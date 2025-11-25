Каролайн Ливит: Тръмп спря финансирането на войната в Украйна, но още продаваме големи количества оръжия на НАТО ВИДЕО

Съединените щати спряха финансирането на конфликта в Украйна след решение на президента Доналд Тръмп, обяви прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит.

„Президентът Тръмп спря финансирането на тази война, но Съединените щати продължават да продават големи количества оръжия на НАТО. Не можем да правим това вечно. Президентът иска тази война да приключи“, каза прессекретарят.

Ливит говори и за „много продуктивни преговори“ между екипа по национална сигурност на Тръмп и украинската делегация, по-специално за срещата между държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник Стив Уиткоф в Женева.

Те успяха да „задълбочено разработят“ 28-точковия мирен план и „само няколко точки на разногласие остават“, отбеляза тя. Ливит каза, че Тръмп „остава обнадежден и оптимистичен относно възможността за сделка“.

Сред критиците на украинския мирен план, разработван от администрацията на Тръмп, може да има такива, които печелят от конфликта по някакъв начин, заяви Ливит.

Тя отбеляза, че Съединените щати се ангажират еднакво както с Русия, така и с Украйна, без да фаворизират нито една от страните в конфликта. „И съм виждала много дезинформация, слухове и обвинения срещу хора в тази сграда, включително държавния секретар Марко Рубио, специалния пратеник Уиткоф и самия президент, че те фаворизират едната страна пред другата. Това не би могло да бъде по-далеч от истината“, каза прессекретарят на Белия дом.

Тя отбеляза, че администрацията на САЩ е в контакт с двете страни и единствената ѝ цел е да разреши кризата възможно най-бързо. „Всяко твърдение за противното е пълно неразбиране на фактите. То идва от хора, които нямат представа за какво говорят, или от тези, които прокарват собствените си цели. Или може би от тези, които не искат тази война да свърши. Не знам, може би печелят от нея или печелят по някакъв начин, но никой в ​​тази сграда не печели от войната. Искаме тази война да свърши и това е, за което президентът и екипът му гордо работят“, заключи Ливит.