САЩ ще продадат на Саудитска Арабия по-базов модел на изтребителите F-35 заради Израел

Американският държавен секретар Марко Рубио увери израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Саудитска Арабия няма да получи най-усъвършенствания модел на изтребителите F-35, каквито имат европейските държави, а по-базова версия, съобщи изданието „Аксиос“, предаде БТА.
По-рано президентът на САЩ обеща на Рияд да достави най-усъвършенстваните изтребители от пето поколение за укрепване на сигурността на кралството. Това изявление на Тръмп предизвика безпокойство в Израел – единствената страна в Близкия изток, която в момента разполага с подобни военни самолети.
Според „Аксиос“ Рубио е обещал да проведе допълнителен разговор с Израел, за да го убеди, че сделката за въоръжение със Саудитска Арабия няма да подрони качественото военно превъзходство (КВП) на Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) в Близкия изток – нещо, което е записано в американския закон.
В това отношение Вашингтон продължава да се придържа към концепцията за съхраняване на регионалния баланс на силите в полза на еврейската държава.
„Казахме на израелците, че сме ангажирани с КВП и няма да го нарушим“, добави американски високопоставен представител пред изданието.
На 18 ноември престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман за първи път от 2018 г. насам посети Белия дом и проведе редица преговори с Тръмп. В хода на посещението бяха подписани и множество споразумения в сферата на икономиката и отбраната.
Американският президент заяви, че САЩ е предоставил на Саудитска Арабия статут на основен съюзник на Вашингтон извън НАТО.
В навечерието на срещата „Аксиос“ съобщи, позовавайки се на израелски източници, че в случай на доставка на F-35 на Рияд, еврейската държава ще поиска допълнителни гаранции за сигурност от Вашингтон. По-специално, изтребителите, доставени на кралството, не трябва да се разполагат на саудитски военновъздушни бази в западните части на страната, които са най-близо до територията на Израел.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САЩ не дават на Украйна!
Коментиран от #2, #5
12:29 26.11.2025
2 Така е
До коментар #1 от "САЩ не дават на Украйна!":САЩ са предатели! Веднъж предател, завинаги предател!
Коментиран от #4
12:35 26.11.2025
3 Сталин
Коментиран от #13
12:36 26.11.2025
5 маркетинг
До коментар #1 от "САЩ не дават на Украйна!":Е там ще падат като круши и стават не продаваеми освен за насилствени продажби на изцяло контролирани държави от САЩ като нашата....
12:37 26.11.2025
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
а ще получат нещо като Опел Корса...
12:40 26.11.2025
8 Запрянов
Коментиран от #11
12:42 26.11.2025
9 Pyccкий Карлик
Матушката, Рассията ще продаде 10бр АН-24 на Гваделупа. Ти да видиш....😁😁😁
12:44 26.11.2025
10 име
Коментиран от #15
12:45 26.11.2025
11 нищо не разбираш
До коментар #8 от "Запрянов":Ние правим дългосрочна инвестиция. Нашите Кен Ефки са модерна класика от края на 80те, супер запазени хангарни екземпляри, цената им само ще се вдига, докато тези Ф35 само ще поевтиняват.
12:47 26.11.2025
12 И това ако не е дискриминация
Начи чифута е по приятел на кравара от чалмата...
12:47 26.11.2025
13 БРАВО
До коментар #3 от "Сталин":Представете си сега какво става в случай на война с тези кен еф16ки? Ако сега проблема е малък и не може да се отстрани с месеци, представете си какво става ако проблема е голям. Дайте си сметка колко може да се разчита на американците за резервни части и подръжка.
12:48 26.11.2025
14 долу сащ
12:52 26.11.2025
16 Нещастници
12:55 26.11.2025
17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
шашт ОБЕЩАЛИ топ самолет с фул екстри,
ама ще доставят базов вариант❗
Е тва ако не е измама, ама то за ШАШт това е НОРМА❗
13:00 26.11.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #15 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Те и истински Ф-16 не ни дават❗
Само някакви самоНЕЛЕТИ ни довлачиха❗
13:02 26.11.2025
19 Шопо
Нисък разход на гориво - въобще не харчи, минимални разходи за подръжка - въобще не лети.
13:15 26.11.2025
