Каролайн Ливит: Тръмп спря финансирането на войната в Украйна, но още продаваме големи количества оръжия на НАТО ВИДЕО

Съединените щати спряха финансирането на конфликта в Украйна след решение на президента Доналд Тръмп, обяви прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит.
„Президентът Тръмп спря финансирането на тази война, но Съединените щати продължават да продават големи количества оръжия на НАТО. Не можем да правим това вечно. Президентът иска тази война да приключи“, каза прессекретарят.
Ливит говори и за „много продуктивни преговори“ между екипа по национална сигурност на Тръмп и украинската делегация, по-специално за срещата между държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник Стив Уиткоф в Женева.
Те успяха да „задълбочено разработят“ 28-точковия мирен план и „само няколко точки на разногласие остават“, отбеляза тя. Ливит каза, че Тръмп „остава обнадежден и оптимистичен относно възможността за сделка“.
Сред критиците на украинския мирен план, разработван от администрацията на Тръмп, може да има такива, които печелят от конфликта по някакъв начин, заяви Ливит.
Тя отбеляза, че Съединените щати се ангажират еднакво както с Русия, така и с Украйна, без да фаворизират нито една от страните в конфликта. „И съм виждала много дезинформация, слухове и обвинения срещу хора в тази сграда, включително държавния секретар Марко Рубио, специалния пратеник Уиткоф и самия президент, че те фаворизират едната страна пред другата. Това не би могло да бъде по-далеч от истината“, каза прессекретарят на Белия дом.
Тя отбеляза, че администрацията на САЩ е в контакт с двете страни и единствената ѝ цел е да разреши кризата възможно най-бързо. „Всяко твърдение за противното е пълно неразбиране на фактите. То идва от хора, които нямат представа за какво говорят, или от тези, които прокарват собствените си цели. Или може би от тези, които не искат тази война да свърши. Не знам, може би печелят от нея или печелят по някакъв начин, но никой в тази сграда не печели от войната. Искаме тази война да свърши и това е, за което президентът и екипът му гордо работят“, заключи Ливит.
1 Циник
Коментиран от #14
04:21 25.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 трън
04:50 25.11.2025
7 Кво те бърка
До коментар #5 от "Госあ":Целта е руският свинарник да бъде задушен до степен на зануляване..
УДРИ!
Коментиран от #11
04:52 25.11.2025
8 Уса
Коментиран от #28
04:53 25.11.2025
9 Фен
Коментиран от #12, #22
04:58 25.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Кво те бърка":Много сте точен!
05:08 25.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не е вярно
До коментар #1 от "Циник":Само истината ти говори!САЩ не могат да влязат в Украйна и да експлоатират находища с редкоземни метали преди да има мир, или поне примирие.
И да, абсолютно еднакви не му пука на Тръмп за руснаци и украинци, на него му трябва печалба!
05:42 25.11.2025
15 Помагат
05:50 25.11.2025
16 хихи
06:06 25.11.2025
17 Защо Кая Калас е против край на
Каролайн Ливит, "може би от тези, които не искат тази война да свърши, не знам, може би печелят от нея или печелят по някакъв начин"
Питам за един приятел еврейн в Управлението в Кийв?
Зеленски ли беше, или там Коломойски ли беше, та Порошенко ли му беше името, та Тимур Миндич ли се казваше.
Търсят се едни 100 000 000 $ долара, Умеров, Ермак, Миндич?
Разследват се 48 $ милиарда долара преведени чрез Естонски Банки в офшорни сметки на еврейна Зеленски
06:13 25.11.2025
18 Виж, това не ги интересува,
До коментар #5 от "Госあ":еврейската банда в Кийв от Съдбата На Украйна и на Украйнците не се интересува загиналите на фронта 1 700 000 са просто статистика.
Укранците са "пушечно месо", за Германия, Франция, Англия, казано на английски "canon fodder".
06:20 25.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дори Българите, Българската Оръжейна
Единствено са повишени Заплатите на Репресивният Апарат в България, Правителство и Държавна Администрация.
В България се изгражда Полицейска Държава която е подчинена на Брюксел.
Народа кучета го яли, в преносен и в реален смисъл а утре българите ще са "пушечно месо" срещу Русия както украинците са "пушечно месо" днес.
06:30 25.11.2025
21 20% по малко територия, 50% процента
1 700 000 хиляди ВСУ загинали на фронта,
500 000 хиляди са дезертиралите от ВСУ.
За всеки загинал на Фронта в Донбас, правилото е Двама Ранени, са ранените никой не ги брои но това приблизително
3 000 000 ранени?
Кланницата в Донбас, продължава.
There will be Ден of reckoning, всичко има начало и край.
06:41 25.11.2025
22 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #9 от "Фен":Путин изпълни чинно....голем смех
06:44 25.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 В България се изгражда Полицейска
Погледни цените на Стоки, Услуги и Храни.
България влиза в Еврозоната и в спиралата на Международни Заеми с 200, за да догоним останалите в Еврозоната но Българите трябва да помнят че Заемите Днес ще бъдат изискани от тяхните Деца и Внуци.
Бъдещето на България е поставено на карта в Европейското Казино.
06:52 25.11.2025
25 За Войната в Украйна
"Borders can not be changed by force"
Но Косово е Ок, границите да бъдат променени със сила?
Причините за Войната Украйна се намират на Балканите и разпада на бивша Югославия.
Войната в Косово е отправна точка, за Русия и Китай и събитията днес в Украйна.
Реално Украйна е губи войната но ще бъде продължена до последният Украинец, логиката е че в случай на преговори и край на украинският конфликт ще бъде много по трудно да се започне нова война срещу Русия, затова войната ще бъде до последният украинец, следват прилежащите Държави на военната зона.
07:05 25.11.2025
26 Само не разбрах
07:08 25.11.2025
27 Енергийни Източници и Ресурси,
Първа Световна - 10 милиона загинали.
Втора Световна - 100 милиона загинали, след краят на войната порази липса на работна ръка, "гаст арбайтери" от Турция и Арабските Страни днес са 20 милиона от Населението на Германия?
От 80 милиона в Германия, 25% процента са привнесени Германци, работна ръка.
Процес продължаващ и днес.
07:17 25.11.2025
28 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "Уса":И кво й е истинското на хазарката?! Целият й фейс е дело на пластичните хирурзи. За останалата част не знам.
07:32 25.11.2025
29 Днес развитието на Украинският Конфликт
Най голямата Европейска Славянска, Християнска Ортодоксална Православна Държава е унищожена.
Украйна е на позиционирана на тектонически религиозен разлом в Европа, там където свършва Католицизмът и започна Източното Православие, войната в Украйна преследва три причини в полза на Германия, Франция, Англия и Колективният Запад.
1. Нанасяне на Стратегическо Поражение на Русия.
2. Нови територии, нови ресурси, нови енергийни източници.
3. Унищожаване на Православната Религия в Украйна, (Православната Църква е забранена в Украйна)
4. Унищожаване на най голямата Славянска Държава в Европа.
5. Да се попречи на Русия да инкорпорира част от икономиката на Украйна в икономиката на Руската Федерация.
07:36 25.11.2025