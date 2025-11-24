Ердоган към Путин: Турция ще продължи да работи за справедлив и траен мир в Украйна

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е заявил пред руския президент Владимир Путин, че Анкара ще продължи усилията си за прекратяване на войната в Украйна чрез справедлив и устойчив мир, съобщава електронното издание на в. „Хюриет“, предава БТА.
Двамата лидери са обсъдили по телефона двустранните отношения между Турция и Русия, войната в Украйна, както и редица регионални и глобални теми, информира Дирекцията по комуникации на турското президентство.
„Нашият президент заяви, че Турция е готова да допринесе за всякакви дипломатически инициативи и планове, които могат да улеснят директния контакт между страните и да проправят пътя към траен мир в региона, както сме правили и преди“, се посочва в изявлението.
Ердоган предварително беше съобщил, че планира разговор с Путин, в рамките на който ще постави въпроса за възобновяването на зърнената сделка за безопасен износ през Черно море.
Турция поддържа едновременно тесни отношения както с Киев, така и с Москва - предоставя военна помощ на Украйна, но отказва да се присъедини към западните санкции срещу Русия. Досега на турска територия са проведени три кръга мирни преговори, а Анкара остава готова да бъде домакин и на среща между двамата лидери.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #8, #11
15:00 24.11.2025
2 !!!?
15:03 24.11.2025
3 Pyccкий Карлик
15:05 24.11.2025
4 Я пък тоя
Да внимава да не го мушнат от две страни!
15:12 24.11.2025
5 Асен
15:15 24.11.2025
6 жик так
15:23 24.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Копейкотрошач
До коментар #1 от "честен ционист":Вратленцето ти колко минути ще издържи?
Коментиран от #12
15:25 24.11.2025
9 Професор
Коментиран от #13
15:26 24.11.2025
10 Путолини
15:43 24.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ян бибиян
До коментар #8 от "Копейкотрошач":Три секунди. И почва да пее като комунист на разпит.
15:46 24.11.2025
13 Дгх
До коментар #9 от "Професор":Продължавай да си мечтаеш .
16:17 24.11.2025