Axios: Вашингтон обвини Киев за изтичане на информация по плана за Украйна ВИДЕО
  Тема: Украйна

Axios: Вашингтон обвини Киев за изтичане на информация по плана за Украйна ВИДЕО

23 Ноември, 2025 21:10, обновена 23 Ноември, 2025 21:23

Мерц заяви, че преговорите за Украйна протичат трудно, но според Рубио има напредък. В понеделник Ердоган ще се чуе с Путин

Axios: Вашингтон обвини Киев за изтичане на информация по плана за Украйна ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на разговорите с Украйна в Женева, служители на американската администрация обвиниха членовете на украинската делегация, че са организирали негативно изтичане към американските медии на подробности за предложения от Вашингтон план за разрешаване на украинския конфликт, предаде Axios.

„По време на срещата американската страна обвини украинците, че са изтекли негативни подробности за плана към американската преса. Украинците се съгласиха да направят изявление от името на един от своите преговарящи, за да разсеят ситуацията“, пише журналист на агенцията в X. Той също така отбеляза, че по време на преговорите Украйна е поискала промени в плана, предложен от американската страна, и Съединените щати са изразили готовност да го направят.

По-рано държавният секретар Марко Рубио заяви пред репортери в Женева, че страните са постигнали напредък в консултациите и работят по корекции в плана за разрешаване на кризата в Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че според негова информация преговорите за Украйна протичат трудно и изрази надежда, че поне ще успеят да се споразумеят за позиция за прекратяване на огъня.

„Чувам, че това са изключително трудни преговори, защото сега, предвид сериозния натиск във времето, фокусът е върху това поне да се постигне прекратяване на огъня възможно най-бързо“, каза премиерът в интервю за телевизионните канали ProSieben и Sat1. Мерц смята, че споразумението за прекратяване на огъня ще позволи началото на съществен диалог с Русия.

Източници на DPA в ЕС също определиха преговорите като „много трудни“. Според тях САЩ са оказали значителен натиск върху представителите на Киев по време на срещата с украинската страна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери, че американската и украинската делегации са постигнали напредък по план за разрешаване на конфликта по време на преговорите в Женева и обсъждат предложения за неговото преразглеждане.

Контрапредложението на Европа за Украйна не предполага предаване на Запорожката АЕЦ на Киев; Предлага се рестартирането ѝ под надзора на МААЕ, сочи документ от ЕС-3.

Руският президент Владимир Путин и турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще проведат телефонен разговор на 24 ноември, заяви прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков.

„Да. Можем да потвърдим. Такъв разговор е планиран“, каза Песков, когато беше помолен да потвърди датата, обявена от турския президент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    11 25 Отговор
    Явно Путин е стиснал Тръмп за мопките, и оранжавия гледа нещо да се откупи. Ще видим колко ще му се получи.

    21:27 23.11.2025

  • 2 Питам

    37 1 Отговор
    Нерде Ямбул , нерде Стамбул ? Тръмп предлага план , а Ердоган се бута между шамарите?

    21:28 23.11.2025

  • 3 Планът на страните от ЕС

    60 2 Отговор
    за разрешаване на украинския конфликт е добре обмислен План за продължаване на войната, казва руският сенатор Алексей Пушков.

    Коментиран от #5, #14

    21:28 23.11.2025

  • 4 ХА ХА

    11 26 Отговор
    Тия имат план, ама никой не трябва да знае за него.
    Ми да го бяха кодирали.
    Я пуся как е кодирал неговия всьо па плану, даже и той незнае какъв е.

    21:31 23.11.2025

  • 5 ХА ХА

    28 6 Отговор

    До коментар #3 от "Планът на страните от ЕС":

    Не е верно, страните от ЕС нямат план те следват путиновия такъв.
    Само путин има план.

    Коментиран от #6

    21:37 23.11.2025

  • 6 койдазнай

    9 34 Отговор

    До коментар #5 от "ХА ХА":

    Точно така! И това е Планът за унищожение на Русия!

    Коментиран от #8

    21:41 23.11.2025

  • 7 Хаха

    28 9 Отговор
    Путята требе съвсем да е изтрещял да се съгласи на прекратяване на огъня.

    21:41 23.11.2025

  • 8 Брей

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "койдазнай":

    Вие от неколкостотин години планирате. А действия некакви кога?

    Коментиран от #19

    21:42 23.11.2025

  • 9 интересно

    28 3 Отговор
    Сащ би трябвало да са свикнали с укрономерата, с които укрите са световно известни. Що се правят на ущипани?

    21:49 23.11.2025

  • 10 Да се знае!

    9 33 Отговор
    Рубио е укрофил и ще направи всичко възможно да помогне на Украйна. Путлер ще бъде свален от власт преди Коледа.

    21:53 23.11.2025

  • 11 Лечител

    10 24 Отговор
    Скачат ли много от яд рашистите и рашистофилите, значи се действа правилно от Европа и Украйна.

    21:57 23.11.2025

  • 12 Хахахаха

    16 3 Отговор
    Що бе? Американските управляващи, толкова ли ги е страх да кажат на американските журналисти руския план за мир?

    22:17 23.11.2025

  • 13 Онзи

    10 4 Отговор
    Поне САЩ са с по адекватни политици

    22:18 23.11.2025

  • 14 Хахахаха

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Планът на страните от ЕС":

    Е па путлера да развали плана на ЕС за войната и да вземе да я спре, а?

    Коментиран от #24

    22:19 23.11.2025

  • 15 И накрая пак Русия ще изяде Дървото

    6 23 Отговор
    Като Бездомен Пумияр

    Коментиран от #54

    22:26 23.11.2025

  • 16 Скоро ще приключи

    5 23 Отговор
    4 годишният Позор на Русия
    Но 1000 години са нужни да отмият срамът от плещите на Руският народ

    Коментиран от #25

    22:27 23.11.2025

  • 17 Москва гори

    5 22 Отговор
    Нат 20 дрона са ударили цели на терористите във москва

    22:28 23.11.2025

  • 18 Пумиена Яма Русия

    4 17 Отговор
    Както казва Путин Руският народ е просто Измет

    22:29 23.11.2025

  • 19 ХА ХА

    4 12 Отговор

    До коментар #8 от "Брей":

    1917, 1989,1991,
    От 1991 немое си събере республиките до ден днешен, тамън отупа една тя друга се дигне ама Украйната май ше излезе доста костелив орех.
    Кремъло май тоа път много сбърка.
    А вие си бръмчете тук у форума.
    Тази война ще е дълга.

    Коментиран от #22

    22:32 23.11.2025

  • 20 Русофил

    4 16 Отговор
    Има Путин, има война+ Няма Путин, няма война!
    Премахнете Путин и шайката му олигарси,спасете руснаците!

    22:33 23.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 име

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "ХА ХА":

    Опа, "Тази война ще е дълга."
    Е тука е разковничето! За сега не виждам някой на запад да е бил или вече да е готов за дълга война.

    Коментиран от #27

    22:42 23.11.2025

  • 23 Първанов

    3 13 Отговор
    Краят на Путин наближава! Споко!

    Коментиран от #26

    22:42 23.11.2025

  • 24 Хохохо

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Е, па ще я спре война, де! Ама преди тва ще я позасили, па да видим къде ще ги спре.

    22:45 23.11.2025

  • 25 ХА ХА

    1 8 Отговор

    До коментар #16 от "Скоро ще приключи":

    Руският народ няма срам, и инстинкт за само съхранение няма.

    22:47 23.11.2025

  • 26 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Първанов":

    До ком. 23 дpoгap още 2014 сам казал че пyccин ще бъде свален до няколко месеца!

    22:47 23.11.2025

  • 27 ХА ХА

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Кой говори за запада.
    Войната ще продължи и без запада.

    Коментиран от #30, #32

    22:52 23.11.2025

  • 28 Арчи

    1 9 Отговор
    М да .... Европа и главно американските конгресмени и сенатори в това число и републиканците така скоростно притиснаха дебила Тръмп и неговата шайка , че в момента те екстрено се разграничават от позорния опит да принудят Украйна да капитулира в угода на Путин. Макар че каква капитулация на преговорите в Инстанбул руснаците исках армията на Украйна да е от 80 000 , а след почти 4 години нескончаем руски позор вече са съгласни тя да е Седем и половина пъти по-голяма - цели 600 000....така че дерзайте братя украинци.

    Коментиран от #29

    22:55 23.11.2025

  • 29 Гледам

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Арчи":

    Запада не успява да стисне Иран или сев.корея а ти викаш да натисне Русия....за Китай пък да не говорим. А тия украинци изгориха 10 българина в Одеса само защото отстояваха правата си....и на нас българите такива бандери не са ни братя

    Коментиран от #33, #34

    23:04 23.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ъъъъъъъъъъъ

    5 0 Отговор
    "....фокусът е върху това поне да се постигне прекратяване на огъня възможно най-бързо“, каза премиерът...."

    Това ви е най-големия зор, защото фронта се разпада пред очите ви, а вие не можете да направите нищо по въпроса. И заглавията от медии, които им е все тая какво ще се случи с Украйна са показателни:

    "Руснаците смазаха украинците в 148 района и унищожиха много установки HIMARS"

    А вие се надявайте на прекратяване на огъня! Както и подписването на този план от страна на Русия поради две причини:

    1. Доставката на "томахавки" след подписването му от Русия.
    2. Зелена светлина на Зеленски да преследва политическите си опоненти.

    "28-точковият мирен план на САЩ сякаш крие две особено спорни условия , които ще бъдат трудни за приемане и ще предоставят сериозни аргументи за отхвърлянето му:
    ( а) изпращането на ракети „Томахоук“ в Украйна като "гаранция за сигурност“ - нещо напълно неприемливо за Русия, и
    (б) амнистията и пълната защита на Володимир Зеленски от всяко разследване за корупция, придружени от „празен чек“ за преследване на политически опоненти.

    Първото изтичане на информация, което предизвика шок, малко преди изтичането на американския ултиматум към Киев относно приемането или отхвърлянето на плана на Тръмп, се отнася до доставката на „Томахоук“ след прекратяването на огъня, както разкри The Washington Post.
    Колумнистът Дейвид Игнатиус, позовавайки се на вътрешни източници отбелязва, че американската администрация смята същест

    23:06 23.11.2025

  • 32 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ХА ХА":

    До ком.27 дpoгар не ма копирай само ас мога да викам ще ще ще, ясно?

    23:09 23.11.2025

  • 33 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Гледам":

    А руската армия изби десетки хиляди украински българи, ама това не те вълнува много.

    Коментиран от #35

    23:13 23.11.2025

  • 34 Лъжеш

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Гледам":

    Лъжеш куче. Нникакви българи УМИШЛЕНО не са горили в Одеса . Отдавна е известно как става пожара. Има поминутно разследване на украински граждански организации от преди пълномащабната война в което разследване участват и проруски настроени граждани . Това разследване по- категоричен начин установява , че първите изстрели с огнестрелно оръжие са даени от проруските елементи. Установено е точното мястото където са дадени и дори името на стрелеца, стрелял с автомат по представители на футбболните агитки който са били проукрайнски. Можеш да си го намериш сам в Ютюб.
    А виж това което е вярно е че сред жертвите на Голодомора в Украйна са и около 100 000 българи. А това е над 3 пъти повече от жертвите на Априлското въстание

    Коментиран от #36, #37

    23:16 23.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тази година

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лъжеш":

    Европейския съд осъди Украйна че отказва да разследва ,залови и накаже украинците които изгориха българите в Одеса!!! Дори имаше статия за това във факти но изчезна бързо

    Коментиран от #41

    23:19 23.11.2025

  • 37 А бе майтапчия

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Лъжеш":

    Тоя гладомор да не е причинен от руския народ??? Та нали по това време и руснаците са били управлявани от диктатори?! Виж колко хора са избили демократичния запад в Азия,Африка, Америка

    Коментиран от #45

    23:21 23.11.2025

  • 38 Бившият съветник на Пентагона

    2 0 Отговор
    Анализатор Макгрегър е заявил, че Зеленски може да напусне Украйна както са направили вече няколко негови приближени.Той подчертава, че половината от финансовата помощ, предоставена на Украйна, е била открадната и е попаднала или на черния пазар, или в личните банкови сметки на някои високопоставени хора. По-специално, над един милиард долара са установени в банкови сметки на Зеленски. Може да се наложи Зеленски да се охранява от специална тайна охрана която да не му позволи да избяга от Украйна както някои от неговите приближени другари вече избягаха. Западът е обявил, че Зеленски е в безнадеждна ситуация.

    23:23 23.11.2025

  • 39 Въх

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Не е българин":

    .ъпчо, тоя който е на страната на братята украинци, част от които са ПРЕКИ НАСЛЕДНИЦИ НА БАТБАЯНОВИТЕ БЪЛГАРИ от Черна България е Истински Българин. А и за каква хутнта става въпрос. Независима Украйна смени 6 президенти и трима от тях са Губили избори като Действащи президенти. Къде тук е хунтата. А виж в Рашка 25 години управлява един и същи кръвопиец назначен на този пост от вечно пияният си предшественик. И променил така наречената руска Конституция няколко пъти само и само той и бандата му от кооператива "Озеро" да остане на власт до живот...истинска хунта начело с фюрер

    Коментиран от #40

    23:30 23.11.2025

  • 40 Българите

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Въх":

    Сме смес от прабългари,славяни и траки!! Въобще не знам какво бълнуваш но нито украинците нито руснаците са ни братя а за западните ти господари да не говорим

    Коментиран от #42

    23:34 23.11.2025

  • 41 Да, да

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тази година":

    Да осъди ги защото не успя да разследва ефективно. Защото главният заподозрян за липсата на организация довела до трагичният инцидент - полицейския шеф Фучеджи избяга......в Масква, а без неговите показания цялостно разследване е невъзможно

    Коментиран от #43

    23:35 23.11.2025

  • 42 Всички

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Българите":

    Всички съвременни изследвания на българския геном показват че украинците са ни по-близки по кръв от мордвата

    Коментиран от #44

    23:37 23.11.2025

  • 43 Отказ отРазследване

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Да, да":

    Е в интерес на управляващите в Украйна а не в интерес на Русия защото извършителите са от десен сектор. А е осъдена Украйна защото прокуратурата отказва да разследва ....не полицията

    23:40 23.11.2025

  • 44 На теб

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Всички":

    По близки са мекотелите по ДНК. А кой ли пък е платил въобще за такива изследвания.... Тагарев или пасито

    Коментиран от #47

    23:42 23.11.2025

  • 45 Ццц.....

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "А бе майтапчия":

    Така наречения руски народ които е генетически обременен робски народ е ОТГОВОРЕН за своите управленци па били те и диктатори. Също така като немския народ беше отговорен за Хитлер и както по-принцип Всеки народ е ОТГОВОРЕН за свойте управници.

    Коментиран от #46

    23:44 23.11.2025

  • 46 Ехааа

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ццц.....":

    Това ми хареса....Ами започвай да държиш отговорни англета,франсета,белгийци,и всеки друг колониален народ за това какво са вършили по света!! Сега чакам да оправдаеш и украинците че избиха 100 000 поляка или си го забравил

    Коментиран от #48

    23:48 23.11.2025

  • 47 М да....

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "На теб":

    Приматите като нямат аргументи използват две внушени им от Центъра в Масква методички:
    а) обиждат
    б) започват да говорят за пари, щото по навик си мислят, че като на тях плаща Азиатския департамент така и на нормалните хора някой плаща.

    Коментиран от #49

    23:56 23.11.2025

  • 48 Даа......

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ехааа":

    Много хубави неща са вършили колониалните управници от тези народи. Злини също.
    Но никой от тях Не е извършил """" НЕВЕРОЯТНИЯТ ПОДВИГ""""" да докара хиляди и десетки хиляди родители Да Заколват някое от свойте деца та с плътта му да нахранват останалите за да ги спасят поне тях от глада смърт. НИКОЙ.
    На такъв ""Безпаметен подвиг""" е способен само руският "народ" и неговите управници.

    Коментиран от #50

    00:04 24.11.2025

  • 49 Първо

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "М да....":

    За обажданията, съжалява...не исках да обиждам мекотелите приравнявайки ги с теб. А за плащане...в капитализма някой трябва да е платил за сравнение на българския и украински ДНК? Нали ? А аз получавам месечно лоонцетел....ако знаеш езици ще разбереш веъ ист мейне арбейтгебер

    Коментиран от #51

    00:05 24.11.2025

  • 50 Аха

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Даа......":

    Въпроса е че украинците без да ги командват избиха 100 000 поляка като етническо прочистване просто защото в тези региони поляците са били 15% и са пречили на украинците за чиста нация. А за гладомора колко руснака са умрели през съветския режим?!? И как ще държиш отговорен народа когато и него са избивали.
    .

    Коментиран от #53

    00:10 24.11.2025

  • 51 Даа......

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Първо":

    М да да се спори с безпросветни и малко четящи е зор работа но все пак: Никой не е сравнявал генома на българите САМО с генома на Украинците. Сравняван е с този на МНОГО други народи в ТОВА ЧИСЛО и на днешните украинци и руснаци.Но то и без сравнение е ясно къде са били Териториите на Стара Велика България и по късно на Черните българи.
    А по въпроса за парите може да се прочете издаенара под редакцията на Васил Коларов книга за: Авантюрите на руския царизъм в България.
    Там добре са документирани парите от Азиатския департамент

    Коментиран от #52

    00:17 24.11.2025

  • 52 ЕС ист синлос

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Даа......":

    Мит ейне тепад ЦУМ щтрайтен

    00:22 24.11.2025

  • 53 Така така

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Аха":

    И даже в Америка бият негрите. Да не говорим че числото не е вярно и че поляците също колят, верно украинците почват първи и убиват повече.
    Но все пак не посмя да напишеш че украинците са накарали поляците да ядат децата си. Този "Безпримерен подвиг" е по силите само на един " народ" и неговите управници.

    00:23 24.11.2025

  • 54 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "И накрая пак Русия ще изяде Дървото":

    Пише се с "О" ве неграмотен помияp такъв! 😂

    00:26 24.11.2025

