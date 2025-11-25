Борел: САЩ вече не могат да бъдат считани за съюзник на Европа

Съединените щати вече не могат да бъдат смятани за съюзник на Европейския съюз. Това заяви в публикация в социалната мрежа X бившият върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел, предава News.bg.
Коментарът му дойде след представянето на плана на президента Доналд Тръмп за уреждане на конфликта в Украйна. „С 28-точковия план на Тръмп за прекратяване на конфликта в Украйна Съединените щати вече не могат да се считат за съюзник на Европа“, подчерта Борел.
Той заяви, че ЕС трябва ясно да признае „промяната в политиката на САЩ“ и да реагира адекватно на нея.
На 21 ноември руският президент Владимир Путин съобщи, че Москва е получила от Вашингтон план от 28 точки, който според него може да послужи като основа за „окончателно мирно уреждане“.
Днес американски служител обяви, че Украйна е дала съгласието си за споразумение за прекратяване на войната с Русия, като според него остават само „незначителни детайли“ преди финализирането му.
1 Майна
Ще я обявите за вражеска?
Как ви се струва, ха ха
Коментиран от #5, #22
17:09 25.11.2025
2 ДрайвингПлежър
Ще е много хубаво Америка да зареже Европа, така много по-лесно ще се борим с еврофашизма на другарите на Борел
17:09 25.11.2025
3 койдазнай
Коментиран от #16, #25, #35, #51, #60
17:10 25.11.2025
4 гост
17:10 25.11.2025
5 Борел
До коментар #1 от "Майна":Ще им обяви война. Хахаха
17:11 25.11.2025
6 Майна
Толкова са трагични, как го допуснахме
17:11 25.11.2025
7 Британия
Добре че бяха Британците да им дадат собствен език и самосъзнание
17:11 25.11.2025
8 аре ве връмбар
сега чак разбрал смешкото че
САЩ вече не могат да бъдат считани за съюзник на Европа
17:11 25.11.2025
10 родител 1
Коментиран от #55
17:12 25.11.2025
11 1488
1945, дедо посреща руснаците с леб и соль
2026, сега е мой ред
Коментиран от #21, #38, #61
17:12 25.11.2025
12 1488
вече го пишете Володомир
17:12 25.11.2025
14 Зеленски
Защо ще ме сваляте от власт.
Коментиран от #30
17:12 25.11.2025
15 Тома
17:13 25.11.2025
16 Като не знаеш мълчи
До коментар #3 от "койдазнай":Хихихи. Русия р велика. Назначила президента на САЩ. Срам и позор за вас. На твое място.бих се срамувал да го изрека.
17:13 25.11.2025
17 ясновидец
Коментиран от #23
17:14 25.11.2025
18 Айде стига политика
Зарадвайте се накрая, копеи.
Коментиран от #33, #46
17:16 25.11.2025
19 Руия, Щатите и Китай могат без вас. Вие
17:16 25.11.2025
20 Справедлив
17:16 25.11.2025
21 Оня с парчето
До коментар #11 от "1488":Ами сънувах гащите.
17:16 25.11.2025
23 Ако искаш
До коментар #17 от "ясновидец":да се наложи българския с твоя диалект.
17:17 25.11.2025
24 А ха а
17:17 25.11.2025
25 И СИГА КО СТАНА
До коментар #3 от "койдазнай":СЪЮЗ НА РУСКОАМЕРИКАНСКИТЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ЩАТИ ИЛИ РЕПУБЛИКИ
АМА НЯМА СТРАШНО
ВЕЛИКИТЕ УКРИ ША СПИЧЕЛЯТ
26 ренесанс
Коментиран от #32
17:17 25.11.2025
17:17 25.11.2025
28 Атина Палада
Коментиран от #37, #40
17:18 25.11.2025
29 Копеи не се напъвайте.
17:18 25.11.2025
30 Ти кажи нещо
До коментар #14 от "Зеленски":За ка Путин него кой го назначи.Пиянката Елцин дойде на власт с преврат превзе Парламента с танковете.После в края на пиянския му мандат наложи Треторазрядното КГ Б джудже.
17:18 25.11.2025
31 Ха-ха-ха
17:19 25.11.2025
32 Щехме да правим революция
До коментар #26 от "ренесанс":против еврото.
Ама застудя и революцията не се състоя. През летото пак.
17:19 25.11.2025
33 Бибитко от Банкя
До коментар #18 от "Айде стига политика":И какъв ще ти е келепира лично за теб с еврото?
Коментиран от #70
17:19 25.11.2025
34 Майна
Ми , татко ви каза, че нямате място при големите..
Да ви се и..джуджетата , деградирали
17:20 25.11.2025
35 Атина Палада
До коментар #3 от "койдазнай":И ти кво сега твърдиш? Че САЩ са васал на Русия ли? Не,не са!
Коментиран от #45
17:20 25.11.2025
36 Ако не бяха САЩ с десанта
Коментиран от #43
17:20 25.11.2025
37 Пак аз
До коментар #28 от "Атина Палада":Ти ще слушаш и изпълняваш решенията на Кая и Урсула.Няма накъде да шаваш.
17:20 25.11.2025
38 И не забравяй за
До коментар #11 от "1488":наколенките! Лубриканти също си приготви, на Вова са му кът, СВО, нали се сещаш!
17:20 25.11.2025
40 Атино, ако не кажеш
До коментар #28 от "Атина Палада":откъде си го прочела, не ти вярваме.
Цитати дай, цитати.
Коментиран от #49, #62, #79
17:21 25.11.2025
41 Разбира се,
Това го повтарям от дума време!
Тръмп е срам за САЩ.
17:21 25.11.2025
42 потребител
17:22 25.11.2025
43 Така е
До коментар #36 от "Ако не бяха САЩ с десанта":И не само изтачна, а цаля Европа щяха да върнат в Средновековието.
17:23 25.11.2025
44 живков
17:23 25.11.2025
45 Естествено!
До коментар #35 от "Атина Палада":РФ,споминалият се скоропостижно СССР и царска Русия са били колония на САЩ.
Обаче как ще е се разберат американците с Китай да си поделят бензиноколонката .
17:24 25.11.2025
46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #18 от "Айде стига политика":И кое му е хубавото- влизаме в клуба на длъжниците хвърляйки на масата нашите пари❗
"Дайте ми да управлявам парите на една държава и не е ме интересува кой ще управлява тази държава!"
Е, даваме и нашите пари на БАНКСТЕРИТЕ❗
Коментиран от #57
17:25 25.11.2025
47 Супер
17:25 25.11.2025
48 Уфффг
17:26 25.11.2025
49 Атина Палада
До коментар #40 от "Атино, ако не кажеш":Източниците ми са под полата на митро фанова.
17:26 25.11.2025
50 Козметичен салон Сияна (скубим вежди)
прекосих границата като подхвърлих 10 лв на бг полицай
отделно съм с фалшив телк и харесвам малки момченца
г-н пеевски е моят идол
Коментиран от #73
17:28 25.11.2025
51 Несъвсем
До коментар #3 от "койдазнай":Тази фракция на републиканците е анти Китай и нормално виждат в тяхно лице големият конкурент в бъдещето. Ще опитат да ги изолират, да разрушат техни съюзи, да отнемат пазари. ЕС е нищо, един беззъб консуматор, който не с години, а с всеки месец губи конкурентноспособност, отнесъл шамарите от всеки геополитически сблъсък с последните 10-15 години. Все по-разделен вътрешно, точно заради такива като Борел и урсулите. Дори планът за превъоръжаване на Европа със загробващи заеми е доникъде, а мина вече почти година. Заводи за барут в България и Румъния е като фабрика за грамофонни плочи в Албания в момента. И още - или ще се разберат сега за мир в Украйна и ЕС ще я изтръскат да помага със стотици милиарди за възстановяване плюс още стотици за ускорено "развитие" на бъдещата ЕС членка Украйна под разни фондове, или ще продължи войната още известно време, ЕС пак ще купува и предоставя оръжие на Украйна и накрая пак ще плаща за възстановяване и фондове. Беззъба, дойна крава, която никой не брои за нищо. И накрая ще си отиде като СССР, или ще си крета като СССР в края на 80те - ще говори, ще дава декрети за развитие на комунизма и промени в него, но никой не обръща внимание.
17:28 25.11.2025
52 Дедо Вангелий
17:28 25.11.2025
53 Истината:
в Украйна, за да продължат да водят бойни действия срещу Русия.
Очевидно целта им не е да постигнат по-добър мир,
а постепенно да разводнят американския план, докато той стане неприемлив за Москва.
Това гарантира връщане към първоначалния сценарий:
продължителен и потенциално безкраен конфликт –
въпреки че, предвид настоящите реалности на бойното поле,
тази динамика е в полза на Русия и допълнително отслабва Украйна
17:28 25.11.2025
54 русоляв
17:28 25.11.2025
56 УдоМача
17:29 25.11.2025
57 Е, няма как да приемем
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":рублата.
Няма как да се определ 1 лев на колко рубли е равен, щото рублата е в движение.
Коментиран от #72
17:30 25.11.2025
60 Ха-ха-ха
До коментар #3 от "койдазнай":Тръмп и Ванс служат само на САЩ. Погледни кой е единствения облагодетелстван от планът за мир на Тръмп
17:30 25.11.2025
62 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #40 от "Атино, ако не кажеш":Ех , ДАЙЛИНКЧО, пак ли с твоето
"искам да си дадеш домашното да го препиша"🤔
Коментиран от #76
17:30 25.11.2025
63 Псевдо Либерали
17:31 25.11.2025
64 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
С Мордор и Путлер е свършено. Сгромолясва се под глупостта на терористите в Кремъл. 🤣🤣🤣
Коментиран от #67
17:33 25.11.2025
65 САЩ
Номерът не мина.
Коментиран от #71
17:33 25.11.2025
66 Демократ
17:34 25.11.2025
67 Пора
До коментар #64 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Путинова русия умира.
17:34 25.11.2025
68 Тракиец 🇺🇦
17:34 25.11.2025
69 русия е васал на Китай
Спре ли бойните действия и koчината му рухва, както рухна многократно по мощния СССР.
Коментиран от #74
17:36 25.11.2025
70 Не мисли само за келепир !!
До коментар #33 от "Бибитко от Банкя":Излизаме с още една крачка от руско/азиатския модел
ЕС ще наблюдава как си правим бюджета. Ще следи и банките ни.
Е, малко ли е?
Чувствам го като успех за Родината.
Без келепир.
17:36 25.11.2025
71 Обаче
До коментар #65 от "САЩ":Руснаците са глупаци.
17:37 25.11.2025
73 Продължение
До коментар #50 от "Козметичен салон Сияна (скубим вежди)":а Киро с тази брада, моя професионален блян.
17:37 25.11.2025
74 Това са безспорни
До коментар #69 от "русия е васал на Китай":Факти.
Коментиран от #86
17:37 25.11.2025
75 az СВО Победа 80
1. Либерална Европа изпадна в ситуация на стратегическа изолация.
2. За неини съюзници не може да се считат нито РФ, нито КНР, нито Индия, нито Африка, нито пък Латинска Америка, а сега вече и САЩ....
17:38 25.11.2025
76 Май само ти не си разбрал,
До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":че Атинка рови навсякъде, чете и каквото й хареса го цитира тук.
Мисъл нема, другарю.
Коментиран от #78, #81
17:39 25.11.2025
78 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #76 от "Май само ти не си разбрал,":Разбрахме , че ти искаш вместо да четеш сам,
направо да ти казваме какво и къде сме чели🤔
Точно като онези дето в междучасията искаха да им дадем домашните да ги препишат❗
Коментиран от #82
17:44 25.11.2025
79 Атина Палада
До коментар #40 от "Атино, ако не кажеш":Между САЩ и Англия отдавана има разрив.Още по времето на Байдън..Сега при новата администрация на САЩ се задълбочиха ..САЩ се опитват да се измъкнат от хватката на Лондонсити,където Лондонсити ги ползваше за колония . Тулси Габърд (предполагам знаеш коя е ) уволнява от службите служители свързани с английските служби..Т.е.започнаха да късат връвта..Не закъсняха и от Англия....Английските служби спряха да предават на американските служби разузнавателни дейности..
Напрежението в САЩ е най вече за желанието на САЩ да скъса връвта с Англия .А не толкова между демократи и републиканци както медиите ни го представят..
А Русия и САЩ играят заедно за изтласкване на англичаните от близкия Изток..
Не,не казвам,че Русия и САЩ са съюзници..Всяка от тях има свои интереси..Но за изтласкването на британците от близкия Изток интересите им съвпадат.Ще изтласкат британците и от Одеса..
Четох един военен ...генерал ли беше ...но американец и на служба а не бивш ,който се изказа,че САЩ и Русия водили разговори за Одеса ,като вариантите на които се били спрели била два:1-Одеса да влезе в РФ и Украйна да остане без излаз на Черно море.Втори вариант е:-Одеса да станела град държава в държавата под контрола на Русия...Какво е това,дори си нямам на идея:)).Обаче много добре го разбрах,затова цитата е точен,тъй като фасулския английски език ми е перфектен..
Та, такива анализи от действащ военен в САЩ не излизат в публичното пространство случайно...
17:44 25.11.2025
81 Атина Палада
До коментар #76 от "Май само ти не си разбрал,":Ха ха ха ,ти нищо не каза :)) Информацията е най голямото оръжие ..С четене става ,не ще само драскане с празни к.ратуни у форумите .
Коментиран от #83
17:49 25.11.2025
82 Едно ти пиша, друго четеш.
До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Дано с мама успяваш да се разбираш.
Коментиран от #87
17:49 25.11.2025
83 Точно това ти казах
До коментар #81 от "Атина Палада":Цитирай, а не се опитвай да мислиш. Излиза смехотворно.
17:50 25.11.2025
85 Ъъъъъъъъъъ
Освен това, Рубио е обеднил на украинците по време на преговорите, че няма "План Б" , визирайки алтернативния план на европейците и те ще трябва да се придържат към американската версия.
17:52 25.11.2025
86 КАК СТЕ СОРОСОИДЧЕТА
До коментар #74 от "Това са безспорни":КВИЧИ....ТЕ И ПОДПИКВАТЕ ДО КАТО РЪСИТЕ ЗА СТОТЕН ПЪТ ТЪПИ ОПОРКИ
АЙДЕ ОТ ГРАД ДИМИТРОВ ВЕЧЕ СЕ ИЗЛИЗА ИЛИ С ВДИГНАТИ РЪЦЕ ИЛИ ВИРНАТИ КРАКА
ОТ ПОКРОВСК НЕ СЕ ИЗЛИЗА
СЛЕДВА КУПЯНСК И ГУЛАЯЙПОЛЕ
АБЕ ТРЪМП ДАЛИ ША ПРАТИ ТОМАХАВКИ НА ПУТИН
АМА ЗА КО СА МУ
17:54 25.11.2025
87 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #82 от "Едно ти пиша, друго четеш.":Не се опитвай да ръсиш мозАк от празната си кратунка, не ти се получава ❗
Майка ми отдавна не е между живите,
а с твоята ( "с мама" ) не общувам и не искам да общувам❗
17:55 25.11.2025