Ердоган към Путин: Турция ще продължи да работи за справедлив и траен мир в Украйна

24 Ноември, 2025 14:57, обновена 24 Ноември, 2025 15:00

Анкара заяви готовност да подпомага нови дипломатически инициативи и да възобнови зърнената сделка

Ердоган към Путин: Турция ще продължи да работи за справедлив и траен мир в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е заявил пред руския президент Владимир Путин, че Анкара ще продължи усилията си за прекратяване на войната в Украйна чрез справедлив и устойчив мир, съобщава електронното издание на в. „Хюриет“, предава БТА.

Двамата лидери са обсъдили по телефона двустранните отношения между Турция и Русия, войната в Украйна, както и редица регионални и глобални теми, информира Дирекцията по комуникации на турското президентство.

„Нашият президент заяви, че Турция е готова да допринесе за всякакви дипломатически инициативи и планове, които могат да улеснят директния контакт между страните и да проправят пътя към траен мир в региона, както сме правили и преди“, се посочва в изявлението.

Ердоган предварително беше съобщил, че планира разговор с Путин, в рамките на който ще постави въпроса за възобновяването на зърнената сделка за безопасен износ през Черно море.

Турция поддържа едновременно тесни отношения както с Киев, така и с Москва - предоставя военна помощ на Украйна, но отказва да се присъедини към западните санкции срещу Русия. Досега на турска територия са проведени три кръга мирни преговори, а Анкара остава готова да бъде домакин и на среща между двамата лидери.


Турция
  • 1 честен ционист

    6 15 Отговор
    България за Падишаха е същото, както Украйна за Вовка.

    Коментиран от #8, #11

    15:00 24.11.2025

  • 2 !!!?

    9 12 Отговор
    Путлер под чадъра на Ердоган...!

    15:03 24.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    4 8 Отговор
    Дайте 157 млрд евра и работата се оправи 👍

    15:05 24.11.2025

  • 4 Я пък тоя

    17 4 Отговор
    Ердоган иска да бозае от две майки.
    Да внимава да не го мушнат от две страни!

    15:12 24.11.2025

  • 5 Асен

    5 6 Отговор
    Един диктатор поздравява друг диктатор каква идилия.

    15:15 24.11.2025

  • 6 жик так

    13 5 Отговор
    Турците пък де се бутат

    15:23 24.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Копейкотрошач

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Вратленцето ти колко минути ще издържи?

    Коментиран от #12

    15:25 24.11.2025

  • 9 Професор

    7 3 Отговор
    Ердоган не управлява Турция. Подават му листче и чете. Почти е като бившия Американски Президент Байдън. Реджеба е много болен.

    Коментиран от #13

    15:26 24.11.2025

  • 10 Путолини

    4 8 Отговор
    Не искам мир, искам да съм по-дълъг и да властвам в галактиката.

    15:43 24.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ян бибиян

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Копейкотрошач":

    Три секунди. И почва да пее като комунист на разпит.

    15:46 24.11.2025

  • 13 Дгх

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Професор":

    Продължавай да си мечтаеш .

    16:17 24.11.2025

