Зеленски планира спешна среща с Тръмп за финализиране на мирния план за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се стреми да се срещне с президента Доналд Тръмп "възможно най-скоро", вероятно около Деня на благодарността, за да финализира съвместното американско-украинско споразумение за условията за прекратяване на войната. Това заяви шефът на кабинета на Зеленски Андрий Ермак пред Axios, предава News.bg.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров допълни, че Киев очаква организиране на визитата през ноември, за да приключат последните етапи от разработването на мирното споразумение. Умеров е участвал в преговорите с представители на САЩ в Женева през изминалия уикенд.

„Надявам се, че визитата ще се състои възможно най-скоро, защото това ще помогне на президента Тръмп да продължи своята историческа мисия за прекратяване на войната“, добави Ермак.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отбеляза значителен напредък в преговорите за мирния план и появата на обновена и доработена версия на документа.

Шефът на кабинета на Зеленски подчерта, че Украйна няма да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО в бъдеще, въпреки условията на американския мирен план. „Сега живеем в реалността - не сме член на НАТО“, каза Ермак, като уточни, че стремежът към алианса е конституционно задължение на страната.

Законът за закрепване на курса към ЕС и НАТО в украинската конституция влезе в сила през 2019 г., като президентът е „гарант за реализацията на стратегическия курс на държавата за пълноправно членство в Европейския съюз и НАТО“.

Първоначалният американски план включваше изтегляне на украинските войски от останалите територии в Донбас, де факто признаване на Крим, Донецк и Луганск като руски, ограничаване на украинските въоръжени сили до 600 000 души и отказ от присъединяване към НАТО.

След преговорите в Женева на 23 ноември между САЩ, Украйна и европейски представители, мирният план бе значително променен и съкратен от 28 на 19 точки. В новата версия ограниченията върху въоръжените сили на Киев и териториалните отстъпки бяха отложени, като се отчита позицията на Европа.