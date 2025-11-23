Вярата на европейските лидери в поражението на Русия и нежеланието им да признаят очевидното наподобява психиатрично заболяване, заяви руският сенатор Алексей Пушков.

„Анозогнозията е психиатричен термин за състояние, при което пациент отказва да признае болестта си. Европейските лидери страдат от политическа анозогнозия от няколко години, те са обсебени от нереалистичната идея за поражението на Русия и упорито отказват да признаят очевидното“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Той обясни, че опитите на американските преговарящи да „убедят европейците, че Украйна губи, Русия печели и нещата само ще се влошат за Киев и Запада, се сблъскват със стена от отричане“.

Той твърди, че реакцията на ЕС на предложения от Вашингтон план за разрешаване на конфликта в Украйна демонстрира точно това. Сенаторът добави, че подобно поведение е „много европейско заболяване“: Хитлер също „отказва да повярва, че е победен“.