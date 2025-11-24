Планът на Тръмп за Украйна може да работи при отчитане на сигурността на двете страни

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира пред журналисти на борда на самолета, с който се завърна от Южна Африка след срещата на върха на Г-20 през уикенда, предложението на американския президент Доналд Тръмп за мир в Украйна, съобщи „Тюркийе тудей“, предава БТА.
„Планът може да проработи, ако отговаря на легитимните очаквания и нуждите за сигурност на двете страни, без да създава нова нестабилност“, заяви Ердоган. Той добави, че ако се създаде основа, която удовлетворява всички страни, това ще отвори възможност за трайно решение.
Президентът подчерта готовността на Турция да играе посредническа роля, както е правила по време на преговорите в Истанбул. Освен това Ердоган призова международната общност за по-голяма решителност при предотвратяване на по-нататъшна ескалация в конфликтните зони и за справяне с хуманитарната криза в Ивицата Газа.
Той напомни, че Турция продължава да настоява за пълното прилагане на прекратяването на огъня и безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ.
