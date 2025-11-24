Ердоган към Путин: Турция ще продължи да работи за справедлив и траен мир в Украйна

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е заявил пред руския президент Владимир Путин, че Анкара ще продължи усилията си за прекратяване на войната в Украйна чрез справедлив и устойчив мир, съобщава електронното издание на в. „Хюриет“, предава БТА.

Двамата лидери са обсъдили по телефона двустранните отношения между Турция и Русия, войната в Украйна, както и редица регионални и глобални теми, информира Дирекцията по комуникации на турското президентство.

„Нашият президент заяви, че Турция е готова да допринесе за всякакви дипломатически инициативи и планове, които могат да улеснят директния контакт между страните и да проправят пътя към траен мир в региона, както сме правили и преди“, се посочва в изявлението.

Ердоган предварително беше съобщил, че планира разговор с Путин, в рамките на който ще постави въпроса за възобновяването на зърнената сделка за безопасен износ през Черно море.

Турция поддържа едновременно тесни отношения както с Киев, така и с Москва - предоставя военна помощ на Украйна, но отказва да се присъедини към западните санкции срещу Русия. Досега на турска територия са проведени три кръга мирни преговори, а Анкара остава готова да бъде домакин и на среща между двамата лидери.