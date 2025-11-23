По време на разговорите с Украйна в Женева, служители на американската администрация обвиниха членовете на украинската делегация, че са организирали негативно изтичане към американските медии на подробности за предложения от Вашингтон план за разрешаване на украинския конфликт, предаде Axios.
„По време на срещата американската страна обвини украинците, че са изтекли негативни подробности за плана към американската преса. Украинците се съгласиха да направят изявление от името на един от своите преговарящи, за да разсеят ситуацията“, пише журналист на агенцията в X. Той също така отбеляза, че по време на преговорите Украйна е поискала промени в плана, предложен от американската страна, и Съединените щати са изразили готовност да го направят.
По-рано държавният секретар Марко Рубио заяви пред репортери в Женева, че страните са постигнали напредък в консултациите и работят по корекции в плана за разрешаване на кризата в Украйна.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че според негова информация преговорите за Украйна протичат трудно и изрази надежда, че поне ще успеят да се споразумеят за позиция за прекратяване на огъня.
„Чувам, че това са изключително трудни преговори, защото сега, предвид сериозния натиск във времето, фокусът е върху това поне да се постигне прекратяване на огъня възможно най-бързо“, каза премиерът в интервю за телевизионните канали ProSieben и Sat1. Мерц смята, че споразумението за прекратяване на огъня ще позволи началото на съществен диалог с Русия.
Източници на DPA в ЕС също определиха преговорите като „много трудни“. Според тях САЩ са оказали значителен натиск върху представителите на Киев по време на срещата с украинската страна.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери, че американската и украинската делегации са постигнали напредък по план за разрешаване на конфликта по време на преговорите в Женева и обсъждат предложения за неговото преразглеждане.
Контрапредложението на Европа за Украйна не предполага предаване на Запорожката АЕЦ на Киев; Предлага се рестартирането ѝ под надзора на МААЕ, сочи документ от ЕС-3.
Руският президент Владимир Путин и турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще проведат телефонен разговор на 24 ноември, заяви прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков.
„Да. Можем да потвърдим. Такъв разговор е планиран“, каза Песков, когато беше помолен да потвърди датата, обявена от турския президент.
