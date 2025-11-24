Новини
Financial Times: Европа се готви за края на американската подкрепа за Киев
  Тема: Украйна

Financial Times: Европа се готви за края на американската подкрепа за Киев

24 Ноември, 2025 04:02, обновена 24 Ноември, 2025 04:06 2 263 10

Washington Post съобщи, че САЩ изпращат сигнали към Киев за евентуално прекратяване на военната подкрепа

Financial Times: Европа се готви за края на американската подкрепа за Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа се готви президентът на САЩ Доналд Тръмп да прекрати подкрепата си за Киев, съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски служител.

„Това е сценарий, за който очевидно се подготвяме“, каза източникът пред изданието.

Още новини от Украйна

По-рано Washington Post, позовавайки се на източници, съобщи, че САЩ изпращат сигнали към Киев за евентуално прекратяване на военната подкрепа, ако Украйна не се съгласи с предложения от Вашингтон план за разрешаване на конфликта.

Както съобщи британският Guardian, САЩ оказват натиск върху Киев да приеме мирното споразумение, предложено от Вашингтон, заплашвайки, че условията на споразумението могат да бъдат много по-лоши в бъдеще.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера нарече настоящите украински власти "неблагодарни", поставяйки думата „лидерство“ в кавички.

Администрацията на САЩ предварително обяви разработването на мирна инициатива, отбелязвайки, че засега няма да обсъжда подробности, тъй като все още работи по нея. Текстът на документа обаче изтече в медиите..


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко е точно ,

    10 14 Отговор
    Няма да има край за американската подкрепа за Украйна .

    Коментиран от #5

    04:13 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Червената шапчица

    15 2 Отговор
    На снимката се вижда, че на масата е седнала и Мете. А точките 7, 8, 9 и 10 къртят мивки и цепят мрака с ужасна сила... "НАТО се съгласява да не разполага постоянно войски под свое командване в Украйна в мирно време." - значи не "постоянно", а временно под командване на Буркина Фасо ли? А във военно време може да разполага войски в Украйна?????

    04:21 24.11.2025

  • 5 Мурка

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко е точно ,":

    СИЛНА ПОДКРЕПА ---ЗАД КЛОУНА ЩЕ ИМА----ЕДИН ПО ЕДИН ЩЕ СЕ РЕДУВАТ

    04:25 24.11.2025

  • 6 чухте ли козяци

    12 2 Отговор
    Стягайте мешките и марш към фронта щото само с църкане по сайтовете кви сте мишоци и как ще мачкате ушанки, работата не става.

    04:47 24.11.2025

  • 7 Никой

    13 8 Отговор
    Европа роди и болшевизма и фашизма. До 1975 Испания е фашистка държава.

    Русия освободи повечето фашистки страни. Включително и българите освободи.

    Коментиран от #8

    04:58 24.11.2025

  • 8 Историк

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    Франко никога не е бил фашист, не и в общоприетия контекст! Ако мога да си позволя сравнение, до голяма степен възгледите му се припокриват с тези на Тръмп, Орбан, Фицо...

    05:57 24.11.2025

  • 9 Тити

    0 1 Отговор
    Поредният фейк

    07:53 24.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.