Тръмп: ABC и NBC са катастрофа - виртуални оръжия на Демократическата партия!

24 Ноември, 2025 03:52, обновена 24 Ноември, 2025 04:00 914 4

Конгресменът Марджъри Тейлър-Грийн отрече, че обмисля да се кандидатира за президент през 2028 г.

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново разкритикува американските телевизионни мрежи ABC и NBC, наричайки ги "виртуални оръжия на Демократическата партия".

„ABC и NBC, в частност, са катастрофа, виртуални оръжия на Демократическата партия. Те трябва да се разглеждат като незаконна кампания в подкрепа на радикалната левица“, написа той в Truth Social. Американският лидер призова за намаляване на фалшивите новини.

На 25 август Тръмп заяви, че ще подкрепи отнемането на лицензите за излъчване на ABC и NBC, тъй като те го критикуват и насърчават интересите на Демократическата партия.

Междувременно конгресменът Марджъри Тейлър-Грийн отрече публикация на списание Time, че обмисля да се кандидатира за президент през 2028 г.

„Няма да се кандидатирам за президент и никога не съм казвала, че искам, и само се смях, когато някой го спомена“, написа тя в X. „Америка, лъжат те всеки ден, за да се отклони вниманието от факта, че нашето правителство е непоправимо разбито и проблемът е политико-индустриалният комплекс“, добави тя в друго съобщение.

На 22 ноември списание „Тайм“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Тейлър-Грийн е обсъждала в тесен кръг евентуалната си президентска кандидатура през 2028 г.


