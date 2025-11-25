Доналд Тръмп планира личен разговор с венецуелския президент Николас Мадуро ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил на съветниците си, че планира да разговаря директно с президента на Венецуела Николас Мадуро, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници.

Според медията решението на Тръмп може да е сигнал, че ракетни удари или инвазия във Венецуела не са предстоящи.



Според един източник телефонният разговор между двамата лидери все още е в етап на планиране и няма точна дата. Никой не спекулира какво ще каже Тръмп на Мадуро.

През последните два месеца САЩ многократно използваха военни сили, за да унищожават моторни лодки в Карибско море, за които се твърди, че са превозвали наркотици. Властите твърдят, че подобни операции се извършват за борба с транснационалната престъпност и трафика на наркотици.

Това значително обтегна отношенията между Каракас и Вашингтон. Белият дом разреши на ЦРУ да провежда тайни операции в републиката, за да дестабилизира правителството на Мадуро. Главният прокурор на САЩ Пам Бонди обяви награда от 50 милиона долара за информация, кото да доведе до ареста на венецуелския лидер. Твърди се, че той използва терористични организации за контрабанда на наркотици в Съединените щати.

В края на октомври Newsweek, позовавайки се на сателитни изображения, съобщи, че американският хеликоптероносач „Иво Джима“ и придружаващите го кораби са на приблизително 200 километра от остров Ла Орчила, където се намира една от ключовите авиобази и радарни системи на Венецуела.

Междувременно Miami Herald съобщи, че САЩ биха могли да нанесат удари по цели в републиката през следващите дни.

Коментирайки тези съобщения, Тръмп изрази мнение, че дните на Мадуро като президент са преброени. Той обаче увери, че Вашингтон няма планове да воюва с Каракас. Държавният секретар Марко Рубио отхвърли медийните съобщения за обратното като неверни.

В средата на ноември ударна група на ВМС на САЩ, водена от USS Gerald R. Ford, навлезе в Карибско море. Самолетоносачът има екипаж от 4000 души и носи десетки тактически самолети. Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет нареди на групата от самолетоносачи да се разположи в Южното командване на САЩ в Централна и Южна Америка през октомври.

Ройтерс съобщи миналата неделя, че САЩ се готвят да започнат нова фаза от операции срещу Венецуела през следващите дни, включително евентуалното сваляне на Мадуро.

Тръмп продължава да се надява, че натискът на Вашингтон върху Венецуела ще принуди Николас Мадуро да напусне поста си, като по този начин ще се избегнат военни действия, съобщи CNN, позовавайки се на източници в американската администрация.

Според CNN американският лидер е бил информиран за различни сценарии, които Съединените щати биха могли да преследват, но бездействието остава една от опциите за следващите стъпки на Вашингтон.

Представителите на Венецуела, съобщава мрежата, са комуникирали по няколко канала, за да обсъдят евентуални директни разговори между Мадуро и Тръмп. Между двете страни са се провели няколко дискусии относно форматите за потенциална среща, но все още не са постигнати окончателни споразумения.

Най-високопоставеният американски военен посети американски военнослужещи в Пуерто Рико и на борда на военен кораб в региона на Карибско море, където САЩ са разположили необичайно голям брой военни кораби, които атакуват плавателни съдове, за които се предполага, че са използвани за наркотрафик, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Председателят на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн бе придружен от Дейвид Л. Изъм, старши съветник на Кейн. В изявление на офиса на Кейн се казва, че двамата "са се срещнали с военнослужещите и са им благодарили за изключителната подкрепа, която оказват на мисиите в региона".



Това е второто посещение на Кейн в региона, откакто американската армия започна да укрепва присъствието си в Карибско море, като разположи и най-новия си самолетоносач - "Джералд Форд", който е и най-големият в света.



Посещението на Кейн идва в момент, когато Тръмп все още обмисля дали да предприеме военни действия срещу Венецуела – развитие, което самият Тръмп не изключва като част от ескалиращата кампания на администрацията във Вашингтон за борба с наркотрафика към САЩ.



Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви пред репортери снощи, че Тръмп е доволен от ударите срещу предполагаеми плавателни съдове за трафик на наркотици и че атаките ще продължат.