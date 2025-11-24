Новини
Свят »
Швейцария »
Солиден напредък, но и много спорни положения! Вашингтон и Киев не са се разбрали за териториите и неутралитета
  Тема: Украйна

Солиден напредък, но и много спорни положения! Вашингтон и Киев не са се разбрали за териториите и неутралитета

24 Ноември, 2025 11:33 2 534 80

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия

Разговорите около мирния план се ускоряват в момент, когато администрацията на Тръмп настоява за бързо финализиране на рамката на споразумението, а в Киев се водят интензивни консултации за това какви компромиси са възможни

Солиден напредък, но и много спорни положения! Вашингтон и Киев не са се разбрали за териториите и неутралитета - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Съединените щати и Украйна са успели да съгласуват "по-голямата част" от спорните положения в 28-точковия мирен план на Вашингтон за прекратяване на войната. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на свои източници, запознати с хода на преговорите.

По информация на медията, сред вече коригираните и съгласувани положения са въпросите за числеността на Въоръжените сили на Украйна, бъдещият статут на Запорожката атомна електроцентрала, форматът за обмен на пленници, както и процедурите за връщане на осъдени лица.

Още новини от Украйна

Две от най-чувствителните теми обаче остават нерешени. Делегациите в момента са договорили да "извадят извън скобите" въпросите за териториите и за конституционното закрепване на невстъпването на Украйна в НАТО, посочва РБК-Украйна. Тези ключови пунктове ще бъдат обсъждани лично между президентите Володимир Зеленски и Доналд Тръмп.

Паралелно с това, според информация на американската телевизия CBS, официални представители на двете страни обсъждат възможността Зеленски да посети САЩ още тази седмица. Телевизията се позовава на "множество анонимни източници" както във Вашингтон, така и в Киев.

Разговорите около мирния план се ускоряват в момент, когато администрацията на Тръмп настоява за бързо финализиране на рамката на споразумението, а в Киев се водят интензивни консултации за това какви компромиси са възможни без да бъдат подкопани жизнените интереси на страната.

Държавният секретар Марко Рубио напусна Женева и се завръща във Вашингтон след срещата по мирния план за Украйна, съобщава CNN, позовавайки се на високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ.

Рубио посочи, че техническите дискусии ще продължат, изразявайки оптимизъм, че "ще постигнем целта в много разумен срок, много скоро".

Не е ясно дали други американски служители са напуснали Женева, въпреки че Рубио по-рано заяви, че американската страна "разполага със специалисти на всички нива, които работят по това непрекъснато и са напълно ангажирани".

Финландският президент Александър Стуб, в публикация в X, приветства напредъка, постигнат в преговорите между САЩ и Украйна в Женева, но отбеляза, че ключови въпроси остават нерешени.

Германският външен министър Йохан Вадефул беше по-оптимистичен, заявявайки, че неделните преговори са донесли на европейците "решителен успех", съобщава Ройтерс.

"Всички въпроси, отнасящи се до Европа, включително НАТО, бяха изключени от този план - това е решителният успех, който постигнахме вчера", обясни той в интервю за обществената радиостанция Deutschlandfunk.

Той повтори, че не трябва да се постига споразумение "през главите" на европейците и украинците.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УдоМача

    40 1 Отговор
    Кой в крайна сметка са праи на луд а??

    Коментиран от #51

    11:35 24.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    48 2 Отговор
    Даже и за новото знаме са се разбрали, златните тоалетни чинии и мърцула седнала върху тях.

    11:36 24.11.2025

  • 3 Кое не е така ?!

    8 58 Отговор
    Ако не бяха НАТО и американските бази и войски в Западна Европа и Западна Германия, поне няколко пъти през десетилетията след Втората световна война щеше да има големи европейски войни със СССР. Ако момчетата от Тексас и Аризона не са в Южна Корея, полуостровът щеше да се тресе във война, вкл. и ядрена. Ако…
    Най-много ме разсмя т. 3 – „очаква се” Русия да не нахлува в съседни държави. „Очаква се”! Господи! „И аз очаквам да поумнеят отвъд океана, но вероятно няма да го дочакам. И не заради годините, които текат, а заради тях – да повярваш в глупостта си е почти нелечимо заболяване.
    Договорите за Москва нищо не значат! Да напомня, че нейният подпис стои и под документите от Европейското съвещание за мир и сигурност в Европа, под нейната гаранция за териториалната цялост и независимост на Украйна, под Договора между двете държави за дружба и сътрудничество, под онзи за аренда на Севастопол, под споразуменията за определяне на граничната линия, под договорите и споразуменията за военно-техническото и производствено сътрудничество, под…

    Коментиран от #14, #27, #29, #32, #49, #72

    11:36 24.11.2025

  • 4 териториите и неутралитета

    47 3 Отговор
    Денацификация и демилитаризация ! Точка

    11:36 24.11.2025

  • 5 Варна 3

    8 41 Отговор
    Украйна си остава суверена и никога няма да бъде в ръцете на Русия.

    Коментиран от #34

    11:37 24.11.2025

  • 6 Точка

    40 4 Отговор
    Путин решава, той има последната дума.

    11:37 24.11.2025

  • 7 Този резултат удовлетворява напълно

    32 2 Отговор
    Руската федерация която продължава плахо да се придвижва към западната украинска граница.

    11:38 24.11.2025

  • 8 Бла бла

    22 2 Отговор
    Голяма дъвка, голямо нещо.

    11:38 24.11.2025

  • 9 Точно пък

    32 3 Отговор
    Финландският президент Александър Стуб е най маловажен в случая. Пале което не си знае мястото

    11:38 24.11.2025

  • 10 Варна 3

    4 44 Отговор
    Не на червеното робство! Долу Русия! Слава на Украйна! Слава на България! Слава на света без САЩ, Израел и Русия!

    Коментиран от #54

    11:39 24.11.2025

  • 11 Справедлив

    24 2 Отговор
    Зеля да сяда на миндерчето с наведена глава. Там му е мястото.

    11:40 24.11.2025

  • 12 Граница по Днепър

    20 2 Отговор
    И от западната му страна денацификация и демилитаризация ! Ама кардинална

    11:40 24.11.2025

  • 13 постигнем целта в много разумен срок

    18 1 Отговор
    верно ли!? при тез изисквания:

    Ето някои от основните моменти в плана:

    • Украйна да се съгласи да заложи в Конституцията си, че няма да се присъединява към НАТО, а НАТО да се съгласи да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

    • НАТО да се съгласи и да не разполага войски в Украйна.

    • Числеността на украинските въоръжени сили да бъде ограничена до 600 000 души.

    • Що се отнася до териториите - Крим, Луганск и Донецк, да бъдат признати за руски, включително от Съединените щати.

    • Херсон и Запорожие да бъдат замразени по линията на контакт, което би означавало признаване по линията на контакт.

    • Русия да се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона. • Украинските сили да се оттеглят от частта от Донецка област, която контролират в момента. И тази зона да се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

    • Украйна трябва да проведе избори до 100 дни след подписването на договора.

    11:40 24.11.2025

  • 14 Вашето мнение

    45 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кое не е така ?!":

    Я ми кажи, колко държави е нападнала Русия? А сега сащ? Това, че боравиш с опорки, на които се връзват гладкомозъчни, не означава, че и други ще ти се вържат. Войските на сащ са там, където има за грабене.

    Коментиран от #66

    11:40 24.11.2025

  • 15 ти да видиш

    25 3 Отговор
    С две думи нищо не са постигнали, най-важните точки, заради които се води тази война срещу нацисткия режим не са решени и приети? Следващите предложения догодина, ще са още по-тежки и тогава зеленияпор, ще може да търгува само гащите си!

    11:41 24.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ха ха ха ха

    24 2 Отговор
    Закукуригали кокошкити като го няма петела.

    11:41 24.11.2025

  • 18 ами

    20 2 Отговор
    ха ха ха споразумение може да се постигне само през главите на руснаците, няма нужда те да присъстват на преговори, те си напредват бавно и увеличават окупираната площ а европейците и украинците могат да си преговарят колкото искат

    11:41 24.11.2025

  • 19 Украинският президент Зеленски

    18 5 Отговор
    губи връзка с реалността, а действията му демонстрират отчаяние. Това e заявил Оуен Матюс в статия за британския вестник The Telegraph. Според него пътуванията на Зеленски до европейските столици и подписването на мащабни оръжейни сделки, които Киев не може да си позволи, по никакъв начин не решават предизвикателствата, пред които е изправена Украйна, където политическата и военна ситуация ескалира. „Поведението на Зеленски е тревожен знак за всички доброжелатели на Украйна, защото демонстрира отчаяние“, отбелязва статията. На фона на критичната фаза на конфликта с Русия, намаляването на международната финансова помощ, четирикратното увеличение на дезертьорствата в украинската армия, успешното настъпление на руските сили и срива на политическия авторитет на Зеленски, „трябва да бъдем много загрижени за бъдещето на Украйна“, подчертал авторът. В светлината на корупционния скандал, в който са замесени сътрудници на Зеленски, Европейският съюз изисква гаранции от Киев, че финансовата помощ, отпусната на страната, няма да бъде използвана за кражби и подкупи.

    11:41 24.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тръмпито

    16 2 Отговор
    В петък Зелю на перваза. Другата седмица, помен.

    11:42 24.11.2025

  • 22 Путлер е слуга на Сатаната

    3 31 Отговор
    Не са нужни 28 точки, за да приключи войната на Русия срещу Украйна - нужна е само 1 точка:
    Русия да напусне територията на Украйна и да спре бомбите.

    Коментиран от #30

    11:43 24.11.2025

  • 23 Мишел

    20 1 Отговор
    Такива разговори имат смисъл само ако Украйна воюва срещу САЩ. При война на двете държави с трета - Русия, такива разговори са безсмислени , защото от тези две държави нищо не зависи. Затова какъвто и мирен план да предложат, Русия ще продължи СО докато постигне необходимите й резултати.

    11:43 24.11.2025

  • 24 си дзън

    2 20 Отговор
    Снощи е ударен единствения химически завод на руснаците за бром. Крим е на тъмно заради удар
    по подстанция. Кстово пак е дигнало температура.

    Коментиран от #35

    11:44 24.11.2025

  • 25 С няколко думи

    15 3 Отговор
    Тръмпоча клекна пред Путин. Зеля не е фактор. ЕС мърморят като баби. Още черни чували.

    11:44 24.11.2025

  • 26 Ууудриии бай Дончо

    16 2 Отговор
    Вади още кирливи ризи на крадливата киевска хунта и ще играят казачок върху златни тоалетни!

    11:45 24.11.2025

  • 27 горски

    25 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кое не е така ?!":

    В по новата история на Европа,големите войни ,не са дело на Русия.Да не би Русия да нападна Хитлер и Наполеон....Иначе всяка империя има апетити към съседите си,вкл и Русия.Но сега това не е приоритет на тази държава.Подстрекателите са в мъгливите страни и зад океана....

    Коментиран от #62

    11:45 24.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кое е така?

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кое не е така ?!":

    Татунчо писал си простотии...

    11:46 24.11.2025

  • 30 четири години

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ...

    11:46 24.11.2025

  • 31 Днес пак

    13 2 Отговор
    Думи без значение. Истинския политик, стратег и пълководец Путин решава.

    11:47 24.11.2025

  • 32 стояне видя ли изгрева

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кое не е така ?!":

    Айде да ти е запоследно!

    11:47 24.11.2025

  • 33 Чичи

    11 1 Отговор
    Пишат, напъват се, самонавиат се и Путин накрая с червения молив бац и започва вой.

    11:48 24.11.2025

  • 34 Събуди се

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Варна 3":

    Тя вече е в ръцете на Путин.

    11:48 24.11.2025

  • 35 Ха ХаХа

    10 1 Отговор

    До коментар #24 от "си дзън":

    Дрънкалник всеки ден ликвидираш Русия
    Ха ха ха

    11:48 24.11.2025

  • 36 Украйна няма време

    11 1 Отговор
    Това е картата която чертае мозъчният тръст "Стратфор" ... При липса на примирие в анализа си допускат вероятност от 90% ! И то до 2 месеца ...... вижте картата която са приложили хората и се замислете.

    Коментиран от #41, #45, #46, #47

    11:48 24.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Луд

    12 2 Отговор
    Земята отровиха от разлагането на младите войници,Никои и дума не обелва за зелената сделка от която Германия си самоонищижи икономиката толкова са смешни че са жалки.Сега като ги згъна Руснака изведнъж направиха мирен план,КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА,,Милиардите похарчени за закупуването на Украинската земя какво стана няма ги във точките подариха ли ги РОДШИЛДОВИ ,,или ще пишат след 5год други точки.Вече никои не ви вярва жалко за заблудените младежи които си отидоха от този свят заради 28 точки.

    Коментиран от #50

    11:50 24.11.2025

  • 39 Значи,

    13 0 Отговор
    нищо не е договорено. Войната продължава до пълното обезлюдяване на руската окраина.

    Миндич и други граждани на Израел си точат зъбите...

    11:50 24.11.2025

  • 40 Хайде така да го напишем

    10 3 Отговор

    До коментар #20 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    (Бойчо, Шиши и дЖилезку пет пари не дават за икономиката и финансите на България , на тях не им пука за обществото, народа, гражданите и за отделния човек в България , защото българите са най-безгръбначния и страхлив народ днес, който не смее дори да диша без разрешение от Бойчо, Шиши и нацистката им атлантическа глутница.......) Става ли пич ?

    Коментиран от #42

    11:53 24.11.2025

  • 41 Варна 3

    2 14 Отговор

    До коментар #36 от "Украйна няма време":

    Ако Русия завземе и Миколаив и Одеса, следващата мишена е Молдова (с цел да "освободи" Приднестровието) и това ще е голямо затруднение на западните сили да предприемат действия срещу Русия. Още по-лош сценарий е, че ако Беларус реши да се присъедини към Русия.

    Коментиран от #52

    11:53 24.11.2025

  • 42 Разберете това

    3 9 Отговор

    До коментар #40 от "Хайде така да го напишем":

    Това са слуги на Путин и Русия! Въобще не са проевропейски настроени, а пък се правят на такива!

    Коментиран от #48

    11:54 24.11.2025

  • 43 нннн

    7 0 Отговор
    Ако Зеленски не се разбере с Тръмп, как ли ще се разбере с Путин?

    11:55 24.11.2025

  • 44 бай Ставри

    10 2 Отговор
    Очаквайте много сериозен и мащабен терористичен акт в Европа, организиран от британци и украинци, с цел проваляне на мирната инициатива и вкарване на НАТО в пълномащабна война.

    11:55 24.11.2025

  • 45 име

    12 1 Отговор

    До коментар #36 от "Украйна няма време":

    Ааа, не, Одеса няма как да им я оставят. Украйна трябва да бъде разпарчетосана на по-малки държави, а бандерите да бъдат навряни към Полша, без излаз на море, хем паляците да ги е яд, хем да си имат проблеми с тях.

    11:55 24.11.2025

  • 46 Стратфор

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "Украйна няма време":

    Приложената карта е най-справедлива и жизнеутвърждаваща за съществуването на Украйна като държава, вместо на нейно място да се допусне създаването на нов паразитен юдо-хазарски хаганат - Израел-2 под кощунственото име "Небесен Ерусалим".

    Само такова териториално разпределение на руските земи в руската окраина може да бъде постигнат траен мир в Европа.

    11:56 24.11.2025

  • 47 Прогноза

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Украйна няма време":

    А може би стратегически по-важно е Русия да държи Одеса ?! Но пък главата на хунтаджийската змия е в Киев .

    Коментиран от #55

    11:56 24.11.2025

  • 48 Ако приемем

    7 3 Отговор

    До коментар #42 от "Разберете това":

    Че са слуги на Мерц, Макрюн, Стар Мър и големият Урсулай по доволен ли ще бъдеш? А?

    11:57 24.11.2025

  • 49 Жбръц

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кое не е така ?!":

    Точно заради такива" мислещи" като теб,в определен момент,ще стъпят и тук.Запомни го! Но тогава вие,ще сте една шепа, който ще се криете в миша дупка.Зашото милионите обикновени хора,ще са от другата страна на барикадата.И ще ти кажа защо: По добре Русията, отколкото комшията!

    11:57 24.11.2025

  • 50 И глупав

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Луд":

    Изпълни със съдържание понятието луд! Отговаряш напълно.

    11:59 24.11.2025

  • 51 Совник Трака

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "УдоМача":

    На укрите не им изнася.

    11:59 24.11.2025

  • 52 Много ако, много нещо

    11 2 Отговор

    До коментар #41 от "Варна 3":

    Няма начин да не мирише около теб! Пращай си децата на фронта да борят руския агресор!

    12:01 24.11.2025

  • 53 Хи хи

    9 2 Отговор
    За урките човешкия живот не струва нищо !! По важното е да пазят камънаци и калища !!

    12:03 24.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 В Одеса

    11 2 Отговор

    До коментар #47 от "Прогноза":

    75% са русофили и поне 30% още си пазят руското гражданство включително и отстраненият заради Христо Грозев кмет. Там денацификацията ще приключи за дни след войната и бедна им е фантазията на азовците ...

    Коментиран от #73

    12:07 24.11.2025

  • 56 !!!?

    2 12 Отговор
    Копейки,
    защо не се радвате, че Украйна "капитулира", а продължавате се гърчите в делириум от злоба...!?

    12:11 24.11.2025

  • 57 Странно е как още

    7 2 Отговор
    администрацията на Тръмп не е поставила ултиматум на Зеленски да бъдат разрушени всички паметници на Бандера и нацистите му в Украйна ....

    12:11 24.11.2025

  • 58 язък

    10 4 Отговор
    Без сателитните помощ на САЩ украинците ще воюнат като през втората световна война.
    Жалко за новите хиляди украинчета които ще умрат заради наркозависимия артист

    12:13 24.11.2025

  • 59 Марко Рубио е неадекватник

    4 8 Отговор
    С него помнете ми думата няма да има сделка. Просто е дефектен за политиката

    Коментиран от #65

    12:14 24.11.2025

  • 60 Григор

    8 1 Отговор
    "Вашингтон и Киев не са се разбрали за териториите и неутралитета".
    Което ще рече,че споразумение няма да има и войната ще продължи. Украйна ще продължи да губи територия и накрая пак ще има преговори, но при много по-лоши условия за Украйна. Всичко това е в резултат на "съветите", които Европейския съюз и Великобритания дават на Украйна. Тръмп обаче е предупредил, че ако неговия план бъде прекроен и не се постигне споразумение, ще прекрати помощта за Украйна.

    12:17 24.11.2025

  • 61 Смешки

    6 1 Отговор
    Държавният секретар Марко Рубио напусна Женева и се завръща във Вашингтон и вози като кашон Зеленски със себе си

    12:18 24.11.2025

  • 62 Атина Палада

    14 2 Отговор

    До коментар #27 от "горски":

    Ако Русия е имала апетити към Украйна,тя нямаше да предложи двете Републики -Донецка и Луганска да станат автономна Република в границите на Украйна и Украйна да не влиза в НАТО..Обаче Запада не прие това и принудиха Русия да си ги вземе в РФ.
    Русия не искаше нищо .Единственото,което Русия искаше е,Западняците да я оставят на мира и да спрат похода към нея .

    12:20 24.11.2025

  • 63 Безпристрастен

    7 2 Отговор
    Без Одеса и Николаевск,руснака няма да седне на масата.Иначе,при днешната геополитическа ситуация,без да ги е прибрал отново по крилото си,цялата СВО губи своята стратегическа цел.Да,можеше да бъде и по различно .Още със минските споразумения.Но днес и в бъдеще - не! Трябва да са късогледи,за да се съгласят със уж" примамливите клаузи" .Днес е Тръмп,но след него ще дойде друг.Който изобщо няма да му дреме, какво и как е подписал неговия предшественик.Путин ще продължи с военния валяк, бавно без бързане и ненужен " героизъм" Докато ситуацията не стане необратима,и съшия запад не го помоли да седне на масата,но с друг президент начело и друг парламент в Незалежная.Иначе, наистина ще го принудят да спре до границата с шляхтата.А това може да се окаже фатално.Да предизвика наистина Трета световна.Докато Доналд бърза,защото клоуна вече му е трън в петата.Трън,за който той няма да отдели и един пробит долар,като военна и финансова помощ.А той- Тръмп има много по жизнено важни задачи за решаване ,вътре и вън от щатите.от предрешеното бъдеще на една държава,с унищожена икономика,задлъжняла с многомилиардни заеми,кредити( а западняка,дали зад океана или в Европа,безплатни обеди не раздава), да бъде подлъган или по - лошото въвлечен във един пряк сблъсък с Русия,заради безумните щения на шепа прогнили политически " лидери" в Европа,който треперят,че ако темата Незалежная изчезне, техните народи ще им задават опасни въпроси: Оти ручахме жабетата,и къде са отишли над

    Коментиран от #69

    12:20 24.11.2025

  • 64 Копейка шизофреник,

    2 9 Отговор
    влюбена в Тръмп:

    Другари, днес ще превземем ли Покровск и Купянск или остават за догодина?

    Нали уж нашите братушки се разхождаха свободно по улиците

    Такава радост беше, чак забравих да си взема пенсията?

    12:22 24.11.2025

  • 65 Той Рубио отиде в Израел

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Марко Рубио е неадекватник":

    и съсипа всичко постигнато от Тръмп само за два дена а сега взел и Украйна да оправя .... Как го търпят само не ми е ясно в Белият дом тоя пуяк

    12:22 24.11.2025

  • 66 Zахарова

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Вашето мнение":

    Нали знаеш,че си ми любимецГлупако. На такива като теб се крепимКретен

    12:23 24.11.2025

  • 67 Вярваме, вярваме

    5 0 Отговор
    (Телевизията се позовава на "множество анонимни източници" както във Вашингтон, така и в Киев.)....

    12:25 24.11.2025

  • 68 Смешник

    5 0 Отговор
    А бе вие консултирахте ли се с Путин преди да приемете това споразумение

    12:26 24.11.2025

  • 69 Безпристрастен,

    2 11 Отговор

    До коментар #63 от "Безпристрастен":

    пък излагаш кремълски опорки?!

    С това темпо на Русия ще й трябват още две години да стигне до границата на Донбас. Има много сериозни фортификации по пътя си.
    А икономиката й вече издиша! Армията издиша.

    Ако не е Тръмп да спира помощта за Украйна, Путин отдавна да е клекнал!

    Коментиран от #78, #80

    12:28 24.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Това е сделката, друга НЯМА

    6 1 Отговор
    териториите и неутралитета,
    Денацификация и демилитаризация ! Точка

    12:30 24.11.2025

  • 72 Всичко е така...

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Кое не е така ?!":

    Както си го написал, виж колко минуса имаш, това означава че е вярно написаното от теб, между другото минусите ги слагат най гламавите копейки, с една гънка толкова 🤣

    12:31 24.11.2025

  • 73 Даа!

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "В Одеса":

    Още от времето на социализма и СССР ,одеситите са били винаги русофили.Говореха ,и днес говорят на руски език,но по типичния за тях начин: колоритен,цветущ,присъщ само за Одеса и околността..Самата татарска, еврейска, общности помежду си изполват руския език.Никога не пробвай,да наречеш местен одесит,че е укр.В най - добрия случай,ако знае че си чужденец,ще ти направи забележка.Иначе,рискуваш да получиш юмруци зад врата.А там хората са доста кибритлии.Имат особено отношение към хохо лите,още от времената на Хрушчов,който също е хол.,и ги прехвърли на пряко подчинение на УССР.Младите поколения,не познават държавното устройство на СССР.Огромна ,необятна територия,разделена между 15 републики.Но те имаха собствени правителства,със техен избран министър председател и мин.съветсъс собствено народно събрание,техни депутати,и тяхно законодателство на републиканско ниво,републикански служби за сигурност,МВР, дори с техен модел на униформи.Но общата икономическа ,военна и политическа линия се управляваше от Москва,на държавно ниво,но с единна валута в цялата държава.Грубо казано,подобно на днешните САЩ.,с малки разлики,дължащи се на двата икономически модела- социалистически и капиталистически.

    12:43 24.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ааа, нищо, нищо,

    8 0 Отговор
    Те, руснаците, владеят един език, на който много добре се разбират с такива, като украинците! На него се разбраха и с Наполеон и с Хитлер!

    12:53 24.11.2025

  • 77 Солиден напредък

    6 0 Отговор
    Украйна и ЕК капитулираха

    12:58 24.11.2025

  • 78 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #69 от "Безпристрастен,":

    Не знам дали си безпристрастен,но май си г.луповатичък ..Няма геополитик в света,който да не твърди,че войната в Украйна я бави Русия..Казано на разговорен език , Русия се лигави в Украйна с бавното си настъпване . Дали за ден или два Русия би довела Западняците до финансов и военен колапс? Разбира се ,че не ! Обаче за три години ги доведе. ЕС е фалирал и обезоръжен . САЩ се чудят как да се измъкнат от тази каша ,дори вече не мислят и за връщане на милиардите ,които наляха в Украйна а само за измъкване. ..

    13:01 24.11.2025

  • 79 За какъв

    6 0 Отговор
    Успех говорят тия сякаш русия е подписала бял лист и тия си слагат и махат каквито точки си поискат??! Русия не е давала зелена светлина Америка да променя плана за да пасне на Украйна и ЕС

    13:13 24.11.2025

  • 80 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #69 от "Безпристрастен,":

    "Ако не е Тръмп да спира помощта за Украйна, Путин отдавна да е клекнал!"

    Бе да не ви карат под строй на врачка от посолството - ако не било така, ако не било иначе.

    Деменцията спираше ли помощта за Украйна - що ли Путин не клекна. То само с пари и оръжия не става - трябва и пушечно месо за фронта а то е на свършване - ето вчера един когото са го приблали в ТЦК Одеса взриви граната и и уби себе си и още един от "ловците" - смятай колко се навити да ходят да се бият срещу руснаците щом предпочитат да се взривят.

    Колко пъти да ви казвам че повтарянето на опорки не ги прави истина.

    13:20 24.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания