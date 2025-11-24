Новини
Четирима убити и 17 ранени при руски атаки с дронове срещу Харков
  Тема: Украйна

Четирима убити и 17 ранени при руски атаки с дронове срещу Харков

24 Ноември, 2025 04:28, обновена 24 Ноември, 2025 07:02

Британски патрулен кораб прехванал руска корвета и танкер, след като ги е следвал през Ламанша. Летището на Вилнюс бе затворено заради балони

Четирима убити и 17 ранени при руски атаки с дронове срещу Харков - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Четирима души са убити, а 17 са ранени при руски атаки с дронове във втория по големина град в Украйна Харков, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на местните власти.

„Има масирана атака срещу Харков“, написа снощи в Телеграм кметът на града Игор Терехов.

Той съобщи, че четирима души са загинали, а 17 са ранени.

Според ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов сред ранените има две деца на възраст 11 и 12 години.

Ройтерс посочва, че на шест места в града са регистрирани 15 удара.

Град Харков, който се намира на 30 км от границата с Русия, устоя на руските опити за превземане и оттогава е честа мишена за руски удари от въздуха.

Същевременно ръководителят на областната администрация на Днепропетровск съобщи, че двама души са загинали при руски удар в град Марханец.

Четири частни къщи и един автомобил бяха повредени при атака на украински дронове във Воронежска област; няма жертви, съобщи областният губернатор Александър Гусев в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

„В един район в северната част на региона отломки повредиха четири частни къщи (предимно прозорците и фасадата). Един автомобил също претърпя леки щети“, написа той.

Според губернатора, снощи дежурните сили на противовъздушната отбрана открили и унищожили четири безпилотни летателни апарата в небето над Воронеж и три района на региона. „Няма жертви“, отбеляза губернаторът.

През нощта руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 93 украински безпилотни летателни апарата над руски региони, както и над Черно и Азовско море, съобщи руското министерство на отбраната.

45 от тях са свалени над Белгородска област, 9 над Краснодарския край, 7 над Нижегородска област, 4 над Воронежка област, 20 над Черно море и 8 над Азовско море“, съобщи Министерството на отбраната.

Руските противовъздушни сили са свалили 570 украински дрона над руска територия за една седмица.

Брянска област е била атакувана от украински дронове 12 пъти през последната седмица.

Летището на Вилнюс бе затворено тази вечер заради появата на радара на балони на контрабандисти, съобщи Ройтерс, позовавайки се на литовския Национален център за управление на кризи.

Центърът съобщи, че навигационните системи са забелязали недалеч от летището балони, най-вероятно влезли от територията на Беларус с контрабандна стока, съобщи отразяващият новини в трите балтийски републики информационен портал „Делфи“.

„В 18:55 часа над летището във Вилнюс бяха въведени временни ограничения“, съобщи центърът.

„Делфи“ напомня, че това е един от зачестилите през последния месец случаи на затварянето на летището заради балони. Заради контрабандата по въздух Литва вече закри границата с Беларус. Литовските летища се обърнаха към прокуратурата с молба да започне разследване във връзка с въздушната контрабанда, която представлява заплаха за националната сигурност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 Да се знае ☝️

    В Харков живеят най-много рускоезични украинци и затова Путлер ги "освобождава" от... живота.

    04:57 24.11.2025

  • 6 Фашистите са окупаторите на

    До коментар #5 от "Българин...":

    агресора Русия.

    05:02 24.11.2025

  • 9 Само да отбележа!

    Путлер погуби и осакати над 1 милион мужици без да успее да превземе тези 30% от Донбас които не бяха окупирани през 2014 година. Сега се моли на Тръмп да го спасява с "планове" за мир. 😂
    С това ще бъде вписан със златни букви в позорната история на Русия.

    05:09 24.11.2025

  • 10 И Киев е Руски

    Защо стандартите на НАТО карат украинските войници да гният от газова гангрена. Газовата гангрена е рядка инфекция, известна още от Първата световна война. Това заболяване се причинява от анаеробни микроби, които не се нуждаят от кислород. Те отделят мощни токсини, които водят до тъканна некроза. Инфекцията става през замърсени рани, където в тях попада почва, съдържаща бактериални спори. Изглежда ужасно: лилава, синкава, подута кожа. При натиск се чува хрущящ звук – това е газ под кожата. Оттук и името – газова гангрена

    05:10 24.11.2025

  • 13 Гориил

    Именно такъв отговор получи Европа на опита за фалшифициране на мирния договор за Украйна.Условията на това споразумение ще се влошават с всеки изминал ден.

    05:34 24.11.2025

  • 14 Победа

    След като са убили 2-3 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.
    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата

    05:35 24.11.2025

  • 16 СПОКО

    РУЗИЯ АСВАБАЖДАВА. ЕТО ПРИМЕРИ НА АСВАБАДЕНИ:

    1919 Русия атакува Украйна.
    1920 Русия атакува Полша.
    1920 Русия атакува Азербайджан.
    1921 Русия атакува Грузия.
    1939 Съветския Съюз атакува Полша.
    1939 Съветския Съюз атакува Финландия.
    1940 Съветския Съюз атакува Балтийските републики.
    1956 Съветския Съюз атакува Унгария.
    1968 Съветския Съюз атакува Чехословакия.
    1979 Съветския Съюз атакува Афганистан.
    1992 Русия атакува Грузия.
    1992 Русия атакува Молдова.
    1994 Русия атакува Чечня.
    1999 Русия атакува Чечня.
    2008 Русия атакува Грузия.
    2014 Русия атакува Украйна.
    2015 Русия атакува Сирия.
    2022 Русия атакува Украйна.

  • 17 Али

    Привет путяги, как сте ?

  • 18 Гледам

    Путин ясно е отговорил на английско френски германските предложения да капитулира

    07:05 24.11.2025

  • 19 русичь..

    А бе бандерски шизак-още ли си уweцето и гнятешь п0машкигавнатьци

    07:09 24.11.2025

  • 20 Странно

    Бе виждам освободителните войни на запада оран,Либия,сърбия ,Сирия,Афганистан,Иран и Палестина да не забравим

  • 21 тюркьче..

    И тебе че те освободим от делиорманопомашко в бг-то,ке те прайме-диарбекирець

    07:13 24.11.2025

  • 22 Някой

    Жертвите сред цивилните в Украйна са следствие на работата на украинското ПВО.
    Иначе, изкарвате, че атаката е била срещу изцяло цивилни обекти. Въпреки това, само 4 загинали след десетки удари. А в същото време, бая военни заводи и електроцентрали са дали гора, но за тях мълчите
    Излиза, че ни лъжете. На това се казва дезинформация.

    07:23 24.11.2025

  • 23 е да де,

    ама всеки тича към Запада, да живее там, никой към Пруссия.Ха Ха Ха.

    07:34 24.11.2025

  • 24 Мишел

    Харков устоя, защото не е имало опит за превземането му. Няма неуспешен опит на руската армия да превземе град. Харков ще бъде превзет, когато Русия реши да го направи.

    09:14 24.11.2025