Пушков: Хитлер също отказваше да повярва, че е победен, състоянието на евролидерите наподобява психиатрично заболяване

Вярата на европейските лидери в поражението на Русия и нежеланието им да признаят очевидното наподобява психиатрично заболяване, заяви руският сенатор Алексей Пушков.
„Анозогнозията е психиатричен термин за състояние, при което пациент отказва да признае болестта си. Европейските лидери страдат от политическа анозогнозия от няколко години, те са обсебени от нереалистичната идея за поражението на Русия и упорито отказват да признаят очевидното“, написа Пушков в своя Telegram канал.
Той обясни, че опитите на американските преговарящи да „убедят европейците, че Украйна губи, Русия печели и нещата само ще се влошат за Киев и Запада, се сблъскват със стена от отричане“.
Той твърди, че реакцията на ЕС на предложения от Вашингтон план за разрешаване на конфликта в Украйна демонстрира точно това. Сенаторът добави, че подобно поведение е „много европейско заболяване“: Хитлер също „отказва да повярва, че е победен“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Данко Харсъзина
04:31 23.11.2025
4 Путин
04:32 23.11.2025
5 Данко Харсъзина
04:33 23.11.2025
6 Путин да им метне 100 мегатона
04:43 23.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ТрампЛин
05:07 23.11.2025
9 Веднага
05:12 23.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Видяха кой колко струва
06:39 23.11.2025
16 русичь..
06:45 23.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 койдазнай
07:22 23.11.2025
19 А кой е днешния Хитлер?
Коментиран от #26
07:30 23.11.2025
20 Браво.
07:47 23.11.2025
21 Иво
08:00 23.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хм...
08:47 23.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Само да добавя
08:53 23.11.2025
26 Истината
До коментар #19 от "А кой е днешния Хитлер?":Вашият любимец ЗЕЛЕНСКИ!!!!!!
08:59 23.11.2025