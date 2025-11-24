Financial Times: Европа се готви за края на американската подкрепа за Киев

Европа се готви президентът на САЩ Доналд Тръмп да прекрати подкрепата си за Киев, съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски служител.
„Това е сценарий, за който очевидно се подготвяме“, каза източникът пред изданието.
По-рано Washington Post, позовавайки се на източници, съобщи, че САЩ изпращат сигнали към Киев за евентуално прекратяване на военната подкрепа, ако Украйна не се съгласи с предложения от Вашингтон план за разрешаване на конфликта.
Както съобщи британският Guardian, САЩ оказват натиск върху Киев да приеме мирното споразумение, предложено от Вашингтон, заплашвайки, че условията на споразумението могат да бъдат много по-лоши в бъдеще.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера нарече настоящите украински власти "неблагодарни", поставяйки думата „лидерство“ в кавички.
Администрацията на САЩ предварително обяви разработването на мирна инициатива, отбелязвайки, че засега няма да обсъжда подробности, тъй като все още работи по нея. Текстът на документа обаче изтече в медиите..
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всичко е точно ,
Коментиран от #5
04:13 24.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Червената шапчица
04:21 24.11.2025
5 Мурка
До коментар #1 от "Всичко е точно ,":СИЛНА ПОДКРЕПА ---ЗАД КЛОУНА ЩЕ ИМА----ЕДИН ПО ЕДИН ЩЕ СЕ РЕДУВАТ
04:25 24.11.2025
6 чухте ли козяци
04:47 24.11.2025
7 Никой
Русия освободи повечето фашистки страни. Включително и българите освободи.
Коментиран от #8
04:58 24.11.2025
8 Историк
До коментар #7 от "Никой":Франко никога не е бил фашист, не и в общоприетия контекст! Ако мога да си позволя сравнение, до голяма степен възгледите му се припокриват с тези на Тръмп, Орбан, Фицо...
05:57 24.11.2025
9 Тити
07:53 24.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.