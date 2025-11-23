Новини
Свят »
Русия »
Пушков: Хитлер също отказваше да повярва, че е победен, състоянието на евролидерите наподобява психиатрично заболяване

Пушков: Хитлер също отказваше да повярва, че е победен, състоянието на евролидерите наподобява психиатрично заболяване

23 Ноември, 2025 04:22, обновена 23 Ноември, 2025 04:27 2 106 26

  • пушков-
  • сащ-
  • ес-
  • украйна-
  • русия

Руският сенатор коментира резервите на ЕС към мирния план на Вашингтон

Пушков: Хитлер също отказваше да повярва, че е победен, състоянието на евролидерите наподобява психиатрично заболяване - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вярата на европейските лидери в поражението на Русия и нежеланието им да признаят очевидното наподобява психиатрично заболяване, заяви руският сенатор Алексей Пушков.

„Анозогнозията е психиатричен термин за състояние, при което пациент отказва да признае болестта си. Европейските лидери страдат от политическа анозогнозия от няколко години, те са обсебени от нереалистичната идея за поражението на Русия и упорито отказват да признаят очевидното“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Той обясни, че опитите на американските преговарящи да „убедят европейците, че Украйна губи, Русия печели и нещата само ще се влошат за Киев и Запада, се сблъскват със стена от отричане“.

Той твърди, че реакцията на ЕС на предложения от Вашингтон план за разрешаване на конфликта в Украйна демонстрира точно това. Сенаторът добави, че подобно поведение е „много европейско заболяване“: Хитлер също „отказва да повярва, че е победен“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Данко Харсъзина

    41 9 Отговор
    Руснаците ще разпорят последния украинец, а после ще сцепят пинчерите.

    04:31 23.11.2025

  • 4 Путин

    19 42 Отговор
    също както Хитлер отказва да признае че войната му се провали и че го чака въже. Пушков и другите подлизвачи също. КГБ не прощава на провалилите се лидери.

    04:32 23.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    36 8 Отговор
    Пътят за Берлин минава през Варшава и Прага.

    04:33 23.11.2025

  • 6 Путин да им метне 100 мегатона

    34 8 Отговор
    За отрезняване

    04:43 23.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТрампЛин

    34 5 Отговор
    То е ясно на целия свят, че reйzepите са психично болни, там са само такива, в покрайна също - укроreйовите си сложиха шареното знаме на герба.

    05:07 23.11.2025

  • 9 Веднага

    36 5 Отговор
    ЕвроУрсулите на преглед !

    05:12 23.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Видяха кой колко струва

    29 3 Отговор
    Американци и руснаци косвено премериха сили на територията на Украйна. Европейците са опитните мишки, а таркикатите уж под формата на съпричастност окрадоха парите.поговорката за бития бит............. Е актуална за останалите лапащи мухите

    06:39 23.11.2025

  • 16 русичь..

    21 7 Отговор
    Давай вова,батисвай бандерците-натьцистите на урсулците от4тиорайх

    06:45 23.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 койдазнай

    2 15 Отговор
    Много правилно се е сетил за Хитлер. Руската политика повтяря тази на Германия от началото на ВСВ.

    07:22 23.11.2025

  • 19 А кой е днешния Хитлер?

    1 11 Отговор
    Кой?

    Коментиран от #26

    07:30 23.11.2025

  • 20 Браво.

    14 2 Отговор
    Кратко, точно и всеобхватно описание на реалността, с много актуална историческа аналогия и съвременна медицинска такава.

    07:47 23.11.2025

  • 21 Иво

    15 1 Отговор
    Ами нашите евро аталантици накъде ще обърнат задните си части сега ???2

    08:00 23.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хм...

    0 6 Отговор
    Така е, путин отказва да приеме, че губи тази война! Само преговори с кадафи ще го вразумят.

    08:47 23.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само да добавя

    5 0 Отговор
    Не наподобява. Те направо са психясали. Един - двама са свестни и ние не сме от тях.

    08:53 23.11.2025

  • 26 Истината

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "А кой е днешния Хитлер?":

    Вашият любимец ЗЕЛЕНСКИ!!!!!!

    08:59 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания