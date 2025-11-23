Новини
Financial Times: Марко Рубио се отрече от спорния мирен план за Украйна
  Тема: Украйна

Financial Times: Марко Рубио се отрече от спорния мирен план за Украйна

23 Ноември, 2025 05:14, обновена 23 Ноември, 2025 05:22

Според държавния секретар на САЩ, предложението от 28 точки било несъвместимо с политиката на администрацията на Тръмп, пише изданието

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар Марко Рубио се е отказал от спорния мирен план за Украйна, смятайки, че предложението от 28 точки е несъвместимо с политиката на администрацията на Тръмп, съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Рубио също така заявил пред сенатори, че не е запознат с никакви заплахи за задържане на американски оръжия или разузнавателна информация от Украйна, ако те откажат да подпишат споразумението, се посочва в материала.

„Това не е нашата препоръка. Това не е нашият мирен план“, каза републиканският сенатор Майк Раундс. Независимият сенатор Ангъс Кинг от Мейн изрази подобно мнение, наричайки предложението „руски списък с желания“.

По-рано Рубио потвърди, че предложението за уреждане на конфликта в Украйна е разработено от Вашингтон въз основа на информация, получена както от Русия, така и от Украйна.

Републиканската конгресменка Анна Паулина Луна призова украинския президент Володимир Зеленски да приеме мирния план на Вашингтон за разрешаване на конфликта между Москва и Киев.

„Мирното споразумение на президента Тръмп е единственият начин да се сложи край на войната между Русия и Украйна. Това е начинът. Съгласи се със сделката, Зеленски“, написа Луна в Х.

По-рано републиканският сенатор Линдзи Греъм изрази мнение, че в мирния план има проблеми, които изискват подобрение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 ПАЗИТЕЛИ

    73 8 Отговор
    Алоо, борисов, желязков...какво стана с прекрасния "план на тръмп", а? Долни измекяри!

    05:53 23.11.2025

  • 6 стоян георгиев

    41 10 Отговор
    Проблема между Урсулианците и нормалните европейци ще се реши с насилие ! И решението няма да бъде в полза на Урсулианците !!!

    05:59 23.11.2025

  • 8 Ъъъъъъъъъъ

    30 6 Отговор
    Че този план няма да работи, става все по-ясно....Кой ще подпише плана от украинска страна? Кой ще влезе в ролята на фелдмаршал Кайтел, за да подпише капитулацията? Зеленски е с изтекъл мандат, а и след най-късно 100 дни ще има избори. За тази работа си трябва редовно избран президент(поне на хартия), правителство, парламент и т.н. В Украйна няма нито от трите.🤣

    06:15 23.11.2025

  • 11 Ха-ха-ха

    28 4 Отговор
    Значи имало е причина руснаците да стоят само отстрани и да им гледат цирковете с насмешка. Трудно ми е да кажа за какво е цялото това театро, но че е театро ясно си личи. Тръмп казва имане план и трябва да го приемете до тенксгивинг, следва сцена с душевните страдания на Зеленски стил "да бъда или да не бъда" . А сега след отсъствието на реакция от другата страна Рубио се изцепва "това не е нашия план" . Много интересно защо не го е казъл по-рано на Тръмп и мисля че той каза че Украйна трябва да се съгласи на значителни отстъпки

    Коментиран от #12, #13

    06:29 23.11.2025

  • 12 Мокой

    20 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ха-ха-ха":

    Пък Борисов и Желязков го подкрепиха...

    06:34 23.11.2025

  • 16 Гориил

    11 5 Отговор
    Надявам се Марко Рубио да е дисциплиниран член на Републиканската партия

    06:45 23.11.2025

  • 17 Позовавайки се пък на свои източници,

    16 5 Отговор
    Аз казвам, че Файненшъл Таймс са лъжливи neepacu.

    06:56 23.11.2025

  • 18 Преди това теб са те

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    прибрали в психиатрията и всичко е наред.

    06:57 23.11.2025

  • 20 Ехааааааа

    6 4 Отговор
    Щом го пише факти - това е ЛЪЖА !!!!!!

    07:01 23.11.2025

  • 21 НЯМА са плашите !

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    РУСНАЦИТЕ ша спорът чак когато забият байрака на Перинеите .......няма да има урсули , стармъри , шперцове , макарони ....!!!!!!! Това е новия мирен план на Русия !!!!!!!

    07:06 23.11.2025

  • 22 Хм Хм

    1 6 Отговор
    Този план е подигравка с жертвите, които Украйна е дала досега. И не е вярно, че Европа няма едни 60 милиарда да даде за Украйна. А просто няма излишни, защото никой не иска да си разваля рахата, заради някаква си война. Но Европа е във война и колкото по-скоро го разбере, толкова е по-голям шансът да не влезе наистина в "гореща" война. И тогава ще се намерят едни много пари, но ще трябва да се жертват и хора.
    А Русия е съвсем близо до фалита. Тръмп можеше да изчака ефекта от последните санкции.

    08:32 23.11.2025

  • 23 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Чели недочели и започнаха с дрязгите на дребно.Ифамериканци.

    08:43 23.11.2025