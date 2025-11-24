Солиден напредък, но и много спорни положения! Вашингтон и Киев не са се разбрали за териториите и неутралитета

Съединените щати и Украйна са успели да съгласуват "по-голямата част" от спорните положения в 28-точковия мирен план на Вашингтон за прекратяване на войната. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на свои източници, запознати с хода на преговорите.
По информация на медията, сред вече коригираните и съгласувани положения са въпросите за числеността на Въоръжените сили на Украйна, бъдещият статут на Запорожката атомна електроцентрала, форматът за обмен на пленници, както и процедурите за връщане на осъдени лица.
Две от най-чувствителните теми обаче остават нерешени. Делегациите в момента са договорили да "извадят извън скобите" въпросите за териториите и за конституционното закрепване на невстъпването на Украйна в НАТО, посочва РБК-Украйна. Тези ключови пунктове ще бъдат обсъждани лично между президентите Володимир Зеленски и Доналд Тръмп.
Паралелно с това, според информация на американската телевизия CBS, официални представители на двете страни обсъждат възможността Зеленски да посети САЩ още тази седмица. Телевизията се позовава на "множество анонимни източници" както във Вашингтон, така и в Киев.
Разговорите около мирния план се ускоряват в момент, когато администрацията на Тръмп настоява за бързо финализиране на рамката на споразумението, а в Киев се водят интензивни консултации за това какви компромиси са възможни без да бъдат подкопани жизнените интереси на страната.
Държавният секретар Марко Рубио напусна Женева и се завръща във Вашингтон след срещата по мирния план за Украйна, съобщава CNN, позовавайки се на високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ.
Рубио посочи, че техническите дискусии ще продължат, изразявайки оптимизъм, че "ще постигнем целта в много разумен срок, много скоро".
Не е ясно дали други американски служители са напуснали Женева, въпреки че Рубио по-рано заяви, че американската страна "разполага със специалисти на всички нива, които работят по това непрекъснато и са напълно ангажирани".
Финландският президент Александър Стуб, в публикация в X, приветства напредъка, постигнат в преговорите между САЩ и Украйна в Женева, но отбеляза, че ключови въпроси остават нерешени.
Германският външен министър Йохан Вадефул беше по-оптимистичен, заявявайки, че неделните преговори са донесли на европейците "решителен успех", съобщава Ройтерс.
"Всички въпроси, отнасящи се до Европа, включително НАТО, бяха изключени от този план - това е решителният успех, който постигнахме вчера", обясни той в интервю за обществената радиостанция Deutschlandfunk.
Той повтори, че не трябва да се постига споразумение "през главите" на европейците и украинците.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УдоМача
Коментиран от #51
11:35 24.11.2025
2 Вашето мнение
11:36 24.11.2025
3 Кое не е така ?!
Най-много ме разсмя т. 3 – „очаква се” Русия да не нахлува в съседни държави. „Очаква се”! Господи! „И аз очаквам да поумнеят отвъд океана, но вероятно няма да го дочакам. И не заради годините, които текат, а заради тях – да повярваш в глупостта си е почти нелечимо заболяване.
Договорите за Москва нищо не значат! Да напомня, че нейният подпис стои и под документите от Европейското съвещание за мир и сигурност в Европа, под нейната гаранция за териториалната цялост и независимост на Украйна, под Договора между двете държави за дружба и сътрудничество, под онзи за аренда на Севастопол, под споразуменията за определяне на граничната линия, под договорите и споразуменията за военно-техническото и производствено сътрудничество, под…
Коментиран от #14, #27, #29, #32, #49, #72
11:36 24.11.2025
4 териториите и неутралитета
11:36 24.11.2025
5 Варна 3
Коментиран от #34
11:37 24.11.2025
6 Точка
11:37 24.11.2025
7 Този резултат удовлетворява напълно
11:38 24.11.2025
8 Бла бла
11:38 24.11.2025
9 Точно пък
11:38 24.11.2025
10 Варна 3
Коментиран от #54
11:39 24.11.2025
11 Справедлив
11:40 24.11.2025
12 Граница по Днепър
11:40 24.11.2025
13 постигнем целта в много разумен срок
Ето някои от основните моменти в плана:
• Украйна да се съгласи да заложи в Конституцията си, че няма да се присъединява към НАТО, а НАТО да се съгласи да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.
• НАТО да се съгласи и да не разполага войски в Украйна.
• Числеността на украинските въоръжени сили да бъде ограничена до 600 000 души.
• Що се отнася до териториите - Крим, Луганск и Донецк, да бъдат признати за руски, включително от Съединените щати.
• Херсон и Запорожие да бъдат замразени по линията на контакт, което би означавало признаване по линията на контакт.
• Русия да се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона. • Украинските сили да се оттеглят от частта от Донецка област, която контролират в момента. И тази зона да се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона.
• Украйна трябва да проведе избори до 100 дни след подписването на договора.
11:40 24.11.2025
14 Вашето мнение
До коментар #3 от "Кое не е така ?!":Я ми кажи, колко държави е нападнала Русия? А сега сащ? Това, че боравиш с опорки, на които се връзват гладкомозъчни, не означава, че и други ще ти се вържат. Войските на сащ са там, където има за грабене.
Коментиран от #66
11:40 24.11.2025
15 ти да видиш
11:41 24.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ха ха ха ха
11:41 24.11.2025
18 ами
11:41 24.11.2025
19 Украинският президент Зеленски
11:41 24.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тръмпито
11:42 24.11.2025
22 Путлер е слуга на Сатаната
Русия да напусне територията на Украйна и да спре бомбите.
Коментиран от #30
11:43 24.11.2025
23 Мишел
11:43 24.11.2025
24 си дзън
по подстанция. Кстово пак е дигнало температура.
Коментиран от #35
11:44 24.11.2025
25 С няколко думи
11:44 24.11.2025
26 Ууудриии бай Дончо
11:45 24.11.2025
27 горски
До коментар #3 от "Кое не е така ?!":В по новата история на Европа,големите войни ,не са дело на Русия.Да не би Русия да нападна Хитлер и Наполеон....Иначе всяка империя има апетити към съседите си,вкл и Русия.Но сега това не е приоритет на тази държава.Подстрекателите са в мъгливите страни и зад океана....
Коментиран от #62
11:45 24.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кое е така?
До коментар #3 от "Кое не е така ?!":Татунчо писал си простотии...
11:46 24.11.2025
30 четири години
До коментар #22 от "Путлер е слуга на Сатаната":ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ...
11:46 24.11.2025
31 Днес пак
11:47 24.11.2025
32 стояне видя ли изгрева
До коментар #3 от "Кое не е така ?!":Айде да ти е запоследно!
11:47 24.11.2025
33 Чичи
11:48 24.11.2025
34 Събуди се
До коментар #5 от "Варна 3":Тя вече е в ръцете на Путин.
11:48 24.11.2025
35 Ха ХаХа
До коментар #24 от "си дзън":Дрънкалник всеки ден ликвидираш Русия
Ха ха ха
11:48 24.11.2025
36 Украйна няма време
Коментиран от #41, #45, #46, #47
11:48 24.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Луд
Коментиран от #50
11:50 24.11.2025
39 Значи,
Миндич и други граждани на Израел си точат зъбите...
11:50 24.11.2025
40 Хайде така да го напишем
До коментар #20 от "РФ е един огромен КЕН eф !":(Бойчо, Шиши и дЖилезку пет пари не дават за икономиката и финансите на България , на тях не им пука за обществото, народа, гражданите и за отделния човек в България , защото българите са най-безгръбначния и страхлив народ днес, който не смее дори да диша без разрешение от Бойчо, Шиши и нацистката им атлантическа глутница.......) Става ли пич ?
Коментиран от #42
11:53 24.11.2025
41 Варна 3
До коментар #36 от "Украйна няма време":Ако Русия завземе и Миколаив и Одеса, следващата мишена е Молдова (с цел да "освободи" Приднестровието) и това ще е голямо затруднение на западните сили да предприемат действия срещу Русия. Още по-лош сценарий е, че ако Беларус реши да се присъедини към Русия.
Коментиран от #52
11:53 24.11.2025
42 Разберете това
До коментар #40 от "Хайде така да го напишем":Това са слуги на Путин и Русия! Въобще не са проевропейски настроени, а пък се правят на такива!
Коментиран от #48
11:54 24.11.2025
43 нннн
11:55 24.11.2025
44 бай Ставри
11:55 24.11.2025
45 име
До коментар #36 от "Украйна няма време":Ааа, не, Одеса няма как да им я оставят. Украйна трябва да бъде разпарчетосана на по-малки държави, а бандерите да бъдат навряни към Полша, без излаз на море, хем паляците да ги е яд, хем да си имат проблеми с тях.
11:55 24.11.2025
46 Стратфор
До коментар #36 от "Украйна няма време":Приложената карта е най-справедлива и жизнеутвърждаваща за съществуването на Украйна като държава, вместо на нейно място да се допусне създаването на нов паразитен юдо-хазарски хаганат - Израел-2 под кощунственото име "Небесен Ерусалим".
Само такова териториално разпределение на руските земи в руската окраина може да бъде постигнат траен мир в Европа.
11:56 24.11.2025
47 Прогноза
До коментар #36 от "Украйна няма време":А може би стратегически по-важно е Русия да държи Одеса ?! Но пък главата на хунтаджийската змия е в Киев .
Коментиран от #55
11:56 24.11.2025
48 Ако приемем
До коментар #42 от "Разберете това":Че са слуги на Мерц, Макрюн, Стар Мър и големият Урсулай по доволен ли ще бъдеш? А?
11:57 24.11.2025
49 Жбръц
До коментар #3 от "Кое не е така ?!":Точно заради такива" мислещи" като теб,в определен момент,ще стъпят и тук.Запомни го! Но тогава вие,ще сте една шепа, който ще се криете в миша дупка.Зашото милионите обикновени хора,ще са от другата страна на барикадата.И ще ти кажа защо: По добре Русията, отколкото комшията!
11:57 24.11.2025
50 И глупав
До коментар #38 от "Луд":Изпълни със съдържание понятието луд! Отговаряш напълно.
11:59 24.11.2025
51 Совник Трака
До коментар #1 от "УдоМача":На укрите не им изнася.
11:59 24.11.2025
52 Много ако, много нещо
До коментар #41 от "Варна 3":Няма начин да не мирише около теб! Пращай си децата на фронта да борят руския агресор!
12:01 24.11.2025
53 Хи хи
12:03 24.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 В Одеса
До коментар #47 от "Прогноза":75% са русофили и поне 30% още си пазят руското гражданство включително и отстраненият заради Христо Грозев кмет. Там денацификацията ще приключи за дни след войната и бедна им е фантазията на азовците ...
Коментиран от #73
12:07 24.11.2025
56 !!!?
защо не се радвате, че Украйна "капитулира", а продължавате се гърчите в делириум от злоба...!?
12:11 24.11.2025
57 Странно е как още
12:11 24.11.2025
58 язък
Жалко за новите хиляди украинчета които ще умрат заради наркозависимия артист
12:13 24.11.2025
59 Марко Рубио е неадекватник
Коментиран от #65
12:14 24.11.2025
60 Григор
Което ще рече,че споразумение няма да има и войната ще продължи. Украйна ще продължи да губи територия и накрая пак ще има преговори, но при много по-лоши условия за Украйна. Всичко това е в резултат на "съветите", които Европейския съюз и Великобритания дават на Украйна. Тръмп обаче е предупредил, че ако неговия план бъде прекроен и не се постигне споразумение, ще прекрати помощта за Украйна.
12:17 24.11.2025
61 Смешки
12:18 24.11.2025
62 Атина Палада
До коментар #27 от "горски":Ако Русия е имала апетити към Украйна,тя нямаше да предложи двете Републики -Донецка и Луганска да станат автономна Република в границите на Украйна и Украйна да не влиза в НАТО..Обаче Запада не прие това и принудиха Русия да си ги вземе в РФ.
Русия не искаше нищо .Единственото,което Русия искаше е,Западняците да я оставят на мира и да спрат похода към нея .
12:20 24.11.2025
63 Безпристрастен
Коментиран от #69
12:20 24.11.2025
64 Копейка шизофреник,
Другари, днес ще превземем ли Покровск и Купянск или остават за догодина?
Нали уж нашите братушки се разхождаха свободно по улиците
Такава радост беше, чак забравих да си взема пенсията?
12:22 24.11.2025
65 Той Рубио отиде в Израел
До коментар #59 от "Марко Рубио е неадекватник":и съсипа всичко постигнато от Тръмп само за два дена а сега взел и Украйна да оправя .... Как го търпят само не ми е ясно в Белият дом тоя пуяк
12:22 24.11.2025
66 Zахарова
До коментар #14 от "Вашето мнение":Нали знаеш,че си ми любимецГлупако. На такива като теб се крепимКретен
12:23 24.11.2025
67 Вярваме, вярваме
12:25 24.11.2025
68 Смешник
12:26 24.11.2025
69 Безпристрастен,
До коментар #63 от "Безпристрастен":пък излагаш кремълски опорки?!
С това темпо на Русия ще й трябват още две години да стигне до границата на Донбас. Има много сериозни фортификации по пътя си.
А икономиката й вече издиша! Армията издиша.
Ако не е Тръмп да спира помощта за Украйна, Путин отдавна да е клекнал!
Коментиран от #78, #80
12:28 24.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Това е сделката, друга НЯМА
Денацификация и демилитаризация ! Точка
12:30 24.11.2025
72 Всичко е така...
До коментар #3 от "Кое не е така ?!":Както си го написал, виж колко минуса имаш, това означава че е вярно написаното от теб, между другото минусите ги слагат най гламавите копейки, с една гънка толкова 🤣
12:31 24.11.2025
73 Даа!
До коментар #55 от "В Одеса":Още от времето на социализма и СССР ,одеситите са били винаги русофили.Говореха ,и днес говорят на руски език,но по типичния за тях начин: колоритен,цветущ,присъщ само за Одеса и околността..Самата татарска, еврейска, общности помежду си изполват руския език.Никога не пробвай,да наречеш местен одесит,че е укр.В най - добрия случай,ако знае че си чужденец,ще ти направи забележка.Иначе,рискуваш да получиш юмруци зад врата.А там хората са доста кибритлии.Имат особено отношение към хохо лите,още от времената на Хрушчов,който също е хол.,и ги прехвърли на пряко подчинение на УССР.Младите поколения,не познават държавното устройство на СССР.Огромна ,необятна територия,разделена между 15 републики.Но те имаха собствени правителства,със техен избран министър председател и мин.съветсъс собствено народно събрание,техни депутати,и тяхно законодателство на републиканско ниво,републикански служби за сигурност,МВР, дори с техен модел на униформи.Но общата икономическа ,военна и политическа линия се управляваше от Москва,на държавно ниво,но с единна валута в цялата държава.Грубо казано,подобно на днешните САЩ.,с малки разлики,дължащи се на двата икономически модела- социалистически и капиталистически.
12:43 24.11.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Ааа, нищо, нищо,
12:53 24.11.2025
77 Солиден напредък
12:58 24.11.2025
78 Атина Палада
До коментар #69 от "Безпристрастен,":Не знам дали си безпристрастен,но май си г.луповатичък ..Няма геополитик в света,който да не твърди,че войната в Украйна я бави Русия..Казано на разговорен език , Русия се лигави в Украйна с бавното си настъпване . Дали за ден или два Русия би довела Западняците до финансов и военен колапс? Разбира се ,че не ! Обаче за три години ги доведе. ЕС е фалирал и обезоръжен . САЩ се чудят как да се измъкнат от тази каша ,дори вече не мислят и за връщане на милиардите ,които наляха в Украйна а само за измъкване. ..
13:01 24.11.2025
79 За какъв
13:13 24.11.2025
80 Антитрол
До коментар #69 от "Безпристрастен,":"Ако не е Тръмп да спира помощта за Украйна, Путин отдавна да е клекнал!"
Бе да не ви карат под строй на врачка от посолството - ако не било така, ако не било иначе.
Деменцията спираше ли помощта за Украйна - що ли Путин не клекна. То само с пари и оръжия не става - трябва и пушечно месо за фронта а то е на свършване - ето вчера един когото са го приблали в ТЦК Одеса взриви граната и и уби себе си и още един от "ловците" - смятай колко се навити да ходят да се бият срещу руснаците щом предпочитат да се взривят.
Колко пъти да ви казвам че повтарянето на опорки не ги прави истина.
13:20 24.11.2025