Украйна иска да включи европейските си съюзници в преговорите с Вашингтон, планът на Тръмп бе съкратен от 28 до 19 точки

Украйна се стреми да включи европейските си съюзници в преговорите между Киев и Вашингтон относно мирните предложения на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи The Guardian, позовавайки се на свои източници.

„Володимир Зеленски може да се срещне с Доналд Тръмп в Белия дом по-късно тази седмица, посочват източници, на фона на поредица от телефонни разговори между Киев и Вашингтон. Украйна се стреми към европейско участие в тези преговори“, се казва в статията.

Британският премиер Киър Стармър вече обяви, че „коалиция на желаещите“, подкрепяща Украйна, ще обсъди мирни предложения за прекратяване на конфликта по време на видео разговор, насрочен за 25 ноември.

Междувременно източниците на вестника твърдят, че Украйна е успяла значително да измени мирния план на САЩ за прекратяване на конфликта, като е премахнала най-неприемливите искания и е съкратила документа от първоначалните 28 на 19 точки.

В същото време „Файненшъл таймс“ съобщи, че някои членове от близкото обкръжение на Володимир Зеленски са против евентуалното му пътуване до САЩ, за да се избегне „нова ескалация“ в отношенията с Тръмп.

На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации в Женева относно мирния план на Вашингтон. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече срещата „най-продуктивната“ от конфликта. По-късно Politico цитира източник, който съобщава, че преговорите са били напрегнати. Украинската страна настоя за промени в плана. Според RBC-Украйна, делегациите на САЩ и Украйна са се съгласили с по-голямата част от плана, предложен от Вашингтон, но няколко точки са останали отворени за обсъждане на среща между Зеленски и Тръмп. Датата на тази среща все още не е определена.

САЩ са започнали да работят по план за разрешаване на украинската криза веднага след подписването на споразумението за прекратяване на огъня в Газа през октомври, съобщава The Wall Street Journal.

Според изданието, зетят на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, и специалният пратеник на американския президент, Стивън Уиткоф, са започнали да работят по първия проект на плана за Украйна веднага след заминаването си от Близкия изток. Докато изготвяли 28-точковия план, твърди медията, те се консултирали с руската страна. Освен това, съставителите на плана са разговаряли по телефона с Володимир Зеленски поне два пъти. Вестникът отбелязва, че повечето от разпоредбите на плана са формулирани преди консултациите със страните в конфликта.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е получил копие от плана на 18 ноември. Отбелязва се, че държавният секретар на САЩ е бил запознат с проекта, но не е бил наясно с обхвата на разработването на документа.