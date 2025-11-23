Новини
Рубио: Имаме напредък, очевидно руснаците ще имат думата
  Тема: Украйна

Рубио: Имаме напредък, очевидно руснаците ще имат думата

23 Ноември, 2025 22:12, обновена 23 Ноември, 2025 22:20 2 881 86

  швейцария
  сащ
  европа
  украйна
  война
  русия

Държавният секретар на САЩ коментира срещата по мирния план на Вашингтон в Женева

Рубио: Имаме напредък, очевидно руснаците ще имат думата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио смята, че конфликтът в Украйна ще бъде приключен „много скоро“ благодарение на „значителния напредък“, постигнат в преговорите.

Той заяви това на пресконференция в Женева след среща с украинската делегация.

Рубио подчерта, че Вашингтон е ангажиран с „приключването на това възможно най-бързо“, отбелязвайки, че е „много оптимистичен“. „Много сме оптимистични, че ще постигнем тази цел в много разумен срок, много скоро“, каза държавният секретар.

Дипломатът обясни, че не може да даде точен срок за прекратяване на конфликта, тъй като работата продължава, но скоростта е ключова.

„Независимо дали е четвъртък, петък, сряда, понеделник или следващата седмица, искаме това да се случи скоро, защото хората страдат“, добави той.

Необходимо е известно време, за да се определи график за разрешаване на украинската криза, заяви Рубио.

Ролята на Европейския съюз и Северноатлантическия алианс в разрешаването на конфликта в Украйна предстои да бъде обсъдена, заяви Рубио.

„Това е „жив“ документ, променя се ежедневно. Има въпроси, например, относно активите или ролята на ЕС и НАТО. Току-що се срещнахме със съветници по националната сигурност от европейски страни. Трябва да обсъдим тези въпроси с тях, защото те ги засягат“, каза той.

Рубио не изключи възможността за нова среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

"Руската страна все още не е изразила позицията си относно споразуменията за разрешаване на конфликта между САЩ и Украйна", заяви държавният секретар на САЩ.

„Очевидно руснаците имат думата тук, нали?“, каза държавният секретар. Той уточни, че САЩ в момента работят по споразумения с украинската страна, след което те ще бъдат предадени на Руската федерация. „Те ще трябва да се съгласят с това“, добави Рубио.

Той заяви, че промени в плана за разрешаване на конфликта в Украйна могат да бъдат направени през следващите дни поради бързото развитие на преговорния процес.

„Няма да спекулирам или да навлизам в подробности за конкретни точки в последната версия на предложението, защото, честно казано, то може да се развие и промени още повече до утре или вдругиден“, каза Рубио на пресконференция в Женева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данка

    11 62 Отговор
    Руската позиция е в поза партер.

    Коментиран от #18

    22:24 23.11.2025

  • 2 Налудник

    22 2 Отговор
    Бива, бива.

    22:25 23.11.2025

  • 3 Еми те Руснаците са готови

    47 4 Отговор
    съгласни са на всичко което са казали, че искат. Щом не е против интересите на Русия мира е готов подписан.

    22:25 23.11.2025

  • 4 Напредък, напредък, колко

    27 2 Отговор
    па да имете напредък???

    Коментиран от #7

    22:25 23.11.2025

  • 5 Унуфриий

    21 1 Отговор
    А,добра вечер!

    22:26 23.11.2025

  • 6 Малкия холандец

    31 2 Отговор
    Руснаците на американския план се цупят, сега като им представят ввропейския ще повярват.
    Следователно преговорите са изходна позиция

    22:28 23.11.2025

  • 7 Е па напредък ше е

    23 2 Отговор

    До коментар #4 от "Напредък, напредък, колко":

    ако е така какво са казали от Русия, другото е да можеш да играеш карти, ама да имаш козовете в ръцети си.

    Коментиран от #59

    22:29 23.11.2025

  • 8 Някой

    48 3 Отговор
    „Очевидно руснаците имат думата тук, нали?“ А вие как мислите. Руснаците няма да се подведат по нови "Мински споразумения"

    Коментиран от #21, #62

    22:29 23.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пнзи

    30 7 Отговор
    Защо се бърза толкова е въпроса 🤔 нещо става там ама какво? Китай за инвазия ли се готви че бързат да спрат конфликта

    Коментиран от #31

    22:29 23.11.2025

  • 11 az СВО Победа 80

    45 5 Отговор
    Условията на Москва са ясни още от 2022г. с началото на СВО - Демилитаризация и Денацификация на бивша Украйна!

    22:29 23.11.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    41 5 Отговор
    Руснаците ще имат последната дума.

    22:31 23.11.2025

  • 13 Опааа

    44 6 Отговор
    😆 Смешни! Не разбраха ли,че без Вова да каже да или не тия клоуни нямат думата?!? 😆

    22:31 23.11.2025

  • 14 Рублевка

    36 3 Отговор
    Кучетата лаят а керванът си върви. Баз Харков, Николаев и Одеса няма мир.

    Коментиран от #60

    22:32 23.11.2025

  • 15 Малкия холандец

    26 3 Отговор

    До коментар #9 от "МИР":

    😄😄
    В кой век на Европа живееш "приятелю"
    Говорите ли си с Наполеон?

    22:32 23.11.2025

  • 16 Ще гори москва най накрая

    7 32 Отговор
    От много пъчене на Късият

    Коментиран от #28

    22:32 23.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Опааа

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данка":

    Най-вероятно от поза “партер” са те заченали!

    22:33 23.11.2025

  • 19 РУБИО

    16 1 Отговор
    ИЗВИНЯВАЙТЕ, АЗ СЪМ ЕДИН ПЪЗЛЮ...ИЗВИНЯВАЙТЕ....

    22:34 23.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 1000+

    7 32 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Споделете моля малко повече подробности, че тука спрягате някакви русофилски опорки, с които не съм особено добре запознат. Дайте ги да се посмеем - какви са били условията тогава и сега и кои споразумения не са се били спазвали? Гледайте да не включите и "изгорените българи" че и малките деца разбраха, че това е руска лъжа.

    22:35 23.11.2025

  • 22 Европейското вмешателство няма да

    28 4 Отговор
    Позволи на Русия да приеме европейките промени и мир няма да има нито примирие европейците пречат за това и украинците. Европа им дава напразни надежди и пречи на що годе разумния план на САЩ. Именно Европа пречи на украйна и на България. ....

    22:35 23.11.2025

  • 23 т-п тpoл copoсoиден

    19 3 Отговор

    До коментар #9 от "МИР":

    Ако ЕССР наложи санкции на САЩ, с кой ще търгува, козяк? С Канада и Австралия и потъващия фалирал остров ли?

    22:35 23.11.2025

  • 24 Недей така защото

    20 4 Отговор

    До коментар #9 от "МИР":

    Китай е казал, че може да изпрати 500 000 в помощ на Русия бързо да се свършва, че требвало да прави бизнес спокойно. Дерт му е на Китай и на него тази война.

    22:37 23.11.2025

  • 25 Рублевка

    25 4 Отговор
    Европейските варвари унищожиха над 70 000 съветски градове и села, често заедно с населението. Сега унищожават с помощта на бандеровците бившата УССР.

    22:37 23.11.2025

  • 26 Браво

    17 4 Отговор

    До коментар #9 от "МИР":

    И накрая като се събуди беше ли облян в пот?

    22:38 23.11.2025

  • 27 Рус

    28 3 Отговор
    ЕС нямат думата. Те са слаби и безгръбначни. Никой не се съобразява с тях САЩ и Русия ще решават съдбата на Украйна.

    22:38 23.11.2025

  • 28 Е па нема да е за севте,

    18 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ще гори москва най накрая":

    ама номера е какво ше изгори след Москва.

    22:39 23.11.2025

  • 29 Тити

    25 1 Отговор
    Странна логика - те работели с украинцште по Плана, слид които щели да го дадат на Русия и тя трябвало да го пршеме. Пита се Ресия дали има право на мнение според Рубио и какво се случва, ако не е сътласна с някои предложения и тя на свои ред внесе промени?

    22:40 23.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Нещо става че са се разбързали

    15 5 Отговор

    До коментар #10 от "Пнзи":

    Ще въвеждат цифровото робство окончателно , а войната им пречи. Така погледнато Русия може би неволно може да ни спаси този път истински.

    22:41 23.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Критик

    8 18 Отговор
    Кремълският, бункерен caтрап не може да се съгласи на подобен план. За него това е самоубийство.

    22:45 23.11.2025

  • 35 ахахаха

    2 6 Отговор
    Русия ще бъде излъгана. Примирие с Гитлер подписват срещу обещания.

    22:46 23.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ВСВ отиде към спиране след като САЩ

    11 3 Отговор
    Употреби стомните бомби два пъти , но все пак Съветската армия извоюва окончателно капитулацията на милитаристка Япония !!!
    Нещата отиват на подобен сценарий само че милитаристите да други донякъде.

    22:48 23.11.2025

  • 38 Омзи

    3 5 Отговор
    Аз мисля че Европа иска и Русия и САЩ да отслабнат. Предвид водещите партии Европа нещо си прави някакви сметки ама да видим

    22:49 23.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 кАпЙейка с кухая лейка

    3 16 Отговор

    До коментар #17 от "Онзи":

    Ако имаха и стотна от това с което хвалипръцнищят...да не в ималоУкрайна ...Украйна ги мачка те света плашат с Посейдони, Орешници и клатиПутечници

    22:53 23.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Град Козлодуй

    3 8 Отговор

    До коментар #36 от "Копейки,":

    Точен сте господине.

    22:56 23.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 САЩ го играят доброто ченге

    14 3 Отговор
    Европа лошото ченге. Накрая Путин не ги е бава и това ще е до забрава. Путин решава

    22:57 23.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Оценител

    0 0 Отговор
    Диктаторът няма да се съгласи .😁

    22:58 23.11.2025

  • 52 Последната версия е супер

    10 3 Отговор
    Цели се Украйна да стане втора Югославия, ама надали Русия да го направи „Няма да спекулирам или да навлизам в подробности за конкретни точки в последната версия на предложението, защото, честно казано, то може да се развие и промени още повече до утре или вдругиден“

    22:59 23.11.2025

  • 53 Рублевка

    10 5 Отговор
    След ВСВ американският окупационен корпус остана в Европа под наименованието НАТО. Въоръжение сили на САЩ са 90% от НАТО, а европейците имат оперетни сили, по-малки по численост от националните им полиции. Реална воиска има само Турция. Каквото каже САЩ, това става в Европа, а каквото каже РФ, това става в бившата УССР.

    23:01 23.11.2025

  • 54 Смешник

    14 3 Отговор
    Абе тия какво само дискутират и си правят сметката без кръчмар Путин ясно и точно им каза при какви условия може да приключи мирно конфликта Иначе Сво ще си върви по план до постигане на целите

    23:02 23.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Европеец

    4 13 Отговор
    Московският империализъм трябва да бъде пречупен в Украйна, иначе Европа ще има сериозни проблеми със своята сигурност!

    23:04 23.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ХА ХА

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Е па напредък ше е":

    На покер се печели и без козове.
    Справка Авганистан (два пъти)

    23:11 23.11.2025

  • 60 Pyccкий Карлик

    5 12 Отговор

    До коментар #14 от "Рублевка":

    Пиши в ютуба Ночной ФЕЙЕРВЕРК ПВО и се наслаждавай на русокото дъно 😁

    23:12 23.11.2025

  • 61 Аз не те обиждам а ти обиждаш , но то

    11 4 Отговор

    До коментар #45 от "Тихо пръдльо!":

    За теб се отнася. След атомните бомби Япония продължава войната в окупиран Китай и едва след като Червената армия тоест Съветската армия се включва и разбива милион и половина японска армия в Манджурия която се предава и Япония Капитулира безславно есента на 1945 год.

    Коментиран от #67, #74, #77

    23:12 23.11.2025

  • 62 ХА ХА

    3 13 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Руснаците нарушиха минските споразумения първи.

    23:13 23.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Бившият съветник на Пентагона

    8 2 Отговор
    Анализатор Макгрегър е заявил, че Зеленски може да напусне Украйна както са направили вече няколко негови приближени.Той подчертава, че половината от финансовата помощ, предоставена на Украйна, е била открадната и е попаднала или на черния пазар, или в личните банкови сметки на някои високопоставени хора. По-специално, над един милиард долара са установени в банкови сметки на Зеленски. Може да се наложи Зеленски да се охранява от специална тайна охрана която да не му позволи да избяга от Украйна както някои от неговите другари вече избягаха. Западът е обявил, че Зеленски е в безнадеждна ситуация.

    23:14 23.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Пенсионер 69 годишен

    12 3 Отговор

    До коментар #55 от "Бай Тошо":

    Германските благородничка са смятали за щастие да се омъжат в Руската империя и да се спасят от германската беднотия. За целта е било необходимо да приемат православието и руско име. Да се покръстят. Русия винаги е била по-богата от Германия, въпреки, че не прави мерцедеси.

    Коментиран от #68

    23:15 23.11.2025

  • 67 ХА ХА

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Аз не те обиждам а ти обиждаш , но то":

    А где е подписа на червената армия.

    23:23 23.11.2025

  • 68 Карлуково

    2 7 Отговор

    До коментар #66 от "Пенсионер 69 годишен":

    Леле мале

    Коментиран от #70, #73

    23:26 23.11.2025

  • 69 ХА ХА

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Тихо пръдльо!":

    Я кажи ти колко си компетентен.
    И се дръж прилично.

    23:28 23.11.2025

  • 70 Осми клас?

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Карлуково":

    Завърши ли основно образование или си от малцинствата?

    23:28 23.11.2025

  • 71 Гост

    1 0 Отговор
    предетели

    23:29 23.11.2025

  • 72 Смешник

    3 1 Отговор
    Ами те вече си казаха думата Трябва само да я чуете

    23:31 23.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ХА ХА

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "Аз не те обиждам а ти обиждаш , но то":

    Капитолацията е обявена на 15 08 1945г а квантунците се предават на 20 08 1945г, ква есен те гони, и кви ссср заслуги аебегисииграеш.

    23:36 23.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Пенсионер 69 годишен

    2 4 Отговор
    Никак не е било лесно от Европа да се пътува до Санкт Петербург или Москва. Отнемало е месеци! И въпреки това, от цяла Европа са отивали в Руската империя да работят. Британската империя също е била богата, но там са екзекутирали по най-малкия повод! С прекъсване от 1990 до 2000 година там винаги са работили европейци. Работят и сега в земеделието, дърводобива и строителство, въпреки санкциите. Европейците са по-добре информирани от българите, когато става дума за печелене на пари и не са жертви на пропагандата.

    Коментиран от #83

    23:39 23.11.2025

  • 77 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #61 от "Аз не те обиждам а ти обиждаш , но то":

    Верно ли бре Рублоидиот?

    23:39 23.11.2025

  • 78 Хайо

    4 2 Отговор
    Мир скоро няма да има ,Видях какво иска ЕС и мир е невъзможно да има .

    23:45 23.11.2025

  • 79 УдоМача

    4 2 Отговор
    "Ролята на Европейския съюз и Северноатлантическия алианс в разрешаването на конфликта в Украйна предстои да бъде обсъдена" - преводът от дипломатически език на това е как??? Май включва задни части ;)

    23:46 23.11.2025

  • 80 Т.КОЛЕВ

    0 3 Отговор
    ДА НАПРВЯТ ДВА ПЛАНА БЕЛКИМ ЕДИН ИТ ТЯХ СИ ИЗБЕРЕ ПУТЛЕР И ИМ ХАРЕСА НА РАШАНИРЕ .И ДА СПИРА КЛАНЕТО.
    АКО НЕ ОРЕЦАКАТ НЕЩАТА.
    КРАЙНАТА ДУМА ИМАТ УКРАЙНЦИТЕ И РУСНАЦИТЕ. С ЕДИН ПЛАН БЯМА ДА СТАНЕ ДА ИМА И РЕЗЕРВЕН. ДА НЕ ИДЕ ВСИЧКО СРЕЩИ НАПЪНИ НА ВЯТЪРА ДА СЕ ОЧАКВА СИГОРЕН КРАЕН РЕЗУЛТАТ И ООДПИСВСНЕ ЗА МИР. НО МНОГО ИМА С УВРЕДЕНИ МОЗЪЦИ И ИНТЕРЕСЧИЙ ДА ВИДИМ РУСИТЕ КАКВО ЩЕ ИЗБЕРЪТ.

    23:53 23.11.2025

  • 81 В Кремъл

    5 0 Отговор
    Звъни урсула на Путин да му представи 22 точки от европейския мирен план. На дългата маса се чува Не, не, не, не, ДА, не, не...22-ри път НЕ. Другарю Путин, на какво казахте ДА? Попита ме дали я чувам добре.

    23:53 23.11.2025

  • 82 гост

    4 1 Отговор
    Европа се дърпа и не иска да спират войната нещо.

    23:54 23.11.2025

  • 83 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #76 от "Пенсионер 69 годишен":

    За русия ли пишеш тия смешки? Я кажи като е толкова хубаво що десетина милиона руснака избягаха с 200.от там?

    23:57 23.11.2025

  • 84 Tози

    1 0 Отговор
    кубинец не е читав човек,изчакайте и ще се види

    00:48 24.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    "Руската страна все още не е изразила позицията си относно споразуменията за разрешаване на конфликта между САЩ и Украйна". Тогава върху какво работят? Според мен най-удачно е да искат мирен план от руснаците и тогава върху тази основа да искат някакви отстъпки . А така много шум за нищо, хвърчат някакви планове, нещо решават, някого принуждават и след това Русия им казва не, започвайте да пишете отново.

    01:27 24.11.2025

