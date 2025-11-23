Financial Times: Марко Рубио се отрече от спорния мирен план за Украйна

Държавният секретар Марко Рубио се е отказал от спорния мирен план за Украйна, смятайки, че предложението от 28 точки е несъвместимо с политиката на администрацията на Тръмп, съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Рубио също така заявил пред сенатори, че не е запознат с никакви заплахи за задържане на американски оръжия или разузнавателна информация от Украйна, ако те откажат да подпишат споразумението, се посочва в материала.

„Това не е нашата препоръка. Това не е нашият мирен план“, каза републиканският сенатор Майк Раундс. Независимият сенатор Ангъс Кинг от Мейн изрази подобно мнение, наричайки предложението „руски списък с желания“.

По-рано Рубио потвърди, че предложението за уреждане на конфликта в Украйна е разработено от Вашингтон въз основа на информация, получена както от Русия, така и от Украйна.



Републиканската конгресменка Анна Паулина Луна призова украинския президент Володимир Зеленски да приеме мирния план на Вашингтон за разрешаване на конфликта между Москва и Киев.

„Мирното споразумение на президента Тръмп е единственият начин да се сложи край на войната между Русия и Украйна. Това е начинът. Съгласи се със сделката, Зеленски“, написа Луна в Х.

По-рано републиканският сенатор Линдзи Греъм изрази мнение, че в мирния план има проблеми, които изискват подобрение.