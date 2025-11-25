Украйна иска да включи европейските си съюзници в преговорите с Вашингтон, планът на Тръмп бе съкратен от 28 до 19 точки

Украйна се стреми да включи европейските си съюзници в преговорите между Киев и Вашингтон относно мирните предложения на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи The Guardian, позовавайки се на свои източници.
„Володимир Зеленски може да се срещне с Доналд Тръмп в Белия дом по-късно тази седмица, посочват източници, на фона на поредица от телефонни разговори между Киев и Вашингтон. Украйна се стреми към европейско участие в тези преговори“, се казва в статията.
Британският премиер Киър Стармър вече обяви, че „коалиция на желаещите“, подкрепяща Украйна, ще обсъди мирни предложения за прекратяване на конфликта по време на видео разговор, насрочен за 25 ноември.
Междувременно източниците на вестника твърдят, че Украйна е успяла значително да измени мирния план на САЩ за прекратяване на конфликта, като е премахнала най-неприемливите искания и е съкратила документа от първоначалните 28 на 19 точки.
В същото време „Файненшъл таймс“ съобщи, че някои членове от близкото обкръжение на Володимир Зеленски са против евентуалното му пътуване до САЩ, за да се избегне „нова ескалация“ в отношенията с Тръмп.
На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации в Женева относно мирния план на Вашингтон. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече срещата „най-продуктивната“ от конфликта. По-късно Politico цитира източник, който съобщава, че преговорите са били напрегнати. Украинската страна настоя за промени в плана. Според RBC-Украйна, делегациите на САЩ и Украйна са се съгласили с по-голямата част от плана, предложен от Вашингтон, но няколко точки са останали отворени за обсъждане на среща между Зеленски и Тръмп. Датата на тази среща все още не е определена.
САЩ са започнали да работят по план за разрешаване на украинската криза веднага след подписването на споразумението за прекратяване на огъня в Газа през октомври, съобщава The Wall Street Journal.
Според изданието, зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, и специалният пратеник на американския президент, Стивън Уиткоф, са започнали да работят по първия проект на плана за Украйна веднага след заминаването си от Близкия изток. Докато изготвяли 28-точковия план, твърди медията, те се консултирали с руската страна. Освен това, съставителите на плана са разговаряли по телефона с Володимир Зеленски поне два пъти. Вестникът отбелязва, че повечето от разпоредбите на плана са формулирани преди консултациите със страните в конфликта.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е получил копие от плана на 18 ноември. Отбелязва се, че държавният секретар на САЩ е бил запознат с проекта, но не е бил наясно с обхвата на разработването на документа.
1 Наблюдател
Коментиран от #46
03:49 25.11.2025
6 гумата
03:53 25.11.2025
9 Интересно ми
Коментиран от #12, #53
03:59 25.11.2025
11 сладкопоен чучулиг
Царе на лакардиите и бутафориите.
А който има ум в главата ще е победител.
На килимчето и без глезотии.
Коментиран от #15
04:22 25.11.2025
12 А интересно ли ти
До коментар #9 от "Интересно ми":Че Русия свърза Крим по суша с територията си и превзе Азовско море?
А териториитв които превзе Русия допринасет 70% от икономиката и ресурсите на Украйна от преди конфликта?
И това само до сега, още може ако европейските данъкоплатци прорължават да плащат без да са ги питали!
04:24 25.11.2025
13 Плана
04:27 25.11.2025
19 Зеления път
04:36 25.11.2025
23 Трябва да се признае !
05:10 25.11.2025
27 Зеленски съм
обясниха какво означава.
Тъй, че не ме питайте!
Предния път ми пратиха Борис Джонсън пак със същия сценарий.
А аз съм просто артист.
05:42 25.11.2025
38 хихи
05:58 25.11.2025
40 хихи
До коментар #35 от "чакам и ас да ги посрещна на дунава":Няма да успееш да се уредиш от вълната русофоби с плакати "Добре Дошли Освободители"
06:03 25.11.2025
41 Ха-ха-ха
06:10 25.11.2025
44 Зеленски и Путлер работят активно, но по
06:37 25.11.2025
45 Няма да бъдат постигнати целите...
До коментар #4 от "Наблюдател":Империята отива в небитието при крайцера и СССР.
06:39 25.11.2025
46 Прав си ,
До коментар #1 от "Наблюдател":Един бункерен плъх вече 1371 дни провежда 3 дневна операция в Украйна .
06:45 25.11.2025
47 Украйна
06:47 25.11.2025
49 Не вярвам
07:12 25.11.2025
50 Извинете
07:17 25.11.2025
51 Ха ха ха...
Палячовците за пореден пък доказват липса на връзка с реалността...
Желаното го представят като факт...
Ми пуделите си джафят - кервана си върви...
07:27 25.11.2025
52 Хи хи
07:28 25.11.2025
53 Ха-ха-ха
До коментар #9 от "Интересно ми":Тръмп се разполага защото тая земя е негова. Той дава парите. Украинците до пето поколение ще му плащат.
07:28 25.11.2025
55 Хи хи
07:38 25.11.2025