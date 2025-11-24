Новини
Вашингтон още не е определил дата за посещението на Зеленски в САЩ ВИДЕО
  Тема: Украйна

Вашингтон още не е определил дата за посещението на Зеленски в САЩ ВИДЕО

24 Ноември, 2025 03:42, обновена 24 Ноември, 2025 03:51 1 002 13

  • сащ-
  • зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • преговори

Няма конкретика и за следващите контакти между Белия дом и Москва

Вашингтон още не е определил дата за посещението на Зеленски в САЩ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската администрация все още не е определила дати за посещението на Володимир Зеленски в САЩ или за нови контакти между Вашингтон и Москва, съобщи журналист от CBS News, позовавайки се на свои източници от Белия дом.

„Няколко американски и украински служители ми казаха, че е имало дискусии за евентуално посещение на Зеленски в САЩ тази седмица, тъй като президентът Тръмп настоява за сделка“, написа в X Маргарет Бренън.

Още новини от Украйна

„Висш служител от Белия дом ми каза, че все още няма планове за среща на Зеленски или САЩ с руски служители“, добави журналистката.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти на консултациите в Женева, че не изключва възможността за разговор между Тръмп и Зеленски през следващите дни. След това CBS News, позовавайки се на свои източници, съобщи, че посещението на Зеленски в САЩ е било обсъждано, но възможността за това ще зависи от резултата от двустранните контакти в Женева.

Според източници на медията, Тръмп е склонен да постигне сделка преди Деня на благодарността, който се пада на 27 ноември тази година.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 5 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Банда занималась, тьомнами делами а за ним следила ГУП--ЧК-----И ТАК ТЮРМЕ НАДА

    04:43 24.11.2025

  • 8 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мурка":

    НУ ЗАЯЦ --ПАГАДИ

    05:00 24.11.2025

  • 9 Гориил

    8 0 Отговор
    Това означава, че Бандера се съпротивлява.Русия няма да спре офанзивата си на фронта.Европа е пред колапс.

    05:08 24.11.2025

  • 12 Иван

    2 0 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски посещава Вашингтон всяка седмица.

    07:18 24.11.2025

  • 13 Историк

    1 0 Отговор
    Арогантният и нагъл изнудвач не може да бъде световен лидер и може би света ще се спаси като го елиминира от решаването на световните проблеми. Нама как да има мир,когато от двете страни на океана се намират двамата злодеи, единият жесток убиец и терорист и другият ,който го подкрепя и ме помага в злото. Цивилизованият свят е в много тежко положение, но трябва да се справи. Преди 80 години всички заедно са победили чудовището Хитлер, сега преговарят с преродения Хитлер и Сталин и Тръмпландия му помага да унищожи света, а САЩ са помогнали на Европа да победи. Уроците на историята не само не са научени,но се повтарят и надграждат. Американците си избраха Путин за президент.

    09:45 24.11.2025