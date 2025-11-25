Новини
Украйна иска да включи европейските си съюзници в преговорите с Вашингтон, планът на Тръмп бе съкратен от 28 до 19 точки
  Тема: Украйна

Украйна иска да включи европейските си съюзници в преговорите с Вашингтон, планът на Тръмп бе съкратен от 28 до 19 точки

25 Ноември, 2025 03:42, обновена 25 Ноември, 2025 04:15 1 971 55

  • украйна-
  • сащ-
  • претовори-
  • мир

Володимир Зеленски може да се срещне с американския президент в Белия дом по-късно тази седмица, сочат източници на The Guardian

Украйна иска да включи европейските си съюзници в преговорите с Вашингтон, планът на Тръмп бе съкратен от 28 до 19 точки - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна се стреми да включи европейските си съюзници в преговорите между Киев и Вашингтон относно мирните предложения на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи The Guardian, позовавайки се на свои източници.

„Володимир Зеленски може да се срещне с Доналд Тръмп в Белия дом по-късно тази седмица, посочват източници, на фона на поредица от телефонни разговори между Киев и Вашингтон. Украйна се стреми към европейско участие в тези преговори“, се казва в статията.

Британският премиер Киър Стармър вече обяви, че „коалиция на желаещите“, подкрепяща Украйна, ще обсъди мирни предложения за прекратяване на конфликта по време на видео разговор, насрочен за 25 ноември.

Междувременно източниците на вестника твърдят, че Украйна е успяла значително да измени мирния план на САЩ за прекратяване на конфликта, като е премахнала най-неприемливите искания и е съкратила документа от първоначалните 28 на 19 точки.

В същото време „Файненшъл таймс“ съобщи, че някои членове от близкото обкръжение на Володимир Зеленски са против евентуалното му пътуване до САЩ, за да се избегне „нова ескалация“ в отношенията с Тръмп.

На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации в Женева относно мирния план на Вашингтон. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече срещата „най-продуктивната“ от конфликта. По-късно Politico цитира източник, който съобщава, че преговорите са били напрегнати. Украинската страна настоя за промени в плана. Според RBC-Украйна, делегациите на САЩ и Украйна са се съгласили с по-голямата част от плана, предложен от Вашингтон, но няколко точки са останали отворени за обсъждане на среща между Зеленски и Тръмп. Датата на тази среща все още не е определена.

САЩ са започнали да работят по план за разрешаване на украинската криза веднага след подписването на споразумението за прекратяване на огъня в Газа през октомври, съобщава The Wall Street Journal.

Според изданието, зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, и специалният пратеник на американския президент, Стивън Уиткоф, са започнали да работят по първия проект на плана за Украйна веднага след заминаването си от Близкия изток. Докато изготвяли 28-точковия план, твърди медията, те се консултирали с руската страна. Освен това, съставителите на плана са разговаряли по телефона с Володимир Зеленски поне два пъти. Вестникът отбелязва, че повечето от разпоредбите на плана са формулирани преди консултациите със страните в конфликта.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е получил копие от плана на 18 ноември. Отбелязва се, че държавният секретар на САЩ е бил запознат с проекта, но не е бил наясно с обхвата на разработването на документа.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 18 гласа.
  • 1 Наблюдател

    37 36 Отговор
    Сметките които се правят без Кръчмар, винаги излизат криви!

    Коментиран от #46

    03:49 25.11.2025

  • 6 гумата

    26 2 Отговор
    Украинците искат, ама дали онези ще са навити само на пръв поглед изглежда така. Като гледаме как унгарците и словаците се оказаха руски съюзници няма за какво толкова да се съмняваме за онези, които имат интереси за милиарди в Русия. Тази война се оказа чиста саморазправа с Украйна, която се подведе да се скара с руснаците.

    03:53 25.11.2025

  • 9 Интересно ми

    3 22 Отговор
    е като какъв тръмпоча се разполага с чужда земя, а па то една земя ще вземе путин нема що за 4 години война и милиарди похарчени

    Коментиран от #12, #53

    03:59 25.11.2025

  • 11 сладкопоен чучулиг

    24 0 Отговор
    Въртят, сучат, но нямат карти.
    Царе на лакардиите и бутафориите.
    А който има ум в главата ще е победител.
    На килимчето и без глезотии.

    Коментиран от #15

    04:22 25.11.2025

  • 12 А интересно ли ти

    29 1 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно ми":

    Че Русия свърза Крим по суша с територията си и превзе Азовско море?
    А териториитв които превзе Русия допринасет 70% от икономиката и ресурсите на Украйна от преди конфликта?
    И това само до сега, още може ако европейските данъкоплатци прорължават да плащат без да са ги питали!

    04:24 25.11.2025

  • 13 Плана

    17 1 Отговор
    така е изготвен,че да не удоволетворява никоя от страните и войната да продължи по план.

    04:27 25.11.2025

  • 19 Зеления път

    22 0 Отговор
    Зеленото няма живот извън войната. Ако му кажат- Украйна взема половин Русия, ама от утре няма да си президент, няма да е съгласен.

    04:36 25.11.2025

  • 23 Трябва да се признае !

    10 18 Отговор
    Президентът Зеленски и бункерния фюрер Путлер работят активно за разпада на блатната империя.

    05:10 25.11.2025

  • 27 Зеленски съм

    15 0 Отговор
    Британските служби ми дадоха сценария да рецитирам непрекъснато "справедлив мир", но не ми
    обясниха какво означава.

    Тъй, че не ме питайте!
    Предния път ми пратиха Борис Джонсън пак със същия сценарий.
    А аз съм просто артист.

    05:42 25.11.2025

  • 38 хихи

    11 1 Отговор
    "европейските съюзници" са в менюто, а България е от страната на булката...

    05:58 25.11.2025

  • 40 хихи

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "чакам и ас да ги посрещна на дунава":

    Няма да успееш да се уредиш от вълната русофоби с плакати "Добре Дошли Освободители"

    06:03 25.11.2025

  • 41 Ха-ха-ха

    8 2 Отговор
    Зелю го е страх да ходи без мама и тати или мама и тати не му дават да ходи самичък.

    06:10 25.11.2025

  • 44 Зеленски и Путлер работят активно, но по

    5 9 Отговор
    различни начини за зануляването на блатната империя Русия.

    06:37 25.11.2025

  • 45 Няма да бъдат постигнати целите...

    7 9 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Империята отива в небитието при крайцера и СССР.

    06:39 25.11.2025

  • 46 Прав си ,

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Един бункерен плъх вече 1371 дни провежда 3 дневна операция в Украйна .

    06:45 25.11.2025

  • 47 Украйна

    13 9 Отговор
    какво иска няма значение ама никакво , никакво значение.Не си мислете че САЩ не са пресметнали докъде може Русия да продължи с СВО и какво и е реалното и икономическо и военно положение.САЩ не правят този мирен план от любов към Русия .Как си представяте че Кирил Дмитриев е изпратен от Путин да моли за мирен план след петролните санкции от САЩ дадени към Лукойл и Роснефт , че те САЩ усетят ли тази слабост веднага ще направят всичко възможно да ударят Русия по най-възможния болезнен начин.Или пък другата страна на монетата , да се обадят от Белия дом и да кажат на Путин , изпрати ни един да преговаряме за мир че повече не можем да подпомагаме Украйна.Всичко е отдавна замислено , най-вероятно още в Аляска и сега видите ли Украйна и Европа искали.Никой няма да ги пита и не ги пита.Ама плана бил преведен от САЩ , защото бил Руски.Ако продължават по този начин , другия план няма и да бъде преведен , ще го подпишат дори и няма да го прочетат Украинците и от Европата ,запомнете ми думата.Нещата се диктуват от бойното поле и така е при всяка война така е при тази а Руснаците къща по къща , оттам квартал по квартал , оттам град след град бавно но славно си завземат териториите на запад и така до Днепър.Там ще новата граница плюс Николаев и Одеса.

    06:47 25.11.2025

  • 49 Не вярвам

    10 0 Отговор
    Че план който е приемлив за Украйна и ЕС ще бъде приет от Русия поне докато като не изпрати войски.ако Тръмп действа като Байдън то войната си продължава

    07:12 25.11.2025

  • 50 Извинете

    9 1 Отговор
    а този път пак ли ще го псуват и унижават? На този мазохист май взе да му харесва Путин да го бъхта, а Тръмп да го попържа...

    07:17 25.11.2025

  • 51 Ха ха ха...

    6 1 Отговор
    ЕС то никой не ги пита ама те съкратили 10 точки...
    Палячовците за пореден пък доказват липса на връзка с реалността...
    Желаното го представят като факт...
    Ми пуделите си джафят - кервана си върви...

    07:27 25.11.2025

  • 52 Хи хи

    3 1 Отговор
    малкия зеля пак иска да ходи до Щатите, с Олена Зелена да изхарчи някое и друго милиардче на 5-то авеню за чантички и шалчета, че студено взе да става !

    07:28 25.11.2025

  • 53 Ха-ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно ми":

    Тръмп се разполага защото тая земя е негова. Той дава парите. Украинците до пето поколение ще му плащат.

    07:28 25.11.2025

  • 55 Хи хи

    7 1 Отговор
    Трябва да спре тази война, за да останат живи урки, които да копат в мините редкоземни минерали за Америка !! Ако свършат урките, кой ще копа ??? Има подписан договор между Америка и урките, който трябва да се спазва !!!

    07:38 25.11.2025

