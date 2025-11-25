Страните от ЕС трябва да признават еднополовите бракове – дори да са сключени в друга страна

Страните от Европейския съюз трябва да признават еднополовите бракове, сключени между граждани на ЕС в друга държава членка на блока, заяви Европейският съд, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Съдът каза, че Полша не е в правото си да не признава брака между двама полски граждани, сключен в Германия, въпреки че полската държава не разрешава еднополови бракове.
"Отказът да бъде признат брак между двама граждани на ЕС противоречи на европейските закони, защото нарушава свободата и правото на уважение на личния и семейния живот", заяви съдът.
Съдът разясни, че правата на двойката от Полша съгласно европейското законодателство са били нарушени, след като бракът им не е бил признат в Полша, а те са упражнили правото си като граждани на ЕС да се преместят в друга държава членка и да създадат семейство там, предаде ДПА.
Съдът обаче подчерта, че решението "не изисква въвеждането на брак между лица от един и същи пол в националното законодателство", но задължава всички държави членки да разполагат с процедура за признаване на еднополови бракове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Долу ЕС
Коментиран от #26, #74
13:34 25.11.2025
2 Боруна Лом
13:34 25.11.2025
3 Джон
13:34 25.11.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #13, #23
13:35 25.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 спонтанен сарказъм
13:35 25.11.2025
7 Ами
Коментиран от #18
13:35 25.11.2025
8 Да,бе
Коментиран от #33
13:35 25.11.2025
9 ,,Трябва”
13:36 25.11.2025
10 Трол
13:36 25.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 не може да бъде
13:36 25.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Третополово влечуго
13:36 25.11.2025
15 Пич
13:37 25.11.2025
16 123456
13:37 25.11.2025
17 Британия
Коментиран от #29
13:37 25.11.2025
18 Правилно
До коментар #7 от "Ами":Ей затова Тръмп презира всички европейски лидери.
13:37 25.11.2025
19 иван костов
13:37 25.11.2025
20 123456
13:37 25.11.2025
21 Изкукуригал
13:37 25.11.2025
22 123456
13:38 25.11.2025
23 Мурсулина ще име личната
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":акушерка. Изтриха ми поста, заради това изречение. Ха,ха,ха.
13:38 25.11.2025
24 Атина Палада
Коментиран от #28, #54
13:38 25.11.2025
25 Факт
13:38 25.11.2025
26 Ъхъъъъ
До коментар #1 от "Долу ЕС":Съгласен съм с теб НО...
България след 36 дни я няма.
Няма лев няма собствен бюджет няма собствен парламент/независим/ и т.н.
13:39 25.11.2025
27 Признавам2
13:41 25.11.2025
28 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #24 от "Атина Палада":Точно това направиха ДВЕ ГЕЙКИ у нас и тръгнаха да съдят България❗
13:42 25.11.2025
29 ФактТам са си от векове
До коментар #17 от "Британия":Чъчилисти
13:42 25.11.2025
30 ООрана държава
13:42 25.11.2025
31 ььььььь
13:43 25.11.2025
32 козметичен салон Сияна, скубене на вежди
отделно съм с фалшив ТЕЛК и харесвам малки момченца
13:43 25.11.2025
33 Герп боклуци
До коментар #8 от "Да,бе":Пропускаш нещо, трябва и да е дебел, че нали като ще е толерантност да е пълна...
13:44 25.11.2025
34 Тома
13:44 25.11.2025
35 И следва въпроса дали
Коментиран от #50
13:45 25.11.2025
36 разбойко + пеев = ❤️
13:45 25.11.2025
37 саксън
Коментиран от #45
13:45 25.11.2025
38 Мата Хари
13:46 25.11.2025
39 провинциалист
13:46 25.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Я пък тоя
Не ни ли нарушавате свободата и правото на избор, правото всяка държава да си спазва нейните закони.
Къде пише, че законите на Полша нямат тежест? Откога демикрацията стана диктатура?
13:48 25.11.2025
42 Признаем ли ги
Коментиран от #64
13:50 25.11.2025
43 Отхвърля се
13:50 25.11.2025
44 Абе
Коментиран от #80
13:50 25.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 И в армията
13:52 25.11.2025
47 злодеида
Коментиран от #57
13:52 25.11.2025
48 Европата
13:57 25.11.2025
49 Жорко
13:58 25.11.2025
50 Естествено
До коментар #35 от "И следва въпроса дали":че европейското законодателство се ползва с предимство пред местното, като последното не може да му противоречи. Вие в космоса ли бяхте през последните 30 години?
Коментиран от #61
13:59 25.11.2025
51 европиец
14:01 25.11.2025
52 маршбепедали
14:01 25.11.2025
53 Дон Калверо
-----
Българските пенсионери ,като са принудени да живеят с триста евро на месец ,с европейски цени и услуги , също им се нарушава ,, свободата и правото на уважение на личния и семейния живот",Обаче наевропата не и дреме .
14:03 25.11.2025
54 Хохо Бохо
До коментар #24 от "Атина Палада":Нещата са далеч по - прости. Многополовите не раждат деца за разлика от чалмосаните ядрени доктори. Завладяване на Европа сокурец по косовски модел въви с пълна пара. След едно поколение бледоликият ариец ще изчезне като вид
14:04 25.11.2025
55 123456
14:08 25.11.2025
56 ЕСЪ
14:09 25.11.2025
57 Калоян
До коментар #47 от "злодеида":В тая връзка някой виждал ли е такси с табела ,, ТАКСИ " на български език ?Аз не съм.
Коментиран от #70
14:10 25.11.2025
58 ДрайвингПлежър
Не пожелаха референдум за еврото щото бил незаконен - нека направим законен за напускане на прогнилия, пропаднал и свръх-изиотизиран "съюз"!
Коментиран от #62
14:27 25.11.2025
59 нннн
Коментиран от #73
14:29 25.11.2025
60 малко факти
Коментиран от #63
14:35 25.11.2025
61 Не е естествено
До коментар #50 от "Естествено":и е време да се промени.
14:35 25.11.2025
62 Само
До коментар #58 от "ДрайвингПлежър":две са кумулативните предпоставки:
1. Референдум за денонсиране на договора за членство в ЕС и
2. Управляваща партия или мнозинство от 2/3 , която да изпълни народната воля.
Нито референдум ще бъде позволен, още по малко да се намери партия (партии), които да осъществят това. В България няма партия, която да се е обявила за напускане на ЕС.
14:48 25.11.2025
63 Ама
До коментар #60 от "малко факти":там е работата, че теб никой няма да те пита. Съдът на ЕС се е произнесъл и решението му е задължително за прилагане в ЕС. И ще бъде прилагано, без оглед дали ти си го "признал".
14:51 25.11.2025
64 Ха-ха-ха
До коментар #42 от "Признаем ли ги":Не само това. Като си харесат някое дете и ще могат да го отнемат от родителите му. Ще платят на адвокат, ще изкарат родителите че не се грижат за него и после ще го осиновят.
14:52 25.11.2025
65 Перо
14:56 25.11.2025
66 УдоМача
15:05 25.11.2025
67 Жив Дявол
15:05 25.11.2025
68 Палец надолу
15:10 25.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Сметки
До коментар #57 от "Калоян":В България всички надписи по автомобилите трябва да са на български, като изключение се прави за лого на фирма. Ако някое такси не е с табела ТАКСИ на български, то това е закононарушение и някой го е проспал.
15:13 25.11.2025
71 РОБЕСПИЕР КАРАТАШКОВ
СОФИЙСКОТО ЖИТЕЛСТВО......
15:13 25.11.2025
72 тъй де
15:14 25.11.2025
73 при условие
До коментар #59 от "нннн":Само ако са осъзнали и приели Истанбулската конвенция и идеологията на со%рос$оидите!
15:17 25.11.2025
74 Дядо ви
До коментар #1 от "Долу ЕС":Нефелен опит за сатанинска диктатура. Нищо подобно няма да се случи. Поне в обозримо бъдеще. Отвратително и гнусно. Разяден от червеи, вонящ труп. Това е понастоящем ЕС.
15:18 25.11.2025
75 Роден в НРБ
15:22 25.11.2025
76 Ураааа!!!!
15:30 25.11.2025
77 Чиче ви
15:33 25.11.2025
78 Следва
15:37 25.11.2025
79 Някой
15:38 25.11.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 СВТ 40
16:31 25.11.2025
82 Бай вую
17:18 25.11.2025