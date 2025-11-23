Рубио: Имаме напредък, очевидно руснаците ще имат думата

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио смята, че конфликтът в Украйна ще бъде приключен „много скоро“ благодарение на „значителния напредък“, постигнат в преговорите.
Той заяви това на пресконференция в Женева след среща с украинската делегация.
Рубио подчерта, че Вашингтон е ангажиран с „приключването на това възможно най-бързо“, отбелязвайки, че е „много оптимистичен“. „Много сме оптимистични, че ще постигнем тази цел в много разумен срок, много скоро“, каза държавният секретар.
Дипломатът обясни, че не може да даде точен срок за прекратяване на конфликта, тъй като работата продължава, но скоростта е ключова.
„Независимо дали е четвъртък, петък, сряда, понеделник или следващата седмица, искаме това да се случи скоро, защото хората страдат“, добави той.
Необходимо е известно време, за да се определи график за разрешаване на украинската криза, заяви Рубио.
Ролята на Европейския съюз и Северноатлантическия алианс в разрешаването на конфликта в Украйна предстои да бъде обсъдена, заяви Рубио.
„Това е „жив“ документ, променя се ежедневно. Има въпроси, например, относно активите или ролята на ЕС и НАТО. Току-що се срещнахме със съветници по националната сигурност от европейски страни. Трябва да обсъдим тези въпроси с тях, защото те ги засягат“, каза той.
Рубио не изключи възможността за нова среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.
"Руската страна все още не е изразила позицията си относно споразуменията за разрешаване на конфликта между САЩ и Украйна", заяви държавният секретар на САЩ.
„Очевидно руснаците имат думата тук, нали?“, каза държавният секретар. Той уточни, че САЩ в момента работят по споразумения с украинската страна, след което те ще бъдат предадени на Руската федерация. „Те ще трябва да се съгласят с това“, добави Рубио.
Той заяви, че промени в плана за разрешаване на конфликта в Украйна могат да бъдат направени през следващите дни поради бързото развитие на преговорния процес.
„Няма да спекулирам или да навлизам в подробности за конкретни точки в последната версия на предложението, защото, честно казано, то може да се развие и промени още повече до утре или вдругиден“, каза Рубио на пресконференция в Женева.
1 Данка
Коментиран от #18
22:24 23.11.2025
2 Налудник
22:25 23.11.2025
3 Еми те Руснаците са готови
22:25 23.11.2025
4 Напредък, напредък, колко
Коментиран от #7
22:25 23.11.2025
5 Унуфриий
22:26 23.11.2025
6 Малкия холандец
Следователно преговорите са изходна позиция
22:28 23.11.2025
7 Е па напредък ше е
До коментар #4 от "Напредък, напредък, колко":ако е така какво са казали от Русия, другото е да можеш да играеш карти, ама да имаш козовете в ръцети си.
Коментиран от #59
22:29 23.11.2025
8 Някой
Коментиран от #21, #62
22:29 23.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пнзи
Коментиран от #31
22:29 23.11.2025
11 az СВО Победа 80
22:29 23.11.2025
12 Данко Харсъзина
22:31 23.11.2025
13 Опааа
22:31 23.11.2025
14 Рублевка
Коментиран от #60
22:32 23.11.2025
15 Малкия холандец
До коментар #9 от "МИР":😄😄
В кой век на Европа живееш "приятелю"
Говорите ли си с Наполеон?
22:32 23.11.2025
16 Ще гори москва най накрая
Коментиран от #28
22:32 23.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Опааа
До коментар #1 от "Данка":Най-вероятно от поза “партер” са те заченали!
22:33 23.11.2025
19 РУБИО
22:34 23.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 1000+
До коментар #8 от "Някой":Споделете моля малко повече подробности, че тука спрягате някакви русофилски опорки, с които не съм особено добре запознат. Дайте ги да се посмеем - какви са били условията тогава и сега и кои споразумения не са се били спазвали? Гледайте да не включите и "изгорените българи" че и малките деца разбраха, че това е руска лъжа.
22:35 23.11.2025
22 Европейското вмешателство няма да
22:35 23.11.2025
23 т-п тpoл copoсoиден
До коментар #9 от "МИР":Ако ЕССР наложи санкции на САЩ, с кой ще търгува, козяк? С Канада и Австралия и потъващия фалирал остров ли?
22:35 23.11.2025
24 Недей така защото
До коментар #9 от "МИР":Китай е казал, че може да изпрати 500 000 в помощ на Русия бързо да се свършва, че требвало да прави бизнес спокойно. Дерт му е на Китай и на него тази война.
22:37 23.11.2025
25 Рублевка
22:37 23.11.2025
26 Браво
До коментар #9 от "МИР":И накрая като се събуди беше ли облян в пот?
22:38 23.11.2025
27 Рус
22:38 23.11.2025
28 Е па нема да е за севте,
До коментар #16 от "Ще гори москва най накрая":ама номера е какво ше изгори след Москва.
22:39 23.11.2025
29 Тити
22:40 23.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Нещо става че са се разбързали
До коментар #10 от "Пнзи":Ще въвеждат цифровото робство окончателно , а войната им пречи. Така погледнато Русия може би неволно може да ни спаси този път истински.
22:41 23.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Критик
22:45 23.11.2025
35 ахахаха
22:46 23.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ВСВ отиде към спиране след като САЩ
Нещата отиват на подобен сценарий само че милитаристите да други донякъде.
22:48 23.11.2025
38 Омзи
22:49 23.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #17 от "Онзи":Ако имаха и стотна от това с което хвалипръцнищят...да не в ималоУкрайна ...Украйна ги мачка те света плашат с Посейдони, Орешници и клатиПутечници
22:53 23.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Град Козлодуй
До коментар #36 от "Копейки,":Точен сте господине.
22:56 23.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 САЩ го играят доброто ченге
22:57 23.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Оценител
22:58 23.11.2025
52 Последната версия е супер
22:59 23.11.2025
53 Рублевка
23:01 23.11.2025
54 Смешник
23:02 23.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Европеец
23:04 23.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ХА ХА
До коментар #7 от "Е па напредък ше е":На покер се печели и без козове.
Справка Авганистан (два пъти)
23:11 23.11.2025
60 Pyccкий Карлик
До коментар #14 от "Рублевка":Пиши в ютуба Ночной ФЕЙЕРВЕРК ПВО и се наслаждавай на русокото дъно 😁
23:12 23.11.2025
61 Аз не те обиждам а ти обиждаш , но то
До коментар #45 от "Тихо пръдльо!":За теб се отнася. След атомните бомби Япония продължава войната в окупиран Китай и едва след като Червената армия тоест Съветската армия се включва и разбива милион и половина японска армия в Манджурия която се предава и Япония Капитулира безславно есента на 1945 год.
Коментиран от #67, #74, #77
23:12 23.11.2025
62 ХА ХА
До коментар #8 от "Някой":Руснаците нарушиха минските споразумения първи.
23:13 23.11.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Бившият съветник на Пентагона
23:14 23.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Пенсионер 69 годишен
До коментар #55 от "Бай Тошо":Германските благородничка са смятали за щастие да се омъжат в Руската империя и да се спасят от германската беднотия. За целта е било необходимо да приемат православието и руско име. Да се покръстят. Русия винаги е била по-богата от Германия, въпреки, че не прави мерцедеси.
Коментиран от #68
23:15 23.11.2025
67 ХА ХА
До коментар #61 от "Аз не те обиждам а ти обиждаш , но то":А где е подписа на червената армия.
23:23 23.11.2025
68 Карлуково
До коментар #66 от "Пенсионер 69 годишен":Леле мале
Коментиран от #70, #73
23:26 23.11.2025
69 ХА ХА
До коментар #45 от "Тихо пръдльо!":Я кажи ти колко си компетентен.
И се дръж прилично.
23:28 23.11.2025
70 Осми клас?
До коментар #68 от "Карлуково":Завърши ли основно образование или си от малцинствата?
23:28 23.11.2025
71 Гост
23:29 23.11.2025
72 Смешник
23:31 23.11.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 ХА ХА
До коментар #61 от "Аз не те обиждам а ти обиждаш , но то":Капитолацията е обявена на 15 08 1945г а квантунците се предават на 20 08 1945г, ква есен те гони, и кви ссср заслуги аебегисииграеш.
23:36 23.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #83
23:39 23.11.2025
77 Хахахаха
До коментар #61 от "Аз не те обиждам а ти обиждаш , но то":Верно ли бре Рублоидиот?
23:39 23.11.2025
78 Хайо
23:45 23.11.2025
79 УдоМача
23:46 23.11.2025
80 Т.КОЛЕВ
АКО НЕ ОРЕЦАКАТ НЕЩАТА.
КРАЙНАТА ДУМА ИМАТ УКРАЙНЦИТЕ И РУСНАЦИТЕ. С ЕДИН ПЛАН БЯМА ДА СТАНЕ ДА ИМА И РЕЗЕРВЕН. ДА НЕ ИДЕ ВСИЧКО СРЕЩИ НАПЪНИ НА ВЯТЪРА ДА СЕ ОЧАКВА СИГОРЕН КРАЕН РЕЗУЛТАТ И ООДПИСВСНЕ ЗА МИР. НО МНОГО ИМА С УВРЕДЕНИ МОЗЪЦИ И ИНТЕРЕСЧИЙ ДА ВИДИМ РУСИТЕ КАКВО ЩЕ ИЗБЕРЪТ.
23:53 23.11.2025
81 В Кремъл
23:53 23.11.2025
82 гост
23:54 23.11.2025
83 стоян георгиев
До коментар #76 от "Пенсионер 69 годишен":За русия ли пишеш тия смешки? Я кажи като е толкова хубаво що десетина милиона руснака избягаха с 200.от там?
23:57 23.11.2025
84 Tози
00:48 24.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ха-ха-ха
01:27 24.11.2025