Финландия: След женевските преговори остават ключови нерешени въпроси

Финландският президент Александър Стуб заяви в платформата X, че въпреки напредъка в преговорите между САЩ и Украйна в Женева, някои важни въпроси все още не са намерили своето решение, предава Фокус.

Стуб посочи, че в понеделник сутринта е провел разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

„Приветствам постигнатия напредък по време на вчерашните срещи между нас и Украйна в Женева. Преговорите бяха крачка напред, но продължават да съществуват ключови въпроси, които трябва да бъдат решени“, написа финландският държавен глава.

Той подчерта, че всички решения, попадащи в обхвата на Европейския съюз или НАТО, ще бъдат обсъждани и приемани индивидуално от страните членки.

Преговорите в Женева се състояха на 23 ноември с участието на представители на САЩ, Украйна и Европа. Американският държавен секретар Марко Рубио определи срещата като „най-продуктивната и значима“ в рамките на текущия процес. По негови думи мирният план от 28 точки, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, продължава да се развива, като страните работят върху условия, приемливи и за Украйна, и за Русия.