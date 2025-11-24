Солиден напредък, но и много спорни положения! Вашингтон и Киев не са се разбрали за териториите и неутралитета

Съединените щати и Украйна са успели да съгласуват "по-голямата част" от спорните положения в 28-точковия мирен план на Вашингтон за прекратяване на войната. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на свои източници, запознати с хода на преговорите.

По информация на медията, сред вече коригираните и съгласувани положения са въпросите за числеността на Въоръжените сили на Украйна, бъдещият статут на Запорожката атомна електроцентрала, форматът за обмен на пленници, както и процедурите за връщане на осъдени лица.

Още новини от Украйна

Две от най-чувствителните теми обаче остават нерешени. Делегациите в момента са договорили да "извадят извън скобите" въпросите за териториите и за конституционното закрепване на невстъпването на Украйна в НАТО, посочва РБК-Украйна. Тези ключови пунктове ще бъдат обсъждани лично между президентите Володимир Зеленски и Доналд Тръмп.

Паралелно с това, според информация на американската телевизия CBS, официални представители на двете страни обсъждат възможността Зеленски да посети САЩ още тази седмица. Телевизията се позовава на "множество анонимни източници" както във Вашингтон, така и в Киев.

Разговорите около мирния план се ускоряват в момент, когато администрацията на Тръмп настоява за бързо финализиране на рамката на споразумението, а в Киев се водят интензивни консултации за това какви компромиси са възможни без да бъдат подкопани жизнените интереси на страната.

Държавният секретар Марко Рубио напусна Женева и се завръща във Вашингтон след срещата по мирния план за Украйна, съобщава CNN, позовавайки се на високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ.

Рубио посочи, че техническите дискусии ще продължат, изразявайки оптимизъм, че "ще постигнем целта в много разумен срок, много скоро".

Не е ясно дали други американски служители са напуснали Женева, въпреки че Рубио по-рано заяви, че американската страна "разполага със специалисти на всички нива, които работят по това непрекъснато и са напълно ангажирани".

Финландският президент Александър Стуб, в публикация в X, приветства напредъка, постигнат в преговорите между САЩ и Украйна в Женева, но отбеляза, че ключови въпроси остават нерешени.

Германският външен министър Йохан Вадефул беше по-оптимистичен, заявявайки, че неделните преговори са донесли на европейците "решителен успех", съобщава Ройтерс.

"Всички въпроси, отнасящи се до Европа, включително НАТО, бяха изключени от този план - това е решителният успех, който постигнахме вчера", обясни той в интервю за обществената радиостанция Deutschlandfunk.

Той повтори, че не трябва да се постига споразумение "през главите" на европейците и украинците.