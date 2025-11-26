Новини
САЩ ще продадат на Саудитска Арабия по-базов модел на изтребителите F-35 заради Израел

26 Ноември, 2025 12:26 776 20

По-рано президентът на САЩ обеща на Рияд да достави най-усъвършенстваните изтребители от пето поколение

САЩ ще продадат на Саудитска Арабия по-базов модел на изтребителите F-35 заради Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският държавен секретар Марко Рубио увери израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Саудитска Арабия няма да получи най-усъвършенствания модел на изтребителите F-35, каквито имат европейските държави, а по-базова версия, съобщи изданието „Аксиос“, предаде БТА.

По-рано президентът на САЩ обеща на Рияд да достави най-усъвършенстваните изтребители от пето поколение за укрепване на сигурността на кралството. Това изявление на Тръмп предизвика безпокойство в Израел – единствената страна в Близкия изток, която в момента разполага с подобни военни самолети.

Според „Аксиос“ Рубио е обещал да проведе допълнителен разговор с Израел, за да го убеди, че сделката за въоръжение със Саудитска Арабия няма да подрони качественото военно превъзходство (КВП) на Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) в Близкия изток – нещо, което е записано в американския закон.

В това отношение Вашингтон продължава да се придържа към концепцията за съхраняване на регионалния баланс на силите в полза на еврейската държава.

„Казахме на израелците, че сме ангажирани с КВП и няма да го нарушим“, добави американски високопоставен представител пред изданието.

На 18 ноември престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман за първи път от 2018 г. насам посети Белия дом и проведе редица преговори с Тръмп. В хода на посещението бяха подписани и множество споразумения в сферата на икономиката и отбраната.

Американският президент заяви, че САЩ е предоставил на Саудитска Арабия статут на основен съюзник на Вашингтон извън НАТО.

В навечерието на срещата „Аксиос“ съобщи, позовавайки се на израелски източници, че в случай на доставка на F-35 на Рияд, еврейската държава ще поиска допълнителни гаранции за сигурност от Вашингтон. По-специално, изтребителите, доставени на кралството, не трябва да се разполагат на саудитски военновъздушни бази в западните части на страната, които са най-близо до територията на Израел.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ не дават на Украйна!

    2 9 Отговор
    Изплашиха се, че руснята ще утече у каналя!

    Коментиран от #2, #5

    12:29 26.11.2025

  • 2 Така е

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ не дават на Украйна!":

    САЩ са предатели! Веднъж предател, завинаги предател!

    Коментиран от #4

    12:35 26.11.2025

  • 3 Сталин

    9 0 Отговор
    Те и на нас така ни продават ф16 ,още 5 милиарда за софтуер и оръжие за да бъдат годни тези таралясници да летят

    Коментиран от #13

    12:36 26.11.2025

  • 5 маркетинг

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ не дават на Украйна!":

    Е там ще падат като круши и стават не продаваеми освен за насилствени продажби на изцяло контролирани държави от САЩ като нашата....

    12:37 26.11.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 1 Отговор
    Значи чалмите ще платят като за Mercedes-Maybach,
    а ще получат нещо като Опел Корса...

    12:40 26.11.2025

  • 8 Запрянов

    5 0 Отговор
    И аз искам такъв за музея при ф16ките.Редно е НС да отпусне 20 млрд долара и да купим един такъв.Но само ако са съгласни всичко да платим предварително без краен срок на доставката както работихме досега.

    Коментиран от #11

    12:42 26.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    1 4 Отговор
    Жалки, нещастни кравари.....
    Матушката, Рассията ще продаде 10бр АН-24 на Гваделупа. Ти да видиш....😁😁😁

    12:44 26.11.2025

  • 10 име

    8 0 Отговор
    Напишете колко струва тоя Ф35, за да лъснат лъжите на боко и пpocтото кире. Една година след нашия първи договор, Полша купува 32бр Ф35 за 4.6 милиарда долара, по 143 милиона 750хил на самолет. И двата ни договора са за над 1.3 милиарда долара, по 163 милиона долара на самолет. Допълнителното оборудване на втория договор е за няма и 4 милиона долара, някои ПpocтиПapчета се опитват да оправдаят завишената цена отново с допълнителното оборудване, но договора го има на сайта армимедия. Статията в армимедия се казва "Защо, колко, кога и как ще плащаме за вторите осем Ф-16?"

    Коментиран от #15

    12:45 26.11.2025

  • 11 нищо не разбираш

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Запрянов":

    Ние правим дългосрочна инвестиция. Нашите Кен Ефки са модерна класика от края на 80те, супер запазени хангарни екземпляри, цената им само ще се вдига, докато тези Ф35 само ще поевтиняват.

    12:47 26.11.2025

  • 12 И това ако не е дискриминация

    4 0 Отговор
    И това ако не е дискриминация на верска основа? Нали уж бизнеса си е бизнес? Ама май не е точно така. За едни може за други нееее.
    Начи чифута е по приятел на кравара от чалмата...

    12:47 26.11.2025

  • 13 БРАВО

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Представете си сега какво става в случай на война с тези кен еф16ки? Ако сега проблема е малък и не може да се отстрани с месеци, представете си какво става ако проблема е голям. Дайте си сметка колко може да се разчита на американците за резервни части и подръжка.

    12:48 26.11.2025

  • 14 долу сащ

    5 1 Отговор
    ама разбира се, сащ са колония на израел, а арабите са глупаци, самолети иьвън сащ колкото щеш! нсшите ф16 също са базов заради турция... така сме стлантическите партньори

    12:52 26.11.2025

  • 16 Нещастници

    3 0 Отговор
    няма еврейска дуржава няма гаранции за сигурност

    12:55 26.11.2025

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор
    ПО ПЕЙКИ, дека сте бре ❗
    шашт ОБЕЩАЛИ топ самолет с фул екстри,
    ама ще доставят базов вариант❗
    Е тва ако не е измама, ама то за ШАШт това е НОРМА❗

    13:00 26.11.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Те и истински Ф-16 не ни дават❗
    Само някакви самоНЕЛЕТИ ни довлачиха❗

    13:02 26.11.2025

  • 19 Шопо

    2 0 Отговор
    Ф16 е по добър.
    Нисък разход на гориво - въобще не харчи, минимални разходи за подръжка - въобще не лети.

    13:15 26.11.2025

