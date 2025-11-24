Четирима убити и 17 ранени при руски атаки с дронове срещу Харков

Четирима души са убити, а 17 са ранени при руски атаки с дронове във втория по големина град в Украйна Харков, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на местните власти.



„Има масирана атака срещу Харков“, написа снощи в Телеграм кметът на града Игор Терехов.



Той съобщи, че четирима души са загинали, а 17 са ранени.



Според ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов сред ранените има две деца на възраст 11 и 12 години.



Ройтерс посочва, че на шест места в града са регистрирани 15 удара.



Град Харков, който се намира на 30 км от границата с Русия, устоя на руските опити за превземане и оттогава е честа мишена за руски удари от въздуха.



Същевременно ръководителят на областната администрация на Днепропетровск съобщи, че двама души са загинали при руски удар в град Марханец.

Четири частни къщи и един автомобил бяха повредени при атака на украински дронове във Воронежска област; няма жертви, съобщи областният губернатор Александър Гусев в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

„В един район в северната част на региона отломки повредиха четири частни къщи (предимно прозорците и фасадата). Един автомобил също претърпя леки щети“, написа той.

Според губернатора, снощи дежурните сили на противовъздушната отбрана открили и унищожили четири безпилотни летателни апарата в небето над Воронеж и три района на региона. „Няма жертви“, отбеляза губернаторът.

През нощта руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 93 украински безпилотни летателни апарата над руски региони, както и над Черно и Азовско море, съобщи руското министерство на отбраната.

45 от тях са свалени над Белгородска област, 9 над Краснодарския край, 7 над Нижегородска област, 4 над Воронежка област, 20 над Черно море и 8 над Азовско море“, съобщи Министерството на отбраната.

Руските противовъздушни сили са свалили 570 украински дрона над руска територия за една седмица.

Брянска област е била атакувана от украински дронове 12 пъти през последната седмица.

Летището на Вилнюс бе затворено тази вечер заради появата на радара на балони на контрабандисти, съобщи Ройтерс, позовавайки се на литовския Национален център за управление на кризи.



Центърът съобщи, че навигационните системи са забелязали недалеч от летището балони, най-вероятно влезли от територията на Беларус с контрабандна стока, съобщи отразяващият новини в трите балтийски републики информационен портал „Делфи“.



„В 18:55 часа над летището във Вилнюс бяха въведени временни ограничения“, съобщи центърът.



„Делфи“ напомня, че това е един от зачестилите през последния месец случаи на затварянето на летището заради балони. Заради контрабандата по въздух Литва вече закри границата с Беларус. Литовските летища се обърнаха към прокуратурата с молба да започне разследване във връзка с въздушната контрабанда, която представлява заплаха за националната сигурност.