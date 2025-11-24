Вашингтон още не е определил дата за посещението на Зеленски в САЩ ВИДЕО

Американската администрация все още не е определила дати за посещението на Володимир Зеленски в САЩ или за нови контакти между Вашингтон и Москва, съобщи журналист от CBS News, позовавайки се на свои източници от Белия дом.

„Няколко американски и украински служители ми казаха, че е имало дискусии за евентуално посещение на Зеленски в САЩ тази седмица, тъй като президентът Тръмп настоява за сделка“, написа в X Маргарет Бренън.

„Висш служител от Белия дом ми каза, че все още няма планове за среща на Зеленски или САЩ с руски служители“, добави журналистката.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти на консултациите в Женева, че не изключва възможността за разговор между Тръмп и Зеленски през следващите дни. След това CBS News, позовавайки се на свои източници, съобщи, че посещението на Зеленски в САЩ е било обсъждано, но възможността за това ще зависи от резултата от двустранните контакти в Женева.

Според източници на медията, Тръмп е склонен да постигне сделка преди Деня на благодарността, който се пада на 27 ноември тази година.