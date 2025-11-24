Новини
Планът на Тръмп за Украйна може да работи при отчитане на сигурността на двете страни
  Тема: Украйна

Планът на Тръмп за Украйна може да работи при отчитане на сигурността на двете страни

24 Ноември, 2025 13:28 837 18

Турският президент подчерта готовността на Анкара да посредничи и призова международната общност за решителност срещу ескалацията и хуманитарната криза

Планът на Тръмп за Украйна може да работи при отчитане на сигурността на двете страни - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира пред журналисти на борда на самолета, с който се завърна от Южна Африка след срещата на върха на Г-20 през уикенда, предложението на американския президент Доналд Тръмп за мир в Украйна, съобщи „Тюркийе тудей“, предава БТА.

„Планът може да проработи, ако отговаря на легитимните очаквания и нуждите за сигурност на двете страни, без да създава нова нестабилност“, заяви Ердоган. Той добави, че ако се създаде основа, която удовлетворява всички страни, това ще отвори възможност за трайно решение.

Президентът подчерта готовността на Турция да играе посредническа роля, както е правила по време на преговорите в Истанбул. Освен това Ердоган призова международната общност за по-голяма решителност при предотвратяване на по-нататъшна ескалация в конфликтните зони и за справяне с хуманитарната криза в Ивицата Газа.

Той напомни, че Турция продължава да настоява за пълното прилагане на прекратяването на огъня и безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ.


  • 1 честен ционист

    1 7 Отговор
    Тяйпи трябва да гарантира суверенитета на Одеса, дето има от гагаузките му роднини.

    Коментиран от #3

    13:30 24.11.2025

  • 2 Владимир Путин офишъл

    3 5 Отговор
    Ердо, сЕди мирен,че бая оплете конците

    13:36 24.11.2025

  • 3 От Кремъл

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Да не идва да се моли пак,а?

    13:37 24.11.2025

  • 4 Турция е приятел на ЕС

    3 6 Отговор
    Няма да допусне руснаците да си правят каквото искат.

    Коментиран от #6

    13:41 24.11.2025

  • 5 вен серемос

    3 3 Отговор
    Този еничарин, от Сивите вълци ,кой го пита кой номер гащи носи? Да мълчи и да не се обажда..Русия е победителка в Руско-Турската Освободителна Война 1877/78 г.,от 500 години Тур ско Р обство-Освободи България!!! А моя роден град Нова Загора е изпепелен до основи от извергите турци и всички са изнасилени ,момчетата отзад.Тази престъпна страна ,с Ердоган да не се обажда-защото Руското знаме може да ввее окончателно в Турция.Турция открадна български градове-Одрин, част от Истанбул.Така ,че Ердо стой мирен и не говори небивалици.

    13:47 24.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Турция е приятел на ЕС":

    Липсват ти НИК,
    липсват ти и ЗНАНИЯ❗
    ЕсеС вече двадесет години лъже Ердоган, че ще приеме Турция в ЕсеС,
    а Путин лично му спаси живота, когато САШтинските му преАтели му спретнаха преврат❗

    Коментиран от #7, #8

    13:50 24.11.2025

  • 7 Тъй, де

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Турция и сега се стреми към ЕС.
    И няма да се отметне заради един военен престъпник.
    А, колкото до преврата...пак САЩ виновни. И че русняците дремат повече от година пред Покровск - пак некой друг виновен.

    Коментиран от #12

    13:53 24.11.2025

  • 8 По-добре

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    без ник, отколкото твоята смешка. Като коментарите ти.

    Коментиран от #10, #13, #14

    13:54 24.11.2025

  • 9 калина /алена

    2 3 Отговор
    Защо продължава предаването на турски език по Българските телевизии??? ПОЗОР!!! Защо спряхте Руската Телевизия по Българската Телевизия-ПРОДАЖНИЦИ!!Затова никой не гледа Българските телевизионни канали:БНТ 1,БНТ 2,БНТ 3 ,БНТ 4 и СКАТ-продажни американски канали.Никой не ги гледа.Българите следят Руската Телевизия по компютрите си и гледат новини, предавания/особено победата на Русия над Фашистка Бандеровска Окраина и над Зелената еуглена/наркомана/чака го ТАНАТОС ,няма да го опазят МИ5 и МИ6 които охраняват Зелената еуглена.Лошото е че Ми5 и Ми6 ще бъдат и те убитИ заедно с ЕЛЕНСКИ.

    Коментиран от #18

    14:00 24.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Рублевка

    2 1 Отговор
    Ердо подкрепя Зеленски. Отзад. Твърда като ЧЕЛИК подкрепа!

    14:05 24.11.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тъй, де":

    97% от Турция е в Азия, с влизането й в съюза той би станал Евразийски съюз❗
    И ДА, опитът за преврат бе организиран и ръководен от СеРеУ- както много такива успели и неуспели
    "ДЕМОНОкратични пОДмени"❗

    14:07 24.11.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "По-добре":

    Пак показваш НЕзнанията си по български език ❗

    14:08 24.11.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "По-добре":

    О, да -по- добре ти е без НИК
    ШУШОМИГО❗ Така можеш да се криеш, като Черна негърКА в тъмна нощ❗

    14:10 24.11.2025

  • 15 Точен

    2 1 Отговор
    От всички наши съседи най-неприятни са ми турците, но като слушам думите на Ердоган, си давам сметка, че ни липсва точно такъв водач националист до мозъка на костите! Костадинов е такъв, но Баба европа пречи на българите да са силна, модерна и независима държава.

    Коментиран от #16

    14:12 24.11.2025

  • 16 Споко

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Точен":

    Въпрос на време е,Ердоган да стане официално лидер на България.

    14:19 24.11.2025

  • 17 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Може Ердо да е решил да си връща изконно турския Крим.

    14:23 24.11.2025

  • 18 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "калина /алена":

    Рашата е най-хубава по руската теуевизия. Те за това рашите обичат да гледат теуевизия. Да гледат, какво не са!

    14:24 24.11.2025

Новини по държави:
