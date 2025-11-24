Financial Times: Европа се готви за края на американската подкрепа за Киев

Европа се готви президентът на САЩ Доналд Тръмп да прекрати подкрепата си за Киев, съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски служител.

„Това е сценарий, за който очевидно се подготвяме“, каза източникът пред изданието.

По-рано Washington Post, позовавайки се на източници, съобщи, че САЩ изпращат сигнали към Киев за евентуално прекратяване на военната подкрепа, ако Украйна не се съгласи с предложения от Вашингтон план за разрешаване на конфликта.



Както съобщи британският Guardian, САЩ оказват натиск върху Киев да приеме мирното споразумение, предложено от Вашингтон, заплашвайки, че условията на споразумението могат да бъдат много по-лоши в бъдеще.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера нарече настоящите украински власти "неблагодарни", поставяйки думата „лидерство“ в кавички.

Администрацията на САЩ предварително обяви разработването на мирна инициатива, отбелязвайки, че засега няма да обсъжда подробности, тъй като все още работи по нея. Текстът на документа обаче изтече в медиите..