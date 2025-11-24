Вашингтон още не е определил дата за посещението на Зеленски в САЩ ВИДЕО

Американската администрация все още не е определила дати за посещението на Володимир Зеленски в САЩ или за нови контакти между Вашингтон и Москва, съобщи журналист от CBS News, позовавайки се на свои източници от Белия дом.
„Няколко американски и украински служители ми казаха, че е имало дискусии за евентуално посещение на Зеленски в САЩ тази седмица, тъй като президентът Тръмп настоява за сделка“, написа в X Маргарет Бренън.
„Висш служител от Белия дом ми каза, че все още няма планове за среща на Зеленски или САЩ с руски служители“, добави журналистката.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти на консултациите в Женева, че не изключва възможността за разговор между Тръмп и Зеленски през следващите дни. След това CBS News, позовавайки се на свои източници, съобщи, че посещението на Зеленски в САЩ е било обсъждано, но възможността за това ще зависи от резултата от двустранните контакти в Женева.
Според източници на медията, Тръмп е склонен да постигне сделка преди Деня на благодарността, който се пада на 27 ноември тази година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мурка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Банда занималась, тьомнами делами а за ним следила ГУП--ЧК-----И ТАК ТЮРМЕ НАДА
04:43 24.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мурка
До коментар #7 от "Мурка":НУ ЗАЯЦ --ПАГАДИ
05:00 24.11.2025
9 Гориил
05:08 24.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Иван
07:18 24.11.2025
13 Историк
09:45 24.11.2025