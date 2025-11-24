Новини
Свят »
Финландия »
Финландия: След женевските преговори остават ключови нерешени въпроси
  Тема: Украйна

Финландия: След женевските преговори остават ключови нерешени въпроси

24 Ноември, 2025 10:33, обновена 24 Ноември, 2025 10:35 1 209 17

  • финладния-
  • украйна-
  • александър стуб-
  • преговори-
  • женева-
  • сащ

Александър Стуб приветства напредъка, но подчертава необходимостта от допълнителни решения

Финландия: След женевските преговори остават ключови нерешени въпроси - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландският президент Александър Стуб заяви в платформата X, че въпреки напредъка в преговорите между САЩ и Украйна в Женева, някои важни въпроси все още не са намерили своето решение, предава Фокус.

Стуб посочи, че в понеделник сутринта е провел разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

Още новини от Украйна

„Приветствам постигнатия напредък по време на вчерашните срещи между нас и Украйна в Женева. Преговорите бяха крачка напред, но продължават да съществуват ключови въпроси, които трябва да бъдат решени“, написа финландският държавен глава.

Той подчерта, че всички решения, попадащи в обхвата на Европейския съюз или НАТО, ще бъдат обсъждани и приемани индивидуално от страните членки.

Преговорите в Женева се състояха на 23 ноември с участието на представители на САЩ, Украйна и Европа. Американският държавен секретар Марко Рубио определи срещата като „най-продуктивната и значима“ в рамките на текущия процес. По негови думи мирният план от 28 точки, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, продължава да се развива, като страните работят върху условия, приемливи и за Украйна, и за Русия.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 соросоиди вият

    22 1 Отговор
    по всички телевизии и радиа цяла сутрин

    10:36 24.11.2025

  • 2 Факти

    23 1 Отговор
    Финландия: След женевските преговори остават ключови нерешени въпроси, защото сметките са без кръчмар.

    10:38 24.11.2025

  • 3 Вашето мнение

    20 1 Отговор
    Еврюжинжирята искат Русия да се предаде, а после сащ да ги варди докато грабят. Не става така обаче, затова е този непрестанен вой от еврюрунгелите. Докато Русия ги смазва на бойното поле, с техните п анове могат да си обършат нежните евроатлантически......а

    10:39 24.11.2025

  • 4 Стуб гледа

    13 1 Отговор
    като заченат от минаващ циганин през български курорт на Черно море.

    Приликата му с циганския етнос е очевадна.

    10:41 24.11.2025

  • 5 значи ,

    17 3 Отговор
    Финландските нищонеможачи да си налягат парцалките ! Само Путин ще решава кога , с кога , къде и докога !

    10:42 24.11.2025

  • 6 Инна

    7 3 Отговор
    Финландците се готвят за нашето нахлуване. Трябва да се каже, че идеята за това е доста екзотична. И затова се готвят. Честно казано, трудно е да се разбере защо са си помислили, че ще се случи по този начин; така си го представят. Ако се случи, разбира се...
    Гражданите на Суоми са информирани, че „искат да използват блатата на Източна Лапландия за отбранителни цели, въпреки че собствениците на гори в района на Сала са скептични към тази инициатива“.
    Четем финландския теренен план:
    „Министерството на отбраната и Министерството на околната среда проучват дали блатата могат да се използват за отбранителни цели – като бариера или пречка за евентуална атака. Те вярват, че отводнените блата в Източна Лапландия могат да бъдат възстановени за тази цел“.
    И тогава ми хрумна, че Русия дори не е нужно да воюва; Русия използва глупостта на Европа като оръжие.

    10:56 24.11.2025

  • 7 гост

    9 2 Отговор
    Само като видиш физиономията на Стуб, можеш да прецениш какъв му е интелектуалния каефицент!

    11:03 24.11.2025

  • 8 Така е

    1 12 Отговор
    Липсва най-важната точка в мирния план - Путин да бъде съден в Хага за военни престъпления и кражба на украински деца.

    Коментиран от #12

    11:04 24.11.2025

  • 9 Пореден ненормалник

    6 1 Отговор
    Сметки без кръчмар

    11:04 24.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Републиканец

    5 2 Отговор
    Александър Стуб от нерви е почернял като ромлянин. Финландия фалира. Реална безработица над 20%. Парите за социал свършват, а заеми на фалирали страни не дават. Гледа да разпали война, да обезцени заемите, да облече мъжете във военни униформи и да не им плаща социал.

    11:16 24.11.2025

  • 12 Ха ХаХа

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Шефът на този съд Хан е отстранен поради корупция.
    Щатите и Русия не го признават и не са членове.
    Ти ли ще арестуван Путин бе безказармен нищоправецо,

    11:24 24.11.2025

  • 13 Осъзнайте се, г-н Фински

    6 1 Отговор
    Авторитетни западни наблюдатели, учени, анализатори,
    медии - многократно писаха вече, че
    КОНФЛИКТА В УКРАЙНА Е ПРОВОКИРАН ОТ ЗАПАДА,
    и по-конкретно от Лондонското "тайно" общество!

    Което общество иска да създаде световно правителство
    и една ОМЕШАНА структура на "държава" с основен мотив
    знаете ли какъв:
    ЧЕ ВИДИТЕ ЛИ - БЕЗ СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО
    ЧОВЕЧЕСТВОТО ЩЯЛО ДА СЕ САМОУНИЩОЖИ!

    Ти да видиш и на мерзостта, която мислещите хора
    виждат в реалността при водените досега войни
    на Планетата, а именно:
    с едната ръка създават напрежение интриги между етноси,
    между съседни народи, или измислят "диктатори", които
    не си дават националните богатства на интернационални частници,
    а с другата ръка тези световни умове - се борят с ... агресора!

    Това почтеност ли е, и изобщо нормалност ли е - да се лъжат всички
    в името на личното богатство?

    Пълновластието над цялата Планета, пък за какво им е?
    Какво им липсва на тези от "тайното" общество,
    за да си живеят живота щастливи и с удоволствие?!

    Че си позволяват да рушат суверенитети
    и да лишават народите от свободна воля и развитие?

    РУСИЯ ИМ ПРЕЧИ ОТ 200 ГОДИНИ
    ДА СЪЗДАДАТ СВЕТОВНОТО ПРАВИТЕЛСТВО
    И ДА ЗАЛИЧАТ СУВЕРЕНИТЕТИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ!
    КАТО СЪЗДАДАТ И ЛЕГИТИМИРАТ ЕДНА ОБЩА ВАЛУТА НА ПЛАНЕТАТА!
    Е, затова е всичката тази лъжа и смърт безумна.

    11:40 24.11.2025

  • 14 ДългоИме

    3 1 Отговор
    Всички еврократуни и еврозелки са загрижени най-вече от съкращаване на ус(к)раинската армия - да има кой да им пази "задниците", защото яловото ОТАН са розови пеперуди.

    11:41 24.11.2025

  • 15 Ваня

    3 1 Отговор
    Без участието на Русия !?!

    12:13 24.11.2025

  • 16 Прав е

    1 0 Отговор
    Пропуснаха да запишат в списъка с пожелания, че с подписване на мирното споразумение Кая Калас става Върховен представител на Руската федерация и получава ключовете на комплекса Кремъл.

    12:45 24.11.2025

  • 17 Урсула

    1 0 Отговор
    става особен управител на руските петролни, газови, златни и рудни суровини. Това да се добави обезателно.

    12:49 24.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания