Рубио: Имаме напредък, очевидно руснаците ще имат думата

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио смята, че конфликтът в Украйна ще бъде приключен „много скоро“ благодарение на „значителния напредък“, постигнат в преговорите.

Той заяви това на пресконференция в Женева след среща с украинската делегация.

Рубио подчерта, че Вашингтон е ангажиран с „приключването на това възможно най-бързо“, отбелязвайки, че е „много оптимистичен“. „Много сме оптимистични, че ще постигнем тази цел в много разумен срок, много скоро“, каза държавният секретар.

Дипломатът обясни, че не може да даде точен срок за прекратяване на конфликта, тъй като работата продължава, но скоростта е ключова.

„Независимо дали е четвъртък, петък, сряда, понеделник или следващата седмица, искаме това да се случи скоро, защото хората страдат“, добави той.

Необходимо е известно време, за да се определи график за разрешаване на украинската криза, заяви Рубио.

Ролята на Европейския съюз и Северноатлантическия алианс в разрешаването на конфликта в Украйна предстои да бъде обсъдена, заяви Рубио.

„Това е „жив“ документ, променя се ежедневно. Има въпроси, например, относно активите или ролята на ЕС и НАТО. Току-що се срещнахме със съветници по националната сигурност от европейски страни. Трябва да обсъдим тези въпроси с тях, защото те ги засягат“, каза той.

Рубио не изключи възможността за нова среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

"Руската страна все още не е изразила позицията си относно споразуменията за разрешаване на конфликта между САЩ и Украйна", заяви държавният секретар на САЩ.

„Очевидно руснаците имат думата тук, нали?“, каза държавният секретар. Той уточни, че САЩ в момента работят по споразумения с украинската страна, след което те ще бъдат предадени на Руската федерация. „Те ще трябва да се съгласят с това“, добави Рубио.

Той заяви, че промени в плана за разрешаване на конфликта в Украйна могат да бъдат направени през следващите дни поради бързото развитие на преговорния процес.

„Няма да спекулирам или да навлизам в подробности за конкретни точки в последната версия на предложението, защото, честно казано, то може да се развие и промени още повече до утре или вдругиден“, каза Рубио на пресконференция в Женева.