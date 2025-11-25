Борел: САЩ вече не могат да бъдат считани за съюзник на Европа

Съединените щати вече не могат да бъдат смятани за съюзник на Европейския съюз. Това заяви в публикация в социалната мрежа X бившият върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел, предава News.bg.

Коментарът му дойде след представянето на плана на президента Доналд Тръмп за уреждане на конфликта в Украйна. „С 28-точковия план на Тръмп за прекратяване на конфликта в Украйна Съединените щати вече не могат да се считат за съюзник на Европа“, подчерта Борел.

Той заяви, че ЕС трябва ясно да признае „промяната в политиката на САЩ“ и да реагира адекватно на нея.

На 21 ноември руският президент Владимир Путин съобщи, че Москва е получила от Вашингтон план от 28 точки, който според него може да послужи като основа за „окончателно мирно уреждане“.

Днес американски служител обяви, че Украйна е дала съгласието си за споразумение за прекратяване на войната с Русия, като според него остават само „незначителни детайли“ преди финализирането му.