Зеленски планира спешна среща с Тръмп за финализиране на мирния план за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се стреми да се срещне с президента Доналд Тръмп "възможно най-скоро", вероятно около Деня на благодарността, за да финализира съвместното американско-украинско споразумение за условията за прекратяване на войната. Това заяви шефът на кабинета на Зеленски Андрий Ермак пред Axios, предава News.bg.
Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров допълни, че Киев очаква организиране на визитата през ноември, за да приключат последните етапи от разработването на мирното споразумение. Умеров е участвал в преговорите с представители на САЩ в Женева през изминалия уикенд.
„Надявам се, че визитата ще се състои възможно най-скоро, защото това ще помогне на президента Тръмп да продължи своята историческа мисия за прекратяване на войната“, добави Ермак.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отбеляза значителен напредък в преговорите за мирния план и появата на обновена и доработена версия на документа.
Шефът на кабинета на Зеленски подчерта, че Украйна няма да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО в бъдеще, въпреки условията на американския мирен план. „Сега живеем в реалността - не сме член на НАТО“, каза Ермак, като уточни, че стремежът към алианса е конституционно задължение на страната.
Законът за закрепване на курса към ЕС и НАТО в украинската конституция влезе в сила през 2019 г., като президентът е „гарант за реализацията на стратегическия курс на държавата за пълноправно членство в Европейския съюз и НАТО“.
Първоначалният американски план включваше изтегляне на украинските войски от останалите територии в Донбас, де факто признаване на Крим, Донецк и Луганск като руски, ограничаване на украинските въоръжени сили до 600 000 души и отказ от присъединяване към НАТО.
След преговорите в Женева на 23 ноември между САЩ, Украйна и европейски представители, мирният план бе значително променен и съкратен от 28 на 19 точки. В новата версия ограниченията върху въоръжените сили на Киев и териториалните отстъпки бяха отложени, като се отчита позицията на Европа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
Коментиран от #3
22:26 25.11.2025
2 Хлъц
Коментиран от #4
22:27 25.11.2025
3 Путин
До коментар #1 от "Тръмп":Аз нямам бензин бе!
Коментиран от #7, #19, #65
22:27 25.11.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Хлъц":САЩ, Китай, Русия и КНДР унищожиха Фашистка Европа.
22:28 25.11.2025
5 значи ,
22:28 25.11.2025
6 Клекна
22:28 25.11.2025
7 Тръмп
До коментар #3 от "Путин":Ще ти продам за редкоземните минерали.
22:28 25.11.2025
8 Копеи не се напъвайте.
Коментиран от #25
22:28 25.11.2025
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #41
22:29 25.11.2025
10 а зеля знаЙ ли
Коментиран от #35
22:29 25.11.2025
11 си дзън
да не се опари ако иска да хапне.
Коментиран от #29
22:29 25.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пич
22:29 25.11.2025
14 Zaхарова
22:29 25.11.2025
15 Мукар
Коментиран от #66
22:29 25.11.2025
16 И ко стана?
Руснята пак се нас ра!
Коментиран от #24, #36, #75
22:30 25.11.2025
17 В соц.мрежаХ
22:30 25.11.2025
18 ха-ха
22:30 25.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Железния Феликс
22:31 25.11.2025
21 Ачо
Коментиран от #28, #32, #37
22:31 25.11.2025
22 пешо
22:31 25.11.2025
23 Тръмп се изплаши, че
22:32 25.11.2025
24 СВО=ПРОВАЛ
До коментар #16 от "И ко стана?":Точка.Филмът свърши.
22:32 25.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 аz CВО Победа 80
22:32 25.11.2025
27 Великата матушка
Може ли да отговори някой де бил?
Коментиран от #39, #43
22:33 25.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Шопо
22:34 25.11.2025
31 Русия съкратения план
22:34 25.11.2025
32 Дон Корлеоне
До коментар #21 от "Ачо":А Хаяско педофил.
22:34 25.11.2025
33 С кой ще се срещаш бе нещастник
22:34 25.11.2025
34 Кримската война
Коментиран от #48
22:35 25.11.2025
35 Бен Вафлек
До коментар #10 от "а зеля знаЙ ли":путя няма карти. Педерацийката му е пред фалит.
22:35 25.11.2025
36 Смени
До коментар #16 от "И ко стана?":Си памперса и ще спре да ти мирише , павет!
22:36 25.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Украинските медии днес
Коментиран от #52
22:38 25.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Нещастни русофилски несретници
22:38 25.11.2025
41 Ако се срещнат путин и Зеленски
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Зеленски ще го удуши собственоръчно.
Коментиран от #42, #59
22:41 25.11.2025
42 Кличко vs жужака джудиста
До коментар #41 от "Ако се срещнат путин и Зеленски":Кличко ще нокаутира жужака и жужака ще се пули като нашия Пулю Пулев
Коментиран от #46
22:43 25.11.2025
43 Де бил
До коментар #27 от "Великата матушка":Интересно в случая е ,че Украйна преговаря със САЩ и ЕС какво да се преговаря със Русия. Значи 27 + САЩ ще преговарят с Русия. Обикновено преговарят участниците в конфликта. Отговор на въпроса от страна на Русия е Русия от страна на Украйна.....та не знам кой е велик.
22:44 25.11.2025
44 Пенсионер 69 годишен
22:45 25.11.2025
45 ЦИРК
"Зеленски планира спешна среща с Тръмп за финализиране на мирния план за Украйна" - Това звучи всякаш САЩ и Украйна се договарят по между си ! И всичко щеше да е добре, ако беше истина. Но този план сега Тръмп ще го носи ли на Путин ? А руснаците ще го подписват като капитулация ли ?Понеже губят войната на бойното поле ли ? Или умират от глад заради санкциите на ЕС ?
В крайна сметка ЕС и Зеленски пак ще саботират мира. И около деня на независимостта пак ще има преговори, ама тогава Харковска и Полтавска област може да са направили референдуми и те...
22:45 25.11.2025
46 село мое ,
До коментар #42 от "Кличко vs жужака джудиста":Време ти е вече ......Полегни си , че изморен ми се видиш ...
22:45 25.11.2025
47 нннн
Това устройва Русия.
Абе, Зеленски да не е руски агент?
Коментиран от #51
22:45 25.11.2025
48 Аха
До коментар #34 от "Кримската война":И какъв е Крим:)))),руски:)))
22:46 25.11.2025
49 Атина Палада
Коментиран от #53, #55
22:47 25.11.2025
50 Факт
22:48 25.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Генералният щаб на Украйна
До коментар #38 от "Украинските медии днес":относно ситуацията в Покровск: "Над 100 000 нови части с окупатори са пристигнали и са съсредоточени в тази посока" Началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна Андрей Гнатов е заявил, че ситуацията е страшна. Постоянно пристигат нови и нови руснаци, а ние нямаме повече какво да дадем като войници.
22:49 25.11.2025
53 Пропадналият запад
До коментар #49 от "Атина Палада":плаща на цигани да крадат никове и да лъжат. Ако някой е вярвал, е запада ще стане дъното на света, жалко циганско гето.
22:49 25.11.2025
54 по полека
22:49 25.11.2025
55 ха-ха-ха !
До коментар #49 от "Атина Палада":Ще изгуби , защото така ти изнася ли ? Голям майтапчия си . Загуби само надрусеняка - държавата и солдатите .
22:49 25.11.2025
56 Пенсионер 69 годишен
22:49 25.11.2025
57 Име
22:50 25.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Данко Харсъзина
До коментар #41 от "Ако се срещнат путин и Зеленски":Путин е каратист с черен колан. При това офицер от КГБ. На клоуна малко ще му е трудно да го удуши...
Коментиран от #61
22:51 25.11.2025
60 А,БЕ ,
Коментиран от #63
22:54 25.11.2025
61 Пенсионер 69 годишен
До коментар #59 от "Данко Харсъзина":Путин има и пистолет Стечкин. С блага дума и със Стечкин Путин и Зеленски ще се разберат за мира.
22:54 25.11.2025
62 Данко Харсъзина
22:55 25.11.2025
63 Пенсионер 69 годишен
До коментар #60 от "А,БЕ ,":Защото за Зеленски Украйна няма никакво стратегическо значение.
22:55 25.11.2025
64 не може да бъде
22:56 25.11.2025
65 Баце ЕООД
До коментар #3 от "Путин":Отиди на фронта просто
22:59 25.11.2025
66 Митьо Зъркела
До коментар #15 от "Мукар":Е с него де . Ама го е страх да погледне героя в зелените очи, все пак е джудже. Както пее Драгана Миркович , очи очи геройски очи!
22:59 25.11.2025
67 Уса
23:01 25.11.2025
68 Нищо подобно
23:04 25.11.2025
69 Президентът на САЩ Доналд Тръмп
Коментиран от #71
23:04 25.11.2025
70 Само питам
Коментиран от #73
23:06 25.11.2025
71 гру гайтанджиева
До коментар #69 от "Президентът на САЩ Доналд Тръмп":Руски фейкове.
23:07 25.11.2025
72 Тръмпи призна за майдановците
23:10 25.11.2025
73 Митьо Зъркела
До коментар #70 от "Само питам":Па да ти отговоря , пундю ще се срещне с кон лАВров, изкусният гьонсурат -лъжец . Той с други не се среща. Даже Си Дзин едвам го търпя , да му слуша глупостите руски.
23:12 25.11.2025
74 Да ги подкрепим!
Стискаме им палци.
23:15 25.11.2025
75 Фокс
До коментар #16 от "И ко стана?":Ние не бързаме. Бавно но славно до крайните цели на СВО
Коментиран от #76
23:19 25.11.2025
76 Митьо Зъркела
До коментар #75 от "Фокс":Досега сте минус милион алкаша, 14 рафинерии, 120 самальота, 34 кораба, 2 подводници, 3500 танка, безброй камиона и уазки ,какви са ви възможностите ?
23:43 25.11.2025