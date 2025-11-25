Новини
Страните от ЕС трябва да признават еднополовите бракове – дори да са сключени в друга страна

25 Ноември, 2025 13:32

Отказът да бъде признат брак между двама граждани на ЕС противоречи на европейските закони, заяви Европейският съд

Страните от ЕС трябва да признават еднополовите бракове – дори да са сключени в друга страна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Страните от Европейския съюз трябва да признават еднополовите бракове, сключени между граждани на ЕС в друга държава членка на блока, заяви Европейският съд, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Съдът каза, че Полша не е в правото си да не признава брака между двама полски граждани, сключен в Германия, въпреки че полската държава не разрешава еднополови бракове.

"Отказът да бъде признат брак между двама граждани на ЕС противоречи на европейските закони, защото нарушава свободата и правото на уважение на личния и семейния живот", заяви съдът.

Съдът разясни, че правата на двойката от Полша съгласно европейското законодателство са били нарушени, след като бракът им не е бил признат в Полша, а те са упражнили правото си като граждани на ЕС да се преместят в друга държава членка и да създадат семейство там, предаде ДПА.

Съдът обаче подчерта, че решението "не изисква въвеждането на брак между лица от един и същи пол в националното законодателство", но задължава всички държави членки да разполагат с процедура за признаване на еднополови бракове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Долу ЕС

    127 3 Отговор
    България няма да признава нишо! свят голям всеки който не му е добре тук да заминава. Ползата от обратни за обществото е точно никаква, да изчезват всичките

    Коментиран от #26, #74

    13:34 25.11.2025

  • 2 Боруна Лом

    106 1 Отговор
    ТЕЗИ ВСИЧКИ СА СБЪРКАНИ!ЖАЛКО, ЧЕ НАШИТЕ ГЕИЗЕРИ НИ НАБУТАХА НА СИЛА ТАМ!

    13:34 25.11.2025

  • 3 Джон

    66 1 Отговор
    Пе€е.∆> .€€€@$и сър.

    13:34 25.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    84 0 Отговор
    Трябва всички страни в ЕсеС да разрешат правото на мъжете да раждат😄❗

    Коментиран от #13, #23

    13:35 25.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 спонтанен сарказъм

    54 2 Отговор
    започвам все повече да харесвам ЕС

    13:35 25.11.2025

  • 7 Ами

    95 2 Отговор
    На Европа няма да й дойде акъла в главата. Отново простотии! Затова и САЩ и Русия са против нея. И краят й е близо. Жалко за Украйна!

    Коментиран от #18

    13:35 25.11.2025

  • 8 Да,бе

    70 0 Отговор
    И приз за най-омразно същество на планетата се печели от черен гей мюсюлманин радикал...Безапелационно.

    Коментиран от #33

    13:35 25.11.2025

  • 9 ,,Трябва”

    63 0 Отговор
    не е аргумент.

    13:36 25.11.2025

  • 10 Трол

    74 0 Отговор
    Крайно време е страните от ЕС да признаят една обща универсална надморска височина за всички държави и всякакви отклонения от нея да се наказват с орязване на бюджетни средства.

    13:36 25.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 не може да бъде

    72 2 Отговор
    Това е едно велико решение -и може да се сравнява по значимост с решенията за ощастливяване на кокошките и изправяне на кривите краставици!?

    13:36 25.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Третополово влечуго

    79 0 Отговор
    Урсуландия се разваля с часове! Ужас! Това ли са ценностите???

    13:36 25.11.2025

  • 15 Пич

    67 1 Отговор
    Огин да ги гори тези извратеняци !!! На кой слугуват - на темплиерския Бафомет още , или на други демони...?! И къде е църквата , която пази словото на учителя Иисус ?! Защо траят папите и патриарсите...?! И въобще , къде се намираме и живеем ние ? В свят , подчинен на църквата на Сатаната...?!

    13:37 25.11.2025

  • 16 123456

    29 0 Отговор
    Ба муму

    13:37 25.11.2025

  • 17 Британия

    24 9 Отговор
    Британия поне ги забрани тези болни либерални дивотии, единствената нормална хетеро държава в света 🇬🇧

    Коментиран от #29

    13:37 25.11.2025

  • 18 Правилно

    65 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Ей затова Тръмп презира всички европейски лидери.

    13:37 25.11.2025

  • 19 иван костов

    46 0 Отговор
    Голям празник за жълтопаветните русофоби от ппдб/ЛГБТ!!! Това е квинтесенцията на войната срещу Русия! Малко хора го разбират и осъзнават.

    13:37 25.11.2025

  • 20 123456

    29 0 Отговор
    Ба муму

    13:37 25.11.2025

  • 21 Изкукуригал

    59 1 Отговор
    За това тоя евродиктаторски съюз трябва по - бързо да се разпадне

    13:37 25.11.2025

  • 22 123456

    17 0 Отговор
    Ба му му

    13:38 25.11.2025

  • 23 Мурсулина ще име личната

    36 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    акушерка. Изтриха ми поста, заради това изречение. Ха,ха,ха.

    13:38 25.11.2025

  • 24 Атина Палада

    47 0 Отговор
    Не съм юрист,но има ли логика в това? Ако в Полша не се признават тези бракове,значи двойка сключила в Германия такъв брак ,то на територията на Полша двойката ,ако иска Полша да го признаят,значи Полша влиза в разрез със законодателството им?

    Коментиран от #28, #54

    13:38 25.11.2025

  • 25 Факт

    61 0 Отговор
    Извратено право като всичко западно

    13:38 25.11.2025

  • 26 Ъхъъъъ

    46 1 Отговор

    До коментар #1 от "Долу ЕС":

    Съгласен съм с теб НО...
    България след 36 дни я няма.
    Няма лев няма собствен бюджет няма собствен парламент/независим/ и т.н.

    13:39 25.11.2025

  • 27 Признавам2

    21 0 Отговор
    Павелчо в брак със Стоянчо

    13:41 25.11.2025

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    35 0 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Точно това направиха ДВЕ ГЕЙКИ у нас и тръгнаха да съдят България❗

    13:42 25.11.2025

  • 29 ФактТам са си от векове

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Британия":

    Чъчилисти

    13:42 25.11.2025

  • 30 ООрана държава

    43 0 Отговор
    Aман от пеперудщина, вече във филми, детски и реклами се натрапват тия индивиди и малоумните деца гледат и го приемат за нормалнои в един хубав ден ще е пълно с меки китки навсякъде

    13:42 25.11.2025

  • 31 ььььььь

    17 1 Отговор
    Трябва да си гледате работата, ай сикк тир.

    13:43 25.11.2025

  • 32 козметичен салон Сияна, скубене на вежди

    4 15 Отговор
    по лична карта съм турчин
    отделно съм с фалшив ТЕЛК и харесвам малки момченца

    13:43 25.11.2025

  • 33 Герп боклуци

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да,бе":

    Пропускаш нещо, трябва и да е дебел, че нали като ще е толерантност да е пълна...

    13:44 25.11.2025

  • 34 Тома

    32 0 Отговор
    Много сладурско от страна на ЕС.Ега си кой ни управлява и какво ни налага.Повръща ми се

    13:44 25.11.2025

  • 35 И следва въпроса дали

    29 0 Отговор
    т.н. Европейски закони могат да доминират над националните законодателства при положение, че ЕС де юре не е федерация.

    Коментиран от #50

    13:45 25.11.2025

  • 36 разбойко + пеев = ❤️

    16 0 Отговор
    ние с моя любим вече сме се взели

    13:45 25.11.2025

  • 37 саксън

    27 0 Отговор
    супер, сега Шишо и Бацо могат да се вземат официално.

    Коментиран от #45

    13:45 25.11.2025

  • 38 Мата Хари

    3 7 Отговор
    Обичам лесбийките.

    13:46 25.11.2025

  • 39 провинциалист

    22 0 Отговор
    В стремежа към заграбване на руски ресурси, западът мобилизира естествените врагове и ги избутва на предна линия. И у нас разпенените евроатлантици прииждат основно от левия бряг.

    13:46 25.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Я пък тоя

    24 0 Отговор
    А защо трябва?
    Не ни ли нарушавате свободата и правото на избор, правото всяка държава да си спазва нейните закони.
    Къде пише, че законите на Полша нямат тежест? Откога демикрацията стана диктатура?

    13:48 25.11.2025

  • 42 Признаем ли ги

    22 0 Отговор
    Ще имат право тези пеендели да осиновяват българчета

    Коментиран от #64

    13:50 25.11.2025

  • 43 Отхвърля се

    11 0 Отговор
    Европа на държавността, културата и традициите на различните народи. Комунизъм = либерализъм. 2 фашистки идеологии отхвърлящи точно границите, културата, традициите и държавността на отделните народи.

    13:50 25.11.2025

  • 44 Абе

    22 0 Отговор
    Имаше подобно решение на Европейския съд и за България. Тези решения на съда са задължителни за "членките". Както и европейското законодателство. За какъв суверенитет говорят тогава ? Ако някой друг ти пише и налага отвън законите... Способността за национално законотворчество е квинтесенцията на държавния суверенитет. Ако държавата е лишена от това право, тя по презумпция не е независима държава съгласно изискванията на Устава на ООН, съд или без национална парична единица. Тъжим по нещо, което нямаме от почти 20 години. Явно сме спали.

    Коментиран от #80

    13:50 25.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 И в армията

    23 0 Отговор
    еднополовите бракове да станат задължителни ! Влизаш в НАТЮ и веднага те омъжват

    13:52 25.11.2025

  • 47 злодеида

    26 0 Отговор
    Важното е че сме в клуба на богатите......хахаха.Няма да се учудя и майчиния език да ни забранят след някоя друга година .Радвай се народе само хубави неща предстоят от тъпия европейски съюз.

    Коментиран от #57

    13:52 25.11.2025

  • 48 Европата

    18 1 Отговор
    Европейския съд да каже защо в България има огромна корупция и защо Европа държи на власт корумпираните маймуни от бизнес шарлатанския елит от селяндури в България?

    13:57 25.11.2025

  • 49 Жорко

    19 0 Отговор
    В тая Европа с кеф ще гледам как джендърите ще изчезнат след като арабите ни завладеят

    13:58 25.11.2025

  • 50 Естествено

    9 4 Отговор

    До коментар #35 от "И следва въпроса дали":

    че европейското законодателство се ползва с предимство пред местното, като последното не може да му противоречи. Вие в космоса ли бяхте през последните 30 години?

    Коментиран от #61

    13:59 25.11.2025

  • 51 европиец

    23 0 Отговор
    Различната заплата в евро съюза също противоречи на единсвото на Европа , ама ето !

    14:01 25.11.2025

  • 52 маршбепедали

    14 0 Отговор
    Тука да не вие Содом???

    14:01 25.11.2025

  • 53 Дон Калверо

    20 0 Отговор
    "Отказът да бъде признат брак между двама граждани на ЕС противоречи на европейските закони, защото нарушава свободата и правото на уважение на личния и семейния живот", заяви съдът.
    -----
    Българските пенсионери ,като са принудени да живеят с триста евро на месец ,с европейски цени и услуги , също им се нарушава ,, свободата и правото на уважение на личния и семейния живот",Обаче наевропата не и дреме .

    14:03 25.11.2025

  • 54 Хохо Бохо

    18 0 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Нещата са далеч по - прости. Многополовите не раждат деца за разлика от чалмосаните ядрени доктори. Завладяване на Европа сокурец по косовски модел въви с пълна пара. След едно поколение бледоликият ариец ще изчезне като вид

    14:04 25.11.2025

  • 55 123456

    17 0 Отговор
    е заради това ще се разпадне ге й съюза

    14:08 25.11.2025

  • 56 ЕСЪ

    16 0 Отговор
    Що не си ембете пупката маЕна?0тпадъците трябва да се изхвърлят,а те в Еропа ни управляват...Смърф за ЕСЪ

    14:09 25.11.2025

  • 57 Калоян

    14 0 Отговор

    До коментар #47 от "злодеида":

    В тая връзка някой виждал ли е такси с табела ,, ТАКСИ " на български език ?Аз не съм.

    Коментиран от #70

    14:10 25.11.2025

  • 58 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Значи е време да напуснем тази колака! Всъщност отдавна е време!

    Не пожелаха референдум за еврото щото бил незаконен - нека направим законен за напускане на прогнилия, пропаднал и свръх-изиотизиран "съюз"!

    Коментиран от #62

    14:27 25.11.2025

  • 59 нннн

    13 0 Отговор
    А брак между мъж и коч или жена и овца ще се признават ли? Те също са еднополови.

    Коментиран от #73

    14:29 25.11.2025

  • 60 малко факти

    8 0 Отговор
    Никой не може да ме накара да призная нещо, което не съществува ,и противоречи на нормалните човешки взаимоотношения и ценностна система . Няма как разни личностни изкривявания да се признаят за нормални .

    Коментиран от #63

    14:35 25.11.2025

  • 61 Не е естествено

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Естествено":

    и е време да се промени.

    14:35 25.11.2025

  • 62 Само

    6 0 Отговор

    До коментар #58 от "ДрайвингПлежър":

    две са кумулативните предпоставки:
    1. Референдум за денонсиране на договора за членство в ЕС и

    2. Управляваща партия или мнозинство от 2/3 , която да изпълни народната воля.

    Нито референдум ще бъде позволен, още по малко да се намери партия (партии), които да осъществят това. В България няма партия, която да се е обявила за напускане на ЕС.

    14:48 25.11.2025

  • 63 Ама

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "малко факти":

    там е работата, че теб никой няма да те пита. Съдът на ЕС се е произнесъл и решението му е задължително за прилагане в ЕС. И ще бъде прилагано, без оглед дали ти си го "признал".

    14:51 25.11.2025

  • 64 Ха-ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Признаем ли ги":

    Не само това. Като си харесат някое дете и ще могат да го отнемат от родителите му. Ще платят на адвокат, ще изкарат родителите че не се грижат за него и после ще го осиновят.

    14:52 25.11.2025

  • 65 Перо

    7 0 Отговор
    Законодателството на ЕС се гласува от близо 750 евродепутати, а БГ има само 17 от всички парламентарни групи! Това означава, че е невъзможно да се зачита БГ интерес, а ни се налагат закони, направени и гласувани от други държави с друга религия, манталитет, култура, традиции и всичко ни се налага отгоре за изпълнение! Известно е, че броя на евродепутатите е според броя на населението на съответната държава!

    14:56 25.11.2025

  • 66 УдоМача

    7 0 Отговор
    После да не се чудите (и сърдите) защо Господ ще напрати повсеместно къде огън, къде вода... Гответе се! Неизбежно е!

    15:05 25.11.2025

  • 67 Жив Дявол

    7 0 Отговор
    Грешката беше когато им разрешиха да сключват брак помежду си. Сега искат повече и повече и повече. От толеразъм към гейовете, сега търпим ментален тероризъм под формата на човешки права и свободи. Налаганата демокрация премина в уредлива форма дискриминация към нормалността и семейството в чистата му форма. Ако това не се спре, напрежението ще ескалира до омраза и вендета.

    15:05 25.11.2025

  • 68 Палец надолу

    6 0 Отговор
    Ето ви мечтания Европейски съюз към който драпахте със зъби и нокти. Аплодисменти, радвайте те се на диктатурата от Брюксел която ви налагат.

    15:10 25.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Сметки

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Калоян":

    В България всички надписи по автомобилите трябва да са на български, като изключение се прави за лого на фирма. Ако някое такси не е с табела ТАКСИ на български, то това е закононарушение и някой го е проспал.

    15:13 25.11.2025

  • 71 РОБЕСПИЕР КАРАТАШКОВ

    0 0 Отговор
    ТОВА Е СЪЩОТО БОГОХУЛСТВО КОГАТО ОТМЕНИХА
    СОФИЙСКОТО ЖИТЕЛСТВО......

    15:13 25.11.2025

  • 72 тъй де

    1 1 Отговор
    Ура! Вече всички чинно ще спазваме Истанбулската джендърска конвенция! Иначе - милионни глоби всеки ден!

    15:14 25.11.2025

  • 73 при условие

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "нннн":

    Само ако са осъзнали и приели Истанбулската конвенция и идеологията на со%рос$оидите!

    15:17 25.11.2025

  • 74 Дядо ви

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Долу ЕС":

    Нефелен опит за сатанинска диктатура. Нищо подобно няма да се случи. Поне в обозримо бъдеще. Отвратително и гнусно. Разяден от червеи, вонящ труп. Това е понастоящем ЕС.

    15:18 25.11.2025

  • 75 Роден в НРБ

    4 0 Отговор
    Значи наистина живеем в федерастки съюз. Браво на скачалите през 89та

    15:22 25.11.2025

  • 76 Ураааа!!!!

    2 0 Отговор
    Напред към светлото из врат ено бъдеще на Еуропътъ да ги ейфа!

    15:30 25.11.2025

  • 77 Чиче ви

    3 0 Отговор
    Разяден от червеи, вонящ труп и върху него накацали лакоми лешояди. Това е понастоящем ЕС.

    15:33 25.11.2025

  • 78 Следва

    1 0 Отговор
    решение за наказания на отказалите еднополова либоф.

    15:37 25.11.2025

  • 79 Някой

    0 0 Отговор
    Напълно подкрепям да се пише за всичко което става около нас. Дори и съществуването на горната статия. Но съм погнусен от опсаните факти.

    15:38 25.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 СВТ 40

    0 0 Отговор
    Побъркахте света с тия глупости.

    16:31 25.11.2025

  • 82 Бай вую

    0 0 Отговор
    Кво семейство ще създават 🤔 семейство е майка баща и дете,

    17:18 25.11.2025