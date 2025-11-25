Новини
Зеленски планира спешна среща с Тръмп за финализиране на мирния план за Украйна
Зеленски планира спешна среща с Тръмп за финализиране на мирния план за Украйна

25 Ноември, 2025 22:25 1 352 76

Украинският президент ще обсъди обновения американски план за прекратяване на войната, като запазва курс към НАТО и ЕС

Зеленски планира спешна среща с Тръмп за финализиране на мирния план за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се стреми да се срещне с президента Доналд Тръмп "възможно най-скоро", вероятно около Деня на благодарността, за да финализира съвместното американско-украинско споразумение за условията за прекратяване на войната. Това заяви шефът на кабинета на Зеленски Андрий Ермак пред Axios, предава News.bg.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров допълни, че Киев очаква организиране на визитата през ноември, за да приключат последните етапи от разработването на мирното споразумение. Умеров е участвал в преговорите с представители на САЩ в Женева през изминалия уикенд.

„Надявам се, че визитата ще се състои възможно най-скоро, защото това ще помогне на президента Тръмп да продължи своята историческа мисия за прекратяване на войната“, добави Ермак.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отбеляза значителен напредък в преговорите за мирния план и появата на обновена и доработена версия на документа.

Шефът на кабинета на Зеленски подчерта, че Украйна няма да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО в бъдеще, въпреки условията на американския мирен план. „Сега живеем в реалността - не сме член на НАТО“, каза Ермак, като уточни, че стремежът към алианса е конституционно задължение на страната.

Законът за закрепване на курса към ЕС и НАТО в украинската конституция влезе в сила през 2019 г., като президентът е „гарант за реализацията на стратегическия курс на държавата за пълноправно членство в Европейския съюз и НАТО“.

Първоначалният американски план включваше изтегляне на украинските войски от останалите територии в Донбас, де факто признаване на Крим, Донецк и Луганск като руски, ограничаване на украинските въоръжени сили до 600 000 души и отказ от присъединяване към НАТО.

След преговорите в Женева на 23 ноември между САЩ, Украйна и европейски представители, мирният план бе значително променен и съкратен от 28 на 19 точки. В новата версия ограниченията върху въоръжените сили на Киев и териториалните отстъпки бяха отложени, като се отчита позицията на Европа.


  • 1 Тръмп

    34 3 Отговор
    Ти нямаш карти!

    Коментиран от #3

    22:26 25.11.2025

  • 2 Хлъц

    35 1 Отговор
    Ама Украйна и със САЩ ли воюва та ше сключват мир?

    Коментиран от #4

    22:27 25.11.2025

  • 3 Путин

    7 28 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Аз нямам бензин бе!

    Коментиран от #7, #19, #65

    22:27 25.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    28 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хлъц":

    САЩ, Китай, Русия и КНДР унищожиха Фашистка Европа.

    22:28 25.11.2025

  • 5 значи ,

    31 1 Отговор
    С две думи - боят продължава ...................

    22:28 25.11.2025

  • 6 Клекна

    24 4 Отговор
    И що руча жабетата... Изби си народа. Унищожи си държавата.

    22:28 25.11.2025

  • 7 Тръмп

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Ще ти продам за редкоземните минерали.

    22:28 25.11.2025

  • 8 Копеи не се напъвайте.

    6 24 Отговор
    Путин загуби тази война.

    Коментиран от #25

    22:28 25.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    23 2 Отговор
    Най разумното нещо е Зеленски да преговаря с Путин. И трябваше да го направи преди войната.

    Коментиран от #41

    22:29 25.11.2025

  • 10 а зеля знаЙ ли

    21 4 Отговор
    ЧЕ ПУТИН ОПРЕДЕЛЯ КЪДЕ ЩЕ Е ......ФИНАЛА

    Коментиран от #35

    22:29 25.11.2025

  • 11 си дзън

    3 22 Отговор
    Мирният план е като гореща супа, поднесена на русията, която трябва да духа,
    да не се опари ако иска да хапне.

    Коментиран от #29

    22:29 25.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пич

    19 2 Отговор
    Нищо не планира , а е привикан !!! Зелю планира единствено да си скрие коката в носната кърпичка , за да пошмърква докато се прави че си бърше носа !!!

    22:29 25.11.2025

  • 14 Zaхарова

    5 8 Отговор
    Айде нощната смяна! Действате.

    22:29 25.11.2025

  • 15 Мукар

    19 2 Отговор
    Мирния план требе с тавариш Путин не с перчема!

    Коментиран от #66

    22:29 25.11.2025

  • 16 И ко стана?

    5 21 Отговор
    Киев за 3 дня?
    Руснята пак се нас ра!

    Коментиран от #24, #36, #75

    22:30 25.11.2025

  • 17 В соц.мрежаХ

    18 2 Отговор
    хората от цял свят наддават в коя страна ще избяга тоз клоун.

    22:30 25.11.2025

  • 18 ха-ха

    17 1 Отговор
    Тоя трагикомик все още не е разбрал , че НАТО ще му донесе само бой и нищо друго .Колкото повече увърта , толкова по-зле ще става .

    22:30 25.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Железния Феликс

    21 3 Отговор
    Членство в НАТО не устройва Русия. Така че мир няма да има.

    22:31 25.11.2025

  • 21 Ачо

    4 10 Отговор
    Говори се че Ленин е бил геи.

    Коментиран от #28, #32, #37

    22:31 25.11.2025

  • 22 пешо

    13 3 Отговор
    колко територия ще остъпи

    22:31 25.11.2025

  • 23 Тръмп се изплаши, че

    4 16 Отговор
    маскалите ще утекат у каналя и взе да притиска Зеленски!

    22:32 25.11.2025

  • 24 СВО=ПРОВАЛ

    4 11 Отговор

    До коментар #16 от "И ко стана?":

    Точка.Филмът свърши.

    22:32 25.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 аz CВО Победа 80

    4 5 Отговор
    Снощи ме иzнасилиха двама турски тираджии.

    22:32 25.11.2025

  • 27 Великата матушка

    4 15 Отговор
    като е толкоз велика, защо преговаря с американците?
    Може ли да отговори някой де бил?

    Коментиран от #39, #43

    22:33 25.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Шопо

    14 1 Отговор
    Мирния план има само една точка - капитулация.

    22:34 25.11.2025

  • 31 Русия съкратения план

    18 3 Отговор
    въпреки тъжната физиономия на Зеленски не я интересува и дори е казала, че не желае да се запознава с точките му. Мечтите са безплатни, или правиш това което казва Русия или проблема си е твой. Днес Орбан е блокирал всички мечти на ЕС за отпускане на финансова подкрепа на Украйна от ЕС под каквато и да е форма.

    22:34 25.11.2025

  • 32 Дон Корлеоне

    4 10 Отговор

    До коментар #21 от "Ачо":

    А Хаяско педофил.

    22:34 25.11.2025

  • 33 С кой ще се срещаш бе нещастник

    13 5 Отговор
    Условията ще ги каже Русия. Бито ти, нито Европа, нито тръмп.

    22:34 25.11.2025

  • 34 Кримската война

    2 16 Отговор
    Руснаците загубиха тази война, защото дойдоха французи и англичани и им разказаха играта!

    Коментиран от #48

    22:35 25.11.2025

  • 35 Бен Вафлек

    2 11 Отговор

    До коментар #10 от "а зеля знаЙ ли":

    путя няма карти. Педерацийката му е пред фалит.

    22:35 25.11.2025

  • 36 Смени

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "И ко стана?":

    Си памперса и ще спре да ти мирише , павет!

    22:36 25.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Украинските медии днес

    12 2 Отговор
    съобщават "Врагът се движи денонощно: руснаците оказват натиск с постоянни атаки по целия фронт" – повече подробности от Въоръжените сили на Украйна

    Коментиран от #52

    22:38 25.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Нещастни русофилски несретници

    2 15 Отговор
    Внуците им в Америка, а те драскат тука денонощно!

    22:38 25.11.2025

  • 41 Ако се срещнат путин и Зеленски

    4 12 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Зеленски ще го удуши собственоръчно.

    Коментиран от #42, #59

    22:41 25.11.2025

  • 42 Кличко vs жужака джудиста

    3 10 Отговор

    До коментар #41 от "Ако се срещнат путин и Зеленски":

    Кличко ще нокаутира жужака и жужака ще се пули като нашия Пулю Пулев

    Коментиран от #46

    22:43 25.11.2025

  • 43 Де бил

    13 2 Отговор

    До коментар #27 от "Великата матушка":

    Интересно в случая е ,че Украйна преговаря със САЩ и ЕС какво да се преговаря със Русия. Значи 27 + САЩ ще преговарят с Русия. Обикновено преговарят участниците в конфликта. Отговор на въпроса от страна на Русия е Русия от страна на Украйна.....та не знам кой е велик.

    22:44 25.11.2025

  • 44 Пенсионер 69 годишен

    11 2 Отговор
    ФБР още на летището да го събаря по очи и да му слага белезниците.

    22:45 25.11.2025

  • 45 ЦИРК

    15 2 Отговор
    Статията е добра - хумористична !

    "Зеленски планира спешна среща с Тръмп за финализиране на мирния план за Украйна" - Това звучи всякаш САЩ и Украйна се договарят по между си ! И всичко щеше да е добре, ако беше истина. Но този план сега Тръмп ще го носи ли на Путин ? А руснаците ще го подписват като капитулация ли ?Понеже губят войната на бойното поле ли ? Или умират от глад заради санкциите на ЕС ?

    В крайна сметка ЕС и Зеленски пак ще саботират мира. И около деня на независимостта пак ще има преговори, ама тогава Харковска и Полтавска област може да са направили референдуми и те...

    22:45 25.11.2025

  • 46 село мое ,

    9 3 Отговор

    До коментар #42 от "Кличко vs жужака джудиста":

    Време ти е вече ......Полегни си , че изморен ми се видиш ...

    22:45 25.11.2025

  • 47 нннн

    14 1 Отговор
    Исканията на Зеленски и урсулите са такива, че войната продължава, Украйна се смалява, украинците изчезват.
    Това устройва Русия.
    Абе, Зеленски да не е руски агент?

    Коментиран от #51

    22:45 25.11.2025

  • 48 Аха

    10 0 Отговор

    До коментар #34 от "Кримската война":

    И какъв е Крим:)))),руски:)))

    22:46 25.11.2025

  • 49 Атина Палада

    2 16 Отговор
    Някой да ме поправи ако греша, но мисля, че досега в историята на човечеството нито един акт на агресия срвщу друга суверенна държава не е успял. Всички агресори в крайна сметка се прибират в границите си, а главатарите им си загубват главите. Наполеон, Хитлер....И сега в крайна сметка агресорът ще пожъне някакви успехи, но в крайна сметка ще изгуби!

    Коментиран от #53, #55

    22:47 25.11.2025

  • 50 Факт

    5 1 Отговор
    Накрая Тръмп ще ги изгони всимките и ще започнат истинските преговори!

    22:48 25.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Генералният щаб на Украйна

    11 0 Отговор

    До коментар #38 от "Украинските медии днес":

    относно ситуацията в Покровск: "Над 100 000 нови части с окупатори са пристигнали и са съсредоточени в тази посока" Началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна Андрей Гнатов е заявил, че ситуацията е страшна. Постоянно пристигат нови и нови руснаци, а ние нямаме повече какво да дадем като войници.

    22:49 25.11.2025

  • 53 Пропадналият запад

    9 0 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    плаща на цигани да крадат никове и да лъжат. Ако някой е вярвал, е запада ще стане дъното на света, жалко циганско гето.

    22:49 25.11.2025

  • 54 по полека

    1 10 Отговор
    Тръмп въпреки, че непрекъснато говори за мир, вече многократно показва, че не иска войната в Украйна да спира кокото се може по дълго. Вместо ясно изразени миролюбиви действия вечно поставя условия които за едната или другата страна са недопустими и знае, че няма да бъдат приети. За съжаление Украйна не може да си позволи открито да го заклейми като пречка за края на войната, но освен оказаната помощ от него има нанесени повече щети отколкото полза. И накрая най брутално ги обвинява в неблагодарност. Дори сам се хвали как точно от войната печелел като продава оръжия на Европа, вместо да помага директно на Украйна.

    22:49 25.11.2025

  • 55 ха-ха-ха !

    9 0 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Ще изгуби , защото така ти изнася ли ? Голям майтапчия си . Загуби само надрусеняка - държавата и солдатите .

    22:49 25.11.2025

  • 56 Пенсионер 69 годишен

    9 0 Отговор
    В Гуантанамо да го разпитват, докато каже къде крие парите. После да повтарят разпитите и да потретят за по-сигурно. Всеки ден.

    22:49 25.11.2025

  • 57 Име

    6 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:50 25.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Данко Харсъзина

    8 4 Отговор

    До коментар #41 от "Ако се срещнат путин и Зеленски":

    Путин е каратист с черен колан. При това офицер от КГБ. На клоуна малко ще му е трудно да го удуши...

    Коментиран от #61

    22:51 25.11.2025

  • 60 А,БЕ ,

    7 0 Отговор
    Защо зеленият напъва за преговори , а не Путин , да не би да вижда , че укрията и той вече нямат никакво значение ?

    Коментиран от #63

    22:54 25.11.2025

  • 61 Пенсионер 69 годишен

    7 1 Отговор

    До коментар #59 от "Данко Харсъзина":

    Путин има и пистолет Стечкин. С блага дума и със Стечкин Путин и Зеленски ще се разберат за мира.

    22:54 25.11.2025

  • 62 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Според мен Путин блъфира. Поне така ми се струва. А бай Дончо играе всичко коз. Другите въобще ги няма в залата. Седят си на столчетата в коридора и си говорят кюки.

    22:55 25.11.2025

  • 63 Пенсионер 69 годишен

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "А,БЕ ,":

    Защото за Зеленски Украйна няма никакво стратегическо значение.

    22:55 25.11.2025

  • 64 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Не искам да правя прогнози и да вземам страна -но искам да обърна внимание на обстоятелство което считам за важно.Преди време имаше среща Путин -Тръмп в Анкоридж на която са постигнати някакви договорености -не знаем какви .Но сега знаем за проектоспоразумение от 28 точки- официално обявено от САЩ като сериозна основа за постигане на траен мир!А на срещата в Женева между САЩ и европейските партньори с участие на Украйна биват зачертани 9 точки а останалите -коренно преработени/преформатирани така че практически от 28 -те точки не остана нищо!?Не искам да вземам страна- кой е прав кой не е -но дайте да се поставим на мястото на Тръмп -ами европейците просто го обезцениха в очите на останалия свят с тези промени -с това искат да кажат най-малко че Тръмп не е взел правилни решения и трябва да даде заден ход !?А коментарите на европейски журналисти и бивши важни лица напр Жосеп Борел -са не критични а просто унищожаващи реномето на Тръмп !?Не се наемам да кажа как ще реагира!?

    22:56 25.11.2025

  • 65 Баце ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Отиди на фронта просто

    22:59 25.11.2025

  • 66 Митьо Зъркела

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Мукар":

    Е с него де . Ама го е страх да погледне героя в зелените очи, все пак е джудже. Както пее Драгана Миркович , очи очи геройски очи!

    22:59 25.11.2025

  • 67 Уса

    3 1 Отговор
    Зеленски е обявен за корумпиран и няма никакви шансове за срещи с Тръмп

    23:01 25.11.2025

  • 68 Нищо подобно

    3 0 Отговор
    Лична среща няма да има.Ще се чуят по телефона и толкоз.Украйна и ЕС не приемат плана на Тръмп,а Америка на Тръмп,вече не е съюзник.Европа се превъоръжава за 6.8 трилиона евро,в рамките на само десет години.Еврото заменя долара,като световна резервна валута.

    23:04 25.11.2025

  • 69 Президентът на САЩ Доналд Тръмп

    0 1 Отговор
    е обявил, че е инструктирал своя специален пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва. Писал е за това в социалната мрежа Truth Social. Според Тръмп остават само няколко разногласия относно предложения "мирен план", но те бяха финализирани по време на диалога между двете страни. "С надеждата да финализирам този мирен план, инструктирах моя специален пратеник, Стив Уиткоф, да се срещне с президента Путин в Москва. В същото време Американският генерал Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна," казал ръководителят на Белия дом. Тръмп също е написал, че очаква с нетърпение да се срещне с Украинския президент Володимир Зеленски и Владимир Путин в близко бъдеще.

    Коментиран от #71

    23:04 25.11.2025

  • 70 Само питам

    4 1 Отговор
    Пундьо с кой ще се срещне?

    Коментиран от #73

    23:06 25.11.2025

  • 71 гру гайтанджиева

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Президентът на САЩ Доналд Тръмп":

    Руски фейкове.

    23:07 25.11.2025

  • 72 Тръмпи призна за майдановците

    1 1 Отговор
    И Грузия . Срам . Сега ще натиска РФ . Удари много страни от партньорите и . Гледаме само нападка и отбрана. Извод : ще страда Украйна. Да . Зелиски призна за натото. Ще видим. Логика .

    23:10 25.11.2025

  • 73 Митьо Зъркела

    7 1 Отговор

    До коментар #70 от "Само питам":

    Па да ти отговоря , пундю ще се срещне с кон лАВров, изкусният гьонсурат -лъжец . Той с други не се среща. Даже Си Дзин едвам го търпя , да му слуша глупостите руски.

    23:12 25.11.2025

  • 74 Да ги подкрепим!

    8 2 Отговор
    Президентът Зеленски и военнопрестъпника Путлер работят с една цел, но по различни пътища и начини за разпада на блaтната империя.
    Стискаме им палци.

    23:15 25.11.2025

  • 75 Фокс

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "И ко стана?":

    Ние не бързаме. Бавно но славно до крайните цели на СВО

    Коментиран от #76

    23:19 25.11.2025

  • 76 Митьо Зъркела

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Фокс":

    Досега сте минус милион алкаша, 14 рафинерии, 120 самальота, 34 кораба, 2 подводници, 3500 танка, безброй камиона и уазки ,какви са ви възможностите ?

    23:43 25.11.2025

