Новини
Свят »
САЩ »
Борел: САЩ вече не могат да бъдат считани за съюзник на Европа

Борел: САЩ вече не могат да бъдат считани за съюзник на Европа

25 Ноември, 2025 17:08 1 630 87

  • жозеп борел-
  • съюзник-
  • сащ-
  • европа

Реакция след представянето на 28-точковия план на Тръмп за уреждане на конфликта в Украйна

Борел: САЩ вече не могат да бъдат считани за съюзник на Европа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати вече не могат да бъдат смятани за съюзник на Европейския съюз. Това заяви в публикация в социалната мрежа X бившият върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел, предава News.bg.

Коментарът му дойде след представянето на плана на президента Доналд Тръмп за уреждане на конфликта в Украйна. „С 28-точковия план на Тръмп за прекратяване на конфликта в Украйна Съединените щати вече не могат да се считат за съюзник на Европа“, подчерта Борел.

Той заяви, че ЕС трябва ясно да признае „промяната в политиката на САЩ“ и да реагира адекватно на нея.

На 21 ноември руският президент Владимир Путин съобщи, че Москва е получила от Вашингтон план от 28 точки, който според него може да послужи като основа за „окончателно мирно уреждане“.

Днес американски служител обяви, че Украйна е дала съгласието си за споразумение за прекратяване на войната с Русия, като според него остават само „незначителни детайли“ преди финализирането му.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    50 6 Отговор
    И?
    Ще я обявите за вражеска?
    Как ви се струва, ха ха

    Коментиран от #5, #22

    17:09 25.11.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    45 8 Отговор
    Дъртия корумпиран мръсник дори няма право на дума!
    Ще е много хубаво Америка да зареже Европа, така много по-лесно ще се борим с еврофашизма на другарите на Борел

    17:09 25.11.2025

  • 3 койдазнай

    11 36 Отговор
    Тръмп служи на Русия и съвсем открито подкрепя всички искания и интереси на Кремъл. Това са фактите. И вероятния му наследник Ванс е още по про руски.

    Коментиран от #16, #25, #35, #51, #60

    17:10 25.11.2025

  • 4 гост

    42 7 Отговор
    ПОРЕДНИЯ ИЗКУКАЛ ЕВРОКУКУМИНДЕЛ ! Урсула, Кая и Борел да наложат 22 пакета санкции на САЩ!

    17:10 25.11.2025

  • 5 Борел

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Ще им обяви война. Хахаха

    17:11 25.11.2025

  • 6 Майна

    37 4 Отговор
    Борел, Урсула, Кая , Мерц , Макрон, Стаймър , само си го представете...
    Толкова са трагични, как го допуснахме

    17:11 25.11.2025

  • 7 Британия

    6 17 Отговор
    ,са Щ са луди по калкулаторите и Макдоналдс Тръмп,а в момента се намират в кравешки изпразнения жалка картинка и псевдо нация дори нямат собствен език
    Добре че бяха Британците да им дадат собствен език и самосъзнание

    17:11 25.11.2025

  • 8 аре ве връмбар

    22 2 Отговор
    писарке тоя що го изкарахте от нафталина
    сега чак разбрал смешкото че
    САЩ вече не могат да бъдат считани за съюзник на Европа

    17:11 25.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 родител 1

    35 5 Отговор
    Русия и САЩ се разбраха и хвърлиха Европа на кучетата .Ние като най големите будали , сме тръгнали еврото да приемаме .Мислих ,че Европа ще се разпадне до една -две години , но след това изказване съм сигурен че е въпрос на седмици или месеци да няма ЕС в този му вид . Веднага , незабавно трябва си оправим отнощенията с Русия , да си запазим валутния борд и да излизаме от съюза , иначе сме обречени .

    Коментиран от #55

    17:12 25.11.2025

  • 11 1488

    31 6 Отговор
    1878, пра дедо посреща руснаците с леб и соль
    1945, дедо посреща руснаците с леб и соль
    2026, сега е мой ред

    Коментиран от #21, #38, #61

    17:12 25.11.2025

  • 12 1488

    7 5 Отговор
    Владимир е все едно Адолф
    вече го пишете Володомир

    17:12 25.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зеленски

    14 2 Отговор
    Аз не съм корумпиран - не заработвам милярди.
    Защо ще ме сваляте от власт.

    Коментиран от #30

    17:12 25.11.2025

  • 15 Тома

    18 3 Отговор
    Всички посещаващи Киев от желаещите са си тръгвали с куфарче с по 2 500 000.Лошш ли е дядо Борел

    17:13 25.11.2025

  • 16 Като не знаеш мълчи

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Хихихи. Русия р велика. Назначила президента на САЩ. Срам и позор за вас. На твое място.бих се срамувал да го изрека.

    17:13 25.11.2025

  • 17 ясновидец

    20 4 Отговор
    Само да ви напомня ,че има поне 14-15 държави които говрят славянски език , който може да замести английския . Тези държави набояват поне 350 милиона население и доста от тях ползват кирилица. Дано се освестим .

    Коментиран от #23

    17:14 25.11.2025

  • 18 Айде стига политика

    1 18 Отговор
    Хубавата новина е, че след месец сме с евро.
    Зарадвайте се накрая, копеи.

    Коментиран от #33, #46

    17:16 25.11.2025

  • 19 Руия, Щатите и Китай могат без вас. Вие

    14 2 Отговор
    неможете без тях. Очевидното е, щом опряте до Руските активи.

    17:16 25.11.2025

  • 20 Справедлив

    16 1 Отговор
    Борел е стар пръч и за нищо нестават.

    17:16 25.11.2025

  • 21 Оня с парчето

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Ами сънувах гащите.

    17:16 25.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ако искаш

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "ясновидец":

    да се наложи българския с твоя диалект.

    17:17 25.11.2025

  • 24 А ха а

    7 0 Отговор
    И този е бивш...

    17:17 25.11.2025

  • 25 И СИГА КО СТАНА

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    СЪЮЗ НА РУСКОАМЕРИКАНСКИТЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ЩАТИ ИЛИ РЕПУБЛИКИ
    ИЛИ РЕПУБЛИКАНСКИ ЩАТИ
    АМА НЯМА СТРАШНО
    ВЕЛИКИТЕ УКРИ ША СПИЧЕЛЯТ

    17:17 25.11.2025

  • 26 ренесанс

    9 1 Отговор
    Незабавно , масови протести и отлагане на еврото .Това е задача номер 1 . Трябва ние да реагираме , за да ни подкрепят , иначе сами няма да се намесят .Незабавно , иначе изгаряме за векове напред .

    Коментиран от #32

    17:17 25.11.2025

  • 27 Метресата от Барселона

    9 2 Отговор
    Абе защо тоя бившия Борел не си гледа портокалите в градинката в Португалия, ами продължава да мъти водата, която и без това е размътена от женската Света троица Лайен-Мецола-Калас?

    17:17 25.11.2025

  • 28 Атина Палада

    8 1 Отговор
    САЩ не са вече съюзник на Англия...Там борбата е жестока !Европа е друга бира...

    Коментиран от #37, #40

    17:18 25.11.2025

  • 29 Копеи не се напъвайте.

    1 8 Отговор
    Русия загуби отдавна войната.

    17:18 25.11.2025

  • 30 Ти кажи нещо

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Зеленски":

    За ка Путин него кой го назначи.Пиянката Елцин дойде на власт с преврат превзе Парламента с танковете.После в края на пиянския му мандат наложи Треторазрядното КГ Б джудже.

    17:18 25.11.2025

  • 31 Ха-ха-ха

    5 2 Отговор
    Ако сащ не е съюзник на Европа, кой тогава. Китай? ещо не искат да се "демократиьират"), Латинска Америка? ( последния път латиноамериканците искаха обезщетение заради робството). Африка? ( африканците не искат вече огледалца и мъниста в замяна на природните си ресурси), Индия? ( индийците си имат по-високи амбиции от това да са нечий придатък). Кой тогава? Май Европа се оказа в изолация .

    17:19 25.11.2025

  • 32 Щехме да правим революция

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "ренесанс":

    против еврото.
    Ама застудя и революцията не се състоя. През летото пак.

    17:19 25.11.2025

  • 33 Бибитко от Банкя

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Айде стига политика":

    И какъв ще ти е келепира лично за теб с еврото?

    Коментиран от #70

    17:19 25.11.2025

  • 34 Майна

    6 1 Отговор
    Нали си спомняте, че Рюте , май нарече Тръмп татко..
    Ми , татко ви каза, че нямате място при големите..
    Да ви се и..джуджетата , деградирали

    17:20 25.11.2025

  • 35 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    И ти кво сега твърдиш? Че САЩ са васал на Русия ли? Не,не са!

    Коментиран от #45

    17:20 25.11.2025

  • 36 Ако не бяха САЩ с десанта

    5 3 Отговор
    СССР със Сталин начело щеше да стигне Атлантика

    Коментиран от #43

    17:20 25.11.2025

  • 37 Пак аз

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Ти ще слушаш и изпълняваш решенията на Кая и Урсула.Няма накъде да шаваш.

    17:20 25.11.2025

  • 38 И не забравяй за

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    наколенките! Лубриканти също си приготви, на Вова са му кът, СВО, нали се сещаш!

    17:20 25.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Атино, ако не кажеш

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    откъде си го прочела, не ти вярваме.
    Цитати дай, цитати.

    Коментиран от #49, #62, #79

    17:21 25.11.2025

  • 41 Разбира се,

    2 5 Отговор
    че САЩ н а Тръмп не са съюзници на Европа.

    Това го повтарям от дума време!

    Тръмп е срам за САЩ.

    17:21 25.11.2025

  • 42 потребител

    5 0 Отговор
    Ами сега ? Нашите евро слуги , набутвачи на еврото къде ще се крият ?

    17:22 25.11.2025

  • 43 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ако не бяха САЩ с десанта":

    И не само изтачна, а цаля Европа щяха да върнат в Средновековието.

    17:23 25.11.2025

  • 44 живков

    5 1 Отговор
    Дрогирания евро-джендърски съюз приключи .

    17:23 25.11.2025

  • 45 Естествено!

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    РФ,споминалият се скоропостижно СССР и царска Русия са били колония на САЩ.
    Обаче как ще е се разберат американците с Китай да си поделят бензиноколонката .

    17:24 25.11.2025

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Айде стига политика":

    И кое му е хубавото- влизаме в клуба на длъжниците хвърляйки на масата нашите пари❗
    "Дайте ми да управлявам парите на една държава и не е ме интересува кой ще управлява тази държава!"
    Е, даваме и нашите пари на БАНКСТЕРИТЕ❗

    Коментиран от #57

    17:25 25.11.2025

  • 47 Супер

    2 0 Отговор
    Обявете им война и отивайте да се биете. Дърти лишпери.

    17:25 25.11.2025

  • 48 Уфффг

    3 1 Отговор
    Това споразумение за което се е съгласила Украйна и ЕС го знаем....никакви териториални отстъпки,влизане в НАТО и въоръжаване до зъби....то заради това и войната ще си продължи по план.а ЕС като е корав да праща децата си на фронта а не да чака Америка

    17:26 25.11.2025

  • 49 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Атино, ако не кажеш":

    Източниците ми са под полата на митро фанова.

    17:26 25.11.2025

  • 50 Козметичен салон Сияна (скубим вежди)

    3 1 Отговор
    по лична карта съм турчин
    прекосих границата като подхвърлих 10 лв на бг полицай
    отделно съм с фалшив телк и харесвам малки момченца
    г-н пеевски е моят идол

    Коментиран от #73

    17:28 25.11.2025

  • 51 Несъвсем

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Тази фракция на републиканците е анти Китай и нормално виждат в тяхно лице големият конкурент в бъдещето. Ще опитат да ги изолират, да разрушат техни съюзи, да отнемат пазари. ЕС е нищо, един беззъб консуматор, който не с години, а с всеки месец губи конкурентноспособност, отнесъл шамарите от всеки геополитически сблъсък с последните 10-15 години. Все по-разделен вътрешно, точно заради такива като Борел и урсулите. Дори планът за превъоръжаване на Европа със загробващи заеми е доникъде, а мина вече почти година. Заводи за барут в България и Румъния е като фабрика за грамофонни плочи в Албания в момента. И още - или ще се разберат сега за мир в Украйна и ЕС ще я изтръскат да помага със стотици милиарди за възстановяване плюс още стотици за ускорено "развитие" на бъдещата ЕС членка Украйна под разни фондове, или ще продължи войната още известно време, ЕС пак ще купува и предоставя оръжие на Украйна и накрая пак ще плаща за възстановяване и фондове. Беззъба, дойна крава, която никой не брои за нищо. И накрая ще си отиде като СССР, или ще си крета като СССР в края на 80те - ще говори, ще дава декрети за развитие на комунизма и промени в него, но никой не обръща внимание.

    17:28 25.11.2025

  • 52 Дедо Вангелий

    2 1 Отговор
    Чувствам, че пак руските и американските войски ще се срещнат на Неман.

    17:28 25.11.2025

  • 53 Истината:

    4 1 Отговор
    Европейските държави искат да осуетят американската инициатива за прекратяване на конфликта
    в Украйна, за да продължат да водят бойни действия срещу Русия.
    Очевидно целта им не е да постигнат по-добър мир,
    а постепенно да разводнят американския план, докато той стане неприемлив за Москва.
    Това гарантира връщане към първоначалния сценарий:
    продължителен и потенциално безкраен конфликт –
    въпреки че, предвид настоящите реалности на бойното поле,
    тази динамика е в полза на Русия и допълнително отслабва Украйна

    17:28 25.11.2025

  • 54 русоляв

    4 2 Отговор
    Аз ви казах , че върнат паметника и ще го почистват с мокри кърпички .

    17:28 25.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 УдоМача

    2 1 Отговор
    Ами айде цепете всички връзки с тях и ги оставете сами в нато -то. Направете икономически съюз с Русия и Китай, Стиска ли ви а??? А???

    17:29 25.11.2025

  • 57 Е, няма как да приемем

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    рублата.
    Няма как да се определ 1 лев на колко рубли е равен, щото рублата е в движение.

    Коментиран от #72

    17:30 25.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Тръмп и Ванс служат само на САЩ. Погледни кой е единствения облагодетелстван от планът за мир на Тръмп

    17:30 25.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Атино, ако не кажеш":

    Ех , ДАЙЛИНКЧО, пак ли с твоето
    "искам да си дадеш домашното да го препиша"🤔

    Коментиран от #76

    17:30 25.11.2025

  • 63 Псевдо Либерали

    4 1 Отговор
    Даже и САЩ са по-нормални от ЕС, това вече е чудо!

    17:31 25.11.2025

  • 64 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    2 4 Отговор
    Я, копейките са получили нови стихчета за постване, все са в стил на художествената фантастика. 🤣
    С Мордор и Путлер е свършено. Сгромолясва се под глупостта на терористите в Кремъл. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #67

    17:33 25.11.2025

  • 65 САЩ

    0 1 Отговор
    не са глупаци за да не разбират накъде ги тегли фашисткият райх ЕС начело с Германия.
    Номерът не мина.

    Коментиран от #71

    17:33 25.11.2025

  • 66 Демократ

    1 1 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди

    17:34 25.11.2025

  • 67 Пора

    3 4 Отговор

    До коментар #64 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Путинова русия умира.

    17:34 25.11.2025

  • 68 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Донякъде е прав....но Европа освен с комунизма трябва да се бори с емигрантския колапс който Меркел макрон Урсула и компания предизвикаха..Европа е в разпад от африкански и арабски орди които унищожават европейската раса цивилизация и култура.... НУЖЕН Е НОВ ХИТЛЕР

    17:34 25.11.2025

  • 69 русия е васал на Китай

    1 2 Отговор
    Путлер никога няма да приеме какъвто и да е мирен план със спиране на войната.
    Спре ли бойните действия и koчината му рухва, както рухна многократно по мощния СССР.

    Коментиран от #74

    17:36 25.11.2025

  • 70 Не мисли само за келепир !!

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Бибитко от Банкя":

    Излизаме с още една крачка от руско/азиатския модел
    ЕС ще наблюдава как си правим бюджета. Ще следи и банките ни.
    Е, малко ли е?
    Чувствам го като успех за Родината.
    Без келепир.

    17:36 25.11.2025

  • 71 Обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "САЩ":

    Руснаците са глупаци.

    17:37 25.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Продължение

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Козметичен салон Сияна (скубим вежди)":

    а Киро с тази брада, моя професионален блян.

    17:37 25.11.2025

  • 74 Това са безспорни

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "русия е васал на Китай":

    Факти.

    Коментиран от #86

    17:37 25.11.2025

  • 75 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Накратко:

    1. Либерална Европа изпадна в ситуация на стратегическа изолация.

    2. За неини съюзници не може да се считат нито РФ, нито КНР, нито Индия, нито Африка, нито пък Латинска Америка, а сега вече и САЩ....

    17:38 25.11.2025

  • 76 Май само ти не си разбрал,

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    че Атинка рови навсякъде, чете и каквото й хареса го цитира тук.
    Мисъл нема, другарю.

    Коментиран от #78, #81

    17:39 25.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Май само ти не си разбрал,":

    Разбрахме , че ти искаш вместо да четеш сам,
    направо да ти казваме какво и къде сме чели🤔
    Точно като онези дето в междучасията искаха да им дадем домашните да ги препишат❗

    Коментиран от #82

    17:44 25.11.2025

  • 79 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Атино, ако не кажеш":

    Между САЩ и Англия отдавана има разрив.Още по времето на Байдън..Сега при новата администрация на САЩ се задълбочиха ..САЩ се опитват да се измъкнат от хватката на Лондонсити,където Лондонсити ги ползваше за колония . Тулси Габърд (предполагам знаеш коя е ) уволнява от службите служители свързани с английските служби..Т.е.започнаха да късат връвта..Не закъсняха и от Англия....Английските служби спряха да предават на американските служби разузнавателни дейности..
    Напрежението в САЩ е най вече за желанието на САЩ да скъса връвта с Англия .А не толкова между демократи и републиканци както медиите ни го представят..
    А Русия и САЩ играят заедно за изтласкване на англичаните от близкия Изток..
    Не,не казвам,че Русия и САЩ са съюзници..Всяка от тях има свои интереси..Но за изтласкването на британците от близкия Изток интересите им съвпадат.Ще изтласкат британците и от Одеса..
    Четох един военен ...генерал ли беше ...но американец и на служба а не бивш ,който се изказа,че САЩ и Русия водили разговори за Одеса ,като вариантите на които се били спрели била два:1-Одеса да влезе в РФ и Украйна да остане без излаз на Черно море.Втори вариант е:-Одеса да станела град държава в държавата под контрола на Русия...Какво е това,дори си нямам на идея:)).Обаче много добре го разбрах,затова цитата е точен,тъй като фасулския английски език ми е перфектен..
    Та, такива анализи от действащ военен в САЩ не излизат в публичното пространство случайно...

    17:44 25.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Май само ти не си разбрал,":

    Ха ха ха ,ти нищо не каза :)) Информацията е най голямото оръжие ..С четене става ,не ще само драскане с празни к.ратуни у форумите .

    Коментиран от #83

    17:49 25.11.2025

  • 82 Едно ти пиша, друго четеш.

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Дано с мама успяваш да се разбираш.

    Коментиран от #87

    17:49 25.11.2025

  • 83 Точно това ти казах

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    Цитирай, а не се опитвай да мислиш. Излиза смехотворно.

    17:50 25.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ъъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    Рубио ошамари Кая Калас, отказвайки да се срещне с нея заради "арогантното и поведение към адмистрсцивта на Тръмп". 🤣
    Освен това, Рубио е обеднил на украинците по време на преговорите, че няма "План Б" , визирайки алтернативния план на европейците и те ще трябва да се придържат към американската версия.

    17:52 25.11.2025

  • 86 КАК СТЕ СОРОСОИДЧЕТА

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Това са безспорни":

    КВИЧИ....ТЕ И ПОДПИКВАТЕ ДО КАТО РЪСИТЕ ЗА СТОТЕН ПЪТ ТЪПИ ОПОРКИ
    АЙДЕ ОТ ГРАД ДИМИТРОВ ВЕЧЕ СЕ ИЗЛИЗА ИЛИ С ВДИГНАТИ РЪЦЕ ИЛИ ВИРНАТИ КРАКА
    ОТ ПОКРОВСК НЕ СЕ ИЗЛИЗА
    СЛЕДВА КУПЯНСК И ГУЛАЯЙПОЛЕ
    АБЕ ТРЪМП ДАЛИ ША ПРАТИ ТОМАХАВКИ НА ПУТИН
    АМА ЗА КО СА МУ

    17:54 25.11.2025

  • 87 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Едно ти пиша, друго четеш.":

    Не се опитвай да ръсиш мозАк от празната си кратунка, не ти се получава ❗
    Майка ми отдавна не е между живите,
    а с твоята ( "с мама" ) не общувам и не искам да общувам❗

    17:55 25.11.2025