост.
    Царе сте на локумите.

    07:06 29.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Таратанци възстанови

    20 17 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    1/10 е възстановена от Мариупол.

    Коментиран от #16, #21

    07:11 29.12.2025

  • 8 Безмислена и ненужна статия.

    12 2 Отговор
    Който се интересува гледа видеото, не чете дрънканици.
    Едно виждане не може да се сравни и с 1000 дрънканици.

    07:11 29.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Европеец

    25 17 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Наистина Мариопул тече бързо възстановяване, казаха че остават някъде около 56 сгради за възстановяване..... Не знам, гледах клипове и не мога да повярвам, на това което става в Мариопул..... Не знам тия строители дали са руски или ги внесоха, но града няма нищо общо с това, че беше разрушен .......

    07:13 29.12.2025

  • 11 РЕАЛИСТ

    27 2 Отговор
    Значи Зеленски не е казал " Да, бе", а е казал саи "Да". Ако беше казал" Really?" , щеше да получи шамар зад врата.

    07:13 29.12.2025

  • 12 хаспелге

    14 0 Отговор
    Клоунада, платена от ИНФЛАЦИЯТА.

    07:15 29.12.2025

  • 13 Ще я възстанови

    21 3 Отговор
    в рамките на руската федерация.

    07:17 29.12.2025

  • 14 Републиканец

    10 2 Отговор
    Усмивката на Зеленски е подигравателна.

    Коментиран от #20

    07:24 29.12.2025

  • 15 Тито

    5 10 Отговор
    На Путлер не може да се вярва.

    07:26 29.12.2025

  • 16 Почти целия е обновен

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Таратанци възстанови":

    не точно "възстановен" защото за хората с разрушени жилища са изградени чисто нови модерни комплекси.

    07:31 29.12.2025

  • 17 оня с коня

    10 3 Отговор
    Ама естествено че Русия ще положи усилия "според възможностите си" давъзстанови Украйна,но това ще стане когато Тя стане НЕЙНА СОБСТВЕНОСТ със всичките си Надземни и подземни богатства.Странна е Концепцията на Тръмп- Посъветвали са го да се държи приятелски с Путин,за да не му се меси в Изострените Отношения САЩ/Китай/особено по въпроса с Тайван/,т.е . да не взема Страна.Абе Аланколу , ЛАВРОВ току що заяви че Русия е ПЛЪТНО ЗАД КИТАЙ по въпроса с Тайван- бива ли да се доверяваш на Измисления ти Щаб от съветници,ИГНОРИРАЙКИ естествения си Партньр Европа?!

    07:32 29.12.2025

  • 18 ?????

    13 0 Отговор
    Ха ха.
    Тръмп по времето на цялата пресконференция яко тролеше Зеленски.
    Зеленски си мрънкаше за неговите 20 точки, а Тръмп не ги спомена нито веднъж.
    В крайна сметка става ясно че войната продължава.
    Точно както каза Путин оня ден - обстановката на фронта е такава че интересът ни Украйна да се изтегли доброволно вече клони към нулата.

    07:47 29.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт е,

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Републиканец":

    Реагира по същия начин както през 2019 г в Париж, по време на речта на Путин, седейки на една маса с Оланд и Меркел.

    Какво постигна след това?
    Около 2 млн. убити, милиони избягали от Украйна , тотално разрушена държава и... милиарди откраднати $ и € .

    08:00 29.12.2025

  • 21 Не пиши лъжи, има

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Таратанци възстанови":

    достатъчно видеа в ютуб и се вижда истината. Онзи ден са пуснали театъра в Мариупол и ще се изнесе първия концерт на 01.01.2026г.в него, а да не говорим за новия обрик на града.

    08:06 29.12.2025

  • 22 Руския

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тото 1 и Тото 2":

    мир или севернокорейския

    08:19 29.12.2025