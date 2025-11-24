Финландия: След женевските преговори остават ключови нерешени въпроси

Финландският президент Александър Стуб заяви в платформата X, че въпреки напредъка в преговорите между САЩ и Украйна в Женева, някои важни въпроси все още не са намерили своето решение, предава Фокус.
Стуб посочи, че в понеделник сутринта е провел разговор с украинския президент Володимир Зеленски.
„Приветствам постигнатия напредък по време на вчерашните срещи между нас и Украйна в Женева. Преговорите бяха крачка напред, но продължават да съществуват ключови въпроси, които трябва да бъдат решени“, написа финландският държавен глава.
Той подчерта, че всички решения, попадащи в обхвата на Европейския съюз или НАТО, ще бъдат обсъждани и приемани индивидуално от страните членки.
Преговорите в Женева се състояха на 23 ноември с участието на представители на САЩ, Украйна и Европа. Американският държавен секретар Марко Рубио определи срещата като „най-продуктивната и значима“ в рамките на текущия процес. По негови думи мирният план от 28 точки, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, продължава да се развива, като страните работят върху условия, приемливи и за Украйна, и за Русия.
1 соросоиди вият
10:36 24.11.2025
2 Факти
10:38 24.11.2025
3 Вашето мнение
10:39 24.11.2025
4 Стуб гледа
Приликата му с циганския етнос е очевадна.
10:41 24.11.2025
5 значи ,
10:42 24.11.2025
6 Инна
Гражданите на Суоми са информирани, че „искат да използват блатата на Източна Лапландия за отбранителни цели, въпреки че собствениците на гори в района на Сала са скептични към тази инициатива“.
Четем финландския теренен план:
„Министерството на отбраната и Министерството на околната среда проучват дали блатата могат да се използват за отбранителни цели – като бариера или пречка за евентуална атака. Те вярват, че отводнените блата в Източна Лапландия могат да бъдат възстановени за тази цел“.
И тогава ми хрумна, че Русия дори не е нужно да воюва; Русия използва глупостта на Европа като оръжие.
10:56 24.11.2025
7 гост
11:03 24.11.2025
8 Така е
Коментиран от #12
11:04 24.11.2025
9 Пореден ненормалник
11:04 24.11.2025
11 Републиканец
11:16 24.11.2025
12 Ха ХаХа
До коментар #8 от "Така е":Шефът на този съд Хан е отстранен поради корупция.
Щатите и Русия не го признават и не са членове.
Ти ли ще арестуван Путин бе безказармен нищоправецо,
11:24 24.11.2025
13 Осъзнайте се, г-н Фински
медии - многократно писаха вече, че
КОНФЛИКТА В УКРАЙНА Е ПРОВОКИРАН ОТ ЗАПАДА,
и по-конкретно от Лондонското "тайно" общество!
Което общество иска да създаде световно правителство
и една ОМЕШАНА структура на "държава" с основен мотив
знаете ли какъв:
ЧЕ ВИДИТЕ ЛИ - БЕЗ СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО
ЧОВЕЧЕСТВОТО ЩЯЛО ДА СЕ САМОУНИЩОЖИ!
Ти да видиш и на мерзостта, която мислещите хора
виждат в реалността при водените досега войни
на Планетата, а именно:
с едната ръка създават напрежение интриги между етноси,
между съседни народи, или измислят "диктатори", които
не си дават националните богатства на интернационални частници,
а с другата ръка тези световни умове - се борят с ... агресора!
Това почтеност ли е, и изобщо нормалност ли е - да се лъжат всички
в името на личното богатство?
Пълновластието над цялата Планета, пък за какво им е?
Какво им липсва на тези от "тайното" общество,
за да си живеят живота щастливи и с удоволствие?!
Че си позволяват да рушат суверенитети
и да лишават народите от свободна воля и развитие?
РУСИЯ ИМ ПРЕЧИ ОТ 200 ГОДИНИ
ДА СЪЗДАДАТ СВЕТОВНОТО ПРАВИТЕЛСТВО
И ДА ЗАЛИЧАТ СУВЕРЕНИТЕТИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ!
КАТО СЪЗДАДАТ И ЛЕГИТИМИРАТ ЕДНА ОБЩА ВАЛУТА НА ПЛАНЕТАТА!
Е, затова е всичката тази лъжа и смърт безумна.
11:40 24.11.2025
14 ДългоИме
11:41 24.11.2025
15 Ваня
12:13 24.11.2025
16 Прав е
12:45 24.11.2025
17 Урсула
12:49 24.11.2025